Освоение технологий ИИ студентами вузов (6-й выпуск новой серии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и условия обучения технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в вузах страны, для которых это становится важной частью подготовки высококвалифицированных кадров не только в сфере ИКТ, но и в других отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Согласно прогнозам Правительства России, к 2030 г. потребуются 70 тыс. специалистов в сфере ИИ.

Справочно: Оценки основаны на результатах сплошного обследования 1,1 тыс. вузов и их филиалов, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023 г. Рассматриваются четыре ключевых класса технологий ИИ: обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение; обработки звуковых данных, включая распознавание и синтез речи; обработки текста; интеллектуальной поддержки принятия решений и управления.

Главные выводы

Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры имеют возможность изучать технологии ИИ на продвинутом уровне — в рамках образовательных программ по профилю ИИ, разработанных или актуализированных в соответствии с моделью компетенций в сфере ИИ; а также учатся применять эти технологии по своей специальности в рамках программ иных профилей, содержащих модуль «Системы ИИ».

По состоянию на первое октября 2023 г. по профильным программам в российских вузах технологии ИИ изучали 42,3 тыс. человек. Большинство (81,6%) осваивали технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления; две трети (67,9%) —компьютерного зрения; половина — обработки текста; более четверти (28,9%) — обработки звуковых данных.

Охват студентов обучением технологиям ИИ в рамках профильных программ зависит от области образования и укрупненной группы специальностей и направлений подготовки (УГСН), к которой относится образовательная программа. Так, в области «Инженерное дело, технологии и технические науки» (к ней относятся две трети студентов профильных программ по ИИ) распределение соответствует общей картине по всем рассмотренным программам; в остальных областях превалируют технологии компьютерного зрения. Наиболее универсальные знания и наиболее интенсивную подготовку по всем рассмотренным классам технологий ИИ получают студенты, изучающие компьютерные и информационные науки.

Более массовый характер носит обучение по программам с модулем по ИИ: по состоянию на первое октября 2023 г. на них обучались 689,2 тысяч человек. И тут большинство (четыре из каждых пяти студентов) изучают технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления; компьютерного зрения — 38,7%; обработки текста — 31%, обработки звуковых данных — 13,6%.

Набор специальностей и направлений подготовки, предусматривающих освоение тех или иных технологий ИИ, в случае программ с модулем по ИИ значительно разнообразнее. При этом, аналогично профильным программам, самая многочисленная область образования — «Инженерное дело, технологии и технические науки» (на нее приходится более половины студентов программ с модулем ИИ); каждый пятый студент программ, содержащих модуль по ИИ, изучает науки об обществе; примерно каждый десятый относится к области здравоохранения и медицинских наук.

Состав УГСН, в которых ведется обучение технологиям ИИ, в случае программ с модулем ИИ также шире: в него вошли «Науки о Земле», «Физика и астрономия», «Биологические науки», «Химия». Из них более многочисленны первые две группы: «Науки о Земле» — за счет студентов направления «Экология и природопользование», «Физика и астрономия» — за счет студентов «Прикладной математики и физики». На область «Образование и педагогические науки» приходится почти столько же студентов программ с модулем по ИИ, сколько обучается в области «Математические и естественные науки».