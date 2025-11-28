Силовики обыскивают дома бывшего вице-президента TSMC, перебежавшего в Intel. Изъята техника

Обыски по делу экс-топа TSMC

Имущество бывшего вице-президента TSMC Ло Вэйжэня (Lo Wei-jen), которого экс-работодатель обвиняет в хищении технологических секретов производства чипов, подверглось обыску, пишет Tom’s Hardware.

Обыски прошли в среду, 26 ноября 2025 г., в нескольких домах, принадлежащих Ло, расположенных в Тайбэе и Синьчжу (Тайвань). По их итогу изъята цифровая техника, подтвердили власти Тайваня.

Расследование в отношении экс-вице-президента по технологическим исследованиям, разработкам и развитию корпоративной стратегии было инициировано TSMC. В компании утверждают, что «с высокой вероятностью» Ло незаконно присвоил конфиденциальную информацию, принадлежащую крупнейшему контрактному производителю чипов в мире, перед тем как перейти на работу в корпорацию Intel.

Фото: TSMC Силовики нагрянули с обыском на объекты недвижимости, принадлежащие экс-вице-президенту TSMC

Днем ранее, 25 ноября 2025 г., TSMC подала судебный иск к Ло Вэйжэню, в котором обвинила его в передаче третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну TSMC, а также в нарушении договорных обязательств, взятых на себя Ло. В частности, он якобы подписал соглашение о неразглашении сведений (NDA) и соглашение об отказе от конкуренции.

Возвращение в Intel

75-летний Ло Вэйжэнь в июле 2025 г. уволился из TSMC, которой посвятил более 20 лет своей жизни. Под его руководством компания разработала несколько своих наиболее передовых технологических процессов.

Руководство Intel, в которой Ло трудился вплоть до 2004 г., выступает в поддержку решившего вернуться к родным пенатам ценного сотрудника и опровергает передачу ей технологий тайваньского чипмейкера.

В Intel Ло вернулся неожиданно для бывшего работодателя – в октябре 2025 г., где занял должность исполнительного вице-президента. О намерении перейти в конкурирующую компанию в процессе оформления увольнения он, со слов представителей TSMC, не упомянул, отметив, что планирует продолжить карьеру в академической среде.

Потенциальная угроза национальной безопасности

Министр экономики Тайваня Кун Минсинь (Kung Ming-hsin) заявил, что возглавляемое им ведомство внимательно следит за ходом дела, отметив высокую ценность интеллектуальной собственности в области производства полупроводников. Он также подчеркнуол, что в результате действий Ло – если имела место передача сведений, составляющих тайну, могло быть нарушено законодательство в сфере национальной безопасности.

Министерство экономики Тайваня выразило готовность участвовать в расследовании вместе с Верховной прокуратурой Тайваня, которая его возглавляет.

В ноябре 2024 г. власти Тайваня на законодательном уровне запретили TSMC выпускать передовых микросхемы по норме 2 нм за рубежом.

Расследование ведется, уголовного дела нет

По сообщению государственного издания Focus Taiwan, в настоящее время прокуратура пытается установить действительно ли Ло вынес документы, имеющие отношение к разработке технологических процессов 2 нм, А14 (1,4 нм) и А16 (1,6 нм), однако общий масштаб расследования остается неизвестным. Сообщается также, что уголовное дело в отношении Ло не возбуждено, во всякому случае пока.

В августе 2025 г. TSMC уволила несколько работников и подала на них в суд с обвинениями в причастности к утечке коммерческой тайны.

Конкуренты TSMC в гонке за 2 нм

Как ранее писал CNews, У TSMC дела с освоением передовых техпроцессов (2 нм и более современных) пока идут лучше, чем у конкурентов в лице Intel и Samsung.

TSMC начала принимать заказы на выпуск продукции на базе 2-нанометрового техпроцесса в апреле 2025 г. Выход годной продукции в тестовых партиях находится на уровне 60%, что позволяет компании начать переход к массовому производству.

Техпроцесс Intel 18A по состоянию на август 2025 г. демонстрировал аналогичный показатель на уровне 10%. Samsung в освоении нормы 2 нм демонстрировала более слабые результаты, чем TSMC, которые тем не менее все равно лучше тех, что показывала Intel. Объем брака в первых тестовых партиях чипов южнокорейской компании не превышал 70%, а к августу 2025 г. настоящему моменту упал до 60%.