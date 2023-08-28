Разделы

WinRAR RAR Архиватор файлов и сжатия данных

WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.08.2023 Windows 11 не смогла «убить» российский WinRAR. Ее встроенный архиватор работает с архивами в разы хуже «родных» приложений

Новая неудача Microsoft Поддержка архивов RAR и 7Z в Windows 11, широко разрекламированная Microsoft и профильными порталами, на деле о
21.08.2023 «Дыра» в сверхпопулярном архиваторе WinRAR позволяет хакерам брать ПК под полный контроль

оизвольный код на атакуемой машине при помощи специально подготовленного файла архива с расширением RAR. Поскольку эксплуатация уязвимости требует действий со стороны жертвы – она сперва должна
24.05.2023 Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip

, о чем разработчики заявили в своем блоге. В список поддерживаемых архивов войдут в первую очередь RAR и 7-Zip. Это означает, что для работы с ними больше не придется пользоваться дополнительн
22.02.2019 В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра

г. На практике злоумышленник может подсунуть жертве вредоносный архив ACE, замаскированный под файл RAR. При открытии этого файла WinRAR уязвимость, известная как выход за пределы назначенного

21.02.2019 Check Point обнаружила критическую уязвимость WinRAR

имому файла, а не его расширению, злоумышленникам требуется всего лишь изменить расширение .ace на .rar, чтобы замаскировать вредоносный архив. Когда жертва распаковывает содержимое архива, вре
07.06.2018 Фундаментальная ошибка в архивах rar и 7z может разрушить ОС. Видео

типа кибератак - произвольная перезапись файлов (Arbitrary File Overwrite) плюс относительно типичный обход каталога (Directory Traversal). «Баг» затрагивает форматы архивов tar, jar, war, cpio, apk, rar и 7z. Тысячи проектов под угрозой Угрозе подвержены «тысячи проектов, включая разработки Alibaba, Apache, Amazon, Google, Eclipse, HP, IBM, Linkedin, Oracle, Pivotal, Twitter и многих други
06.02.2009 Softkey поставил лицензии WinRAR для «ЮниКредит Банка»

мные архивы. Решающим фактором для приобретения WinRAR стало также широкое распространение формата .rar в нашей стране».
08.10.2008 Бета-тест "Корсаров Онлайн"

им ссылкам:Дистрибутив клиента одним файлом (5,8 ГБ):http://files.akella-online.ru/potbs/potbs_full.rar Клиент, разделенный на файлы по 1 Гб:http://files.akella-online.ru/potbs/POTBS.part1.rarh
30.05.2008 WinRAR 3.80 beta 1: новая версия популярного архиватора

в – WinRAR. Программа обладает высокой степенью сжатия, может извлекать файлы из архивов в форматах RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, BZ2, ACE, UUE, JAR, ISO, 7Z и Z. Помимо этого, WinRAR может
30.01.2008 SoftKey поставит миллион лицензий WinRAR в российские школы

Компания SoftKey, интернет-дистрибьютор ПО, выполнит поставку миллиона лицензий на программный продукт WinRAR в 56 тыс. общеобразовательных учреждений России в рамках общенационального проекта. Отметим, что проект «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обес
07.07.2006 В WinRAR найдена опасная уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в WinRAR, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки при обработке самораспаковывающихся SFX-архивов. Удаленный по
10.08.2005 Вышла новая версия WinRAR 3.50

Компании win.rar GmbH и rarlab.com объявили о выходе финальной версии WinRAR 3.50. В новой версии продукта
28.06.2004 Вышла новая версия архиватора WinRAR

но были представлены нововведения следующей полнофункциональной версии 3.40. А уже сегодня компания RAR lab объявила о выходе финального варианта новой версии WinRAR 3.40. Нововведения версии 3
30.01.2004 Новый WinRar: еще функциональнее

кций, которые позволяют создать сжатый архив. Программа поддерживает полноценную работу с форматами RAR, ZIP и другими, используя оригинальный алгоритм сжатия данных, поддерживает solid-архивы,
04.06.2003 Вышел русский релиз программы WinRAR 3.20

Создатель популярного архиватора RAR Евгений Рошаль представил русский вариант нового релиза программы WinRAR 3.20 - 32-разряд

