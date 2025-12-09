Разделы

NDA Non-disclosure agreement Соглашение о неразглашении


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков 1
05.12.2025 «АГР Холдинг» перевела кадровый документооборот в цифру с помощью Saby Staff 1
28.11.2025 Силовики обыскивают дома бывшего вице-президента TSMC, перебежавшего в Intel. Изъята техника 1
30.10.2025 62% компаний МСБ не используют системы защиты от утечек данных 1
13.10.2025 Злоумышленники выманивают у организаций деньги под видом предложений о сотрудничестве с авиакомпаниями 1
08.10.2025 «Контур.Эгида»: каждый второй сотрудник обсуждает рабочие вопросы за пределами офиса 1
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров 1
05.08.2025 «Второй пилот»: разработка студентов МФТИ ускоряет работу колл-центров на 30% 1
04.08.2025 Три правила глобальной оптимизации бизнес-процессов от Алексея Сафаралихонова 1
25.07.2025 «Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом 2
15.07.2025 Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает 1
11.07.2025 Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете 1
26.05.2025 IBM уволила 8 тысяч человек, чтобы заменить их ИИ, но в итоге штат раздулся еще сильнее 1
26.05.2025 Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит? 1
19.05.2025 Игорь Кальметов -

Игорь Кальметов, «МБК Лаб»: Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook

 1
30.04.2025 Выручка топ-20 игроков рынка ВКС за год увеличилась на 40% 1
28.04.2025 Почти 40% российских компаний никогда не говорили сотрудникам о правилах инфобезопасности ​ 1
28.02.2025 ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple 2
26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг 1
07.02.2025 Отрасль просит сделать проверки российского оборудования пожестче, а то исходники и «железо» для госов у всех на виду 1
05.02.2025 «Райтек ДТГ» запустил программу тестирования ИИ-решения для автоматизации техподдержки 2
27.12.2024 Марк Цукерберг: Да, я строю себе убежище на Гавайях 1
20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно 1
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных 2
05.12.2024 iFellow переходит на кадровый электронный документооборот с помощью HRlink 1
29.11.2024 Андрей Врацкий, сооснователь eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 2
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
05.11.2024 У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных 1
30.10.2024 Яков Шапиро, Инфосистемы Джет: «Мы наблюдаем повышенный спрос на консалтинг, аудит и разработку планов миграции» 1
19.09.2024 IBM тайком увольняет тысячи специалистов, заставляя подписывать NDA. В зоне риска опытные программисты, продажники и саппорт 1
06.08.2024 АО «Нейросети» объявляет о выпуске инновационной платформы CorpGPT для бизнеса 1
01.08.2024 Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США 1
18.07.2024 Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой 2
28.06.2024 Александр Иванов -

Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания

 1
27.06.2024 В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана 1
17.06.2024 Intel никак не может починить свои флагманские процессоры, из-за которых вылетает ПО. Пользователи вынуждены отказаться от опции, за которую отдельно доплатили 2
20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 2
09.04.2024 Фарид Нигматуллин, «ВидеоМатрикс»: У видеоаналитики в промышленности большие возможности 2

