Работодатель

62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания Get Experts выяснили, какую роль играет высшее образование соискателей для работодателей и обращают ли они внимание на прохождение дополнительных курсов и тренингов при отборе кандидатов. В исследовании приняли участие 1200 представителей компаний из разных отраслей и

Двое из трех подрабатывающих не скрывают вторую работу от основного работодателя Каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу, при этом отношение работодателей к совместительству сотрудников становится более нейтральным. В опросах сервиса

«Авито Работа»: спрос работодателей на работников промышленности за год вырос на 83% агаемых зарплат для работников производства. Выяснилось, что в I полугодии 2024 г. спрос российских работодателей на специалистов в промышленности вырос на 83% по сравнению с аналогичным период

Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников читают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке. ИИ и сотрудники Большинство работодателей (73%) одобряют использование сотрудниками ИИ. Треть опрошенных (34%) сообщили, что их сотрудники уже применяют технологии искусственного интеллекта в работе. 63% руководителей поо

Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы hh.ru — предложила компаниям-работодателям технологичный инструмент для привлечения молодых соискателей. Об этом CNews соо

«Авито Работа»: спрос работодателей на кадры вырос на 57% за год ной общее количество активных вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Причем наибольший прирост предложений о работе пришелся на специалистов в сфере управления персоналом — спрос работодателей с весны прошлого года вырос в 2,2 раза (+123%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Помимо сферы управления персоналом, весной 2024 г. по сравнению с аналогичным

Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы й администратор, который в отместку за увольнение уничтожил 180 виртуальных серверов своего бывшего работодателя, получил наказание в виде двух лет и восьми месяцев тюрьмы, сообщает Bleeping Co

Одними знаниями и опытом программистам не отделаться. При найме на работу от них требуют эмпатии и умения общаться при приеме на работу всех ИТ-специалистов. pressfoto / FreePik Командный игрок с развитой эмпатией работодателям нужнее, нежели «одинокий волк», каким бы опытным он ни был На вопрос редакции о

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение нского системного администратора, который устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя. Он надеялся получить предложение вернуться на свою должность, чтобы он мог «спа

Чат-боты будут помогать в найме ИТ-шников крупным работодателям кие ресурсы, как HeadHunter и Habr, но менее известные джоб-сайты и соцсети не очень востребованы у работодателей и кандидатов. Также соискатели неохотно заходят в разделы с вакансиями на сайта

Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми ругих, если делать все по закону. Статус самозанятого, напротив, исключает ограничения в количестве работодателей, поскольку юридически они таковыми уже не являются – они становятся клиентами с

Россияне рассказали, какое зарплатное предложение заставит их покинуть нынешнего работодателя акторов, которые могли бы интересовать россиян в новой компании, абсолютное большинство (71%) рассматривают исключительно уровень предлагаемой заработной платы. Половина готова отказаться от текущего работодателя за 100-200 тыс. руб. «на руки» ежемесячно, еще 35% – за 50-100 тыс. руб. «Только треть респондентов не пытались переманить в другие компании. Подобная практика характерна для рынка

42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» и исследовательский центр «Позиция» провели опрос и выяснили, что 42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника. По их мнению, в перечень навыков для старта работы на начальных позициях входят высокая степень самостоятельности (28%

Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя уровня. Рынок ИТ остается кандидатским, сохраняется нехватка квалифицированного персонала, поэтому работодателям приходится проявлять гибкость и подстраиваться под запросы кандидатов – и в час

Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников На отсутствие бонусов от работодателя жалуется каждый второй работник. Сильнее всего от этого страдают рабочий персона

«Авито Работа»: 29% россиян уходили от работодателя по итогам или до окончания испытательного срока уда, которые, как правило, обсуждаются с работодателем еще на старте. Чтобы избежать недопониманий, работодателям следует обратить внимание на прозрачность условий в размещенных вакансиях, а та

«Авито Работа»: специалисты со знанием китайского языка стали самыми востребованными среди работодателей я вакансий с требованием английского составила 78% от всех вакансий, требующих знание какого-либо иностранного языка. Доля же вакансий с требованием китайского составляет пока 14%. Популярность среди работодателей начал набирать корейский язык — за последний год спрос на специалистов со знанием корейского вырос в 4,5 раза. Общая численность вакансий с требованием знания иностранных языков в

Зарплатные ожидания многих ИТ-специалистов превышают возможности работодателей в 1,5-2 раза rts представляет обзор ситуации в ИТ-отрасли, посвященный основным трендам этой сферы, потребностям работодателей и изменениям заработной платы в 2023 г. В 2023 г. сохранился и даже усилился оф

Восемь из десяти соискателей проверяют работодателей перед трудоустройством Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачив

CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока ямо из интерфейса CRM-системы или из магазина расширений своего браузера. Новый функционал доступен работодателям без ограничений и комиссий, если используется Talantix в тестовом режиме или уж

Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос Классика больше не в моде В России изменилось общее отношение работодателей к ИТ-специалистам, ищущим работу. Если раньше нелюдимые ИТ-шники, предпочитающие находиться в одиночестве и почти ни с кем не контактировать, имели такие же шансы на получение раб

Студенты определили лучших работодателей и агропромышленной отрасли: «Мираторг», «Русагро», «Черкизово». Эксперты также изучили, что ждут от работодателей студенты и выпускники. Опрос показал, что в 2023 г. сохранялись тенденции, нача

Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос торы взялись исправить это, однако в итоге не смогли соблюсти баланс – на этот раз больше прав дали работодателям. Документ был принят Госдумой в конце ноября 2020 г.

