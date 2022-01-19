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«1С­-Рарус» создала централизованную систему учета для муниципальных учреждений Нерюнгринского района

Специалисты «1С‑Рарус» внедрили информационную систему на базе облачных технологий и архитектуре «1С:Фреш» в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района». К системе подключены 200 пользователей, обеспечивающие ведение учета 71 муниципального учреждения района.

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» создана для осуществления финансово-экономических функций, функций по ведению централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, подготовки и сдачи консолидированной отчетности на основе данных, полученных от муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район». Об этом CNews сообщили представители «1С­Рарус».

На момент старта для расчета заработной платы и кадрового учета использовались шесть локальных информационных баз разных разработчиков. Это приводило к замедлению и трудоемкости рабочих процессов: кадровые службы передавали документы расчетчикам на бумажных носителях, происходило дублирование информации. Сотрудники должны были уметь работать в разных программах. Процесс сбора и консолидации отчетности выполнялся через электронную почту и электронные таблицы, после чего нужно было проверять контрольные соотношения в формах, сводить данные и справочники в ручном режиме. Приходилось дублировать платежные данные из одной бухгалтерской системы в другую.

Исполнителем проекта по итогам конкурса стала компания «1С‑Рарус», обладающая статусом «:Центр компетенции по бюджетному учету», и имеющая опыт реализации проектов в государственных учреждениях.

Результаты проекта

•Автоматизирована деятельность 200 пользователей в 71 учреждении Нерюнгринского района.

•За счет использования облачных сервисов обеспечена прозрачность ведения бюджетного учета и расчета заработной платы муниципальных учреждений.

•Автоматические проверки на стадии формирования отчетных форм повысили качество регламентированной отчетности.

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•Благодаря автоматическому обмену данными и бесшовной интеграции с районной системой бюджетирования на 15% сокращены трудозатраты на ручной ввод первичной информации.

•Унифицирована не только техническая платформа ведения учета, но и методология: формулы начислений, удержаний, работа со справочниками и др.

•Разработаны специальные модули контроля и анализа деятельности учреждений — «Реестр кадров», «Реестр сотрудников».

•Организовано централизованное администрирование и обновление информационных баз.

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«В декабре 2019 г. “Централизованной бухгалтерией муниципальных учреждений Нерюнгринского района” запущена в работу единая информационная система “Управление финансово-хозяйственной деятельностью, кадровым учетом и расчетом заработной платы муниципальных учреждений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)”. В результате, мы обеспечили прозрачность ведения бюджетного учета и расчета заработной платы муниципальных учреждений, получили автоматизированный инструмент контроля и анализа деятельности учреждений. За счет автоматического обмена данными на 15% сократили трудозатраты на ввод первичных данных. Также система помогла нам ускорить формирование и получение управленческой отчетности на 10%, а регламентированной — на 40%», – сказала Татьяна Вакулина, директор централизованной бухгалтерии.

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