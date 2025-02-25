ReaverBits (от слов "reaver" – "вор", и "bits" – сокращение от Bitbucket, сервиса совместной разработки проектов, используемого атакующими) – группа киберпреступников, которая действует с конца 2023 года. Специализируется на атаках на российские компании в таких ключевых областях, как биотехнологии, розничная торговля, агропромышленный комплекс, телекоммуникации и финансовый сектор.