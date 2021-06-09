Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Публикаций - 1480, упоминаний - 2134
Adobe PDF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2443 22
|Медведев Дмитрий 1590 13
|Шушкин Дмитрий 93 11
|Липич Григорий 64 8
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 8
|Никифоров Николай 1131 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 7
|Попов Анатолий 98 6
|Jobs Steve - Джобс Стив 988 6
|Чубайс Анатолий 193 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Храмцовская Наталья 45 5
|Бодягин Иван 9 5
|Шадаев Максут 420 5
|Демидов Михаил 132 5
|Массух Илья 197 5
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 4
|Андреев Сергей 59 4
|Комиссаров Дмитрий 163 4
|Мельникова Анастасия 177 4
|Коротков Виктор 4 4
|Андренюк Вадим 11 4
|Карев Кирилл 5 4
|Родюков Алексей 6 4
|Шаблыков Никита 28 4
|Смирнов Алексей 158 3
|Рейман Леонид 1002 3
|Водясов Алексей 102 3
|Чеглаков Андрей 45 3
|Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 3
|Зубарев Яков 23 3
|Скляров Дмитрий 59 3
|Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
|Басов Алексей 114 3
|Топтун Виктория 4 3
|Гинятуллин Роман 61 3
|Никитин Николай 19 3
|Мишустин Михаил 333 3
|Лосев Сергей 44 3
|Солнцева Екатерина 35 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028020.
Создано именных указателей - 61794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru