НИУ ВШЭ ИСИЭЗ Институт статистических исследований и экономики знаний

НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний

СОБЫТИЯ


27.05.2025 Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: открытость корпоративной науки в российском хайтеке

абатывающей промышленности (согласно классификации Евростата / ОЭСР), проведенного в рамках проекта ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Мониторинг инновационного поведения предприятий» (октябрь – декабрь 2024 г.).

24.04.2025 Цифровизация государственных услуг (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

редставители ВШЭ. Расчеты опираются на данные Росстата, а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мониторинга технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации эконо
23.04.2025 Цифровые навыки россиян (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

опираются на данные Росстата (2024) и Евростата (2023), а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мониторинга технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации эконо
07.04.2025 Делаем науку в России: ускорение цифровой трансформации (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Набирающая темпы цифровая трансформация — один из ключевых трендов развития современной науки. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках проекта «Делаем науку в России» анализирует обеспеченность вузов и научных организаций цифровой инфраструктурой, практики использования цифровых решений и потенциал созд
06.03.2025 Прогнозный экономический эффект от внедрения ИИ-технологий в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

иальной сферы» федерального проекта «Искусственный интеллект». Главные выводы По прогнозным оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2030 г. совокупный вклад от использования технологий ИИ во всех отраслях эко
23.01.2025 Креативные индустрии в России на подъеме (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает структуру креативных индустрий и динамику их развития с 2019 г. на основе доступных данных статистики. Как показывают результаты анализа, креативные индустрии проявляют у
17.01.2025 Приоритеты научно-технологического развития Индии (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

и стартапов. Виталий Дементьев, заведующий отделом правовых исследований в сфере науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «Доли расходов на исследования и разработки (ИР) в общем объеме расходов федер
24.12.2024 DeepTech для экономики и общества: безопасность превыше всего (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ко лет все более значимый вклад в его развитие стали вносить технологии DeepTech. Согласно расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Crunchbase за 2020–2023 гг., всего в мире по указанным направл
17.12.2024 Большие данные для ИИ (15-й выпуск новой серии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ской деятельности по вопросам разработки, внедрения и использования технологий ИИ. Работа выполнена ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2024 г. в рамках мероприятия «Мониторинг создания и результатов применения те
11.11.2024 Затраты на развитие цифровой экономики в 2023 г. (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует динамику затрат на развитие цифровой экономики в 2023 году. Тенденция роста их объема в абсолютном выражении (в текущих ценах) сохраняется, однако их отношение к ВВП

16.10.2024 Платформенная занятость в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

зучает портрет среднестатистического платформенного работника. Об этом CNews сообщили представители ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. В 2023 г. в России 3,4 млн человек (4,6% от всех занятых) использовали цифровы
26.09.2024 Эксперт ALP Group: увеличение расходов на НИОКР связано с импортозамещением и ИИ

Согласно данным совместного исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), за предыдущие тр
30.08.2024 Освоение технологий ИИ студентами вузов (6-й выпуск новой серии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

о: Оценки основаны на результатах сплошного обследования 1,1 тыс. вузов и их филиалов, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023 г. Рассматриваются четыре ключевых класса технологий ИИ: обработки визуа
30.07.2024 Эффекты ограничений доступа к зарубежным цифровым ресурсам (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на данных репрезентативного опроса населения. Об этом CNews сообщили представители ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Опрос проведен ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в апреле–мае 2024 г. в рамках регулярного

29.07.2024 Рынок ИКТ в России за год вырос на треть. Это быстрее роста экономики страны

ике развития российского ИКТ сектора по итогам 2023 г. CNews писал в мае 2024 г. Тогда исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показало, что выручка от объема реализованных товаров, работ, услуг в ИКТ увели
29.07.2024 Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

соединение — все более быстрым. Однако требуются более высокие темпы роста скорости интернета. Такие выводы следуют из анализа, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных Минцифры России и Speedtest Global Index. Главные выводы За период 2020–2023 гг. число абонентов фиксированного интернета в России увеличилось на 8,9%. При этом

11.06.2024 Трафик связи в 2023 году (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

щения онлайн-платформы вместо традиционных телефонных звонков. Об этом CNews сообщили представители ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. За последние десять лет интернет-трафик в России рос в среднем на 26% в год. Т
15.05.2024 Российский сектор ИКТ в 2023 г. (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе анализа оперативной статистики сектора ИКТ отмечает положительную ди
21.02.2024 Российский сектор ИКТ в I–III кв. 2023 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе ежеквартальной статистики анализирует тенденции развития сектора ИКТ
15.02.2024 Свет в конце тоннеля. Россия получила шанс избавиться от дефицита ИТ-шников без помощи государства

зования. В стране зафиксирован рост приема поступающих на инженерные специальности. Согласно данным ИСИЭЗ, если в 2021 г. на специалитет, магистратуру и бакалавриат инженерно-технических специа
14.02.2024 Подготовка инженерных кадров (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ванность вузовских инженерно-технических программ: в 2023 г. их выбрали почти треть всех поступивших, а окончили — более четверти выпускников. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует данные о подготовке высококвалифицированных инженеров, уровень которой (как и в целом представленность таких кадров на рынке труда) в значительной степени влияет на у
18.12.2023 НИУ ВШЭ разработал дашборд для изучения трендов в образовании

орией пользователей», — сказал Николай Шугаль, директор Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, руководитель коллектива разработчиков дашборда. Методология расчета показателе
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз

оса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), спрос отрасли транспорта и логистики на передовые цифровые технологии в 2020

20.05.2021 ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировал поведение россиян в интернете в год пандемии

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал, как изменились в 2020 г. уровень интенсивности и цели использования интернета населением в связи с вынужденным ограничением межличностных контактов в реальном ми
13.08.2020 ИСИЭЗ ВШЭ опубликовал данные об уровне цифровизации российского здравоохранения

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил данные об уровне цифровизации здравоохранения и востребованности населением электронных государственных услуг в этой сфере. Практически все медицинские организации (96
15.06.2020 Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

Мрачные прогнозы Аналитики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовали прогноз относительно динамики и перспектив р
07.11.2019 Исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: число российских домохозяйств с доступом к интернету за последнее десятилетие выросло втрое

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал результаты обследования домохозяйств, проведенного в 2018 г. Росстатом по методике ИСИЭЗ с целью изучения динамики изменения онлайн-практик россиян за посл

Публикаций - 100, упоминаний - 193

НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:

