РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАЭК
Российская ассоциация электронных коммуникаций
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 179, упоминаний - 344
РАЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 15
|Казарян Карен 31 12
|Плуготаренко Сергей 50 10
|Гребенников Сергей 28 8
|Ганеева Эльза 10 6
|Воробьев Андрей 125 5
|Володин Вячеслав 62 4
|Комиссаров Алексей 17 4
|Волин Алексей 113 4
|Яровая Ирина 63 3
|Горелкин Антон 34 3
|Тумусов Федот 7 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Петров Сергей 51 3
|Ющенко Александр 25 3
|Кириенко Владимир 38 2
|Ишунькина Инесса 3 2
|Буянов Максим 3 2
|Гореславский Алексей 4 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Бырдин Алексей 21 2
|Клименко Герман 31 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Губницын Антон 2 2
|Толстых Петр 3 2
|Бокова Людмила 80 2
|Королев Игорь 41 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Касперская Наталья 197 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Жаров Александр 165 2
|Левова Ирина 18 2
|Казаков Александр 36 2
|Лукьянов Роман 3 2
|Логунова Ольга 1 1
|Делицын Леонид 94 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Добродеев Борис 83 1
|Демидов Михаил 124 1
|Ракова Марина 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759328, в очереди разбора - 663018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru