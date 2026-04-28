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Adobe PDF Portable Document Format Межплатформенный открытый формат электронных документов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.04.2026
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Зловред под видом приложения для чтения PDF-файлов вошел в топ-200 самых скачиваемых приложений в российском сегменте Google Play
еля 2026 г. снова был обнаружен в Google Play. Он маскировался под популярное приложение для чтения PDF-файлов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». 21 апреля 2026 г.
|24.04.2026
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«СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял 2 место в рейтинге CNews «Российские программы для работы с PDF-файлами 2026»
Программный комплекс «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор» занял второе место в первом обзоре российских PDF-редакторов от CNewsMarket. Эксперты сравнивали возможности редакторов от различных отечес
|23.04.2026
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Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству
PDF как инфраструктура документооборота PDF используется в сценариях, где критично сохранить исходную структуру документа — верстку,
|23.04.2026
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CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских PDF-редакторов
CNewsMarket опубликовал первый российский рейтинг российских PDF-редакторов, отражающий подходы разработчиков к развитию инструментов работы с документами
|17.04.2026
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От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16
Каким должен быть современный PDF-редактор Российский рынок ПО для работы с PDF-документами проходит характерную для
|14.04.2026
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Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF
Берегись PDF Самое позднее, с декабря 2025 г. хакеры эксплуатируют уязвимость в Adobe Reader, которая
|01.04.2026
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Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл
Как PDF стал фактически главным форматом для работы с документами В 2022 году, когда российские к
|19.03.2026
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Content AI представила ContentReader PDF 16, российский PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом
ешений для автоматизации работы с документами, выпустила многофункциональный редактор ContentReader PDF 16. Это первый отечественный PDF-редактор со встроенным ИИ-ассистентом, утверждают
|22.01.2026
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«СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации
ектов в нефтегазовой отрасли, объявила о переходе на отечественный программный продукт для работы с PDF-документами – ContentReader PDF от Content AI. Об этом CNews сообщили представител
|13.05.2025
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Обновление десктопных редакторов «Р7-Офис»: поворачивай PDF как удобно
ы некоторые новые функции — например, гиперссылки к графическим объектам, поворот отдельных страниц PDF-документа. И теперь редакторы полноценно поддерживают татарскую орфографию. Об этом CNews
|18.03.2025
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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor
ендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничеств
|10.03.2025
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Московский фонд реновации внедрил подпись PDF на базе «КриптоАРМ»
застройки успешно внедрил отечественное ИТ-решение на базе «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи PDF-документов взамен ушедшим с рынка иностранным продуктам. Об этом CNews сообщил представит
|17.02.2025
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Мошенники начали использовать PDF-документы для кражи данных кредитных карт
ликовали исследование широкомасштабной фишинговой кампании, операторы которой используют поддельные PDF-документы, размещенные в сети доставки контента (CDN) Webflow. Конечной целью фишинговых
|10.12.2024
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Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно
формации Content AI и поставщик компьютерного оборудования ПИРИТ договорились о сотрудничестве при продвижении своих продуктов. Компании будут реализовывать сканеры Avision с редактором ContentReader PDF для корпоративных пользователей отечественных операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Обработка бумажных документов и использование извлеченных из них данных я
|13.09.2024
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В «Облаке Mail» стал доступен редактор PDF-файлов
«Облако Mail» представило функциональность бесплатного редактирования PDF-файлов. Теперь пользователям доступно как чтение, так и работа с такими форматами докумен
|10.07.2024
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Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО
Флагманские продукты Content AI, российского ИИ-разработчика решений для интеллектуальной обработки информации, IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF получили статус программных продуктов, относящихся к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель Content AI. В ходе комплексной оценки экспертная комиссия Минцифры
|31.05.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9»
х систем на базе ядра Linux, подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС «МСВСфера АРМ 9». Это позволит расширить возможности пользователей операционной сист
|11.04.2024
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АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО
РОСА, российская алмазодобывающая компания, будет использовать отечественный редактор ContentReader PDF для работы с PDF-документами. Компания планирует полностью перейти на российский п
|01.02.2024
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«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами
«Ростелеком» завершил внедрение российского продукта для просмотра и редактирования PDF-документов, который заменил иностранное программное обеспечение (ПО). Более 5,5 тыс. сотр
|30.01.2024
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ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона
о десятков образовательных учреждений Уральского федерального округа выбрали редактор ContentReader PDF для работы с документами формата PDF. Отечественный продукт заменил иностранные ре
|18.12.2023
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Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт»
операционных систем «Альт», подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF с операционными системами «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Рабочая станция К 10». Conten
|11.12.2023
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Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux
о итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость многофункционального редактора ContentReader PDF и ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Универсальный реда
|29.08.2023
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Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.
ер» провели тестирование своих флагманских продуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «
|01.06.2023
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Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант»
раммного обеспечения Applite провели совместное тестирование своих продуктов — многофункционального PDF-редактора ContentReader PDF и операционной системы «Атлант». Проведенные с помощью
|19.04.2023
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Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС»
Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС».
|22.03.2023
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Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО
Многофункциональный редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в Единый реестр российских программ для элек
|15.02.2023
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Подтверждена совместимость ПО для работы с PDF-документами «Окуляр ГОСТ» с «Ред ОС»
оратория 50» и «Ред софт» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании протестировали и подтвердили совместимость приложения для работы с документами в формате PDF «Окуляр ГОСТ» с операционной системой «Ред ОС». Программное обеспечение «Окуляр ГОСТ» с плагином «Криптопро» является аналогом Adobe Acrobat и поддерживает встраиваемый формат электронной п
|07.02.2023
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Умер ученый, подаривший миру архивацию данных. Без него не было бы ZIP, PDF и MP3
тки Авраама Лемпеля в 2022 г. используются едва ли не повсеместно, где требуются технологии сжатия данных. Его идеи легли в основу всем известных форматов MP3 (музыкальные композиции), ZIP (архивы) и PDF (документы). Без Лемпеля, возможно, никогда бы не появились форматы изображений GIF, TIFF и PNG. В них используется LZW – алгоритм Лемпеля-Зива-Уэлча, опубликованный его совтором Терри Уэлч
|15.08.2022
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Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor
овместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости.
|24.06.2022
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Обновление «Р7-офис». Сам себе режиссер
В новом релизе «Р7-офис» в редактор презентаций была добавлена анимация и исправлены отрисовка миниатюр слайдов, в текстовом редакторе появилась возможность просмотра и навигации по документам PDF, а в табличном редакторе расширился список валют для денежного формата ячеек. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис». Обновления коснулись всех редакторов «Р7-офис». Добавлены подде
|22.06.2022
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Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения
crobat Reader. Как сообщил портал Bleeping Computer, эта утилита мешает антивирусам проверять файлы PDF, для работы с которыми она и создавалась. Adobe является создателем формата PDF, а
|30.03.2022
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Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС»
Master PDF Editor (от компании «Коде Индастри») с операционной системой «Ред ОС» (от компании «Ред Софт»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Master PDF Editor – это многофункциональный PDF-редактор. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№10893). «Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станц
|09.06.2021
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Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи
ерситета в Бохуме (Германия) продемонстрировали сразу два способа подменять отображаемое содержимое PDF-документов, защищенных сертификатами безопасности. «Идея атаки эксплуатирует гибкость сер
|27.04.2021
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Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах
Abbyy выпустила приложение FineReader PDF Mobile, ранее известное под брендом FineScanner, и подключила его к программе Abbyy FineReader PDF для Windows. Теперь пользователи смогут быстро импортировать документы со смартфона
|15.04.2021
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Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом
Adobe сделала умные инструменты для работы с PDF ещё более доступными. Теперь индивидуальную подписку на Acrobat Pro можно оформить со ски
|30.03.2021
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Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов
ений, который включает редактор текстов, таблиц, презентаций, а также совершенно новый редактор для PDF-файлов. Программа Hancom Office — альтернатива другим редакторам файлов: пользователь пок
|30.10.2020
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В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF
Не вполне изолированный инцидент Разработчик средств редактирования PDF, Nitro Software претерпел колоссальную утечку данных, которая угрожает таким организациям
|11.08.2020
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Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью
сали новый тип атак под общим названием Shadow attacks, позволяющих подменять содержимое защищенных PDF-файлов без нарушения целостности их цифровой подписи. Суть атаки состоит в том, что злоум
|04.06.2020
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Abbyy обновила и переименовала Finereader 15
Abbyy обновила Abbyy Finereader 15 – универсальный интеллектуальный редактор для работы с любыми видами бумажных и электронных документов, и выпустила этот продукт под брендом Abbyy Finereader PDF. Теперь с помощью Abbyy Finereader PDF можно не только распознавать и свободно редактировать PDF-файлы, но и работать с любыми интерактивными формами: создавать анкеты, резюме
|27.08.2019
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ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень
ABBYY обновила ABBYY FineReader – универсальную программу для работы с бумажными и PDF-документами. Благодаря внутренним разработкам ABBYY в области искусственного интеллекта и
Adobe PDF и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергачева Светлана 63 34
|Путин Владимир 3454 33
|Ивченков Олег 23 17
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Шушкин Дмитрий 95 12
|Липич Григорий 65 12
|Скулкин Олег 80 12
|Шадаев Максут 1210 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
|Храмцовская Наталья 48 10
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
|Щеглов Петр 85 9
|Деденок Роман 27 9
|Мельникова Анастасия 440 9
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 9
|Массух Илья 239 8
|Скляров Дмитрий 64 8
|Ксенин Алекс 311 8
|Чубайс Анатолий 222 7
|Комиссаров Дмитрий 248 7
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|Водясов Алексей 222 7
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|Зайцев Михаил 345 6
|Попов Анатолий 154 6
|Купреев Олег 18 6
|Демидов Михаил 134 6
|Андреев Сергей 67 6
|Бодягин Иван 9 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Ускова Ольга 174 4
|Панченко Иван 197 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
|Родионов Александр 31 4
|Шаблыков Никита 29 4
|Чеглаков Андрей 63 4
|Казак Максим 162 4
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