Публикаций - 254, упоминаний - 325

WinRAR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25208 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5243 30
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1573 23
Google LLC 12204 20
Dr.Web - Доктор Веб 1275 17
Telegram Group 2513 14
GitHub 954 13
ESET - ESET Software 1146 13
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 785 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 10
Nero AG - Ahead Software AG 54 7
Check Point Software Technologies 799 7
Dropbox 510 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1482 7
Yandex - Яндекс 8353 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 454 6
Nvidia Corp 3711 5
Softkey - Софткей 212 5
Thoma Bravo - Proofpoint 38 5
VK - Mail.ru Group 3524 5
Apple Inc 12587 5
AMD - Advanced Micro Devices 4455 5
R-Vision - Р-Вижн 211 4
PhantomCore - Хакерская группировка 9 4
Trend Micro 629 4
8910 4
Sophos - SophosLabs 424 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2423 4
ДиалогНаука 259 3
Head Mare - Хакерская группировка 15 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
Corel Corporation 338 3
Gen Digital - Avast Software 176 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4479 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
Adobe Systems 1570 3
Autodesk 621 3
Amazon Inc - Amazon.com 3118 3
X Corp - Twitter 2902 3
Cisco Systems 5217 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1384 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 2
Microsoft - LinkedIn 677 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 179 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
Venture Capital 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 336 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Fujian Sunner Development 1 1
Резонанс НПП 387 1
General Dynamics 57 1
TuneIn Radio 8 1
Фармация 13 1
Российская Фармация 3 1
Велес Капитал 19 1
Роллтон ТД 11 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 20 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Аптека-Холдинг 7 1
Газпром ПАО 1406 1
Русагро Группа Компаний 337 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 646 1
Tesla Motors 422 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5753 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5196 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 824 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 388 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1477 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3510 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4834 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1480 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6417 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1039 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13551 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 107
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6971 56
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7725 54
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3259 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 35
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9718 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 34
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3134 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12207 29
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2342 29
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4742 28
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1747 25
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 25
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8112 24
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2309 24
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1732 23
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 930 23
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 858 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5343 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16648 22
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4260 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7546 19
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 18
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 239 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5847 15
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 567 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 15
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 785 14
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2152 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6229 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4661 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12293 13
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2242 13
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 461 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2717 12
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4148 12
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 616 120
Microsoft Windows 16272 82
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2333 43
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5132 43
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 32
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1311 31
Microsoft Office 3930 29
Linux OS 10827 23
Corel WinZip - архиватор 53 22
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 788 18
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 390 16
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2018 16
Mozilla Firefox - браузер 1916 16
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 159 15
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 68 13
Microsoft Windows PowerShell 218 13
Opera Browser - Браузер 1032 13
Google Android 14621 13
Google Chrome - браузер 1637 12
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 10
FreePik 1392 10
Google Gmail 980 10
GZIP - GNU Zip 31 9
Apple macOS 2229 9
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 8
Google YouTube - Видеохостинг 2874 8
Microsoft Outlook 1417 8
Microsoft Windows XP 2418 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 7
Microsoft Windows 2000 8662 7
Microsoft Windows 11 698 7
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 7
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 73 7
eMule 23 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 7
Adobe Photoshop 789 6
Google VirusTotal 102 6
Microsoft Windows 10 1870 6
Рошал Евгений. 8 8
Мельникова Анастасия 431 6
Зайцев Михаил 306 6
Рошаль Евгений 3 3
Водясов Алексей 222 3
Залманов Дмитрий 22 2
Panay Panos - Панай Панос 20 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
Скулкин Олег 56 2
Моряков Дмитрий 8 2
Галушкин Олег 182 2
Путин Владимир 3330 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 214 1
Зорин Александр 51 1
Кузнецов Сергей 161 1
Горяйнов Андрей 54 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Калинин Александр 174 1
Иванов Антон 88 1
Артамонова Анна 183 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 60 1
Чачава Александр 114 1
Гинятуллин Роман 61 1
Козлов Александр 68 1
Соколов Олег 51 1
Сахаров Александр 86 1
Голованов Сергей 67 1
Масалович Андрей 22 1
Козлов Максим 41 1
Добровольский Николай 14 1
Баулин Валерий 52 1
Купреев Олег 13 1
Каштанов Павел 15 1
Павлов Игорь 7 1
Айбашева Анна 98 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 1
Brandt Andrew - Брандт Эндрю 4 1
Сытин Дмитрий 58 1
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Шилак Ксения 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18096 16
Украина 7776 11
Европа 24602 10
Германия - Федеративная Республика 12918 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 8
Беларусь - Белоруссия 6012 7
Италия - Итальянская Республика 4426 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13546 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4083 5
Нидерланды 3622 5
Индия - Bharat 5667 5
Южная Корея - Республика 6839 4
Казахстан - Республика 5780 4
Узбекистан - Республика 1862 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 4
Испания - Королевство 3758 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 746 3
Япония 13519 3
Канада 4978 3
Франция - Французская Республика 7967 3
Польша - Республика 1999 3
Турция - Турецкая республика 2479 3
Монголия 365 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 570 2
Европа Восточная 3121 2
Ближний Восток 3026 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1685 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2631 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 2
Бразилия - Федеративная Республика 2442 2
Чехия - Чешская Республика 1329 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1394 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3039 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 2
Китай - Тайвань 4122 2
Азия - Азиатский регион 5730 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6870 20
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1115 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8887 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 12
Английский язык 6858 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3687 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10139 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4737 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1058 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5274 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6040 4
Энергетика - Energy - Energetically 5494 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2151 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 560 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1034 3
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 10 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6302 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7530 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7244 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6344 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10658 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6268 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3694 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5482 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2741 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 886 2
BleepingComputer - Издание 405 8
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 3
The Register - The Register Hardware 1683 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2130 2
CNews - ZOOM.CNews 1853 2
Ars Technica 435 2
Hacker News 73 2
Tom’s Hardware 506 2
ZDnet 662 2
9to5Google 56 1
PC Magazine - PCMag 93 1
TechSpot 158 1
Neowin 175 1
RAIDforums - хакерский форум 13 1
New Scientist 1448 1
9to5Mac 70 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
heise online - heise security 122 1
PCPro 53 1
IT-Observer 1 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 1
РИА Новости 978 1
Wikipedia - Википедия 574 1
Bloomberg 1399 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 2
MalwareHunterTeam 14 1
HFS Research 49 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 603 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 276 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 659 1
СПбГИК - Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 2 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Microsoft Build - конференция 37 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.

Создано именных указателей - 185918.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
