PhantomCore Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 Positive Technologies зафиксировала новую волну атак кибершпионской группировки PhantomCore 1
19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
09.08.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» представили детали атак Head Mare на компании в России и Белоруссии 1
14.05.2024 Группа хакеров терроризирует ВПК России 2
26.03.2024 Эксперты F.A.C.C.T. обнаружили атаки новой группы кибершпионов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

PhantomCore и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 4
Proxima 41 2
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5110 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13579 1
Telegram Group 2345 1
XDSpy - Хакерская группировка 7 1
Proton Technologies AG 42 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 17 1
CloudEyE 8 1
Core Werewolf - Хакерская группировка 6 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 54 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 8 1
Unsplash 1150 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12362 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1421 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30063 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2174 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13269 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1621 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3068 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 849 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5565 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7242 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3194 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 694 4
Hacktivism - Хактивизм 243 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3340 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1199 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2301 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4518 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6619 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 744 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 181 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8322 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11788 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11979 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1138 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31131 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 125 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11831 2
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 33 2
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 19 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21459 2
Google Android устройства-девайсы 764 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 104 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16090 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2423 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2502 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13126 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3053 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 304 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4909 4
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 223 4
Google Android 14433 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2282 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 596 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 841 3
Linux OS 10556 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 2
Google VirusTotal 93 2
NFCGate 16 2
Microsoft Windows 16077 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 139 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 853 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 291 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 52 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 32 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 158 1
Баулин Валерий 51 2
Россия - РФ - Российская федерация 152071 6
Беларусь - Белоруссия 5922 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14337 4
Украина 7715 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52892 1
Германия - Федеративная Республика 12841 1
Украина - Киев 1133 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50025 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3617 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1017 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 699 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5851 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1262 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1004 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11248 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11450 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19701 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5680 1
Запугивание и шантаж 143 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 1
Энергетика - Energy - Energetically 5360 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2619 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 365 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1702 1
Персидский язык - фарси 45 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2008 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 737 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 504 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
