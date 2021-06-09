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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Adobe PDF
Portable Document Format
Межплатформенный открытый формат электронных документов

Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов


09.06.2021 Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах
15.04.2021 Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом
30.03.2021 Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов
30.10.2020 В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF
11.08.2020 Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью
04.06.2020 Abbyy обновила и переименовала Finereader 15
27.08.2019 ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень
27.08.2018 Eset: хакеры Turla атакуют пользователей Microsoft Outlook
12.07.2018 Программа для чтения PDF под Linux шпионила за пользователями
06.06.2018 Abbyy усилила FineReader Engine технологиями искусственного интеллекта
16.05.2018 ESET обнаружила две уязвимости нулевого дня в программных продуктах Adobe и Microsoft
01.12.2017 Foxit Software представила PhantomPDF 9.0 и ConnectedPDF- Enterprise
25.01.2017 Abbyy представила FineReader 14
20.10.2016 «Доктор Веб» изучил бэкдор для Linux
25.11.2015 84% офисных работников не могут скопировать информацию из PDF-файлов
30.09.2014 Объем PDF-документов в России растет
02.09.2014 PDF/A становится официальным форматом межведомственного документооборота
27.05.2014 Вышла новая версия Abbyy Recognition Server
28.04.2014 «Стимулсофт» выпустил новую версию Stimulsoft Reports 2014.1
05.12.2013 Профессиональные возможности Abbyy FineReader теперь доступны пользователям Mac
24.10.2013 Abbyy FineReader Engine 11 научился классифицировать документы
26.09.2013 ABBYY PDF Transformer+ – новое решение для эффективной работы с PDF-документами
26.09.2013 Abbyy выпустила PDF Transformer+ для работы с любыми типами PDF-документов
15.05.2013 Sony обеспечит студентов PDF-ридером
12.04.2013 «Яндекс» защищает пользователей в 10 раз хуже, чем Google
19.02.2013 Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat
04.02.2013 «Аскон» анонсировала единое решение для управления проектной организацией
26.06.2012 Вышел 61-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию
24.04.2012 Вышел 60-й номер журнала CNews. Скачать PDF
28.02.2012 Webpublication запустила в Рунете сервис для создания интерактивных публикаций
30.11.2011 YourPress.ru запустил подписку на электронные СМИ в PDF-версиях
28.04.2011 Corel PDF Fusion оптимизирует создание и обмен документами в формате PDF
08.04.2011 В Рунете появился онлайн-магазин газет и журналов в формате PDF
18.11.2010 Кибермошенники нацелились на уязвимости в Java
29.10.2010 В Сети растет популярность зараженных HTML-вложений
29.06.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачать PDF-версию
27.04.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачай PDF-версию
22.03.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачать PDF версию
18.12.2009 Журналу CNews 5 лет. Вышел новый номер. Скачай PDF-версию

