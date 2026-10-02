Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One

«Солар» запустил сервисы флагманского SOC для среднего бизнеса Центр противодействия кибератакам Solar JSOC запустил новую линейку сервисов мониторинга и реагирования – JSOC One для среднего

Solar SIEM меняет подход к SIEM: от настройки под конкретную инфраструктуру – к готовой экспертизе для компаний разного масштаба выпустила новую версию Solar SIEM 2026.2. Теперь в составе продукта доступен полный объем контента Solar JSOC, сформированный на базе многолетней практики мониторинга и расследования инциденто

«Солар» помогает РТК-ЦОД выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности хлетнего сотрудничества и представили стратегию развития сервиса мониторинга кибератак. Специалисты Solar JSOC выявляют потенциальные угрозы информационной безопасности в инфраструктуре РТК-ЦОД

«Отисифарм» выбрала Solar JSOC для оперативного выявления кибератак аки на свою корпоративную инфраструктуру. Ежемесячно специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC фиксируют более 100 значимых событий информационной безопасности (ИБ), а DLP-систе

«Солар» представил тарифы на услуги мониторинга для компаний с разными бюджетами да более чем в два раза выросло количество обращений за услугами центра противодействия кибератакам Solar JSOC — российского коммерческого SOC. Растет и количество отраженных центром киберинцид

Студенты смогут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам ГК «Солар» Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет с 11 по 27 марта 2024 г. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику по

«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли спос

SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Mon

«Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения четом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г

«РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак гропромышленная группа «Содружество» расширила сотрудничество с центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». Теперь к сервису мониторинга ИБ подключена не только корпора

Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты n Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструкт

Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих м

Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете стелеком-Солар» теперь могут контролировать подключенные сервисы центра противодействия кибератакам Solar JSOC в режиме единого окна. Личный кабинет, реализованный в виде веб-интерфейса, позвол

«Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC под

«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Региональное подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавк

«Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners е, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффектив

Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC структура «Ростелекома», объявила о трансформации своего коммерческого Security Operations Center – Solar JSOC – в комплексный центр противодействия кибератакам, обеспечивающий защиту от хакерс

«Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков В 2020 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» выявил и отразил свыше 1,9 млн атак, что на 73% превыш

Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» ьность под брендом «Россети Урал»). За один месяц к центру мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC были подключены все три филиала компании, обеспечивающие электроэнергией Свердловс

«Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году кома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок

«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак , EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвали

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика егрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как н

Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявили новую киберпреступную группировку. Она использует сложную схему атаки и ун

Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты батывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор гот

Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Te

«Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году нтов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинг

«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RD

«Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы. Сотрудничество «Ростел

«Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП режиме предоставляются сервисы Solar MSS и услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В процессе цифровой трансформации корпорация МСП приняла решение о переносе части

Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО у технологий и сервисов кибербезопасности. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC контролируют уровень информационной безопасности решения в режиме 24/7 и закрывают

Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки уровня защищенности организаций финансово-кредитной сферы в 2018 – начале 2019 г. Всего за 2018 г. Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак.

«Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC евского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает

Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании тий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для оказания сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд. Всего за 2018 г. специалисты Solar JSOC зафиксировали

Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC подключил инфраструктуру Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края к сервису Solar JSOC. Для органов государственной власти все актуальнее становится задача оперативного

«Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ действия: задачи мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности были переданы в Solar JSOC, анализ инцидентов осуществляется по 3-этапной схеме при плотном взаимодействии сп

Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies мпании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет пре

Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS вого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о том, что сервис Solar JSOC прошел ежегодный QSA-аудит на соответствие требованиям PCI DSS. Полученный сертифи

Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ ративного управления информационной безопасностью, объявила о подключении Башкомснаббанка к сервису Solar JSOC. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews. Башко

Банк «Санкт-Петербург» выбрал Solar JSOC для защиты от кибератак Санкт-Петербург» к услуге круглосуточного мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности Solar JSOC. Деятельность банка требует широкой разветвленной инфраструктуры. Ее защищенность