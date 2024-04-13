Писать программы больше не выгодно. Российским программистам стали платить даже меньше, чем риелторам

ИТ-специалистов в России вытесняют из топов по размерам зарплат. Агентам по недвижимости платят больше, а скоро больше зарабатывать станут и аудиторы вместе с менеджерами по развитию. Курьеры и водители тоже в цене – их зарплаты уже давно выше, чем у специалистов ИТ-отрасли.

Сдавать квартиры, а не писать код

Российская ИТ-отрасль сдает позиции в плане предлагаемых зарплат. Как сообщили CNews аналитики «Авито Работы», по итогам I квартала 2024 г. (1 января – 31 марта) их обогнали работники сферы недвижимости, с которыми часто приходится иметь дело при покупке, продаже или аренде жилья или нежилого помещения.

Речь об агентах по недвижимости, то есть о риелторах. Согласно предоставленной статистке, средняя зарплата риелтора в России за отчетный период составила почти 135,2 тыс. руб., и это, к тому же, больше на 10%, нежели годом ранее. Статистика основана на открытых вакансиях на «Авито Работе».

Российские же программисты получают в среднем 117,8 тыс. руб. в месяц, и это уже с учетом 14-процентного увеличения год к году. Также в начале апреля 2024 г. CNews писал о зарплатах системных администраторах ИТ-систем на Windows – в подавляющем большинстве российских городов-миллионников они могут рассчитывать на зарплату, сопоставимую с риелторской, лишь при наличии огромного багажа опыта и знаний и солидного стажа работы.

Нейросеть «Кандинский» Вполне может случиться так, что программисты начнут менять профессию и уходить из ИТ в поисках более высокой зарплаты

Но нельзя не отметить, что зарплата агентов по недвижимости чаще всего напрямую зависит от процента с продаж, то есть чем больше они продадут или сдадут объектов, тем больше получат. У ИТ-шников «сдельщины», как правило нет. С другой стороны, те же системные администраторы, в большинстве своем, по роду профессии обязаны ежедневно посещать офис, так что свои минусы тоже имеются.

Из аналитика данных в специалисты по развитию

Риелторы обошли программистов по зарплатам в категории «от 100 тыс. руб. в месяц». Впрочем, в сегменте «от 90 до 100 тыс. руб. в месяц» ИТ-специалистам за отчетный период все же удалось занять первое, хотя и отрыв от «гуманитариев» совсем небольшой.

Лидерами в этом сегменте, по данным «Авито Работы», стали аналитики в области информационных технологий. В I квартале 2024 г. их средняя заработная плата достигла 99,9 тыс. руб., увеличившись, как и программистов, на 14% год к году.

Но ИТ-аналитиков очень быстро нагоняют менеджеры по развитию – специалисты, отвечающие за стратегию развития компании, в которой они работают. Их основная должностная обязанность – заниматься развитием компании, например, участвовать в освоении ею новых рынков, и делать все, чтобы ее доходы росли.

За минувший год средняя месячная зарплата менеджеров по развитию подскочила сразу на 18% и отныне составляет более 95,5 тыс. руб. Что примечательно «бронза» российским ИТ-шникам здесь тоже не досталась. Благодаря 18-процентному росту ежемесячного жалования третье место уверенно занимают аудиторы – их средний заработок составляет 92,6 тыс. руб. в месяц.

Нужно больше риелторов

Эксперты «Авито Работы» выяснили, с чем связан столь стремительный рост зарплат агентов по недвижимости. Согласно имеющейся у них статистике, в России образовался высокий спрос на них – за минувший год количество открытых вакансий риелторов в масштабах стран взлетело более чем в полтора раза – на 52%. Очевидно, что для привлечения потенциальных работников работодатели заманивают их более высокими зарплатами, нежели у конкурентов или в других областях.

«В топ также попали менеджеры по развитию и аудиторы – рост зарплат для таких сотрудников может свидетельствовать об стремлении к масштабированию и повышению эффективности процессов российского бизнеса», – сообщил CNews директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

Кому еще платят больше

Риэлторы – не единственные, кому в России теперь платят больше, нежели ИТ-специалистам. CNews писал, что на более высокую зарплату можно рассчитывать, устроившись курьером или водителем.

Все эти профессии объединяет то, что для их освоения не нужно тратить месяцы и годы на обучение, поступать в вуз, сдавать экзамены, защищать диплом и постоянно повышать уровень знаний. Безусловно, и в ИТ-сферу можно попасть через двухмесячные курсы в онлайн-школе, но российские работодатели, как показывает практика, пока не очень хотят брать на работу таких специалистов и при наличии выбора отдадут предпочтение их соперникам с дипломом о профильном высшем образовании.

ИТ-шники уезжают

По данным Минцифры, к концу 2023 г. в России насчитывалось 857 тыс. ИТ-специалистов, И это на 13% больше по сравнению с 2022 г. При этом ИТ-шников в стране все еще не хватает – в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев сообщал о дефиците кадров в российской ИТ-отрасли в размере 700 тыс. человек.

Как оказалось, многие российские ИТ-шники все чаще задумываются о переезде, притом не государства бывшего СССР, а в Европу. В апреле 2024 г. CNews писал, что спрос на получение ВНЖ в Европе среди российских ИТ-шников с начала 2024 г. вырос на 233%.

Чаще всего российские работники ИТ-сферы останавливают свой выбор на Франции. «Сейчас около половины всех запросов на ВНЖ мы получаем от ИТ-специалистов. – заявил «Коммерсанту» главный управляющий Garant In Андрей Бойко. – Франция не требует проживания на территории страны, соответственно, человек может не становиться налоговым резидентом. Кроме того, у Франции нет требования по инвестированию для получения ВНЖ, только подтверждение доходов».

Напомним также, что массовое бегство из ИТ-шников из России началось в марте 2022 г. – тогда они уезжали из страны десятками тысяч. Неизвестно, сколько из них покинуло страну на фоне событий конца сентября 2022 г. По заявлениям российских властей, часть ИТ-релокантов в дальнейшем вернулись в Россию.