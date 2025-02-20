Content AI Intelligent Search - продукт для сквозного интеллектуального поиска и навигации по всем источникам хранения данных в организации.

Андрей Малахов, Менеджер по работе с ключевыми клиентами, Content Al "Как создать корпоративный поисковый портал для снижения бизнес-рисков?"

Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва