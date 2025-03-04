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Колмар УК Инаглинский ГОК

Колмар УК - Инаглинский ГОК

Группа «Колмар» - флагман угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке.  В 2014 году была принята стратегия развития "Колмара" как компании полного цикла: от геологоразведки и добычи – до обогащения, транспортировки по железной дороге, перевалки в порту и экспорта. В перспективе ставилась цель увеличить долю российских коксующихся углей премиального качества на азиатско-тихоокеанском рынке.

СОБЫТИЯ

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04.03.2025 Холдинг «Колмар» ускорил согласование, подписание и исполнение документов с помощью «1С:Документооборот» 2
11.12.2024 «Колмар» с помощью B2B-Center создает единое цифровое пространство для закупок 2
29.01.2024 МТС включила LTE на Инаглинском и Денисовском ГОКах в Якутии 1
11.09.2023 ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры 2
08.12.2022 ГК 1520 цифровизировала угольный маршрут к ГОК «Инаглинский» в Якутии 5
09.02.2017 «Мегафон» обеспечила мобильной связью поселок угольщиков в Якутии 4
13.01.2011 Объём электронных торгов на площадке B2B-Center в 2010 г. вырос в 3 раза 1

Публикаций - 8, упоминаний - 18

Колмар УК и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 2
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 16 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 1
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
РЖД ЖДЯ - Железные дороги Якутии АК АО 4 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Лукойл Ухтанефтепереработка 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
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