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Adobe PDF Portable Document Format Межплатформенный открытый формат электронных документов

Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов
Обзор PDF-редакторы на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

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28.04.2026 Зловред под видом приложения для чтения PDF-файлов вошел в топ-200 самых скачиваемых приложений в российском сегменте Google Play

еля 2026 г. снова был обнаружен в Google Play. Он маскировался под популярное приложение для чтения PDF-файлов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». 21 апреля 2026 г.
24.04.2026 «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял 2 место в рейтинге CNews «Российские программы для работы с PDF-файлами 2026»

Программный комплекс «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял второе место в первом обзоре российских PDF-редакторов от CNewsMarket. Эксперты сравнивали возможности редакторов от различных отечес
23.04.2026 Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству

PDF как инфраструктура документооборота PDF используется в сценариях, где критично сохранить исходную структуру документа — верстку,

23.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских PDF-редакторов

CNewsMarket опубликовал первый российский рейтинг российских PDF-редакторов, отражающий подходы разработчиков к развитию инструментов работы с документами
17.04.2026 От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

Каким должен быть современный PDF-редактор Российский рынок ПО для работы с PDF-документами проходит характерную для
14.04.2026 Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF

Берегись PDF Самое позднее, с декабря 2025 г. хакеры эксплуатируют уязвимость в Adobe Reader, которая

01.04.2026 Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

Как PDF стал фактически главным форматом для работы с документами В 2022 году, когда российские к
19.03.2026 Content AI представила ContentReader PDF 16, российский PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом

ешений для автоматизации работы с документами, выпустила многофункциональный редактор ContentReader PDF 16. Это первый отечественный PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом, утверждают
22.01.2026 «СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации

ектов в нефтегазовой отрасли, объявила о переходе на отечественный программный продукт для работы с PDF-документами – ContentReader PDF от Content AI. Об этом CNews сообщили представител
13.05.2025 Обновление десктопных редакторов «Р7-Офис»: поворачивай PDF как удобно

ы некоторые новые функции — например, гиперссылки к графическим объектам, поворот отдельных страниц PDF-документа. И теперь редакторы полноценно поддерживают татарскую орфографию. Об этом CNews
18.03.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor

ендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничеств
10.03.2025 Московский фонд реновации внедрил подпись PDF на базе «КриптоАРМ»

застройки успешно внедрил отечественное ИТ-решение на базе «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи PDF-документов взамен ушедшим с рынка иностранным продуктам. Об этом CNews сообщил представит
17.02.2025 Мошенники начали использовать PDF-документы для кражи данных кредитных карт

ликовали исследование широкомасштабной фишинговой кампании, операторы которой используют поддельные PDF-документы, размещенные в сети доставки контента (CDN) Webflow. Конечной целью фишинговых

10.12.2024 Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно

формации Content AI и поставщик компьютерного оборудования ПИРИТ договорились о сотрудничестве при продвижении своих продуктов. Компании будут реализовывать сканеры Avision с редактором ContentReader PDF для корпоративных пользователей отечественных операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Обработка бумажных документов и использование извлеченных из них данных я
13.09.2024 В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов

«Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь пользователям доступно как чтение, так и работа с такими форматами докумен
10.07.2024 Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО

Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программных продуктов, относящихся к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель Content AI. В ходе комплексной оценки экспертная комиссия Минцифры

31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»

х систем на базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной сист
11.04.2024 АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО

РОСА, российская алмазодобывающая компания, будет использовать отечественный редактор ContentReader PDF для работы с PDF-документами. Компания планирует полностью перейти на российский п
01.02.2024 «Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами

«Ростелеком» завершил внедрение российского продукта для просмотра и редактирования PDF-документов, который заменил иностранное программное обеспечение (ПО). Более 5,5 тыс. сотр
30.01.2024 ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона

о десятков образовательных учреждений Уральского федерального округа выбрали редактор ContentReader PDF для работы с документами формата PDF. Отечественный продукт заменил иностранные ре
18.12.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт»

операционных систем «Альт», подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10». Conten
11.12.2023 Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux

о итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Универсальный реда
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

ер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «
01.06.2023 Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант»

раммного обеспечения Applite провели совместное тестирование своих продуктов — многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF и операционной системы «Атлант». Проведенные с помощью
19.04.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС»

Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС».