Публикаций - 1480, упоминаний - 2134

Adobe PDF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 157
Adobe Systems 1351 126
Abbyy 1072 116
Apple Inc 10137 83
Google LLC 9440 70
Xerox 1052 40
Meta - Facebook 4129 37
Samsung Electronics 8953 37
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 448 37
IBM - International Business Machines Corp 8701 32
5034 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 31
HP Inc. 5104 29
Nokia Corporation 5235 29
Oracle Corporation 5811 27
Sony 5578 26
Yandex - Яндекс 4582 25
SAP SE 4379 24
Canon 1281 24
Amazon Inc - Amazon.com 2529 23
Intel Corporation 10803 22
Corel Corporation 320 20
PocketBook International 81 20
Twitter 2293 19
Seiko Epson Corporation 811 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 947 18
Yahoo! 3483 17
Directum - Директум 810 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 16
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 15
МакЦентр - MacCentre 121 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 14
HP - Hewlett-Packard 3464 14
Wacom 124 14
LG Electronics 3134 13
Softline - Софтлайн 1767 13
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 13
SEC Consult Services 1273 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 20
Альфа-Банк 1336 15
Почта России ПАО 1798 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 6
Норникель - Норильский никель 259 6
X5 Group 650 6
Visa International 1640 6
Открытие ФК 460 5
Ингосстрах СПАО 279 5
ГПБ - Газпромбанк 801 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 4
LinkedIn 548 4
Связной ГК 1085 4
АльфаСтрахование СГ 233 4
РЖД - Российские железные дороги 1331 4
Asahi Glass 35 4
Carl Zeiss 277 4
Фонд информационной демократии 27 3
ВТБ24 622 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 3
Лента - Сеть розничной торговли 212 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 3
Сургутнефтегаз - СНГ 161 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 3
СМП банк - Северный морской путь 73 3
eBay Inc 1565 3
Транснефть 207 3
Зест -лизинговая компания 6 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 251 3
Walt Disney Company 491 3
Согласие СК 49 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 3
Трансойл 12 3
Сахатранс 6 3
ИнвестКапиталБанк 16 3
Самолёт ГК 20 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 22
Президент Российской Федерации 1731 20
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 17
Правительство РФ 2659 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор 2018 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 4
Роснано 619 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 7
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 3
Единая Россия - Политическая партия 218 3
ЛДПР 97 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
OSI - Open Source Initiative 52 2
Creative Commons - некоммерческая организация 35 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
ГИС-Ассоциация 231 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
Linux Foundation 163 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
Руссофт - Russoft 345 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 174
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1102 165
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 165
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 254 101
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4955 99
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 97
EPUB - Electronic Publication 111 97
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 270 95
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 141 88
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 85
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 85
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 81
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 81 79
FB2 - FictionBook 97 76
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 330 76
МФУ - Многофункциональное устройство 771 73
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 269 62
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4234 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 55
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 173 45
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 133 45
WMA - Windows Media Audio 927 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 40
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 39
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 203 39
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 39
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 36
WAV - Waveform Audio File Format 447 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 31
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 30
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 26
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FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 172 23
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Microsoft Office 3012 235
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Google Android 11673 165
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Microsoft Office PowerPoint 613 113
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Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 225 72
Apple Mac - Apple Macintosh 2547 68
Abbyy FineReader 182 61
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 60
Apple iPad 3542 56
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Microsoft Compiled HTML Help - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 53 40
Apple - App Store 2356 40
Google Play - Google Store - Android Market 2638 39
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Apple macOS 1229 35
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 34
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Microsoft Edge - браузер 1774 34
Java - Язык программирования 2435 33
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ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 263 30
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Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1677 27
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 23
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Медведев Дмитрий 1590 13
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Липич Григорий 64 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 8
Никифоров Николай 1131 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 7
Попов Анатолий 98 6
Jobs Steve - Джобс Стив 988 6
Чубайс Анатолий 193 6
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Храмцовская Наталья 45 5
Бодягин Иван 9 5
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Демидов Михаил 132 5
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 4
Андреев Сергей 59 4
Комиссаров Дмитрий 163 4
Мельникова Анастасия 177 4
Коротков Виктор 4 4
Андренюк Вадим 11 4
Карев Кирилл 5 4
Родюков Алексей 6 4
Шаблыков Никита 28 4
Смирнов Алексей 158 3
Рейман Леонид 1002 3
Водясов Алексей 102 3
Чеглаков Андрей 45 3
Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 3
Зубарев Яков 23 3
Скляров Дмитрий 59 3
Vossen Klaus - Воссен Клаус 7 3
Басов Алексей 114 3
Топтун Виктория 4 3
Гинятуллин Роман 61 3
Никитин Николай 19 3
Мишустин Михаил 333 3
Лосев Сергей 44 3
Солнцева Екатерина 35 3
Россия - Российская федерация - РФ 82514 369
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 57
Германия - Федеративная Республика 7790 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 47
Франция - Французская Республика 4928 45
Япония 7913 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 38
Европа 7249 37
Испания - Королевство 2566 30
Украина 5529 29
Южная Корея - Республика 3271 25
Италия - Итальянская Республика 2901 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 22
Бразилия - Федеративная Республика 1897 20
Казахстан - Республика 4139 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 12
Беларусь - Белоруссия 3207 11
Индия - Республика 4105 11
Латинская Америка 1377 11
Польша - Республика 1459 11
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 11
Финляндия - Финляндская Республика 1651 11
Португалия - Португальская Республика 639 11
Европа Восточная 2815 10
Северная Америка 2598 10
Ближний Восток 2491 10
Канада 3059 10
Турция - Турецкая республика 1478 9
Азия - Азиатский регион 3156 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 8
Чехия - Чешская Республика 976 7
США - Калифорния 3070 7
Африка - Африканский регион 2667 7
Америка 1189 6
Австралия - Австралийский Союз 2657 6
Швеция - Королевство 1881 6
Русский язык 1658 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 32
Английский язык 408 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 11
Спам - Spam 246 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 5
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 4
Образование в России 552 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 4
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 4
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