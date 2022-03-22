ИТ-специалисты десятками тысяч уезжают из России

За февраль и март 2022 г. Россию покинули 70 тыс. ИТ-кадров. В апреле 2022 г. их примеру последуют еще 100 тыс. человек. ИТ-специалисты спешат как можно быстрее уехать из страны, не желая мириться с резко ухудшившейся экономической ситуацией и не обращая внимание на многочисленные меры поддержки ИТ-отрасли со стороны государства.

Поток айтишников хлынул за рубеж

Россию накрыл колоссальный отток ИТ-специалистов за рубеж. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале-марте 2022 г. страну покинули около 50-70 тыс. человек, работающих в сфере информационных технологий, и в дальнейшем это количество будет лишь расти.

В РАЭК отъезд айтишников из России в феврале и марте 2022 г. называют «первой волной». По их прогнозам, в апреле 2022 г. из страны уедут еще 70-100 тыс. их коллег, что будет считаться «второй волной».

«Первая волна – 50-70 тыс. человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники», – сказал глава РАЭК Сергей Плуготаренко. Об этом он заявил в рамках заседания «Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций» в Госдуме.

ИТ-специалисты бегут «табунами»

О массовом переезде российских ИТ-специалистов в другие страны говорит президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Она тоже обратила внимание, что их отток усилился в феврале-марте 2022 г., когда в стране обвалился рубль, а десятки иностранных ИТ-компаний покинули российский рынок.

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«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта (2022 г. – прим CNews), когда “табуны” айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», – сказала она агентству РИА «Новости».

Глава InfoWatch считает, что бегут, в основном, молодые айтишники с «тонкой душевной организацией». «Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», – сказала Наталья Касперская.

Как много ИТ-кадров уже уехало из России, и сколько еще «сидят на чемоданах», Касперская уточнять не стала. Она лишь обратила внимание, что многие из переехавших пока не стали увольняться. По ее мнению, они «посидят-посидят и вернутся».

Наталья Касперская считает, что для возвращения ИТ-специалистов в страну российским властям следует принимать «меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия». Что именно она подразумевает под этим, осталось неизвестным.

Наталья Касперская еще в июне 2020 г. предупреждала, что Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж. Она заявляла, что массовый отток будет продолжаться в течение двух лет по причине ухудшающейся экономической обстановки в стране. Но на тот момент проблема скрывалась лишь в пандемии коронавируса, из-за которой Россия ушла на самоизоляцию, а многие россияне лишились работы. По оценке Касперской, в 2020-2021 г. из России планировали уехать от 10 тыс. до 15 тыс. специалистов в области информационных технологий.

Теперь же ситуация иная – Россия находится под гнетом международных санкций, а курс рубля упал до исторически низких значений по отношению к подавляющему большинству основных валют мира. Все это вызвало резкий скачок цен и дефицит некоторых товаров.

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Еще в начале 2021 г. в стране фиксировалась острая нехватка ИТ-кадров. Минцифры подсчитало, что в России на февраль 2021 г. не хватало от 500 тыс. до 1 млн специалистов в различных сферах информационных технологий. Плюс аналитики министерства подчеркнули, что в российских вузах недостаточно бюджетных мест на ИТ-специальности – их всего 80 тыс.

Айтишников не интересуют поблажки

Российские власти прикладывают все усилия, чтобы удержать ИТ-специалистов в стране. О прямом запрете на выезд речи нет – вместо него государство прорабатывает различные меры поощрения.

Например, в начале марта 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Одним из главных пунктов в нем стала отсрочка от армии, предоставляемая сотрудникам ИТ-компаний. Сами компании получили значительные налоговые льготы, к тому же теперь они могут рассчитывать на различные гранты и льготные кредиты.

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Предвосхищая отток российских айтишников, власти упростили процедуру найма их иностранных конкурентов в российские ИТ-компании. Данная мера тоже прописана в третьем пакете мер поддержки. Однако пока компании не рапортуют об успешном рекрутинге зарубежных ИТ-специалистов

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Свою лепту в попытку не дать ИТ-кадрам покинуть страну вносят и российские банки. Как сообщал CNews, в марте 2022 г. всего лишь за несколько дней они вдвое увеличили число открытых ИТ-вакансий в своих подразделениях. То же сделали и различные госведомства.

Однако пока все эти меры результатов не приносят. Из страны уезжают ИТ-специалисты из разных сфер, в том числе и «безопасники». В середине марта CNews писал, что уезжают даже не только отдельные кадры, но и целые фирмы. Почти треть ИБ-компаний, работающих в России, собирается в ближайшем будущем покинуть страну и взять с собой персонал. Признаки острой нехватки «безопасников» в стране проявились еще в декабре 2021 г. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил тогда, что стране не хватает 20 тыс. таких кадров.

Уже в ноябре 2021 г., задолго до спецоперации и последовавших за ним санкций, было видно, что в стране назревает кризис с ИТ-кадрами. Еще тогда большинство специалистов были готовы уехать из страны или работать на иностранную компанию, и основной причиной были именно деньги. Работники не хотели мириться с экономической ситуацией в стране и, наоборот, хотели больше зарабатывать, чтобы повышать уровень своей жизни, не завися от российской экономики.