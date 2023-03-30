Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри

Разделы

СОБЫТИЯ


30.03.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Якутии

й. В некоторых населенных пунктах, таких как поселок Золотинка, селах Иенгра, Уллу и Большой Хатыми Нерюнгринского района, мобильный интернет «Мегафона» появился впервые, ранее сельчанам были д
19.01.2022 «1С­-Рарус» создала централизованную систему учета для муниципальных учреждений Нерюнгринского района

чных технологий и архитектуре «1С:Фреш» в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района». К системе подключены 200 пользователей, обеспечивающие ведение учета

24.07.2018 «Техносерв» спроектирует реконструкцию систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри

о разработке проектно-сметной документации по реконструкции систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри (Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ) в рамках реализации Фе
24.12.2015 «Ростелеком» в Нерюнгри организовал оптическую инфраструктуру для юридических лиц

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети в г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) в рамках реализации проекта по переключению клиентов-юридических лиц на оптическую инфраструктуру. Компания проложила в Нерюнгри оптическую сеть через у
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Байкал» компании ТТК («ТТК-Байкал») стало доступно жителям более 5 тыс. домохозяйств в 55 домах Нерюнг
01.08.2014 МТС запустила сеть LTE в Якутске и Нерюнгри

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в двух крупных городах Республики Саха (Якутия) – Якутске и Нерюнгри. Сети четвертого поколения обеспечат жителей секундной передачей данных в сети LTE на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE в Якутии МТС развернула сеть сраз
28.01.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Нерюнгри

Компания ТТК объявила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) жителям города Нерюнгри Республики Саха (Якутия). На сегодняшний день домашний интернет от «ТТК-Байкал», регионального предприятия компании ТТК, доступен жителям более 21 тыс. домохозяйств в 282 многоквартирн
04.07.2012 Держателям карт «Золотая Корона» стал доступен интернет-банк «Нерюнгрибанка»

Межбанковская платежная система «Золотая Корона» сообщила о доступности сервиса «Интернет-банк» «Нерюнгрибанка» для держателей карт «Золотая Корона». До сих пор данной услугой могли пользоваться только организации и индивидуальные предприниматели, но теперь услугой «Интернет-Банк» может во
11.01.2012 В Нерюнгринском районе Якутии внедрены современные механизмы планирования муниципального бюджета

стного самоуправления. Проведенные в рамках первого направления мероприятия позволили администрации Нерюнгринского муниципального района определить порядок и методику расчета нормативных затрат

Публикаций - 65, упоминаний - 83

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 10
МегаФон 10019 9
Ростелеком 10381 7
Ростелеком - Сахателеком 64 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 3
ЦФТ Золотая Корона 361 3
Горизонт РТ 17 2
Microsoft Corporation 25298 2
Huawei 4265 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optima Services 36 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
Siemens Mobile 66 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 1
Wagner Group - Wagner International - Wagner Technologies 4 1
Сайберия 9 1
Aldata Solution - Алдата Солюшн 13 1
Восточная Техника 20 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
9070 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
1С-Рарус 940 1
Цифра ГК 142 1
Nintendo 798 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 374 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 3
Углеметбанк - Нерюнгрибанк 2 2
Колмар УК - Инаглинский ГОК 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 2
Почта России ПАО 2258 2
Caterpillar - 90 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
НГВК - Нерюнгринский городской Водоканал 1 1
Углеметбанк 4 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 5 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
Омскпромстройбанк - Омский Промстройбанк 7 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
101Hotels.com 456 1
Транснефть Восток 1 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
Челиндбанк 9 1
Sumitec - Сумитек Интернейшнл 2 1
Радикс Мед 1 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2012 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1056 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 875 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 358 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Нерюнгринская районная администрация 1 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3489 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3560 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 297 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 6
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 28
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9409 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Аналоговые технологии 2836 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13026 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1856 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4363 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5888 4
Microsoft Windows BitLocker 938 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МТС 3G-сеть 121 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 1
МТС Планшет 21 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 53 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 326 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 66 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
РЖД ЖДЯ АЯМ - Амуро-Якутская железнодорожная магистраль 2 1
МТС - SuperBAND 3 1
From Software - Elden Ring 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 958 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1536 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1887 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4101 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Apple Локатор 84 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 430 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Костерин Александр 20 6
Попов Алексей 337 5
Зимин Константин 83 4
Никифоров Николай 1137 4
Неустроев Прокопий 57 3
Третьяк Константин 34 2
Шамзон Светлана 32 2
Борисов Александр 39 2
Борисов Егор 11 2
Никитин Евгений 14 1
Синичкин Андрей 3 1
Толкачева Екатерина 43 1
Фролов Сергей 35 1
Мачкарина Полина 1 1
Калугин Николай 14 1
Мирзеев Рустам 8 1
Симайченков Сергей 9 1
Алексеик Андрей 1 1
Вакулина Татьяна 1 1
Гамянин Андрей 1 1
Шадрин Федот 1 1
Березкин Эрнст 1 1
Данилова Майя 1 1
Филиппов Иван 2 1
Данчикова Галина 2 1
Семенов Константин 4 1
Кметь Семен 1 1
Скрыбыкин Анатолий 1 1
Петровский Игорь 2 1
Стерликова Елена 1 1
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 1
Ряховский Александр 5 1
Викульцев Николай 3 1
Белкина Марина 1 1
Путин Владимир 3376 1
Кузнецов Станислав 156 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Калинин Александр 178 1
Иванов Сергей 398 1
Бондаренко Александр 39 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1092 52
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 515 38
Россия - РФ - Российская федерация 157877 29
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 15
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 12
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 11
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 10
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 8
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 7
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 7
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 6
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 6
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 19 6
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 6
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 6
Москва - Серебряный Бор 13 6
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 12 4
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 4
Россия - Павловск 36 3
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Земля - планета Солнечной системы 10684 3
Беларусь - Белоруссия 6059 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8190 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1000 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 227 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 68 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 2
Россия - Чапаево 9 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 131 1
РАН - Российская академия наук 2022 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 2
МАОУ Саха Политехнический лицей городского округа город Якутск 2 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 47 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
