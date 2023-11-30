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1С:Документооборот 1С:ДО 1C:Document Management


«1С:Документооборот» – полнофункциональная система управления документами, процессами и совместной работой, созданная на технологической платформе 1С:Предприятие. Система предлагает набор возможностей для цифровизации как простых операций, так и многоэтапных процессов, позволяет реализовать современные подходы к организации работы с документами и обеспечивает методичный переход к электронному документообороту.

 

 

 

 

"1С:Документооборот 3.0 - новый подход к цифровизации документопотоков вашего предприятия" Александр Безбородов, Руководитель разработки "1С:Документооборота", фирма "", 2022 год


30.11.2023 Avito ускорил согласование внутренних документов для 6 тыс. сотрудников с помощью системы «1С:Документооборот»

авершили перевод внутреннего документооборота компании Avito на отечественную ECM-систему. Решение «1С:Документооборот» интегрировано с системой «1С:Зарплата и управление персоналом» и корпорат
03.11.2023 Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота»

Команда «1С-КПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документообо
09.10.2023 «1С-Рарус» внедрил систему управления документооборотом в «Панбио фарм»

На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» создан единый информационный контур для подразделений компании, в

31.08.2023 Подтверждена совместимость «1С:Документооборот» и почтовых систем «Мой офис»

Фирма «1С» и компания-разработчик «Мой офис» протестировали и подтвердили совместимость «1С:Документооборот Корп» редакции 3.0 и почтовых решений «Мой офис Почта 2» и Mailion, Тестир
17.01.2023 «Карелкамень» оптимизировал работу флота и исключил убыточные контракты с помощью «1С:ERP» и «1С:Документооборота»

«РАУ Айти» завершила проект комплексной автоматизации группы компаний «Карелкамень» – производителя и транспортировщика нерудных строительных материалов. Система «1С:ERP», интегрированная с решением «1С:Документооборот», помогла оптимизировать управление продажами и доставкой щебня. Улучшилось планирование работы более 20 речных судов общей вместимостью 40 тыс. тонн, сокращены простои кораб
16.02.2022 Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»

ие интерфейса и повышение пользовательского опыта, — фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот КОРП» редакция 3.0. Новая версия конфигурации имеет ряд существенных преим
02.02.2022 Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»

Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп». «1С:Документооборот» – программа класса ECM/CЭД, предназначе
22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»

«Ставаналит» завершила проект комплексной автоматизации химического холдинга «Алмаз групп». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием», интегрированной с решением «1С:Документооборот» и CRM-системой компании, централизовано управление закупками, обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. Усилен контроль качества готовой продукци
11.10.2021 ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ

Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот 8» для работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Решени
30.04.2021 «Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка»

орус» (входит в экосистему «Сбера») завершила проект по разработке автоматизированной информационной системы для аграрной группы «Каменское — Шатовка». В ходе проекта, реализованного на базе системы «1С:Документооборот 8 корп», была оптимизирована работа с документами, ускорен процесс их формирования и согласования, а также усилен контроль исполнительской дисциплины сотрудников. «Шатовка» я
19.01.2021 «Экологические технологии» оптимизировали работу с обращениями с помощью системы «1С:Документооборот»

ГК «Айти-сервис» завершила внедрение системы «1С:Документооборот Корп» в компании «Экотек». В результате оптимизирована работа департамента
25.09.2020 «Синтегро консалтинг» перевела ФБК Grant Thornton на «1С:Документооборот»

Система «1С:Документооборот» заменила используемую в ФБК Grant Thornton систему работы с документами. Для мягкого перехода сотрудников на новую программу руководство решило визуально упростить работу с

02.07.2020 Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook

Команда «1С-КПД» расширила функциональность «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и M
26.03.2020 «1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП»

«1С» выпустила специальную поставку «1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы». Она включает наиболее мощну
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста»

рабочего времени специалистов компании «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС) – многофункционального общего центра обслуживания (ОЦО) группы компаний «Металлоинвест». Созданная на основе решения «1С:Документооборот» система учета рабочего времени на момент внедрения охватила около 800 рабочих мест. Внедрение позволило организовать оперативный учет рабочего времени, затрачиваемого сотруд
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус»

«1С-рарус» сообщил о внедрении системы «1С:Документооборот» в группе «ММЗ вперед». Группа «Московский машиностроительный завод вперед
17.12.2018 «Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ

«Первый Бит» внедрил в СК «Перспективные строительные технологии» (ПСТ) систему «1С:Документооборот 8 КОРП». Благодаря этому в ПСТ на 70% сократилось время на подготовку и согласование документов. ПСТ с 2005 года оказывает услуги по девелопменту в Москве и Московской област
24.08.2018 «Софт-портал проект» внедрил «1С:Документооборот» в «Концессии теплоснабжения»

