Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Российский бизнес активно экспериментирует с технологиями искусственного интеллекта, но до системного подхода еще далеко. Согласно исследованию МТС Web Services, лишь 26% компаний, планирующих инвестировать в искусственный интеллект, имеют четкую стратегию его внедрения. Это указывает на то, что нейронные сети для многих остаются ИТ-инструментом для точечных экспериментов, а не фундаментальной частью долгосрочного развития.

Исследование рынка

Три четверти российских компаний в декабре 2025 г. не знают, зачем им искусственный интеллект (ИИ), пишут «Ведомости». У них есть бюджет на внедрение технологии, но нет стратегии.

По данным из исследования МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», основанном на опросе более 700 компаний в России и серии глубинных интервью с топ-менеджерами и руководствам, в декабре 2025 г. лишь 26% российских компаний, закладывающих в бюджет траты на внедрение ИИ, имеют стратегию его внедрения. По данным исследования, остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.

Уровень зрелости стратегий в области ИИ значительно ниже, чем в других направлениях цифрового развития. Так, стратегии по облачным технологиям внедрены в 44% компаний, а в сфере кибербезопасности — в 42%. Это свидетельствует о том, что в большинстве организаций ИИ рассматривается преимущественно как экспериментальный ИТ-инструмент, а не как интегрированный элемент долгосрочной бизнес-архитектуры, отмечается в материалах исследования.

Unsplash - BoliviaInteligente

Среди компаний с выручкой от 2 млрд до 15 млрд руб. стратегия в области искусственного интеллекта разработана у 36% респондентов. В сегменте предприятий с выручкой свыше 15 млрд руб. этот показатель составляет 25%. В малом и среднем бизнесе (выручка до 800 млн руб. и от 800 млн до 2 млрд руб. соответственно) доля компаний с готовой ИИ-стратегией достигает 22%. Наличие стратегии способствует системному подходу и эффективному распределению ресурсов, что в перспективе ускоряет достижение реальной бизнес-выгоды, отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Общий экономический эффект от внедрения ИИ во все направления деятельности Сбербанка достигнет 550 млрд руб. к 2026 г., об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомостям».

Выявлены существенные различия в объемах инвестиций в внедрение ИИ-технологий. Более 10 млн руб. в год на проекты в области ИИ инвестируют свыше 20% компаний в сферах информационных технологий (ИТ), финансов и страхования, а также в добывающей и перерабатывающей промышленности. В ИТ-секторе доля таких компаний составляет 28%, в финансовом секторе — 20%, в науке и образовании — 14%. В розничной торговле, медиа и развлечениях, отель — ресторан — кейтеринг/кафе, промышленности, транспорте и логистике, здравоохранении этот показатель варьируется в диапазоне 4-8%. В недвижимости и строительстве доля компаний с инвестициями свыше 10 млн руб. минимальна и составляет около 1%.

Наиболее распространенный диапазон инвестиций в внедрение ИИ составляет от 500 тыс. руб. до 10 млн руб. в год. В сегменте развлечений и медиа такие вложения осуществляют 58% компаний, в науке и образовании — 41%, в отель — ресторан — кейтеринг/кафе — 35%. Инвестиции в объеме менее 500 тыс. руб. преобладают в сфере профессиональных услуг (82%), промышленности (67%) и строительства (66%).

Мнения руководителей

Часть участников рынка рассматривает отсутствие стратегии в области ИИ как системную проблему. Управляющий директор по ИИ компании «Авито» Андрей Рыбинцев отмечает, что без стратегического подхода компании нередко формируют завышенные ожидания от технологии и внедряют ИИ ради самого факта внедрения. Это приводит к неудачным проектам и разочарованию пользователей, поскольку технология сама по себе не обеспечивает ценность продукта и качественный пользовательский опыт, подчеркнул он.

Схожую позицию высказывает «Ведомостям» директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов. По его оценке, эксперименты с ИИ без единой архитектуры и стратегического подхода приводят к разрозненным пилотным проектам и потере значительной части инвестиций. В таких условиях компании могут терять до 30-40% бюджета на проекты, которые не поддаются масштабированию и не обеспечивают измеримого эффекта, отметил он.

В то же время ряд экспертов оценивает текущую ситуацию как естественную для быстро развивающегося ИИ-рынка. Управляющий партнёр Sk Capital Станислав Колесниченко отмечает, что ИИ-технологии отличаются высокой неопределенностью в отношении сроков реализации и экономического эффекта. Это затрудняет компаниям фиксацию результатов экспериментов в форме формализованной стратегии. По его словам, рынок в целом находится на этапе тестирования гипотез, и этот процесс сам по себе не является негативным фактором.

Президент компании Naumen Игорь Кириченко отмечает, что наличие формализованной стратегии в области ИИ-технологий не всегда напрямую коррелирует с уровнем зрелости рынка. По его словам, в условиях высокой неопределенности компании все чаще выбирают гибкие модели управления, которые позволяют сохранять пространство для постоянных экспериментов. Такой подход особенно характерен для быстро развивающихся технологических направлений.

Расходы российских компаний

В 2024 г. крупные и средние организации в России потратили на закупку машин и ИТ-оборудования для ИИ около 56,2 млрд руб. еще примерно 30,5 млрд руб. израсходовано на программное обеспечение (ПО) связанное с ИИ. Такие данные содержатся в материале Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Аналитики отмечают, что технологии ИИ перешли из разряда футуристических концепций в категорию критически важных ИТ-инструментов повышения эффективности. Нейронные сети применяются для решения самых разных задач — обработки всевозможных данных, создания нового контента, формирования систем предиктивной аналитики, рекомендательных систем и т.п.

В исследовании сказано, что самыми востребованными у российских компаний остаются технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение: в общей сложности их применяют 66,3% предприятий. Такие решения наиболее востребованы в торговле, где их взяли на вооружение 87,5% организаций отрасли — пользователей ИИ. Технологии обработки звуковых данных, в том числе распознавания и синтеза речи, чаще всего используются в сфере информации и связи (67,6%). Организации — пользователи ИИ, работающие в финансовом секторе, проявляют самый высокий интерес к технологиям обработки текста (84,2%), интеллектуальной поддержки принятия решений и управления (66,2%), повышения эффективности ИИ (69,8%).