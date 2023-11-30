1С:Документооборот 1С:ДО 1C:Document Management
«1С:Документооборот» – полнофункциональная система управления документами, процессами и совместной работой, созданная на технологической платформе 1С:Предприятие. Система предлагает набор возможностей для цифровизации как простых операций, так и многоэтапных процессов, позволяет реализовать современные подходы к организации работы с документами и обеспечивает методичный переход к электронному документообороту.
"1С:Документооборот 3.0 - новый подход к цифровизации документопотоков вашего предприятия" Александр Безбородов, Руководитель разработки "1С:Документооборота", фирма "1С", 2022 год
|30.11.2023
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Avito ускорил согласование внутренних документов для 6 тыс. сотрудников с помощью системы «1С:Документооборот»
авершили перевод внутреннего документооборота компании Avito на отечественную ECM-систему. Решение «1С:Документооборот» интегрировано с системой «1С:Зарплата и управление персоналом» и корпорат
|03.11.2023
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Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота»
Команда «1С-КПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документообо
|09.10.2023
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«1С-Рарус» внедрил систему управления документооборотом в «Панбио фарм»
На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» создан единый информационный контур для подразделений компании, в
|31.08.2023
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Подтверждена совместимость «1С:Документооборот» и почтовых систем «Мой офис»
Фирма «1С» и компания-разработчик «Мой офис» протестировали и подтвердили совместимость «1С:Документооборот Корп» редакции 3.0 и почтовых решений «Мой офис Почта 2» и Mailion, Тестир
|17.01.2023
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«Карелкамень» оптимизировал работу флота и исключил убыточные контракты с помощью «1С:ERP» и «1С:Документооборота»
«РАУ Айти» завершила проект комплексной автоматизации группы компаний «Карелкамень» – производителя и транспортировщика нерудных строительных материалов. Система «1С:ERP», интегрированная с решением «1С:Документооборот», помогла оптимизировать управление продажами и доставкой щебня. Улучшилось планирование работы более 20 речных судов общей вместимостью 40 тыс. тонн, сокращены простои кораб
|16.02.2022
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Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»
ие интерфейса и повышение пользовательского опыта, — фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот КОРП» редакция 3.0. Новая версия конфигурации имеет ряд существенных преим
|02.02.2022
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Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»
Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп». «1С:Документооборот» – программа класса ECM/CЭД, предназначе
|22.11.2021
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Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»
«Ставаналит» завершила проект комплексной автоматизации химического холдинга «Алмаз групп». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием», интегрированной с решением «1С:Документооборот» и CRM-системой компании, централизовано управление закупками, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. Усилен контроль качества готовой продукци
|11.10.2021
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ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ
Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот 8» для работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Решени
|30.04.2021
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«Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка»
орус» (входит в экосистему «Сбера») завершила проект по разработке автоматизированной информационной системы для аграрной группы «Каменское — Шатовка». В ходе проекта, реализованного на базе системы «1С:Документооборот 8 корп», была оптимизирована работа с документами, ускорен процесс их формирования и согласования, а также усилен контроль исполнительской дисциплины сотрудников. «Шатовка» я
|19.01.2021
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«Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот»
ГК «Айти-сервис» завершила внедрение системы «1С:Документооборот Корп» в компании «Экотек». В результате оптимизирована работа департамента
|25.09.2020
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«Синтегро консалтинг» перевела ФБК Grant Thornton на «1С:Документооборот»
Система «1С:Документооборот» заменила используемую в ФБК Grant Thornton систему работы с документами. Для мягкого перехода сотрудников на новую программу руководство решило визуально упростить работу с
|02.07.2020
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Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook
Команда «1С-КПД» расширила функциональность «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и M
|26.03.2020
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«1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП»