22.03.2023 Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО

Многофункциональный редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в Единый реестр российских программ для элек
15.02.2023 Подтверждена совместимость ПО для работы с PDF-документами «Окуляр ГОСТ» с «Ред ОС»

оратория 50» и «Ред софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании протестировали и подтвердили совместимость приложения для работы с документами в формате PDF «Окуляр ГОСТ» с операционной системой «Ред ОС». Программное обеспечение «Окуляр ГОСТ» с плагином «Криптопро» является аналогом Adobe Acrobat и поддерживает встраиваемый формат электронной п
07.02.2023 Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3

тки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно, где требуются технологии сжатия данных. Его идеи легли в основу всем известных форматов MP3 (музыкальные композиции), ZIP (архивы) и PDF (документы). Без Лемпеля, возможно, никогда бы не появились форматы изображений GIF, TIFF и PNG. В них используется LZW – алгоритм Лемпеля-Зива-Уэлча, опубликованный его совтором Терри Уэлч
15.08.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor

овместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости.
24.06.2022 Обновление «Р7-офис». Сам себе режиссер

В новом релизе «Р7-офис» в редактор презентаций была добавлена анимация и исправлены отрисовка миниатюр слайдов, в текстовом редакторе появилась возможность просмотра и навигации по документам PDF, а в табличном редакторе расширился список валют для денежного формата ячеек. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис». Обновления коснулись всех редакторов «Р7-офис». Добавлены подде
22.06.2022 Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения

crobat Reader. Как сообщил портал Bleeping Computer, эта утилита мешает антивирусам проверять файлы PDF, для работы с которыми она и создавалась. Adobe является создателем формата PDF, а
30.03.2022 Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС»

Master PDF Editor (от компании «Коде Индастри») с операционной системой «Ред ОС» (от компании «Ред Софт»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Master PDF Editor – это многофункциональный PDF-редактор. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№10893). «Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станц
09.06.2021 Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи

ерситета в Бохуме (Германия) продемонстрировали сразу два способа подменять отображаемое содержимое PDF-документов, защищенных сертификатами безопасности. «Идея атаки эксплуатирует гибкость сер
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах

Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона
15.04.2021 Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом

Adobe сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со ски
30.03.2021 Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов

ений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов. Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь пок
30.10.2020 В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF

Не вполне изолированный инцидент Разработчик средств редактирования PDF, Nitro Software претерпел колоссальную утечку данных, которая угрожает таким организациям
11.08.2020 Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью

сали новый тип атак под общим названием Shadow attacks, позволяющих подменять содержимое защищенных PDF-файлов без нарушения целостности их цифровой подписи. Суть атаки состоит в том, что злоум
04.06.2020 Abbyy обновила и переименовала Finereader 15

Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и электронных документов, и выпустила этот продукт под брендом Abbyy Finereader PDF. Теперь с помощью Abbyy Finereader PDF можно не только распознавать и свободно редактировать PDF-файлы, но и работать с любыми интерактивными формами: создавать анкеты, резюме
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень

ABBYY обновила ABBYY FineReader – универсальную программу для работы с бумажными и PDF-документами. Благодаря внутренним разработкам ABBYY в области искусственного интеллекта и

Публикаций - 2513, упоминаний - 3170

Adobe PDF и организации, системы, технологии, персоны:

