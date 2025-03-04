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Колмар УК Инаглинский ГОК
Группа «Колмар» - флагман угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке. В 2014 году была принята стратегия развития "Колмара" как компании полного цикла: от геологоразведки и добычи – до обогащения, транспортировки по железной дороге, перевалки в порту и экспорта. В перспективе ставилась цель увеличить долю российских коксующихся углей премиального качества на азиатско-тихоокеанском рынке.
СОБЫТИЯ
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Колмар УК и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Хромушкин Константин 9 1
|Шимохин Василий 1 1
|Неустроев Прокопий 75 1
|Ибрагимов Валерий 1 1
|Бойко Андрей 56 1
|Костерин Александр 20 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|1С:Проект года 28 1
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