«1С» выпустила специальную поставку «1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы». Она включает наиболее мощну
|04.02.2020
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Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста»
рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (ОЦО) группы компаний «Металлоинвест». Созданная на основе решения «1С:Документооборот» система учета рабочего времени на момент внедрения охватила около 800 рабочих мест. Внедрение позволило организовать оперативный учет рабочего времени, затрачиваемого сотруд
|31.05.2019
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«ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус»
«1С-рарус» сообщил о внедрении системы «1С:Документооборот» в группе «ММЗ вперед». Группа «Московский машиностроительный завод вперед
|17.12.2018
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«Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ
«Первый Бит» внедрил в СК «Перспективные строительные технологии» (ПСТ) систему «1С:Документооборот 8 КОРП». Благодаря этому в ПСТ на 70% сократилось время на подготовку и согласование документов. ПСТ с 2005 года оказывает услуги по девелопменту в Москве и Московской област
|24.08.2018
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«Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения»
аботки документов, сотрудники могут быстро найти необходимую информацию, переписку, договоры как в «1С:Документообороте», так и в своей учетной системе – без привлечения специалистов других слу
|05.04.2018
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«СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела»
ящих писем и договоров хранятся в архиве, а электронные документы и скан-копии оригиналов - в базе «1С:Документооборота». Для того чтобы ознакомиться с содержанием того или иного документа, сот
|06.09.2017
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РЖД оптимизировала работу с вокзальными субарендаторами с помощью «1С:Документооборот 8»
«1С-Рарус» внедрила систему «1С:Документооборот 8» в группе компаний, занимающихся управлением вокзальными площадями струк
|31.03.2017
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«1С:Документооборот» ускорил согласование финансовых документов «Инвестгеосервиса»
«Кодерлайн» объявила о завершении внедрения системы «1С:Документооборот» в финансовом подразделении нефтесервисной компании «Инвестгеосервис». Как
|09.11.2016
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«Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8»
Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» внедрили систему электронного документооборота в «Татнефть». Как рассказали CNews в компании, новая система на основе «1С:Документооборот 8 КОРП» и сервиса «1С-Такском», охватила 2500 рабочих мест в 22 подразделениях холдинга. Основной объем документооборота переведен в электронный вид. Сокращено время на форми
|09.11.2016
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«СофтЭксперт» внедрил «1С:Документооборот 8» в офисах «Садового кольца»
«СофтЭксперт» объявил о завершении проекта по внедрению системы «1С:Документооборот 8» в офисах группы компаний «Садовое кольцо» (Красногорск). Как рассказали
|14.06.2016
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«Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе»
Компания «Хомнет консалтинг» завершила работы по модификации «1С:Документооборот Корп» для 650 рабочих мест в компании «Газпром промгаз». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Руководство «Газпром промгаза» обратилось в «Хомнет консалтинг» в июне
|01.06.2016
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«Бумфа Групп» автоматизировала документооборот на базе решения «1С»
ооборот трех предприятий группы компаний «Бумфа Групп». Новая система, созданная на основе решения «1С:Документооборот 8», охватила более 50 рабочих мест. В электронный вид переведены все право
|11.05.2016
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«Кюне+Нагель» автоматизировала учет документов на базе системы «1С:Документооборот»
Филиал компании «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге автоматизировал учет документов на логистическом предприятии «Кюне+Нагель». В новой системе «1С:Документооборот Корп, ред. 2.0» организована работа с 13 тыс. документов, в том числе через удаленный доступ, автоматизировано 225 рабочих мест. По оценкам заказчика, скорость доступа к доку
|14.04.2016
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«Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп»
Специалисты группы компаний «Бизнес ИТ» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в компании «Ставропольский аптечный склад». Новая система электрон
|14.01.2016
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«Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота»
здание системы электронного документооборота в «Международном аэропорту Минеральные воды». Система «1С:Документооборот 8 Корп» объединила работу более 50 структурных подразделений предприятия,
|24.12.2015
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«Хомнет консалтинг» создала систему учета рабочего времени для «МосгортрансНИИПроекта»