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Adobe Systems 1597 191
Google LLC 12688 152
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 152
Apple Inc 13154 131
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 116
9594 100
Yandex - Яндекс 9216 90
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 89
Samsung Electronics 11064 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 54
Oracle Corporation 7074 54
Meta Platforms - Facebook 4621 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 51
Dropbox 527 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 48
Telegram Group 2940 47
Xerox - The Haloid Company 1168 46
SAP SE 5601 45
HP Inc. 5883 45
Intel Corporation 12811 44
Sony 6739 42
ONYX International 158 42
Ростелеком 10948 42
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
X Corp - Twitter 2938 37
Amazon Inc - Amazon.com 3277 36
Directum - Директум 1268 34
Canon 1439 31
Softline - Софтлайн 3743 29
Новые облачные технологии (НОТ) 485 29
ESET - ESET Software 1161 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 27
PocketBook International 98 27
Yahoo! 3726 26
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 34
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 25
Альфа-Банк 1979 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Почта России ПАО 2370 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Россети Ленэнерго 1699 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Microsoft - LinkedIn 699 10
Газпром нефть 725 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Visa International 1993 8
АльфаСтрахование СГ 394 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Газпром ПАО 1493 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Walt Disney Company 647 6
Группа Самолет 106 6
Barnes & Noble 171 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
eBay Inc 1640 6
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
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ЛДПР 116 3
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OSI - Open Source Initiative 80 3
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
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Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
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АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
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XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 464
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 425
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 369
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 359
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 358
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 340
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 327
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 302
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 300
Оцифровка - Digitization 5185 297
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 294
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 282
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 268
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 266
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 262
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 250
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 249
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 247
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 226
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 221
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 218
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 215
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 214
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 205
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 205
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 203
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 201
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 191
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 187
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 180
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 176
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 172
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 166
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 164
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 158
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 154
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 154
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 154
Microsoft Office 4170 420
Microsoft Windows 16882 373
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 305
Google Android 15243 275
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 264
Linux OS 11533 235
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 217
Apple iOS 8583 205
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 187
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 132
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 116
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 111
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 107
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 104
Apple macOS 2419 92
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 86
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 83
Apple iPad 4011 78
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 71
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 66
Microsoft Outlook 1506 63
Adobe Photoshop 804 61
Oracle Java - язык программирования 3469 61
Microsoft Windows 2000 8678 59
Google Chrome - браузер 1701 58
Apple - App Store 3109 58
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 56
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 54
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 53
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 52
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 48
Mozilla Firefox - браузер 1951 47
Apple iPhone 6 4861 47
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 47
JavaScript - JS - язык программирования 1425 46
Новые облачные технологии - МойОфис 958 45
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 44
Google YouTube - Видеохостинг 3002 44
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 43
Дергачева Светлана 63 34
Путин Владимир 3454 33
Ивченков Олег 23 17
Медведев Дмитрий 1665 16
Шушкин Дмитрий 95 12
Липич Григорий 65 12
Скулкин Олег 80 12
Шадаев Максут 1210 10
Никифоров Николай 1138 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Храмцовская Наталья 48 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Щеглов Петр 85 9
Деденок Роман 27 9
Мельникова Анастасия 440 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 9
Массух Илья 239 8
Скляров Дмитрий 64 8
Ксенин Алекс 311 8
Чубайс Анатолий 222 7
Комиссаров Дмитрий 248 7
Смирнов Алексей 269 7
Павлов Никита 146 7
Водясов Алексей 222 7
Рустамов Рустам 548 7
Зайцев Михаил 345 6
Попов Анатолий 154 6
Купреев Олег 18 6
Демидов Михаил 134 6
Андреев Сергей 67 6
Бодягин Иван 9 5
Щеголев Игорь 699 5
Ускова Ольга 174 4
Панченко Иван 197 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Родионов Александр 31 4
Шаблыков Никита 29 4
Чеглаков Андрей 63 4
Казак Максим 162 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 173
Европа 24964 166
Германия - Федеративная Республика 13221 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 89
Япония 13807 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 82
Франция - Французская Республика 8177 76
Украина 7928 64
Южная Корея - Республика 7052 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 58
Испания - Королевство 3840 54
Азия - Азиатский регион 5920 45
Италия - Итальянская Республика 4508 45
Беларусь - Белоруссия 6289 42
Казахстан - Республика 6048 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 37
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 35
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 33
Канада 5081 33
Бразилия - Федеративная Республика 2520 33
Финляндия - Финляндская Республика 3697 31
Индия - Bharat 5869 31
Нидерланды 3746 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Турция - Турецкая республика 2620 24
Китай - Тайвань 4245 23
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Европа Восточная 3138 19
Португалия - Португальская Республика 956 18
Польша - Республика 2031 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Сингапур - Республика 1953 17
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 16
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 4
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 8 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Pearson VUE 55 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова 2 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 33
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
CeBIT 614 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
Docflow 148 6
CNews AWARDS - награда 571 5
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