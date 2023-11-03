Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота»

Команда «1С-КПД» завершила масштабный проект внедрения системы «1С:Документооборот КОРП» на предприятиях группы «Русгидро». Система электронного документооборота, охватившая более 8000 рабочих мест, помогла автоматизировать единую для 10 компаний холдинга методологию обработки 135 видов финансово-хозяйственных документов, сократить бумажный документооборот и организовать обмен юридически значимыми документами с контрагентами. Система обеспечила эффективную работу с электронными документами на протяжении всего их жизненного цикла. Создан электронный архив, что позволило холдингу подготовиться к переходу на налоговый мониторинг. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Группа «Русгидро» — российский энергетический холдинг, производитель энергии на базе возобновляемых источников. В «Русгидро» входит более 60 подконтрольных организаций: гидроэлектростанции, тепловые электростанции и электросетевые активы, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Ранее в каждой компании группы работали свои учетные службы, применялись разные правила подготовки, обработки и ведения первичной документации. Это мешало эффективному взаимодействию сотрудников в рамках «сквозных» бизнес-процессов, задерживало подготовку отчетности.

ПАО «Русгидро» решило создать общий центр обслуживания (ОЦО), который обеспечил бы централизованное ведение регламентированного учета и подготовку финансовой отчетности компаний группы. Для его эффективной работы необходимо было стандартизировать работу с первичными документами, перевести их обработку в электронный вид, организовать обмен юридически значимыми электронными документами с поставщиками и покупателями. Кроме того, планировался переход крупных компаний на налоговый мониторинг, для этого нужно было создать электронный архив документов холдинга.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Документооборот КОРП». Партнером по проекту стала компания «1С-КПД».

Пилотный проект был реализован в АО «Дальневосточная генерирующая компания» далее система была тиражирована на предприятия в Москве, Нижнем Новгороде, Якутске, Благовещенске, Владивостоке, Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. Выполнена интеграция «1С:Документооборота» с единой учетной системой холдинга и оператором ЭДО. Автоматизировано 8119 рабочих мест.

Ключевые результаты проекта

135 видов первичных финансово-хозяйственных документов компании переведены в электронный вид. Внедрена единая для 10 компаний система для работы с первичными финансово-хозяйственными документами. Реализован специализированный интерфейс сканировщика, который позволяет в «1С:Документообороте» работать со страницами отсканированных документов (разделение на документы, изменение порядка страниц, вставка штрих-кода и т. д.) и пакетами документов, быстро заполнять необходимые реквизиты и редактировать файлы. Это помогло усилить контроль качества подготовки документации, упростило обработку и согласование документов, ускорило обмен документами как внутри группы, так и с внешними контрагентами.

Все электронные документы хранятся в электронном архиве, что исключает риски потери документов. При необходимости файлы можно найти в системе за считанные секунды. Создание архива помогло холдингу подготовиться к переходу на налоговый мониторинг.

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Организован обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами. Для этого реализована бесшовная интеграция «1С:Документооборота» с системой оператора ЭДО. Пользователь работает в одном окне: прием и отправка электронных документов выполняется напрямую в «1С:Документообороте», обработка входящих электронных документов запускается автоматически на основании созданной карточки документа, что существенно упрощает работу сотрудников.

Руководитель проектов Управления «1С» ООО «Русгидро ИТ сервис» Юлия Мордвова: «Внедрение «1С:Документооборота» в «Русгидро» уникально своей масштабностью — в контур автоматизации вошли компании, расположенные в территориально удаленных городах России. Миграция исторических данных включала более 500 тыс. объектов, а количество пользователей системы достигло более 8 тыс. Проект имел сложную структуру управления: необходимо было учитывать не только позицию представителей материнской компании, но и мнения дочерних обществ, в которых происходило внедрение системы. Приходилось координировать работу большого количества участников, находящихся в разных часовых поясах, где разница во времени достигала 9 часов. Но оно того стоило: в итоге, удалось оптимизировать и ускорить процессы передачи документов и отражения хозяйственных операций, повысить контроль качества, полноты и корректности документов, сократить бумажный документооборот и затраты, с ним связанные. А в условиях масштаба компании, это немалые затраты».

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В «Русгидро» входят свыше 600 объектов генерации с общей установленной мощностью 38,4 ГВт, включая ГЭС, тепловые электростанции, геотермальные станции. Протяженность линий электропередачи Группы Русгидро составляет 109,3 тыс. км. Сбытовая деятельность «Русгидро» обеспечивает электро- и теплоснабжение более чем 270 тыс. юридических и 5 млн физических лиц. В состав «Русгидро» также входят сервисные, научно-исследовательские, проектно-изыскательные, инжиниринговые и строительные организации. Компания осуществляет производственную деятельность в 31 регионе России. ПАО «Русгидро» зарегистрировано в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве.

«1С-КПД» — дочерняя компания фирмы «1С». Специализируется на внедрении «1С:Документооборот». Более 14 лет занимается цифровизацией процессов работы с документами и задачами. На счету «1С-КПД» свыше 150 выполненных проектов, в которых автоматизировано более 100 тыс. рабочих мест и более 1 млн документов переведены в электронный вид.