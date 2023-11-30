1С:Документооборот 1С:ДО 1C:Document Management

Avito ускорил согласование внутренних документов для 6 тыс. сотрудников с помощью системы «1С:Документооборот» авершили перевод внутреннего документооборота компании Avito на отечественную ECM-систему. Решение «1С:Документооборот» интегрировано с системой «1С:Зарплата и управление персоналом» и корпорат

Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота» Команда «1С-КПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документообо

«1С-Рарус» внедрил систему управления документооборотом в «Панбио фарм» На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» создан единый информационный контур для подразделений компании, в

Подтверждена совместимость «1С:Документооборот» и почтовых систем «Мой офис» Фирма «1С» и компания-разработчик «Мой офис» протестировали и подтвердили совместимость «1С:Документооборот Корп» редакции 3.0 и почтовых решений «Мой офис Почта 2» и Mailion, Тестир

«Карелкамень» оптимизировал работу флота и исключил убыточные контракты с помощью «1С:ERP» и «1С:Документооборота» «РАУ Айти» завершила проект комплексной автоматизации группы компаний «Карелкамень» – производителя и транспортировщика нерудных строительных материалов. Система «1С:ERP», интегрированная с решением «1С:Документооборот», помогла оптимизировать управление продажами и доставкой щебня. Улучшилось планирование работы более 20 речных судов общей вместимостью 40 тыс. тонн, сокращены простои кораб

Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП» ие интерфейса и повышение пользовательского опыта, — фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот КОРП» редакция 3.0. Новая версия конфигурации имеет ряд существенных преим

Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп» Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп». «1С:Документооборот» – программа класса ECM/CЭД, предназначе

Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP» «Ставаналит» завершила проект комплексной автоматизации химического холдинга «Алмаз групп». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием», интегрированной с решением «1С:Документооборот» и CRM-системой компании, централизовано управление закупками, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. Усилен контроль качества готовой продукци

ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот 8» для работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Решени

«Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка» орус» (входит в экосистему «Сбера») завершила проект по разработке автоматизированной информационной системы для аграрной группы «Каменское — Шатовка». В ходе проекта, реализованного на базе системы «1С:Документооборот 8 корп», была оптимизирована работа с документами, ускорен процесс их формирования и согласования, а также усилен контроль исполнительской дисциплины сотрудников. «Шатовка» я

«Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот» ГК «Айти-сервис» завершила внедрение системы «1С:Документооборот Корп» в компании «Экотек». В результате оптимизирована работа департамента

«Синтегро консалтинг» перевела ФБК Grant Thornton на «1С:Документооборот» Система «1С:Документооборот» заменила используемую в ФБК Grant Thornton систему работы с документами. Для мягкого перехода сотрудников на новую программу руководство решило визуально упростить работу с

Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook Команда «1С-КПД» расширила функциональность «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и M

«1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП» «1С» выпустила специальную поставку «1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы». Она включает наиболее мощну

Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (ОЦО) группы компаний «Металлоинвест». Созданная на основе решения «1С:Документооборот» система учета рабочего времени на момент внедрения охватила около 800 рабочих мест. Внедрение позволило организовать оперативный учет рабочего времени, затрачиваемого сотруд

«ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус» «1С-рарус» сообщил о внедрении системы «1С:Документооборот» в группе «ММЗ вперед». Группа «Московский машиностроительный завод вперед

«Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ «Первый Бит» внедрил в СК «Перспективные строительные технологии» (ПСТ) систему «1С:Документооборот 8 КОРП». Благодаря этому в ПСТ на 70% сократилось время на подготовку и согласование документов. ПСТ с 2005 года оказывает услуги по девелопменту в Москве и Московской област

«Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения» аботки документов, сотрудники могут быстро найти необходимую информацию, переписку, договоры как в «1С:Документообороте», так и в своей учетной системе – без привлечения специалистов других слу

«СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» ящих писем и договоров хранятся в архиве, а электронные документы и скан-копии оригиналов - в базе «1С:Документооборота». Для того чтобы ознакомиться с содержанием того или иного документа, сот

РЖД оптимизировала работу с вокзальными субарендаторами с помощью «1С:Документооборот 8» «1С-Рарус» внедрила систему «1С:Документооборот 8» в группе компаний, занимающихся управлением вокзальными площадями струк

«1С:Документооборот» ускорил согласование финансовых документов «Инвестгеосервиса» «Кодерлайн» объявила о завершении внедрения системы «1С:Документооборот» в финансовом подразделении нефтесервисной компании «Инвестгеосервис». Как

«Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8» Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» внедрили систему электронного документооборота в «Татнефть». Как рассказали CNews в компании, новая система на основе «1С:Документооборот 8 КОРП» и сервиса «1С-Такском», охватила 2500 рабочих мест в 22 подразделениях холдинга. Основной объем документооборота переведен в электронный вид. Сокращено время на форми

«СофтЭксперт» внедрил «1С:Документооборот 8» в офисах «Садового кольца» «СофтЭксперт» объявил о завершении проекта по внедрению системы «1С:Документооборот 8» в офисах группы компаний «Садовое кольцо» (Красногорск). Как рассказали

«Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе» Компания «Хомнет консалтинг» завершила работы по модификации «1С:Документооборот Корп» для 650 рабочих мест в компании «Газпром промгаз». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Руководство «Газпром промгаза» обратилось в «Хомнет консалтинг» в июне

«Бумфа Групп» автоматизировала документооборот на базе решения «1С» ооборот трех предприятий группы компаний «Бумфа Групп». Новая система, созданная на основе решения «1С:Документооборот 8», охватила более 50 рабочих мест. В электронный вид переведены все право

«Кюне+Нагель» автоматизировала учет документов на базе системы «1С:Документооборот» Филиал компании «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге автоматизировал учет документов на логистическом предприятии «Кюне+Нагель». В новой системе «1С:Документооборот Корп, ред. 2.0» организована работа с 13 тыс. документов, в том числе через удаленный доступ, автоматизировано 225 рабочих мест. По оценкам заказчика, скорость доступа к доку

«Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп» Специалисты группы компаний «Бизнес ИТ» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в компании «Ставропольский аптечный склад». Новая система электрон

«Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота» здание системы электронного документооборота в «Международном аэропорту Минеральные воды». Система «1С:Документооборот 8 Корп» объединила работу более 50 структурных подразделений предприятия,

«Хомнет консалтинг» создала систему учета рабочего времени для «МосгортрансНИИПроекта» сгортрансНИИПроекта». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Основой системы стало решение «1С:Документооборот 8». Создание системы учета рабочего времени в «МосгортрансНИИПроекте» потр

«Газпром промгаз» оптимизирует работу «1С:Документооборот» с помощью «Хомнет консалтинга» Компания «Газпром промгаз» совместно с компанией «Хомнет консалтинг» реализует проект доработки программного продукта «1С:Документооборот» под бизнес-процессы организации. Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Сотрудничество компаний прокомментировал Сергей Малинин, заведующий отделом специального прог

«СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот 8» в «Тулаавтодоре» В конце 2014 г. специалисты группы компаний «СофтЭксперт» завершили первый этап внедрения системы «1С:Документооборот 8 Проф» в государственном учреждении Тульской области «Тулаавтодор». Об эт

«1С:Документооборот» объединил удаленные подразделения «Новосибирского карьероуправления» Специалисты новосибирского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в «Новосибирском карьероуправлении» — горнодобывающем предприятии Сибирского региона. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», новая система, охватившая 50 рабочих мест, обе

Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп» Компания «1С-КПД» объявила о выходе продукта «English Pack для 1С:Документооборот Корп», позволяющего организовать работу в системе «1С:Документооборот

Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше» Компания Axelot внедрила систему «1С:Документооборот Корп» в научно-производственном объединении «Техномаш» (ФГУП), что позволило достичь ускорения процессов обработки документов и повысить исполнительскую дисциплину сотруднико

В «Башкирской электросетевой компании» внедрен «1С:Документооборот 8» Завершено внедрение системы «1С:Документооборот 8» в группе компаний «Башкирская электросетевая компания». На электросетев

«Приволжская лизинговая компания» ускорила обработку проектной документации с помощью системы «1С:Документооборот 8» Специалисты нижегородского филиал «1С-Рарус» завершили внедрение решения «1С:Документооборот» в «Приволжской лизинговой компании» (ПЛК). Новая система помогла втрое ускорить обработку входящих обращений и документации по проектам. При этом сокращено время на согласов

Capital Partners ускорил подготовку проектной документации с помощью системы «1С:Документооборот» Компания «Первый БИТ» — интегратор ИТ-решений для учета и управления — внедрила систему «1С:Документооборот» в московском представительстве девелоперской компании Capital Partners. Внедрение новой системы документооборота позволило Capital Partners снизить ИТ-затраты, в полтора раз

«1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы ОПИН -процессы девелоперской группы ОПИН. Базирующаяся на программах «БИТ.Финанс», «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Документооборот 8» система охватила более 100 рабочих мест группы, сообщили CNews в «1С:Пе

«1С:Документоборот 8» обеспечивает прозрачность учета в «Российских мясопродуктах» В холдинге «Российские мясопродукты» внедрен программный продукт «1С:Документооборот 8». Благодаря функциональным возможностям программы руководство предприяти