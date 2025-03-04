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1С-КПД 1С-Корпоративные порталы и документооборот
“1С-КПД” — дочерняя компания фирмы "1С". Специализируется на внедрении "1С:Документооборот". Занимается цифровизацией процессов работы с документами и задачами. Деятельность “1С-КПД” отвечает требованиям Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Каждый сотрудник компании сертифицирован по "1С:Документооборот".
1С-КПД и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурцева Наталия 5 5
|Кузнецов Иван 13 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Колпаков Иван 7 3
|Старков Олег 6 3
|Усенков Дмитрий 6 3
|Хромов Алексей 17 3
|Попов Геннадий 19 3
|Кошкаров Олег 3 3
|Сафаров Владимир 3 3
|Лосев Сергей 46 2
|Борн Александр 6 2
|Макаров Станислав 117 2
|Степанов Александр 22 2
|Селютин Александр 60 2
|Антонов Александр 77 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Соколов Олег 51 2
|Парамонов Максим 4 2
|Чумак Максим 1 1
|Ащеулова Оксана 5 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Массух Илья 232 1
|Пугачева Алла 8 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Ласкин Иван 12 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Михайлов Алексей 75 1
|Гупаисов Сергей 9 1
|Дурыгин Виктор 9 1
|Князева Татьяна 8 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Озеров Георгий 1 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Козыров Олег 6 1
|Дроздов Егор 5 1
|Карасев Павел 19 1
|Коробов Александр 17 1
|Зотов Алексей 43 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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