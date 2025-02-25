ReaverBits Хакерская группировка
ReaverBits (от слов "reaver" – "вор", и "bits" – сокращение от Bitbucket, сервиса совместной разработки проектов, используемого атакующими) – группа киберпреступников, которая действует с конца 2023 года. Специализируется на атаках на российские компании в таких ключевых областях, как биотехнологии, розничная торговля, агропромышленный комплекс, телекоммуникации и финансовый сектор.
ReaverBits и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 46 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 4
|Беларусь - Белоруссия 5713 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
|Украина 7630 2
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