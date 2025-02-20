Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169090
ИКТ 13199
Организации 10343
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25136
Персоны 72155
География 2749
Статьи 1508
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Content AI Intelligent Search Abbyy Intelligent Search


Content AI Intelligent Search - продукт для сквозного интеллектуального поиска и навигации по всем источникам хранения данных в организации.

 

 

Андрей Малахов, Менеджер по работе с ключевыми клиентами, Content Al "Как создать корпоративный поисковый портал для снижения бизнес-рисков?"
  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


20.02.2025 Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей 1
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО 2
21.08.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с последней версией «Ред ОС» 1
02.05.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором Content AI 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision 1
06.02.2024 Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года 2
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО 1
17.01.2024 Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС 1
27.12.2023 Выходцы из ABBYY просят господдержки для создания «убийцы» FineReader 2
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных 2
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
29.06.2023 HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI 2
17.05.2023 Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО 1
19.04.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС» 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1
09.11.2022 Продукт Content AI Intelligent Search совместим с «Ред ОС» 1
17.05.2022 Content AI выпустила корпоративный поисковик Intelligent Search для Linux 1
31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО 1
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 2
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 2
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
01.11.2018 Abbyy Intelligent Search позволит сотрудникам НПО «Энергомаш» сэкономить миллионы часов на поиске информации 2
12.07.2018 Abbyy обновила решение Intelligent Search для интеллектуального корпоративного поиска 2
31.03.2015 Abbyy и «ДоксВижн» предложили СЭД Docsvision с технологиями искусственного интеллекта Compreno 1
25.03.2015 Abbyy представила новое направление развития в корпоративном сегменте 2
09.04.2014 Abbyy выпустила первые решения на основе технологии, которую разрабатывала 19 лет 2

Публикаций - 28, упоминаний - 39

Content AI и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ 77 18
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 13
Ростелеком 9746 4
Yandex - Яндекс 7418 4
8265 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 4
Ред Софт - Red Soft 722 3
Directum - Директум 1100 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 2
Google LLC 11825 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Крок - Croc 1777 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1011 2
Abbyy Украина 11 2
Beorg - Биорг 112 2
Dbrain - Дибрейн 25 2
Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 30 2
Seagate Technology 741 1
Konica Minolta 406 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
UIPath 101 1
Dropbox 498 1
Salesforce.com 427 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
TimelinePI 4 1
Zendesk 36 1
Everest Group 12 1
OpenText 209 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
NICE Systems 64 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 1
Alfresco Software 146 1
Ventra - Вентра 32 1
Lycamobile - Лайкамобайл 6 1
Газпром нефть 622 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Транснефть 301 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Газпром - Востокгазпром 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Селигдар - Золото Селигдара 2 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Скопинфарм 7 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 12
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 9
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 938 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2914 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10810 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2187 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2155 5
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 160 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 3
Оцифровка - Digitization 4570 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 220 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5332 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1311 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2080 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 14
Content AI - ContentCapture 28 12
Linux OS 10017 10
Abbyy FlexiCapture 163 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2048 8
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 6
Microsoft Windows 15722 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 952 4
Abbyy Compreno 20 3
Abbyy Screenshot Reader 6 3
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 706 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 3
Directum Ario 43 3
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 3
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 29 2
Atlassian - Confluence 114 2
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 2
Beorg Smart Vision 34 2
Smart Engines - Smart Document Engine 34 2
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 21 1
Siemens Teamcenter 67 1
Abbyy Мониторинг 8 1
IBM FileNet 123 1
Abbyy Smart Classifier SDK 1 1
Abbyy InfoExtractor SDK 1 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3240 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 208 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Дергачева Светлана 42 11
Шушкин Дмитрий 95 5
Ян Давид 67 5
Терещенко Вадим 15 3
Бочарова Елена 14 2
Мартынов Олег 3 2
Петухов Илья 8 2
Сажин Олег 9 2
Мухин Василий 8 2
Арлазаров Владимир 231 2
Горюнов Виктор 8 2
Рустамов Рустам 416 2
Савенков Денис 6 1
Чикурова Мария 1 1
Андреев Сергей 63 1
Мишнев Петр 8 1
Москалев Александр 3 1
Пуцин Сергей 22 1
Федюкин Юрий 9 1
Елисеев Антон 1 1
Терещенко Елена 3 1
Ефросинин Юрий 2 1
Веригин Илья 33 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Катаев Глеб 1 1
Волков Иван 5 1
Химий Иван 1 1
Андреев Владимир 97 1
Степанюк Михаил 68 1
Семшова Ирина 2 1
Уткин Владислав 20 1
Путин Владимир 3189 1
Щербинко Тимур 1 1
Путин Сергей 63 1
Михалев Евгений 89 1
Беляев Владислав 85 1
Федечкин Эдуард 55 1
Малахов Андрей 6 1
Афанасьев Денис 71 1
Логинов Артем 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 4
Германия - Федеративная Республика 12706 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 3
Япония 13304 3
Китай - Тайвань 4001 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 2
Турция - Турецкая республика 2368 2
Кипр - Республика 559 2
Украина 7627 2
Азия - Азиатский регион 5556 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Испания - Королевство 3716 1
Россия - СФО - Новосибирск 4326 1
США - Северная Каролина 317 1
США - Северная Каролина - Шарлотт 10 1
Казахстан - Республика 5563 1
Беларусь - Белоруссия 5706 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 7
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 168 7
Английский язык 6658 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7648 5
Энергетика - Energy - Energetically 5116 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5994 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6737 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 673 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7536 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Экзамены 433 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5422 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4682 1
Образование в России 2215 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 703 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7876 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2495 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 3
Ведомости 1021 2
The Economist 45 1
IDG - International Data Group 115 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
RusProfile 11 1
IDC - International Data Corporation 4911 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 3
Research and Markets 24 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 938 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще