Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-специалисты десятками тысяч уезжают из России

За февраль и март 2022 г. Россию покинули 70 тыс. ИТ-кадров. В апреле 2022 г. их примеру последуют еще 100 тыс. человек. ИТ-специалисты спешат как можно быстрее уехать из страны, не желая мириться с резко ухудшившейся экономической ситуацией и не обращая внимание на многочисленные меры поддержки ИТ-отрасли со стороны государства.

Поток айтишников хлынул за рубеж

Россию накрыл колоссальный отток ИТ-специалистов за рубеж. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале-марте 2022 г. страну покинули около 50-70 тыс. человек, работающих в сфере информационных технологий, и в дальнейшем это количество будет лишь расти.

В РАЭК отъезд айтишников из России в феврале и марте 2022 г. называют «первой волной». По их прогнозам, в апреле 2022 г. из страны уедут еще 70-100 тыс. их коллег, что будет считаться «второй волной».

«Первая волна – 50-70 тыс. человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники», – сказал глава РАЭК Сергей Плуготаренко. Об этом он заявил в рамках заседания «Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций» в Госдуме.

ИТ-специалисты бегут «табунами»

О массовом переезде российских ИТ-специалистов в другие страны говорит президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Она тоже обратила внимание, что их отток усилился в феврале-марте 2022 г., когда в стране обвалился рубль, а десятки иностранных ИТ-компаний покинули российский рынок.

bag600.jpg
Возможность жить в стране без санкций и со стабильной экономикой перевешивает для ИТ-кадров желание остаться на родине

«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта (2022 г. – прим CNews), когда “табуны” айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», – сказала она агентству РИА «Новости».

Глава InfoWatch считает, что бегут, в основном, молодые айтишники с «тонкой душевной организацией». «Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», – сказала Наталья Касперская.

Как много ИТ-кадров уже уехало из России, и сколько еще «сидят на чемоданах», Касперская уточнять не стала. Она лишь обратила внимание, что многие из переехавших пока не стали увольняться. По ее мнению, они «посидят-посидят и вернутся».

Наталья Касперская считает, что для возвращения ИТ-специалистов в страну российским властям следует принимать «меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия». Что именно она подразумевает под этим, осталось неизвестным.

Наталья Касперская еще в июне 2020 г. предупреждала, что Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж. Она заявляла, что массовый отток будет продолжаться в течение двух лет по причине ухудшающейся экономической обстановки в стране. Но на тот момент проблема скрывалась лишь в пандемии коронавируса, из-за которой Россия ушла на самоизоляцию, а многие россияне лишились работы. По оценке Касперской, в 2020-2021 г. из России планировали уехать от 10 тыс. до 15 тыс. специалистов в области информационных технологий.

Теперь же ситуация иная – Россия находится под гнетом международных санкций, а курс рубля упал до исторически низких значений по отношению к подавляющему большинству основных валют мира. Все это вызвало резкий скачок цен и дефицит некоторых товаров.

Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
Облака

Еще в начале 2021 г. в стране фиксировалась острая нехватка ИТ-кадров. Минцифры подсчитало, что в России на февраль 2021 г. не хватало от 500 тыс. до 1 млн специалистов в различных сферах информационных технологий. Плюс аналитики министерства подчеркнули, что в российских вузах недостаточно бюджетных мест на ИТ-специальности – их всего 80 тыс.

Айтишников не интересуют поблажки

Российские власти прикладывают все усилия, чтобы удержать ИТ-специалистов в стране. О прямом запрете на выезд речи нет – вместо него государство прорабатывает различные меры поощрения.

Например, в начале марта 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о внедрении в России третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Одним из главных пунктов в нем стала отсрочка от армии, предоставляемая сотрудникам ИТ-компаний. Сами компании получили значительные налоговые льготы, к тому же теперь они могут рассчитывать на различные гранты и льготные кредиты.

bag601.jpg
На девушек-айтишников мера по отсрочке от российской армии не распространяется. Они тоже бегут из страны

Предвосхищая отток российских айтишников, власти упростили процедуру найма их иностранных конкурентов в российские ИТ-компании. Данная мера тоже прописана в третьем пакете мер поддержки. Однако пока компании не рапортуют об успешном рекрутинге зарубежных ИТ-специалистов

Работаем с «новой нефтью»: изучаем разные инструменты для распространенных задач
ПО

Свою лепту в попытку не дать ИТ-кадрам покинуть страну вносят и российские банки. Как сообщал CNews, в марте 2022 г. всего лишь за несколько дней они вдвое увеличили число открытых ИТ-вакансий в своих подразделениях. То же сделали и различные госведомства.

Однако пока все эти меры результатов не приносят. Из страны уезжают ИТ-специалисты из разных сфер, в том числе и «безопасники». В середине марта CNews писал, что уезжают даже не только отдельные кадры, но и целые фирмы. Почти треть ИБ-компаний, работающих в России, собирается в ближайшем будущем покинуть страну и взять с собой персонал. Признаки острой нехватки «безопасников» в стране проявились еще в декабре 2021 г. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил тогда, что стране не хватает 20 тыс. таких кадров.

Уже в ноябре 2021 г., задолго до спецоперации и последовавших за ним санкций, было видно, что в стране назревает кризис с ИТ-кадрами. Еще тогда большинство специалистов были готовы уехать из страны или работать на иностранную компанию, и основной причиной были именно деньги. Работники не хотели мириться с экономической ситуацией в стране и, наоборот, хотели больше зарабатывать, чтобы повышать уровень своей жизни, не завися от российской экономики.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главных экспертов по российскому ПО будут увольнять за прогулы

Высокопоставленный работник Apple заработал $10 млн на «откатах». Ему грозит 20 лет тюрьмы

Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции

Разработчик самой популярной российской ОС многократно увеличивает штат. Начался набор тысяч программистов

Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС

За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022