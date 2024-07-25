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Работодатель Один из субъектов трудового права

СОБЫТИЯ


25.07.2024 62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования

Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания Get Experts выяснили, какую роль играет высшее образование соискателей для работодателей и обращают ли они внимание на прохождение дополнительных курсов и тренингов при отборе кандидатов. В исследовании приняли участие 1200 представителей компаний из разных отраслей и
22.07.2024 Двое из трех подрабатывающих не скрывают вторую работу от основного работодателя

Каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу, при этом отношение работодателей к совместительству сотрудников становится более нейтральным. В опросах сервиса

09.07.2024 «Авито Работа»: спрос работодателей на работников промышленности за год вырос на 83%

агаемых зарплат для работников производства. Выяснилось, что в I полугодии 2024 г. спрос российских работодателей на специалистов в промышленности вырос на 83% по сравнению с аналогичным период
04.07.2024 Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников

читают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке. ИИ и сотрудники Большинство работодателей (73%) одобряют использование сотрудниками ИИ. Треть опрошенных (34%) сообщили, что их сотрудники уже применяют технологии искусственного интеллекта в работе. 63% руководителей поо
24.06.2024 Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru

CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы hh.ru — предложила компаниям-работодателям технологичный инструмент для привлечения молодых соискателей. Об этом CNews соо
20.06.2024 «Авито Работа»: спрос работодателей на кадры вырос на 57% за год

ной общее количество активных вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Причем наибольший прирост предложений о работе пришелся на специалистов в сфере управления персоналом — спрос работодателей с весны прошлого года вырос в 2,2 раза (+123%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Помимо сферы управления персоналом, весной 2024 г. по сравнению с аналогичным

20.06.2024 Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы

й администратор, который в отместку за увольнение уничтожил 180 виртуальных серверов своего бывшего работодателя, получил наказание в виде двух лет и восьми месяцев тюрьмы, сообщает Bleeping Co
14.06.2024 Одними знаниями и опытом программистам не отделаться. При найме на работу от них требуют эмпатии и умения общаться

при приеме на работу всех ИТ-специалистов. pressfoto / FreePik Командный игрок с развитой эмпатией работодателям нужнее, нежели «одинокий волк», каким бы опытным он ни был На вопрос редакции о
13.06.2024 Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

нского системного администратора, который устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя. Он надеялся получить предложение вернуться на свою должность, чтобы он мог «спа
04.06.2024 Чат-боты будут помогать в найме ИТ-шников крупным работодателям

кие ресурсы, как HeadHunter и Habr, но менее известные джоб-сайты и соцсети не очень востребованы у работодателей и кандидатов. Также соискатели неохотно заходят в разделы с вакансиями на сайта
17.05.2024 Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми

ругих, если делать все по закону. Статус самозанятого, напротив, исключает ограничения в количестве работодателей, поскольку юридически они таковыми уже не являются – они становятся клиентами с
16.05.2024 Россияне рассказали, какое зарплатное предложение заставит их покинуть нынешнего работодателя

акторов, которые могли бы интересовать россиян в новой компании, абсолютное большинство (71%) рассматривают исключительно уровень предлагаемой заработной платы. Половина готова отказаться от текущего работодателя за 100-200 тыс. руб. «на руки» ежемесячно, еще 35% – за 50-100 тыс. руб. «Только треть респондентов не пытались переманить в другие компании. Подобная практика характерна для рынка
15.05.2024 42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» и исследовательский центр «Позиция» провели опрос и выяснили, что 42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника. По их мнению, в перечень навыков для старта работы на начальных позициях входят высокая степень самостоятельности (28%
23.04.2024 Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя

уровня. Рынок ИТ остается кандидатским, сохраняется нехватка квалифицированного персонала, поэтому работодателям приходится проявлять гибкость и подстраиваться под запросы кандидатов – и в час
23.04.2024 Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников

На отсутствие бонусов от работодателя жалуется каждый второй работник. Сильнее всего от этого страдают рабочий персона
03.04.2024 «Авито Работа»: 29% россиян уходили от работодателя по итогам или до окончания испытательного срока

уда, которые, как правило, обсуждаются с работодателем еще на старте. Чтобы избежать недопониманий, работодателям следует обратить внимание на прозрачность условий в размещенных вакансиях, а та
02.04.2024 «Авито Работа»: специалисты со знанием китайского языка стали самыми востребованными среди работодателей

я вакансий с требованием английского составила 78% от всех вакансий, требующих знание какого-либо иностранного языка. Доля же вакансий с требованием китайского составляет пока 14%. Популярность среди работодателей начал набирать корейский язык — за последний год спрос на специалистов со знанием корейского вырос в 4,5 раза. Общая численность вакансий с требованием знания иностранных языков в
28.03.2024 Зарплатные ожидания многих ИТ-специалистов превышают возможности работодателей в 1,5-2 раза

rts представляет обзор ситуации в ИТ-отрасли, посвященный основным трендам этой сферы, потребностям работодателей и изменениям заработной платы в 2023 г. В 2023 г. сохранился и даже усилился оф
28.02.2024 Восемь из десяти соискателей проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачив
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока

ямо из интерфейса CRM-системы или из магазина расширений своего браузера. Новый функционал доступен работодателям без ограничений и комиссий, если используется Talantix в тестовом режиме или уж
05.02.2024 Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос

Классика больше не в моде В России изменилось общее отношение работодателей к ИТ-специалистам, ищущим работу. Если раньше нелюдимые ИТ-шники, предпочитающие находиться в одиночестве и почти ни с кем не контактировать, имели такие же шансы на получение раб
22.01.2024 Студенты определили лучших работодателей

и агропромышленной отрасли: «Мираторг», «Русагро», «Черкизово». Эксперты также изучили, что ждут от работодателей студенты и выпускники. Опрос показал, что в 2023 г. сохранялись тенденции, нача
11.01.2024 Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос

торы взялись исправить это, однако в итоге не смогли соблюсти баланс – на этот раз больше прав дали работодателям. Документ был принят Госдумой в конце ноября 2020 г.
11.12.2023 «Авито работа»: за последний год спрос работодателей на специалистов без опыта вырос в 2,7 раза

воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. На сайте зарегистрировались свыше 1,8 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.
27.11.2023 Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов

шения качества жизни российских ИТ-шников, эксперты SuperJob не приводят. Однако есть несколько поводов для того, чтобы их зарплаты в принципе росли, а не сокращались. Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве: Сфера деятельности 2 023 2023 2 022 2 021 октябрь к январю за год за год за год Информационные технологии + 6,3% + 8,5% + 19,1% + 26,3% Строительство + 5,4% + 7,1% + 15,
23.10.2023 Россияне поголовно скрывают свои профили в соцсетях от коллег и руководителей. Виртуальный шпионаж работодателей принял гигантские масштабы

одержат лишь толику информации о владельце, чтобы не давать лишних поводов для пересудов коллегам и работодателям. Те, кто поступает таким образом, продолжают общаться в родственниками, друзьям
19.10.2023 «Инфосистемы джет» и HeadHunter узнали, чем руководствуются ИТ-специалисты при выборе работодателя

тинга hh.ru опросили почти тысячу ИТ-специалистов из 30 отраслей, чтобы выявить, какие требования к работодателям они предъявляют и чем руководствуются при увольнении. Об этом CNews сообщили пр
12.10.2023 65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями

ый (20%) отметил сопротивление со стороны сотрудников или руководства компании к внедрению нейросетей в рабочие процессы. Многие видят в работе с нейросетями поводы для беспокойства. Так, треть (32%) работодателей волнует возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта. А 18% переживает о необходимости переобучать персонал, чьи задачи частично
21.08.2023 В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей

ладке «Карьера» добавился раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут публиковать отзывы от работодателей, заказчиков или коллег. Новая функция дает возможность соискателям подтвердить

16.08.2023 Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос

работа не сказывается на скорости достижении целей, и сотрудники меньше времени тратят на дорогу – формат нужно использовать. Если людям комфортнее в офисе – пусть это будет работа из офиса». «Задача работодателей не выбрать какой-то один формат, а найти баланс между комфортом сотрудников и эффективностью компании. Единственно правильного для всех варианта не существует – важно мнение сотру
27.07.2023 HeadHunter предложил работодателям из МСБ новую ценовую модель поиска сотрудников по специализации

HeadHunter предложил работодателям гибкую ценовую модель размещения вакансий, которая теперь, помимо региона поиск
11.07.2023 Инженер после увольнения взломал работодателя и едва не устроил экологическую катастрофу. Ему грозят 10 лет тюрьмы

Как испортить ценнейший ресурс на планете Инженер Рамблер Галло (Rambler Gallo) после своего увольнения решил устроить диверсию в компьютерной сети своего работодателя, что могло вылиться в крупномасштабную экологическую катастрофу. Как пишет портал Bleeping Computer, Галло работал на водоочистной станции, но после увольнения удаленно подключился
04.07.2023 В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования

ования, но с сертификатом об окончании онлайн-курсов. Как сообщили CNews представители HeadHunter, больше других на российском рынке востребованы разработчики программного обеспечения – они нужны 63% работодателей. На втором месте разместились представители профессии, которая, казалось бы, постепенно уходит в прошлое ввиду повсеместного отказа компаний от своей локальной инфраструктуры в по
29.06.2023 Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей

Удаленка – это святое Принудительный возврат сотрудников в офисы и лишение их возможности работать из дома, кафе, дачи или с пляжа обернулось для работодателей пробелами в штатном расписании. Как пишет The Register, компании стали терять наиболее ценных сотрудников, решивших сменить работу вместо того, чтобы вновь начать тратить часы сво
15.06.2023 Четверо из пяти работодателей в ИТ и телекоме повышали зарплаты в течение последнего года

более чем два года назад − 5%, не помнят или затрудняются ответить – 16%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023 г. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад. О том, что с момента последнего
13.06.2023 65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала

Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что более 60% работодателей не планируют закладывать дополнительные бюджеты на обучение персонала в 2023 г. В исследовании приняли участие более 200 российских компаний из 17 отраслей экономики – от представ
25.05.2023 ИТ-шник выдал себя за члена банды хакеров, чтобы получить выкуп с работодателя. Ему грозит 16 лет тюрьмы