NDA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 31
8983 14
Google LLC 12255 13
Apple Inc 12628 13
IBM - International Business Machines Corp 9551 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 11
Intel Corporation 12541 10
Oracle Corporation 6867 10
Крок - Croc 1814 10
SAP SE 5426 10
Meta Platforms - Facebook 4531 10
Yandex - Яндекс 8434 8
АйТи 1439 8
Ростелеком 10306 8
Softline - Софтлайн 3261 7
Nvidia Corp 3731 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 6
Broadcom - VMware 2490 6
HP - Hewlett-Packard 3644 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 5
Информзащита 852 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 4
HP Inc. 5761 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
Telegram Group 2571 4
NVision Group - Энвижн Груп 685 4
Рексофт - Reksoft 432 4
Directum - Директум 1164 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
Cisco Systems 5222 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 16
Почта России ПАО 2245 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
Транснефть 322 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 4
РЖД - Российские железные дороги 2001 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 3
Walmart - Wal-Mart Stores 389 3
Альфа-Банк 1868 3
Газпром нефть 670 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 3
Газпром ПАО 1416 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 2
Getty Images 29 2
Alaska Airlines 13 2
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 2
Силовые машины 142 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Barclays 121 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 6
Судебная власть - Judicial power 2412 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
OSI - Open Source Initiative 76 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
Демократическая политическая партия США 119 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 1
OpenChain 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
4CIO 18 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 54
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 22
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 18
Microsoft Windows 16327 11
Apple iOS 8242 10
Linux OS 10896 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 9
Google Android 14679 9
Apple iPhone 6 4862 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 6
Microsoft Windows 2000 8662 5
Oracle Java - язык программирования 3328 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 4
Apple iPad 3936 4
Microsoft Office 3952 4
Intel Core - Семейство процессоров 1236 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Microsoft Azure 1460 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 3
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 3
Apple - App Store 3008 3
Microsoft Outlook 1421 3
Mozilla Firefox - браузер 1918 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 3
Intel Sandy Bridge 145 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 2
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 8 2
Путин Владимир 3349 5
Ведев Дмитрий 19 3
Емельченков Сергей 141 3
Касперская Наталья 303 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 3
Массух Илья 235 3
Варов Константин 24 2
Дуров Николай 21 2
Фокин Николай 19 2
Розенберг Антон 4 2
Лисогор Дмитрий 17 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Степаненко Василий 48 2
Спирин Антон 87 2
Врацкий Андрей 165 2
Любимов Александр 14 2
Тюрин Михаил 37 2
Ларин Юрий 11 2
Рыбаков Михаил 16 2
Алудаури Екатерина 6 2
Беляцкая Полина 15 2
Буртный Кирилл 2 2
Усачев Юрий 2 2
Дежуров Владимир 2 2
Кессель Александр 2 2
Springsteen Bruce - Спрингстин Брюс 7 2
Auerbach Karl - Ауэрбах Карл 6 2
Матвеев Лев 64 2
Комиссаров Дмитрий 238 2
Захаренко Максим 56 2
Мельникова Анастасия 431 2
Мишустин Михаил 734 2
Дуров Павел 309 2
Оганесян Ашот 137 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
Паршин Максим 321 2
Смирнов Алексей 253 2
Калинин Алексей 74 2
Калинин Александр 175 2
Оганесян Артак 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 44
Европа 24634 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 15
Германия - Федеративная Республика 12936 12
Беларусь - Белоруссия 6023 12
Япония 13547 9
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
Индия - Bharat 5697 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Южная Корея - Республика 6858 7
Франция - Французская Республика 7975 7
Украина 7793 7
Казахстан - Республика 5792 7
Азия - Азиатский регион 5748 7
Швеция - Королевство 3715 6
Сингапур - Республика 1906 5
Китай - Тайвань 4136 5
США - Калифорния 4775 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 5
Канада 4985 5
Италия - Итальянская Республика 4429 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Ближний Восток 3030 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 4
Нидерланды 3631 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
Америка Южная 868 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Испания - Королевство 3760 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Африка - Африканский регион 3570 3
Индонезия - Республика 1007 3
США - Техас 1012 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 61
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 16
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 14
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 9
Аренда 2584 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 8
The Register - The Register Hardware 1696 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 6
Ведомости 1233 6
Bloomberg 1417 5
BleepingComputer - Издание 410 5
CNET Networks - CNET News 1643 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
AP - Associated Press 2006 4
ZDnet 662 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
The Washington Post 342 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 2
Fox News Channel - FNC 41 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
The Guardian - Британская газета 384 2
Vc.ru - Виси.ру 39 1
TechSpot 158 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
BuzzFeed 15 1
Лаборатория Артимовича 9 1
ComputerWorld 144 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Playboy 51 1
РБК Daily 91 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
IDG - CSO 36 1
DB-Engines 7 1
Igor’s Lab 7 1
The Sun 27 1
Fortune 210 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
The Verge - Издание 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 7
Gartner - Гартнер 3608 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Mordor Intelligence 33 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CNews Мишень 172 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 1
Markets&Markets Research 113 1
Frost & Sullivan 203 1
Forrester Research 828 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
Pearson VUE 55 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
РШУ - Русская школа управления 43 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Level One - образовательный проект 12 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 6
Photokina 60 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Единый день голосования 138 1
Docflow 147 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
SearchInform Road Show 11 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
Black Hat - Конференция 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
