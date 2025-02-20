Content AI Intelligent Search Abbyy Intelligent Search
Content AI Intelligent Search - продукт для сквозного интеллектуального поиска и навигации по всем источникам хранения данных в организации.
Андрей Малахов, Менеджер по работе с ключевыми клиентами, Content Al "Как создать корпоративный поисковый портал для снижения бизнес-рисков?"
Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
Content AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергачева Светлана 42 11
|Шушкин Дмитрий 95 5
|Ян Давид 67 5
|Терещенко Вадим 15 3
|Бочарова Елена 14 2
|Мартынов Олег 3 2
|Петухов Илья 8 2
|Сажин Олег 9 2
|Мухин Василий 8 2
|Арлазаров Владимир 231 2
|Горюнов Виктор 8 2
|Рустамов Рустам 416 2
|Савенков Денис 6 1
|Чикурова Мария 1 1
|Андреев Сергей 63 1
|Мишнев Петр 8 1
|Москалев Александр 3 1
|Пуцин Сергей 22 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Елисеев Антон 1 1
|Терещенко Елена 3 1
|Ефросинин Юрий 2 1
|Веригин Илья 33 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Катаев Глеб 1 1
|Волков Иван 5 1
|Химий Иван 1 1
|Андреев Владимир 97 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Семшова Ирина 2 1
|Уткин Владислав 20 1
|Путин Владимир 3189 1
|Щербинко Тимур 1 1
|Путин Сергей 63 1
|Михалев Евгений 89 1
|Беляев Владислав 85 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Малахов Андрей 6 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Логинов Артем 8 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 3
|Ведомости 1021 2
|The Economist 45 1
|IDG - International Data Group 115 1
|O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
|RusProfile 11 1
|IDC - International Data Corporation 4911 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 3
|Research and Markets 24 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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