компании и офицерами полиции. Как выяснилось, Лайлз попытался воспользоваться ситуацией и заставить работодателя перевести выкуп на собственный счет, а не на счета вымогателей. Фото: ru.freepik
19.05.2023 Двое из трех работодателей принимают на стажировки молодых специалистов

для молодых специалистов организуют 64% российских компаний, при этом каждая вторая из них принимает на работу более половины стажеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт, из всех округов страны. 64% российских работодателей принимают на стажировки молодых специалистов. При этом в каждо
05.04.2023 HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID

HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистр
05.04.2023 Увольнять за публикации в соцсетях стали реже, отказывать в трудоустройстве — чаще

, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодател

Публикаций - 3088, упоминаний - 3848

Работодатель и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 119
Yandex - Яндекс 9216 110
Ростелеком 10948 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 90
SAP SE 5601 89
Oracle Corporation 7074 81
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 76
Apple Inc 13154 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 67
Meta Platforms - Facebook 4621 63
Intel Corporation 12811 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 60
VK - Mail.ru Group 3602 58
Softline - Софтлайн 3743 56
Cisco Systems 5372 54
Amazon Inc - Amazon.com 3277 50
МегаФон 10742 45
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 43
Telegram Group 2940 43
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 42
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X Corp - Twitter 2938 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
HP Inc. 5883 34
InfoWatch - Инфовотч 1185 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Samsung Electronics 11064 28
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
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Газпром нефть 725 17
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 43
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 35
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 24
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
Единая Россия - Политическая партия 321 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 9
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 3
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Профсоюз работников связи России 9 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 2
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 659
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 609
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 520
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 515
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 503
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 467
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 460
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 443
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 416
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 345
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 323
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 316
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 280
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 243
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 230
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 217
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 201
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 201
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 181
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 179
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 179
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 164
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 163
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 161
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 158
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 154
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 152
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 151
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 151
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 150
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 149
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 148
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 143
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 140
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 139
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 138
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 138
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 138
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 136
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 233
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 142
Oracle Java - язык программирования 3469 124
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 106
Linux OS 11533 92
Microsoft Windows 16882 90
Google Android 15243 86
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 70
FreePik 1841 65
Apple iOS 8583 63
JavaScript - JS - язык программирования 1425 62
C/C++ - Язык программирования 894 60
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 53
Microsoft Office 4170 52
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 52
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 40
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 40
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 35
HeadHunter - Talantix 52 33
Microsoft Windows 2000 8678 32
OpenAI - ChatGPT 719 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
Docker - Платформа распределённых приложений 543 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 24
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 23
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 23
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 23
Apple iPad 4011 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 22
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 22
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 22
Apple - App Store 3109 20
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 20
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 19
Игнатова Мария 143 67
Путин Владимир 3454 66
Шадаев Максут 1210 58
Губанов Роман 119 49
Хадина Марина 44 32
Дорохова Марина 64 30
Махлин Дмитрий 123 28
Мишустин Михаил 787 23
Пучков Дмитрий 71 22
Боровская Анастасия 42 21
Пшеничных Кирилл 47 20
Кучеренков Андрей 50 20
Медведев Дмитрий 1665 17
Чернышенко Дмитрий 581 16
Макаров Валентин 251 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
Сергунина Наталья 375 13
Кумпель Артем 43 12
Касперская Наталья 319 12
Собянин Сергей 538 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
Комлев Николай 113 12
Сельдемиров Александр 56 10
Греф Герман 485 10
Никифоров Николай 1138 10
Рейман Леонид 1065 9
Рустамов Рустам 548 9
Натрусов Артем 313 9
Жуков Михаил 39 8
Никулин Сергей 25 8
Абгарян Лусине 12 8
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Семенов Александр 166 8
Сергиенко Дмитрий 35 8
Захаров Алексей 47 8
Фурсин Алексей 158 8
Гарцева Екатерина 11 7
Зенкин Денис 263 7
Ветерков Александр 10 7
Перов Евгений 97 7
Россия - РФ - Российская федерация 166166 2116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 644
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 398
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Европа 24963 148
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 121
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 105
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 98
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 97
Россия - СФО - Новосибирск 4875 83
Германия - Федеративная Республика 13221 80
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 69
Беларусь - Белоруссия 6289 65
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 64
Индия - Bharat 5869 63
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 63
Украина 7928 58
Казахстан - Республика 6047 55
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 54
США - Калифорния 4829 51
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 49
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 46
Россия - УФО - Свердловская область 1951 45
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Япония 13807 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 44
Азия - Азиатский регион 5920 42
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 41
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 41
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 41
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 37
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 33
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 27
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 24
РШУ - Русская школа управления 46 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 20
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 19
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 19
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 18
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 18
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 17
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 16
ТГУ - Томский государственный университет 233 16
РАН - Российская академия наук 2122 14
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 14
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 13
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 8
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 7
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 7
Базальт СПО - Альт академия 38 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 7
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 6
VK - Skillbox - Скилбокс 146 6
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