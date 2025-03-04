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1С-КПД 1С-Корпоративные порталы и документооборот

1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот

1С-КПД” — дочерняя компания фирмы "". Специализируется на внедрении "1С:Документооборот". Занимается цифровизацией процессов работы с документами и задачами. Деятельность “1С-КПД” отвечает требованиям Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Каждый сотрудник компании сертифицирован по "1С:Документооборот". 


04.03.2025 Холдинг «Колмар» ускорил согласование, подписание и исполнение документов с помощью «1С:Документооборот» 1
09.07.2024 «Первый Мясокомбинат» на 20% ускорил обработку заказов с помощью «1С:Документооборот» 1
03.11.2023 Группа «Русгидро» на 8 тыс. мест развернула единую систему обработки первичных финансово-хозяйственных документов и ЮЗЭДО на базе «1С:Документооборота» 1
02.07.2020 Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook 1
04.02.2020 Система учета рабочего времени на базе «1С:Документооборот» помогла оптимизировать работу специалистов ОЦО «Металлоинвеста» 2
11.10.2019 Представлен конструктор документов по шаблонам для «1C:Документооборот» 1
27.03.2015 Вышла английская версия для «1С:Документооборот Корп» 1
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 1
30.07.2014 Гендиректор «Августа» работает с СЭД удаленно с помощью решения «1С-КПД» и «АйДесайд» 1
18.07.2014 В руководстве «1С-КПД» произошли кадровые изменения 1
23.04.2014 «Тринфико» внедрила корпоративный портал «Битрикс24» 1
04.04.2014 Мобильный сотрудник работает больше: российский опыт 1
26.02.2014 Вышла новая версия приложения для работы в СЭД на iPad 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 2
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1
01.11.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
05.04.2012 «Астерос» готовит приложения «1С» для iPhone и Android 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

1С-КПД и организации, системы, технологии, персоны:

8285 12
АйТи 1374 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 4
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 4
Microsoft Corporation 24690 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
SAP SE 5291 2
Apple Inc 12159 2
Directum - Директум 1103 2
Docsvision - ДоксВижн 1010 2
Alfresco Software 146 2
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Google LLC 11842 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Dell EMC 5037 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 405 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Softline - Софтлайн 2860 1
Астерос Консалтинг 64 1
Такском - Taxcom 241 1
Парадигма 152 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1014 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 2
Наука НПО 25 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ Факторинг 25 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Тринфико ИГ 3 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
Новард УК - Novard 72 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
Городисский и Партнёры 10 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Первый Мясокомбинат 1 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4802 2
Федеральное казначейство России 1785 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 7
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12647 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3859 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12833 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3099 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 3
Стандартизация - Standardization 2142 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1193 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1219 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7486 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2094 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9236 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29951 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2197 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 254 10
Apple iPad 3867 5
1С:Документооборот КОРП 83 5
Apple iOS 7857 3
Google Android 14087 3
Microsoft Outlook 1393 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 487 2
Microsoft SharePoint Server 706 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 2
1С-КПД iDecide 2 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
WhatsApp Messenger 1092 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Linux OS 10044 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Microsoft Exchange 1744 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
WSS Docs 25 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
IBM FileNet 123 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
ELMA BPM 34 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft SharePoint 2007 77 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 27 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 572 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Бурцева Наталия 5 5
Кузнецов Иван 13 4
Бейлезон Олег 32 4
Колпаков Иван 7 3
Старков Олег 6 3
Усенков Дмитрий 6 3
Хромов Алексей 17 3
Попов Геннадий 19 3
Кошкаров Олег 3 3
Сафаров Владимир 3 3
Лосев Сергей 46 2
Борн Александр 6 2
Макаров Станислав 117 2
Степанов Александр 22 2
Селютин Александр 60 2
Антонов Александр 77 2
Лопаткин Герман 104 2
Соколов Олег 51 2
Парамонов Максим 4 2
Чумак Максим 1 1
Ащеулова Оксана 5 1
Смирнов Алексей 243 1
Массух Илья 232 1
Пугачева Алла 8 1
Рудычева Наталья 95 1
Ласкин Иван 12 1
Ивановский Виктор 13 1
Михайлов Алексей 75 1
Гупаисов Сергей 9 1
Дурыгин Виктор 9 1
Князева Татьяна 8 1
Ухлинов Леонид 59 1
Герасимов Андрей 25 1
Озеров Георгий 1 1
Сенаторов Михаил 42 1
Козыров Олег 6 1
Дроздов Егор 5 1
Карасев Павел 19 1
Коробов Александр 17 1
Зотов Алексей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1536 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 2
Россия - ПФО - Пензенская область 596 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 1
Россия - СФО - Новосибирск 4338 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Европа 21817 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2441 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 820 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 470 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 207 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 7
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 455 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6009 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7678 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5689 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6007 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 2
Экономический эффект 1078 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2434 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 822 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2859 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5882 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1747 1
Английский язык 6670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5186 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 1
Аренда 2439 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4697 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 4
IDC - International Data Corporation 4911 3
Gartner - Гартнер 3562 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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