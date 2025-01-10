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Пшеничных Кирилл



10.01.2025 «Авито Работа»: самые высокие зарплатные ожидания в 2024 году оказались у дальнобойщиков 1
10.01.2025 «Авито Работа»: самые высокие зарплатные ожидания в 2024 г. оказались у дальнобойщиков 1
24.12.2024 «Авито Работа»: за последний год работодатели стали на 55% чаще предлагать соискателям бонусы в виде процентов от продаж 1
02.10.2024 Начинающие программисты купаются в деньгах. В России бешеный рост зарплат джунов, и Москва не в лидерах. Опрос 1
02.10.2024 «Авито Работа»: самые высокие зарплаты на junior-позициях в ИT предлагают в Ростове-на-Дону и Самаре 1
29.07.2024 «Авито Работа» и LinguaLeo: в России спрос на специалистов, знающих английский, вырос на 36% 1
19.07.2024 «Авито Работа»: чаще всего высшее образование требуют в вакансиях инженеров 1
23.04.2024 Спрос на операторов колл-центра в продажах вырос в 3,5 раза 1
15.04.2024 «Авито Работа» назвала офисные вакансии с наибольшим ростом зарплатных предложений 1
13.04.2024 Писать программы больше не выгодно. Российским программистам стали платить даже меньше, чем риелторам 1
11.04.2024 «Авито Работа» выяснила, сколько в среднем зарабатывают специалисты в digital-сфере 1
21.03.2024 Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов вырос в два раза в 2023 году 1
31.01.2024 «Авито Работа»: в 2023 г. спрос на ИТ-специалистов вырос на 81% 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Пшеничных Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 9
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 13
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
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Шадаев Максут 1008 1
Бойко Андрей 50 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 69 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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