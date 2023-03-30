Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|30.03.2023
|
«Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Якутии
й. В некоторых населенных пунктах, таких как поселок Золотинка, селах Иенгра, Уллу и Большой Хатыми Нерюнгринского района, мобильный интернет «Мегафона» появился впервые, ранее сельчанам были д
|19.01.2022
|
«1С-Рарус» создала централизованную систему учета для муниципальных учреждений Нерюнгринского района
чных технологий и архитектуре «1С:Фреш» в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района». К системе подключены 200 пользователей, обеспечивающие ведение учета
|24.07.2018
|
«Техносерв» спроектирует реконструкцию систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри
о разработке проектно-сметной документации по реконструкции систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри (Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ) в рамках реализации Фе
|24.12.2015
|
«Ростелеком» в Нерюнгри организовал оптическую инфраструктуру для юридических лиц
«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети в г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) в рамках реализации проекта по переключению клиентов-юридических лиц на оптическую инфраструктуру. Компания проложила в Нерюнгри оптическую сеть через у
|28.07.2015
|
ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Байкал» компании ТТК («ТТК-Байкал») стало доступно жителям более 5 тыс. домохозяйств в 55 домах Нерюнг
|01.08.2014
|
МТС запустила сеть LTE в Якутске и Нерюнгри
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в двух крупных городах Республики Саха (Якутия) – Якутске и Нерюнгри. Сети четвертого поколения обеспечат жителей секундной передачей данных в сети LTE на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE в Якутии МТС развернула сеть сраз
|28.01.2013
|
ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Нерюнгри
Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям города Нерюнгри Республики Саха (Якутия). На сегодняшний день домашний интернет от «ТТК-Байкал», регионального предприятия компании ТТК, доступен жителям более 21 тыс. домохозяйств в 282 многоквартирн
|04.07.2012
|
Держателям карт «Золотая Корона» стал доступен интернет-банк «Нерюнгрибанка»
Межбанковская платежная система «Золотая Корона» сообщила о доступности сервиса «Интернет-банк» «Нерюнгрибанка» для держателей карт «Золотая Корона». До сих пор данной услугой могли пользоваться только организации и индивидуальные предприниматели, но теперь услугой «Интернет-Банк» может во
|11.01.2012
|
В Нерюнгринском районе Якутии внедрены современные механизмы планирования муниципального бюджета
стного самоуправления. Проведенные в рамках первого направления мероприятия позволили администрации Нерюнгринского муниципального района определить порядок и методику расчета нормативных затрат
