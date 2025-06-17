Content AI выпустила платформу для создания цифровых ассистентов на основе генеративного ИИ

Компания Content AI представила обновленную версию продукта Content AI Intelligent Search 6.0. Платформа трансформировалась в инструмент для создания цифровых ассистентов, способных автоматизировать рутинные задачи в работе с корпоративными документами. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Content AI Intelligent Search – решение для сквозного поиска по корпоративным источникам хранения данных. Благодаря интеграции с локальными языковыми моделями (LLM) и реализации технологии RAG на базе продукта стало возможно создание цифровых ассистентов.

Сегодня эти инструменты становятся важным элементом бизнес-среды. Они способны понимать инструкции, сформулированные на естественном языке, и выполнять различные действия в работе с документами, автоматизируя рутинные задачи сотрудников.

Цифровые ассистенты на базе Content AI Intelligent Search могут: давать ответы на вопросы, связанные с операционными задачами, по всем внутренним документам; резюмировать содержание объемных документов, выделяя в них ключевые факты; проверять документы на соответствие внутренним регламентам, а также отсутствие конфиденциальной или нежелательной информации;

Возможность взаимодействовать с корпоративными источниками данных посредством вопросно-ответного режима позволяет в разы ускорить процесс поиска нужной информации. Пользователям достаточно сформулировать конкретный вопрос: «Когда новому сотруднику предоставляется ДМС», «Какая сумма штрафа за просрочку по договору поставки», «В каком СНиПе указаны требования к организации и безопасности проведения земляных работ», – и система за считанные секунды предоставит ответ с указанием источников информации и с учетом прав доступа текущего пользователя. В результате новые сотрудники быстрее вливаются в рабочий процесс, а опытные не отвлекаются от своей основной деятельности.

Применение продукта в отделе техподдержки позволит сократить время реакции на запрос клиента и увеличить число успешно закрытых заявок на одного сотрудника отдела.

Извлечение фактов из документов обеспечит автоматизацию процессов анализа тендерной документации, полученных коммерческих предложений или объемных регламентов.

В версии Content AI Intelligent Search 6.0 появилась возможность поиска информации в решениях на базе «1С:Предприятие», в частности в «1С:Документооборот», что позволяет автоматизировать работу с документами и в этом источнике.

Content AI Intelligent Search 6.0 имеет открытую архитектуру, и новые цифровые ассистенты могут создаваться на стороне клиента без привлечения вендора.

«Популярные чат-боты на основе облачных LLM не могут ответить на вопросы по внутренним документам компании без предварительной их загрузки в облако. Однако для корпоративного сегмента работа в незащищенной среде неприемлема. Наше решение действует исключительно в контуре компании. Таким образом обеспечивается полная безопасность в работе с корпоративной информацией, сохранность и конфиденциальность данных», – отметил ведущий менеджер продукта Content AI Intelligent Search Антон Фролов.

«Content AI Intelligent Search 6.0 – это инновационное решение для автоматизации рутинных процессов. Мы видим большой потенциал для его применения в промышленном секторе, а именно в машиностроении, приборостроении, металлургии, добывающих отраслях. Продукт будет полезен специалистам в области технической и клиентской поддержки, юридическому департаменту, специалистам отделов закупок, инженерам и R&D, – сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. – Использование цифровых ассистентов позволяет увеличить производительность работы сотрудников, сократить операционные издержки, снизить финансовые, юридические, производственные риски».

Content AI Intelligent Search уже активно применяется в ряде компаний, бизнес которых напрямую зависит от эффективного использования накопленных знаний: в R&D отделах промышленных холдингов, в юридических компаниях, службах экономической безопасности и др.