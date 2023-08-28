WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|28.08.2023
|
Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений
Новая неудача Microsoft Поддержка архивов RAR и 7Z в Windows 11, широко разрекламированная Microsoft и профильными порталами, на деле о
|21.08.2023
|
«Дыра» в сверхпопулярном архиваторе WinRAR позволяет хакерам брать ПК под полный контроль
оизвольный код на атакуемой машине при помощи специально подготовленного файла архива с расширением RAR. Поскольку эксплуатация уязвимости требует действий со стороны жертвы – она сперва должна
|24.05.2023
|
Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip
, о чем разработчики заявили в своем блоге. В список поддерживаемых архивов войдут в первую очередь RAR и 7-Zip. Это означает, что для работы с ними больше не придется пользоваться дополнительн
|22.02.2019
|
В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра
г. На практике злоумышленник может подсунуть жертве вредоносный архив ACE, замаскированный под файл RAR. При открытии этого файла WinRAR уязвимость, известная как выход за пределы назначенного
|21.02.2019
|
Check Point обнаружила критическую уязвимость WinRAR
имому файла, а не его расширению, злоумышленникам требуется всего лишь изменить расширение .ace на .rar, чтобы замаскировать вредоносный архив. Когда жертва распаковывает содержимое архива, вре
|07.06.2018
|
Фундаментальная ошибка в архивах rar и 7z может разрушить ОС. Видео
типа кибератак - произвольная перезапись файлов (Arbitrary File Overwrite) плюс относительно типичный обход каталога (Directory Traversal). «Баг» затрагивает форматы архивов tar, jar, war, cpio, apk, rar и 7z. Тысячи проектов под угрозой Угрозе подвержены «тысячи проектов, включая разработки Alibaba, Apache, Amazon, Google, Eclipse, HP, IBM, Linkedin, Oracle, Pivotal, Twitter и многих други
|06.02.2009
|
Softkey поставил лицензии WinRAR для «ЮниКредит Банка»
мные архивы. Решающим фактором для приобретения WinRAR стало также широкое распространение формата .rar в нашей стране».
|08.10.2008
|
Бета-тест "Корсаров Онлайн"
им ссылкам:Дистрибутив клиента одним файлом (5,8 ГБ):http://files.akella-online.ru/potbs/potbs_full.rar Клиент, разделенный на файлы по 1 Гб:http://files.akella-online.ru/potbs/POTBS.part1.rarh
|30.05.2008
|
WinRAR 3.80 beta 1: новая версия популярного архиватора
в – WinRAR. Программа обладает высокой степенью сжатия, может извлекать файлы из архивов в форматах RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, BZ2, ACE, UUE, JAR, ISO, 7Z и Z. Помимо этого, WinRAR может
|30.01.2008
|
SoftKey поставит миллион лицензий WinRAR в российские школы
Компания SoftKey, интернет-дистрибьютор ПО, выполнит поставку миллиона лицензий на программный продукт WinRAR в 56 тыс. общеобразовательных учреждений России в рамках общенационального проекта. Отметим, что проект «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обес
|07.07.2006
|
В WinRAR найдена опасная уязвимость
Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки при обработке самораспаковывающихся SFX-архивов. Удаленный по
|10.08.2005
|
Вышла новая версия WinRAR 3.50
Компании win.rar GmbH и rarlab.com объявили о выходе финальной версии WinRAR 3.50. В новой версии продукта
|28.06.2004
|
Вышла новая версия архиватора WinRAR
но были представлены нововведения следующей полнофункциональной версии 3.40. А уже сегодня компания RAR lab объявила о выходе финального варианта новой версии WinRAR 3.40. Нововведения версии 3
|30.01.2004
|
Новый WinRar: еще функциональнее
кций, которые позволяют создать сжатый архив. Программа поддерживает полноценную работу с форматами RAR, ZIP и другими, используя оригинальный алгоритм сжатия данных, поддерживает solid-архивы,
|04.06.2003
|
Вышел русский релиз программы WinRAR 3.20
Создатель популярного архиватора RAR Евгений Рошаль представил русский вариант нового релиза программы WinRAR 3.20 - 32-разряд
