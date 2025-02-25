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ReaverBits Хакерская группировка


ReaverBits (от слов "reaver" – "вор", и "bits" – сокращение от Bitbucket, сервиса совместной разработки проектов, используемого атакующими) –  группа киберпреступников, которая действует с конца 2023 года. Специализируется на атаках на российские компании в таких ключевых областях, как биотехнологии, розничная торговля, агропромышленный комплекс, телекоммуникации и финансовый сектор.


25.02.2025 F6 рассказала о новых инструментах ReaverBits в атаках на российские компании 1
19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ReaverBits и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 2
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 6 2
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