РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций

Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену Новое дело Сергея Гребенникова Лефортовский районный суд санкционировал арест бывшего главы РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. Об этом есть запис

Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте запрещенных веществ Арест Сергея Гребенникова Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. На соответствующую

Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ Кластер EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains

Российские ИТ-шники не верят в свое будущее и хотят гарантированного освобождения от призыва нивает собственное будущее. К таким выводам пришли специалисты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), проведя опрос среди ИТ-специалистов. Результатами опроса РАЭК поделились с CNew

Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют ерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В эту организацию входят, помимо прочих, «Ростелеком», VK и «Лаборатория Касперского»,

РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан артамента информационных технологий города Москвы и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Исследование показало, что пандемия коронавируса существенно повлияла на использование

«Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Целью хакатона станет разработка технологий возможностей для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к нестандартным условиям. Для участия в хакатоне приглашаются

Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 20% превышает показатель 2018 г., сообщила CNews «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК). Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 г. в РАЭК<

«Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса Аналитики «Яндекс.Кассы» и РАЭК при участии Aquarelle Research по итогам проведения опроса представителей рынка электронной коммерции в России выяснили, что привлечение новых клиентов — самая актуальная проблема для росс

РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК) представила исследование «Рунет 2018: итоги года». Представители РАЭК презентова

РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России Директор РАЭК Сергей Плуготаренко и главный аналитик РАЭК Карен Казарян выступили с объемным до

OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне ивших 90% рынка онлайн-касс. Аналитика проведена при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в марте 2018 г. на основе 97 млн чеков от онлайн-магазинов, напрямую передающих данные

РАЭК запускает информационно- аналитический онлайн-проект «Пульс Рунета» «Ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) запускает новый информационно-аналитический онлайн-проект — «Пульс Рунета». Основная це

РАЭК: уже принятая законодательная база реализует 100% задач законопроекта по регулированию онлайн-мессенжеров ей и операторов связи) в 2016 году о регулировании деятельности ОТТ-провайдеров.По мнению экспертов РАЭК, текущая уже принятая законодательная база позволяет реализовать 100% задач которые став

РАЭК и Институт Иследований Интернета подготовили мониторинг законодательных инициатив за I кв. 2017 17 года и презентовали его в рамках Большого Медиа-Коммуникационного Форума - БМКФ 2017. Экспертами РАЭК и Института исследований интернета был проведен анализ законопроектов, касающихся регули

«Микрон» и РАЭК договорились о сотрудничестве с целью развития RFID-технологий роэлектроники, заключил партнерское соглашение с «Российской ассоциацией электронных коммуникаций» (РАЭК). Документ предусматривает взаимодействие между «Микроном» и РАЭК в области попул

Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей Цифровая экономика Рунета набирает оборотыРоссийская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила результаты исследования под названием «Экосистема цифровой экономики России

Paragon Software совместно с РАЭК исследует корпоративный сегмент рынка ПО для резервного копирования «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) и компания Paragon Software Group объявили о запуске масштабного исследования, посвящён

ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) объявили о запуске Института развития интернета (ИРИ), который обсуждался в рамках форума и выставки RIW-2014 на встрече дискуссионного клуба «Интернет в России» представителей отрасли с

Opera Software вошла в состав РАЭК Компания Opera Software вошла в состав «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). Решение о включении компании в состав организации было принято в ходе голосования на с

Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали меморандум о взаимодействии и взаимопонимании

РАЭК открыла портал RuTakeDown Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) запустила сайт rutakedown.ru, в день, когда ФЗ-187 (так называемый «антипиратский» зако

Платежный сервис uBank вступил в РАЭК иверсальный платёжный сервис uBank принят в члены «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) — данное решение принято по итогам голосования Совета ассоциации. Членство в РАЭК

«Далтон Медиа» вступила в «Российскую ассоциацию электронных коммуникаций» нальной видеоплатформы Eagle.Platform, вступила в «Российскую ассоциацию электронных коммуникаций» (РАЭК). Будучи экспертом в области ИТ и корпоративных видео-решений, «Далтон Медиа» планирует

Комиссия РАЭК приняла стандарты веб-разработки иации интернет-разработчиков» (АИР) при поддержке «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) и корпорации Microsoft. Настоящая редакция затрагивает стандартизацию основных этапов р

РАЭК приняла кодекс профессиональной деятельности в Сети 11 ноября 2010 г. на Общем собрании членов РАЭК были приняты «Кодекс профессиональной деятельности в сети Интернет» и Регламент разрешения споров по Кодексу, разработанные РАЭК при участии юридических отделов организаций-членов <

Исследование: ICANN берет взятки у спамеров ителям. Исследователи отмечают любопытный факт, о котором уже говорилось в февральском исследовании РАЭК — основная доля спама (по данным РАЭК, 73,7% в 2009 г.) рекламирует поддельные ле