аботки документов, сотрудники могут быстро найти необходимую информацию, переписку, договоры как в «1С:Документообороте», так и в своей учетной системе – без привлечения специалистов других слу
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела»

ящих писем и договоров хранятся в архиве, а электронные документы и скан-копии оригиналов - в базе «1С:Документооборота». Для того чтобы ознакомиться с содержанием того или иного документа, сот
06.09.2017 РЖД оптимизировала работу с вокзальными субарендаторами с помощью «1С:Документооборот 8»

«1С-Рарус» внедрила систему «1С:Документооборот 8» в группе компаний, занимающихся управлением вокзальными площадями струк
31.03.2017 «1С:Документооборот» ускорил согласование финансовых документов «Инвестгеосервиса»

«Кодерлайн» объявила о завершении внедрения системы «1С:Документооборот» в финансовом подразделении нефтесервисной компании «Инвестгеосервис». Как
09.11.2016 «Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» внедрили систему электронного документооборота в «Татнефть». Как рассказали CNews в компании, новая система на основе «1С:Документооборот 8 КОРП» и сервиса «1С-Такском», охватила 2500 рабочих мест в 22 подразделениях холдинга. Основной объем документооборота переведен в электронный вид. Сокращено время на форми
09.11.2016 «СофтЭксперт» внедрил «1С:Документооборот 8» в офисах «Садового кольца»

«СофтЭксперт» объявил о завершении проекта по внедрению системы «1С:Документооборот 8» в офисах группы компаний «Садовое кольцо» (Красногорск). Как рассказали
14.06.2016 «Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе»

Компания «Хомнет консалтинг» завершила работы по модификации «1С:Документооборот Корп» для 650 рабочих мест в компании «Газпром промгаз». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Руководство «Газпром промгаза» обратилось в «Хомнет консалтинг» в июне
01.06.2016 «Бумфа Групп» автоматизировала документооборот на базе решения «1С»

ооборот трех предприятий группы компаний «Бумфа Групп». Новая система, созданная на основе решения «1С:Документооборот 8», охватила более 50 рабочих мест. В электронный вид переведены все право
11.05.2016 «Кюне+Нагель» автоматизировала учет документов на базе системы «1С:Документооборот»

Филиал компании «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге автоматизировал учет документов на логистическом предприятии «Кюне+Нагель». В новой системе «1С:Документооборот Корп, ред. 2.0» организована работа с 13 тыс. документов, в том числе через удаленный доступ, автоматизировано 225 рабочих мест. По оценкам заказчика, скорость доступа к доку
14.04.2016 «Ставропольский аптечный склад» внедрил систему «1С:Документооборот 8 Корп»

Специалисты группы компаний «Бизнес ИТ» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в компании «Ставропольский аптечный склад». Новая система электрон
14.01.2016 «Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота»

здание системы электронного документооборота в «Международном аэропорту Минеральные воды». Система «1С:Документооборот 8 Корп» объединила работу более 50 структурных подразделений предприятия,

24.12.2015 «Хомнет консалтинг» создала систему учета рабочего времени для «МосгортрансНИИПроекта»

сгортрансНИИПроекта». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Основой системы стало решение «1С:Документооборот 8». Создание системы учета рабочего времени в «МосгортрансНИИПроекте» потр
11.11.2015 «Газпром промгаз» оптимизирует работу «1С:Документооборот» с помощью «Хомнет консалтинга»

Компания «Газпром промгаз» совместно с компанией «Хомнет консалтинг» реализует проект доработки программного продукта «1С:Документооборот» под бизнес-процессы организации. Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге». Сотрудничество компаний прокомментировал Сергей Малинин, заведующий отделом специального прог
07.09.2015 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот 8» в «Тулаавтодоре»

В конце 2014 г. специалисты группы компаний «СофтЭксперт» завершили первый этап внедрения системы «1С:Документооборот 8 Проф» в государственном учреждении Тульской области «Тулаавтодор». Об эт
30.06.2015 «1С:Документооборот» объединил удаленные подразделения «Новосибирского карьероуправления»

Специалисты новосибирского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы «1С:Документооборот 8 Корп» в «Новосибирском карьероуправлении» — горнодобывающем предприятии Сибирского региона. Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», новая система, охватившая 50 рабочих мест, обе
27.03.2015 Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп»

Компания «1С-КПД» объявила о выходе продукта «English Pack для 1С:Документооборот Корп», позволяющего организовать работу в системе «1С:Документооборот

