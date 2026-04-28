Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов

Зловред под видом приложения для чтения PDF-файлов вошел в топ-200 самых скачиваемых приложений в российском сегменте Google Play еля 2026 г. снова был обнаружен в Google Play. Он маскировался под популярное приложение для чтения PDF-файлов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». 21 апреля 2026 г.

«СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял 2 место в рейтинге CNews «Российские программы для работы с PDF-файлами 2026» Программный комплекс «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял второе место в первом обзоре российских PDF-редакторов от CNewsMarket. Эксперты сравнивали возможности редакторов от различных отечес

Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству PDF как инфраструктура документооборота PDF используется в сценариях, где критично сохранить исходную структуру документа — верстку,

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских PDF-редакторов CNewsMarket опубликовал первый российский рейтинг российских PDF-редакторов, отражающий подходы разработчиков к развитию инструментов работы с документами

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16 Каким должен быть современный PDF-редактор Российский рынок ПО для работы с PDF-документами проходит характерную для

Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF Берегись PDF Самое позднее, с декабря 2025 г. хакеры эксплуатируют уязвимость в Adobe Reader, которая

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл Как PDF стал фактически главным форматом для работы с документами В 2022 году, когда российские к

Content AI представила ContentReader PDF 16, российский PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом ешений для автоматизации работы с документами, выпустила многофункциональный редактор ContentReader PDF 16. Это первый отечественный PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом, утверждают

«СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации ектов в нефтегазовой отрасли, объявила о переходе на отечественный программный продукт для работы с PDF-документами – ContentReader PDF от Content AI. Об этом CNews сообщили представител

Обновление десктопных редакторов «Р7-Офис»: поворачивай PDF как удобно ы некоторые новые функции — например, гиперссылки к графическим объектам, поворот отдельных страниц PDF-документа. И теперь редакторы полноценно поддерживают татарскую орфографию. Об этом CNews

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor ендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничеств

Московский фонд реновации внедрил подпись PDF на базе «КриптоАРМ» застройки успешно внедрил отечественное ИТ-решение на базе «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи PDF-документов взамен ушедшим с рынка иностранным продуктам. Об этом CNews сообщил представит

Мошенники начали использовать PDF-документы для кражи данных кредитных карт ликовали исследование широкомасштабной фишинговой кампании, операторы которой используют поддельные PDF-документы, размещенные в сети доставки контента (CDN) Webflow. Конечной целью фишинговых

Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно формации Content AI и поставщик компьютерного оборудования ПИРИТ договорились о сотрудничестве при продвижении своих продуктов. Компании будут реализовывать сканеры Avision с редактором ContentReader PDF для корпоративных пользователей отечественных операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Обработка бумажных документов и использование извлеченных из них данных я

В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов «Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь пользователям доступно как чтение, так и работа с такими форматами докумен

Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программных продуктов, относящихся к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель Content AI. В ходе комплексной оценки экспертная комиссия Минцифры

«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» х систем на базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной сист

АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО РОСА, российская алмазодобывающая компания, будет использовать отечественный редактор ContentReader PDF для работы с PDF-документами. Компания планирует полностью перейти на российский п

«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами «Ростелеком» завершил внедрение российского продукта для просмотра и редактирования PDF-документов, который заменил иностранное программное обеспечение (ПО). Более 5,5 тыс. сотр

ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона о десятков образовательных учреждений Уральского федерального округа выбрали редактор ContentReader PDF для работы с документами формата PDF. Отечественный продукт заменил иностранные ре

Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт» операционных систем «Альт», подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10». Conten

Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux о итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Универсальный реда

Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. ер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «

Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант» раммного обеспечения Applite провели совместное тестирование своих продуктов — многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF и операционной системы «Атлант». Проведенные с помощью

Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС» Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС».

Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО Многофункциональный редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в Единый реестр российских программ для элек

Подтверждена совместимость ПО для работы с PDF-документами «Окуляр ГОСТ» с «Ред ОС» оратория 50» и «Ред софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании протестировали и подтвердили совместимость приложения для работы с документами в формате PDF «Окуляр ГОСТ» с операционной системой «Ред ОС». Программное обеспечение «Окуляр ГОСТ» с плагином «Криптопро» является аналогом Adobe Acrobat и поддерживает встраиваемый формат электронной п

Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3 тки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно, где требуются технологии сжатия данных. Его идеи легли в основу всем известных форматов MP3 (музыкальные композиции), ZIP (архивы) и PDF (документы). Без Лемпеля, возможно, никогда бы не появились форматы изображений GIF, TIFF и PNG. В них используется LZW – алгоритм Лемпеля-Зива-Уэлча, опубликованный его совтором Терри Уэлч

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor овместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости.

Обновление «Р7-офис». Сам себе режиссер В новом релизе «Р7-офис» в редактор презентаций была добавлена анимация и исправлены отрисовка миниатюр слайдов, в текстовом редакторе появилась возможность просмотра и навигации по документам PDF, а в табличном редакторе расширился список валют для денежного формата ячеек. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис». Обновления коснулись всех редакторов «Р7-офис». Добавлены подде

Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения crobat Reader. Как сообщил портал Bleeping Computer, эта утилита мешает антивирусам проверять файлы PDF, для работы с которыми она и создавалась. Adobe является создателем формата PDF, а

Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС» Master PDF Editor (от компании «Коде Индастри») с операционной системой «Ред ОС» (от компании «Ред Софт»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Master PDF Editor – это многофункциональный PDF-редактор. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№10893). «Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станц

Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи ерситета в Бохуме (Германия) продемонстрировали сразу два способа подменять отображаемое содержимое PDF-документов, защищенных сертификатами безопасности. «Идея атаки эксплуатирует гибкость сер

Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона

Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом Adobe сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со ски

Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов ений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов. Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь пок

В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF Не вполне изолированный инцидент Разработчик средств редактирования PDF, Nitro Software претерпел колоссальную утечку данных, которая угрожает таким организациям

Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью сали новый тип атак под общим названием Shadow attacks, позволяющих подменять содержимое защищенных PDF-файлов без нарушения целостности их цифровой подписи. Суть атаки состоит в том, что злоум

Abbyy обновила и переименовала Finereader 15 Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и электронных документов, и выпустила этот продукт под брендом Abbyy Finereader PDF. Теперь с помощью Abbyy Finereader PDF можно не только распознавать и свободно редактировать PDF-файлы, но и работать с любыми интерактивными формами: создавать анкеты, резюме