сгортрансНИИПроекта». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Основой системы стало решение «1С:Документооборот 8». Создание системы учета рабочего времени в «МосгортрансНИИПроекте» потр
|11.11.2015
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«Газпром промгаз» оптимизирует работу «1С:Документооборот» с помощью «Хомнет консалтинга»
Компания «Газпром промгаз» совместно с компанией «Хомнет консалтинг» реализует проект доработки программного продукта «1С:Документооборот» под бизнес-процессы организации. Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Сотрудничество компаний прокомментировал Сергей Малинин, заведующий отделом специального прог
|07.09.2015
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«СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот 8» в «Тулаавтодоре»
В конце 2014 г. специалисты группы компаний «СофтЭксперт» завершили первый этап внедрения системы «1С:Документооборот 8 Проф» в государственном учреждении Тульской области «Тулаавтодор». Об эт
|30.06.2015
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«1С:Документооборот» объединил удаленные подразделения «Новосибирского карьероуправления»
Специалисты новосибирского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в «Новосибирском карьероуправлении» — горнодобывающем предприятии Сибирского региона. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», новая система, охватившая 50 рабочих мест, обе
|27.03.2015
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Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп»
Компания «1С-КПД» объявила о выходе продукта «English Pack для 1С:Документооборот Корп», позволяющего организовать работу в системе «1С:Документооборот
|24.03.2015
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Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше»
Компания Axelot внедрила систему «1С:Документооборот Корп» в научно-производственном объединении «Техномаш» (ФГУП), что позволило достичь ускорения процессов обработки документов и повысить исполнительскую дисциплину сотруднико
|21.01.2015
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В «Башкирской электросетевой компании» внедрен «1С:Документооборот 8»
Завершено внедрение системы «1С:Документооборот 8» в группе компаний «Башкирская электросетевая компания». На электросетев
|24.12.2014
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«Приволжская лизинговая компания» ускорила обработку проектной документации с помощью системы «1С:Документооборот 8»
Специалисты нижегородского филиал «1С-Рарус» завершили внедрение решения «1С:Документооборот» в «Приволжской лизинговой компании» (ПЛК). Новая система помогла втрое ускорить обработку входящих обращений и документации по проектам. При этом сокращено время на согласов
|16.09.2014
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Capital Partners ускорил подготовку проектной документации с помощью системы «1С:Документооборот»
Компания «Первый БИТ» — интегратор ИТ-решений для учета и управления — внедрила систему «1С:Документооборот» в московском представительстве девелоперской компании Capital Partners. Внедрение новой системы документооборота позволило Capital Partners снизить ИТ-затраты, в полтора раз
|27.03.2014
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«1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы ОПИН
-процессы девелоперской группы ОПИН. Базирующаяся на программах «БИТ.Финанс», «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Документооборот 8» система охватила более 100 рабочих мест группы, сообщили CNews в «1С:Пе
|11.03.2014
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«1С:Документоборот 8» обеспечивает прозрачность учета в «Российских мясопродуктах»
В холдинге «Российские мясопродукты» внедрен программный продукт «1С:Документооборот 8». Благодаря функциональным возможностям программы руководство предприяти
|26.12.2013
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«Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в управляющей компании «Центр Сити»
системы стала автоматизация документооборота в управляющей компании на базе программного продукта «1С:Документооборот Корп». Управляющая компания «Центр Сити» была создана в 2004 г. для управл
1С:Документооборот и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 280 24
|Безбородов Александр 6 5
|Бурцева Наталия 5 5
|Дьяченко Валерий 95 3
|Нестеров Алексей 112 3
|Макаров Станислав 117 3
|Коптелов Андрей 108 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Халяпин Сергей 82 3
|Андреев Владимир 90 3
|Князев Александр 13 2
|Емельченков Сергей 123 2
|Ахметшин Рамиль 4 2
|Машков Илья 6 2
|Клепиков Алексей 109 2
|Кузин Вадим 35 2
|Трефилов Алексей 45 2
|Харитонов Александр 65 2
|Самойленко Максим 66 2
|Герасимов Александр 43 2
|Леушев Андрей 71 2
|Аксенова Юлия 11 2
|Колесников Александр 21 2
|Добровинский Александр 19 2
|Ширяев Сергей 3 2
|Литвинов Павел 21 2
|Драчев Никита 10 2
|Вагнер Юлия 10 2
|Будин Алексей 22 2
|Кулахметов Борис 10 2
|Малинин Сергей 4 2
|Погодаев Александр 7 2
|Натрусов Артем 251 2
|Олефиренко Борис 6 2
|Мотовилов Олег 69 1
|Суровцева Евгения 5 1
|Трояновский Владимир 60 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Гафаров Евгений 5 1
|Потемин Павел 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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