24.03.2015 Axelot внедрил СЭД «1С:Документооборот Корп» в «Техномаше»

Компания Axelot внедрила систему «1С:Документооборот Корп» в научно-производственном объединении «Техномаш» (ФГУП), что позволило достичь ускорения процессов обработки документов и повысить исполнительскую дисциплину сотруднико
21.01.2015 В «Башкирской электросетевой компании» внедрен «1С:Документооборот 8»

Завершено внедрение системы «1С:Документооборот 8» в группе компаний «Башкирская электросетевая компания». На электросетев
24.12.2014 «Приволжская лизинговая компания» ускорила обработку проектной документации с помощью системы «1С:Документооборот 8»

Специалисты нижегородского филиал «1С-Рарус» завершили внедрение решения «1С:Документооборот» в «Приволжской лизинговой компании» (ПЛК). Новая система помогла втрое ускорить обработку входящих обращений и документации по проектам. При этом сокращено время на согласов
16.09.2014 Capital Partners ускорил подготовку проектной документации с помощью системы «1С:Документооборот»

Компания «Первый БИТ» — интегратор ИТ-решений для учета и управления — внедрила систему «1С:Документооборот» в московском представительстве девелоперской компании Capital Partners. Внедрение новой системы документооборота позволило Capital Partners снизить ИТ-затраты, в полтора раз
27.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал бизнес-процессы ОПИН

-процессы девелоперской группы ОПИН. Базирующаяся на программах «БИТ.Финанс», «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Документооборот 8» система охватила более 100 рабочих мест группы, сообщили CNews в «1С:Пе
11.03.2014 «1С:Документоборот 8» обеспечивает прозрачность учета в «Российских мясопродуктах»

В холдинге «Российские мясопродукты» внедрен программный продукт «1С:Документооборот 8». Благодаря функциональным возможностям программы руководство предприяти
26.12.2013 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в управляющей компании «Центр Сити»

системы стала автоматизация документооборота в управляющей компании на базе программного продукта «1С:Документооборот Корп». Управляющая компания «Центр Сити» была создана в 2004 г. для управл

Публикаций - 215, упоминаний - 308

1С:Документооборот и организации, системы, технологии, персоны:

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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 490 44
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс 211 8
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Microsoft Office 3550 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 7
Linux OS 9047 7
Google Android 13363 7
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Apple iPhone 6 4861 4
Новые облачные технологии - МойОфис 645 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3012 4
Docsvision СЭД - ECM-система 233 4
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 41 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 983 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1875 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 164 3
Microsoft SQL Server 1524 3
Microsoft Outlook 1337 3
Нуралиев Борис 280 24
Безбородов Александр 6 5
Бурцева Наталия 5 5
Дьяченко Валерий 95 3
Нестеров Алексей 112 3
Макаров Станислав 117 3
Коптелов Андрей 108 3
Курьянов Сергей 162 3
Халяпин Сергей 82 3
Андреев Владимир 90 3
Князев Александр 13 2
Емельченков Сергей 123 2
Ахметшин Рамиль 4 2
Машков Илья 6 2
Клепиков Алексей 109 2
Кузин Вадим 35 2
Трефилов Алексей 45 2
Харитонов Александр 65 2
Самойленко Максим 66 2
Герасимов Александр 43 2
Леушев Андрей 71 2
Аксенова Юлия 11 2
Колесников Александр 21 2
Добровинский Александр 19 2
Ширяев Сергей 3 2
Литвинов Павел 21 2
Драчев Никита 10 2
Вагнер Юлия 10 2
Будин Алексей 22 2
Кулахметов Борис 10 2
Малинин Сергей 4 2
Погодаев Александр 7 2
Натрусов Артем 251 2
Олефиренко Борис 6 2
Мотовилов Олег 69 1
Суровцева Евгения 5 1
Трояновский Владимир 60 1
Трофимова Людмила 50 1
Гафаров Евгений 5 1
Потемин Павел 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 132529 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40564 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13696 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16126 18
Европа 21379 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6807 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2724 10
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13883 6
Азия - Азиатский регион 5281 6
Беларусь - Белоруссия 5127 6
Казахстан - Республика 5246 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50906 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1654 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1110 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1401 4
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Россия - Сибирь 2210 4
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2487 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3593 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 757 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15993 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1151 3
Польша - Республика 1907 3
Чехия - Чешская Республика 1291 3
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Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 49 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4757 20
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22197 19
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4291 12
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Энергетика - Energy - Energetically 4669 10
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1591 10
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5038 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10330 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3258 6
TAdviser - Центр выбора технологий 349 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 777 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11091 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 905 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 706 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 827 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 86 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 349 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 472 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 175 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 21 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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