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Работодатель Один из субъектов трудового права
СОБЫТИЯ
|25.07.2024
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62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования
Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания Get Experts выяснили, какую роль играет высшее образование соискателей для работодателей и обращают ли они внимание на прохождение дополнительных курсов и тренингов при отборе кандидатов. В исследовании приняли участие 1200 представителей компаний из разных отраслей и
|22.07.2024
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Двое из трех подрабатывающих не скрывают вторую работу от основного работодателя
Каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу, при этом отношение работодателей к совместительству сотрудников становится более нейтральным. В опросах сервиса
|09.07.2024
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«Авито Работа»: спрос работодателей на работников промышленности за год вырос на 83%
агаемых зарплат для работников производства. Выяснилось, что в I полугодии 2024 г. спрос российских работодателей на специалистов в промышленности вырос на 83% по сравнению с аналогичным период
|04.07.2024
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Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников
читают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке. ИИ и сотрудники Большинство работодателей (73%) одобряют использование сотрудниками ИИ. Треть опрошенных (34%) сообщили, что их сотрудники уже применяют технологии искусственного интеллекта в работе. 63% руководителей поо
|24.06.2024
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Объединённые технологии hh.ru и CRM-системы Talantix помогут бизнесу нанимать студентов c Facultetus.ru
CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы hh.ru — предложила компаниям-работодателям технологичный инструмент для привлечения молодых соискателей. Об этом CNews соо
|20.06.2024
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«Авито Работа»: спрос работодателей на кадры вырос на 57% за год
ной общее количество активных вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Причем наибольший прирост предложений о работе пришелся на специалистов в сфере управления персоналом — спрос работодателей с весны прошлого года вырос в 2,2 раза (+123%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Помимо сферы управления персоналом, весной 2024 г. по сравнению с аналогичным
|20.06.2024
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Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы
й администратор, который в отместку за увольнение уничтожил 180 виртуальных серверов своего бывшего работодателя, получил наказание в виде двух лет и восьми месяцев тюрьмы, сообщает Bleeping Co
|14.06.2024
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Одними знаниями и опытом программистам не отделаться. При найме на работу от них требуют эмпатии и умения общаться
при приеме на работу всех ИТ-специалистов. pressfoto / FreePik Командный игрок с развитой эмпатией работодателям нужнее, нежели «одинокий волк», каким бы опытным он ни был На вопрос редакции о
|13.06.2024
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Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение
нского системного администратора, который устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя. Он надеялся получить предложение вернуться на свою должность, чтобы он мог «спа
|04.06.2024
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Чат-боты будут помогать в найме ИТ-шников крупным работодателям
кие ресурсы, как HeadHunter и Habr, но менее известные джоб-сайты и соцсети не очень востребованы у работодателей и кандидатов. Также соискатели неохотно заходят в разделы с вакансиями на сайта
|17.05.2024
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Российские программисты массово бегут от работодателей. Они не хотят быть в штате и становятся самозанятыми
ругих, если делать все по закону. Статус самозанятого, напротив, исключает ограничения в количестве работодателей, поскольку юридически они таковыми уже не являются – они становятся клиентами с
|16.05.2024
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Россияне рассказали, какое зарплатное предложение заставит их покинуть нынешнего работодателя
акторов, которые могли бы интересовать россиян в новой компании, абсолютное большинство (71%) рассматривают исключительно уровень предлагаемой заработной платы. Половина готова отказаться от текущего работодателя за 100-200 тыс. руб. «на руки» ежемесячно, еще 35% – за 50-100 тыс. руб. «Только треть респондентов не пытались переманить в другие компании. Подобная практика характерна для рынка
|15.05.2024
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42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника
Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» и исследовательский центр «Позиция» провели опрос и выяснили, что 42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника. По их мнению, в перечень навыков для старта работы на начальных позициях входят высокая степень самостоятельности (28%
|23.04.2024
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Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя
уровня. Рынок ИТ остается кандидатским, сохраняется нехватка квалифицированного персонала, поэтому работодателям приходится проявлять гибкость и подстраиваться под запросы кандидатов – и в час
|23.04.2024
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Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников
На отсутствие бонусов от работодателя жалуется каждый второй работник. Сильнее всего от этого страдают рабочий персона
|03.04.2024
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«Авито Работа»: 29% россиян уходили от работодателя по итогам или до окончания испытательного срока
уда, которые, как правило, обсуждаются с работодателем еще на старте. Чтобы избежать недопониманий, работодателям следует обратить внимание на прозрачность условий в размещенных вакансиях, а та
|02.04.2024
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«Авито Работа»: специалисты со знанием китайского языка стали самыми востребованными среди работодателей
я вакансий с требованием английского составила 78% от всех вакансий, требующих знание какого-либо иностранного языка. Доля же вакансий с требованием китайского составляет пока 14%. Популярность среди работодателей начал набирать корейский язык — за последний год спрос на специалистов со знанием корейского вырос в 4,5 раза. Общая численность вакансий с требованием знания иностранных языков в
|28.03.2024
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Зарплатные ожидания многих ИТ-специалистов превышают возможности работодателей в 1,5-2 раза
rts представляет обзор ситуации в ИТ-отрасли, посвященный основным трендам этой сферы, потребностям работодателей и изменениям заработной платы в 2023 г. В 2023 г. сохранился и даже усилился оф
|28.02.2024
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Восемь из десяти соискателей проверяют работодателей перед трудоустройством
Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачив
|20.02.2024
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CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока
ямо из интерфейса CRM-системы или из магазина расширений своего браузера. Новый функционал доступен работодателям без ограничений и комиссий, если используется Talantix в тестовом режиме или уж
|05.02.2024
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Классические ИТ-шники больше не интересуют работодателей. Чтобы получать зарплату, им приходится развивать нетрадиционные навыки. Опрос
Классика больше не в моде В России изменилось общее отношение работодателей к ИТ-специалистам, ищущим работу. Если раньше нелюдимые ИТ-шники, предпочитающие находиться в одиночестве и почти ни с кем не контактировать, имели такие же шансы на получение раб
|22.01.2024
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Студенты определили лучших работодателей
и агропромышленной отрасли: «Мираторг», «Русагро», «Черкизово». Эксперты также изучили, что ждут от работодателей студенты и выпускники. Опрос показал, что в 2023 г. сохранялись тенденции, нача
|11.01.2024
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Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос
торы взялись исправить это, однако в итоге не смогли соблюсти баланс – на этот раз больше прав дали работодателям. Документ был принят Госдумой в конце ноября 2020 г.
|11.12.2023
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«Авито работа»: за последний год спрос работодателей на специалистов без опыта вырос в 2,7 раза
воротничков. Ежемесячно более 20 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. На сайте зарегистрировались свыше 1,8 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.
|27.11.2023
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Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов
шения качества жизни российских ИТ-шников, эксперты SuperJob не приводят. Однако есть несколько поводов для того, чтобы их зарплаты в принципе росли, а не сокращались. Динамика зарплатных предложений работодателей в Москве: Сфера деятельности 2 023 2023 2 022 2 021 октябрь к январю за год за год за год Информационные технологии + 6,3% + 8,5% + 19,1% + 26,3% Строительство + 5,4% + 7,1% + 15,
|23.10.2023
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Россияне поголовно скрывают свои профили в соцсетях от коллег и руководителей. Виртуальный шпионаж работодателей принял гигантские масштабы
одержат лишь толику информации о владельце, чтобы не давать лишних поводов для пересудов коллегам и работодателям. Те, кто поступает таким образом, продолжают общаться в родственниками, друзьям
|19.10.2023
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«Инфосистемы джет» и HeadHunter узнали, чем руководствуются ИТ-специалисты при выборе работодателя
тинга hh.ru опросили почти тысячу ИТ-специалистов из 30 отраслей, чтобы выявить, какие требования к работодателям они предъявляют и чем руководствуются при увольнении. Об этом CNews сообщили пр
|12.10.2023
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65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями
ый (20%) отметил сопротивление со стороны сотрудников или руководства компании к внедрению нейросетей в рабочие процессы. Многие видят в работе с нейросетями поводы для беспокойства. Так, треть (32%) работодателей волнует возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта. А 18% переживает о необходимости переобучать персонал, чьи задачи частично
|21.08.2023
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В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей
ладке «Карьера» добавился раздел «Рекомендации», в котором пользователи могут публиковать отзывы от работодателей, заказчиков или коллег. Новая функция дает возможность соискателям подтвердить
|16.08.2023
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Запрет на удаленку обернулся настоящим кошмаром для работодателей. В офисах воцарился хаос
работа не сказывается на скорости достижении целей, и сотрудники меньше времени тратят на дорогу – формат нужно использовать. Если людям комфортнее в офисе – пусть это будет работа из офиса». «Задача работодателей не выбрать какой-то один формат, а найти баланс между комфортом сотрудников и эффективностью компании. Единственно правильного для всех варианта не существует – важно мнение сотру
|27.07.2023
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HeadHunter предложил работодателям из МСБ новую ценовую модель поиска сотрудников по специализации
HeadHunter предложил работодателям гибкую ценовую модель размещения вакансий, которая теперь, помимо региона поиск
|11.07.2023
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Инженер после увольнения взломал работодателя и едва не устроил экологическую катастрофу. Ему грозят 10 лет тюрьмы
Как испортить ценнейший ресурс на планете Инженер Рамблер Галло (Rambler Gallo) после своего увольнения решил устроить диверсию в компьютерной сети своего работодателя, что могло вылиться в крупномасштабную экологическую катастрофу. Как пишет портал Bleeping Computer, Галло работал на водоочистной станции, но после увольнения удаленно подключился
|04.07.2023
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В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования
ования, но с сертификатом об окончании онлайн-курсов. Как сообщили CNews представители HeadHunter, больше других на российском рынке востребованы разработчики программного обеспечения – они нужны 63% работодателей. На втором месте разместились представители профессии, которая, казалось бы, постепенно уходит в прошлое ввиду повсеместного отказа компаний от своей локальной инфраструктуры в по
|29.06.2023
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Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей
Удаленка – это святое Принудительный возврат сотрудников в офисы и лишение их возможности работать из дома, кафе, дачи или с пляжа обернулось для работодателей пробелами в штатном расписании. Как пишет The Register, компании стали терять наиболее ценных сотрудников, решивших сменить работу вместо того, чтобы вновь начать тратить часы сво
|15.06.2023
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Четверо из пяти работодателей в ИТ и телекоме повышали зарплаты в течение последнего года
более чем два года назад − 5%, не помнят или затрудняются ответить – 16%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023 г. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад. О том, что с момента последнего
|13.06.2023
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65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала
Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что более 60% работодателей не планируют закладывать дополнительные бюджеты на обучение персонала в 2023 г. В исследовании приняли участие более 200 российских компаний из 17 отраслей экономики – от представ
|25.05.2023
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ИТ-шник выдал себя за члена банды хакеров, чтобы получить выкуп с работодателя. Ему грозит 16 лет тюрьмы
компании и офицерами полиции. Как выяснилось, Лайлз попытался воспользоваться ситуацией и заставить работодателя перевести выкуп на собственный счет, а не на счета вымогателей. Фото: ru.freepik
|19.05.2023
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Двое из трех работодателей принимают на стажировки молодых специалистов
для молодых специалистов организуют 64% российских компаний, при этом каждая вторая из них принимает на работу более половины стажеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт, из всех округов страны. 64% российских работодателей принимают на стажировки молодых специалистов. При этом в каждо
|05.04.2023
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HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID
HeadHunter добавил новый способ регистрации работодателей с помощью Tinkoff ID. Теперь все работодатели из малого бизнеса могут зарегистр
|05.04.2023
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Увольнять за публикации в соцсетях стали реже, отказывать в трудоустройстве — чаще
, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодател
Работодатель и организации, системы, технологии, персоны:
|Игнатова Мария 143 67
|Путин Владимир 3454 66
|Шадаев Максут 1210 58
|Губанов Роман 119 49
|Хадина Марина 44 32
|Дорохова Марина 64 30
|Махлин Дмитрий 123 28
|Мишустин Михаил 787 23
|Пучков Дмитрий 71 22
|Боровская Анастасия 42 21
|Пшеничных Кирилл 47 20
|Кучеренков Андрей 50 20
|Медведев Дмитрий 1665 17
|Чернышенко Дмитрий 581 16
|Макаров Валентин 251 16
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
|Сергунина Наталья 375 13
|Кумпель Артем 43 12
|Касперская Наталья 319 12
|Собянин Сергей 538 12
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
|Комлев Николай 113 12
|Сельдемиров Александр 56 10
|Греф Герман 485 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Рейман Леонид 1065 9
|Рустамов Рустам 548 9
|Натрусов Артем 313 9
|Жуков Михаил 39 8
|Никулин Сергей 25 8
|Абгарян Лусине 12 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
|Семенов Александр 166 8
|Сергиенко Дмитрий 35 8
|Захаров Алексей 47 8
|Фурсин Алексей 158 8
|Гарцева Екатерина 11 7
|Зенкин Денис 263 7
|Ветерков Александр 10 7
|Перов Евгений 97 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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