«Авито работа»: за последний год спрос работодателей на специалистов без опыта вырос в 2,7 раза воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. На сайте зарегистрировались свыше 1,8 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.

Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов шения качества жизни российских ИТ-шников, эксперты SuperJob не приводят. Однако есть несколько поводов для того, чтобы их зарплаты в принципе росли, а не сокращались. Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве: Сфера деятельности 2 023 2023 2 022 2 021 октябрь к январю за год за год за год Информационные технологии + 6,3% + 8,5% + 19,1% + 26,3% Строительство + 5,4% + 7,1% + 15,

Россияне поголовно скрывают свои профили в соцсетях от коллег и руководителей. Виртуальный шпионаж работодателей принял гигантские масштабы одержат лишь толику информации о владельце, чтобы не давать лишних поводов для пересудов коллегам и работодателям. Те, кто поступает таким образом, продолжают общаться в родственниками, друзьям

«Инфосистемы джет» и HeadHunter узнали, чем руководствуются ИТ-специалисты при выборе работодателя тинга hh.ru опросили почти тысячу ИТ-специалистов из 30 отраслей, чтобы выявить, какие требования к работодателям они предъявляют и чем руководствуются при увольнении. Об этом CNews сообщили пр

65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями ый (20%) отметил сопротивление со стороны сотрудников или руководства компании к внедрению нейросетей в рабочие процессы. Многие видят в работе с нейросетями поводы для беспокойства. Так, треть (32%) работодателей волнует возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта. А 18% переживает о необходимости переобучать персонал, чьи задачи частично

В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей ладке «Карьера» добавился раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут публиковать отзывы от работодателей, заказчиков или коллег. Новая функция дает возможность соискателям подтвердить

Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос работа не сказывается на скорости достижении целей, и сотрудники меньше времени тратят на дорогу – формат нужно использовать. Если людям комфортнее в офисе – пусть это будет работа из офиса». «Задача работодателей не выбрать какой-то один формат, а найти баланс между комфортом сотрудников и эффективностью компании. Единственно правильного для всех варианта не существует – важно мнение сотру

HeadHunter предложил работодателям из МСБ новую ценовую модель поиска сотрудников по специализации HeadHunter предложил работодателям гибкую ценовую модель размещения вакансий, которая теперь, помимо региона поиск

Инженер после увольнения взломал работодателя и едва не устроил экологическую катастрофу. Ему грозят 10 лет тюрьмы Как испортить ценнейший ресурс на планете Инженер Рамблер Галло (Rambler Gallo) после своего увольнения решил устроить диверсию в компьютерной сети своего работодателя, что могло вылиться в крупномасштабную экологическую катастрофу. Как пишет портал Bleeping Computer, Галло работал на водоочистной станции, но после увольнения удаленно подключился

В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования ования, но с сертификатом об окончании онлайн-курсов. Как сообщили CNews представители HeadHunter, больше других на российском рынке востребованы разработчики программного обеспечения – они нужны 63% работодателей. На втором месте разместились представители профессии, которая, казалось бы, постепенно уходит в прошлое ввиду повсеместного отказа компаний от своей локальной инфраструктуры в по

Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей Удаленка – это святое Принудительный возврат сотрудников в офисы и лишение их возможности работать из дома, кафе, дачи или с пляжа обернулось для работодателей пробелами в штатном расписании. Как пишет The Register, компании стали терять наиболее ценных сотрудников, решивших сменить работу вместо того, чтобы вновь начать тратить часы сво

Четверо из пяти работодателей в ИТ и телекоме повышали зарплаты в течение последнего года более чем два года назад − 5%, не помнят или затрудняются ответить – 16%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023 г. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад. О том, что с момента последнего

65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что более 60% работодателей не планируют закладывать дополнительные бюджеты на обучение персонала в 2023 г. В исследовании приняли участие более 200 российских компаний из 17 отраслей экономики – от представ

ИТ-шник выдал себя за члена банды хакеров, чтобы получить выкуп с работодателя. Ему грозит 16 лет тюрьмы компании и офицерами полиции. Как выяснилось, Лайлз попытался воспользоваться ситуацией и заставить работодателя перевести выкуп на собственный счет, а не на счета вымогателей. Фото: ru.freepik

Двое из трех работодателей принимают на стажировки молодых специалистов для молодых специалистов организуют 64% российских компаний, при этом каждая вторая из них принимает на работу более половины стажеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт, из всех округов страны. 64% российских работодателей принимают на стажировки молодых специалистов. При этом в каждо

HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистр