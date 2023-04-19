Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС»

Многофункциональный PDF-редактор ContentReader PDF совместим с российской операционной системой «Ред ОС». Российский разработчик продуктов с использованием искусственного интеллекта Content AI и поставщик решений и услуг в области информационных технологий «Ред софт» подписали соответствующий сертификат.

Компании провели тестирование на совместимость продуктов, в ходе которого была подтверждена корректность работы ContentReader PDF в среде операционной системы «Ред ОС».

ContentReader PDF — многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF-файлами и бумажными документами. Программа позволяет работать с PDF, как с привычными текстовыми документами — вне зависимости от источника, размера и способа создания файла.

В ContentReader PDF для Linux представлены все самые популярные сценарии по работе с документами: редактирование PDF, распознавание и конвертация документов, создание интерактивных форм, защита и подпись. ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО (№17019).

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).

«Развитие наших продуктов для интеллектуальной обработки информации в целях интеграции с программным обеспечением на базе ядра Linux — приоритетное направление работы компании, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — «Ред ОС» — одна из наиболее популярных российских операционных систем. Возможность совместного использования наших продуктов повысит их ценность и удобство для конечных пользователей, позволит им с большей эффективностью решать свои задачи».

«Совместные решения «Ред софт» и Content AI уже успешно применяются в ряде проектов, что говорит о востребованности наших программных продуктов. Достичь этого результата возможно только при долгосрочном и тесном сотрудничестве, которое включает в себя регулярное взаимодействие по вопросам тестирования на совместимость необходимого рынку программного обеспечения. Благодарим Content AI за совместную работу», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

ContentReader PDF – второй продукт компании Content AI, прошедший тестирование и подтвердивший свою совместимость с «Ред ОС». В 2022 г. аналогичный сертификат получило решение для создания корпоративного поискового портала Content AI Intelligent Search. Отсутствие конфликтов при интеграции систем подтвердили проведенные Content AI и «Ред софт» испытания.