1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот

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“1С-КПД” — дочерняя компания фирмы "1С". Специализируется на внедрении "1С:Документооборот". Занимается цифровизацией процессов работы с документами и задачами. Деятельность “1С-КПД” отвечает требованиям Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Каждый сотрудник компании сертифицирован по "1С:Документооборот".