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РАЭК
Российская ассоциация электронных коммуникаций


27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 2
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 2
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 2
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 2
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 4
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 2
15.03.2021 Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1
17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение» 1
29.12.2020 Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
02.12.2020 Cloud4Y перевела в облако телефонию «Элком-Электро» 1
01.12.2020 «Яндекс» создал «убийцу» «Авито» 1
18.11.2020 Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков 2
16.11.2020 Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 2
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 2
13.11.2020 Минцифры задумало обнулить «налог на Google» 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
14.07.2020 Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях 2
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
13.05.2020 «Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках 1
23.04.2020 Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 2
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей 3
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 3
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1

Публикаций - 179, упоминаний - 344

РАЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
Microsoft Corporation 11060 23
VK - Mail.ru Group 2483 21
Google LLC 7144 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
Apple Inc - Эппл Рус 7692 11
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 10
Rambler Group - Рамблер ГК 485 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Samsung Electronics 5651 5
SAP SE 3211 4
Telegram Group 702 4
Facebook 3765 4
IBM 3537 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
HP Inc. 2905 3
Huawei 2730 3
Xiaomi 904 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Fortnite 47 2
Acronis - Акронис 364 2
Merlion - Мерлион 273 2
Epic Games 86 2
Caravan - Караван 13 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Крок 1219 1
Lenovo Group 1636 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Netris - Нетрис 46 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
OPPO Electronics 222 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Ланит ГК 1155 1
Nvidia Corp 2015 1
Cisco Systems 2038 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Uber Technologies 258 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Uber 257 3
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Эксмо-АСТ - издательство 50 2
EPIC Telecom Invest 69 2
Storytel - Сторител 5 1
Sapato.ru 18 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Транснефть 159 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Аудиокнига 4 1
ОрдерКом 5 1
Maximum Education 2 1
Коловрат 5 1
Bookmate 19 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Ontarget - Онтаргет 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Добрая книга 1 1
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
Qiwi 783 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Газпром нефть 382 1
Avito - Авито 171 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
DST Global 165 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
МКС - Международная космическая станция 98 5
Правительство РФ 2201 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Администрация Президента РФ 267 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Фонд президентских грантов 11 2
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 4 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Единая Россия - Политическая партия 174 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
C2C - Consumer-to-consumer 22 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Big Data - Большие данные 1136 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 21 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 9
Apple - App Store 2198 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 5
WhatsApp Messenger 654 4
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Microsoft Windows 10 6629 3
ByteDance TikTok 95 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
Rakuten Viber 429 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 1
Apple iTunes Store 570 1
Amazon Alexa 138 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Яндекс.Объявлений 2 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Google Play Music 53 1
Яндекс.Работа 21 1
Pinterest 45 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Opera - Браузер 632 1
Acronis True Image 38 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
Symbian OS 776 1
Java - Язык программирования 1175 1
Baidu 179 1
Music Downloader 1 1
Free MP3 Downloader 1 1
Caravan Aero 9 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Путин Владимир 1824 15
Казарян Карен 31 12
Плуготаренко Сергей 50 10
Гребенников Сергей 28 8
Ганеева Эльза 10 6
Воробьев Андрей 125 5
Володин Вячеслав 62 4
Комиссаров Алексей 17 4
Волин Алексей 113 4
Яровая Ирина 63 3
Горелкин Антон 34 3
Тумусов Федот 7 3
Никифоров Николай 1126 3
Петров Сергей 51 3
Ющенко Александр 25 3
Кириенко Владимир 38 2
Ишунькина Инесса 3 2
Буянов Максим 3 2
Гореславский Алексей 4 2
Хинштейн Александр 50 2
Бырдин Алексей 21 2
Клименко Герман 31 2
Коробкина Оксана 18 2
Губницын Антон 2 2
Толстых Петр 3 2
Бокова Людмила 80 2
Королев Игорь 41 2
Мукабенова Марина 2 2
Касперская Наталья 197 2
Щеголев Игорь 676 2
Жаров Александр 165 2
Левова Ирина 18 2
Казаков Александр 36 2
Лукьянов Роман 3 2
Логунова Ольга 1 1
Делицын Леонид 94 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Добродеев Борис 83 1
Демидов Михаил 124 1
Ракова Марина 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
Германия - Федеративная Республика 3624 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Франция - Французская Республика 2120 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Европа 3745 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Украина 3361 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Белгородская область 367 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Казахстан - Республика 2627 2
Япония 2778 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Южная Африка 159 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Заволжье 18 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Орловская область 132 1
Украина - Чернобыль 7 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Пиратство - Авторское право 205 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Антитеррор 62 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Digital Диктант 3 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Сельское хозяйство 12 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральное законодательство 254 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
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