РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций

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РАЭК Российская ассоциация электронных коммуникаций
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.
СОБЫТИЯ
|11.07.2025
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Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену
Новое дело Сергея Гребенникова Лефортовский районный суд санкционировал арест бывшего главы РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. Об этом есть запис
|31.01.2025
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Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте запрещенных веществ
Арест Сергея Гребенникова Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. На соответствующую
|28.12.2024
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Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ
Кластер EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains
|31.03.2023
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Российские ИТ-шники не верят в свое будущее и хотят гарантированного освобождения от призыва
нивает собственное будущее. К таким выводам пришли специалисты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), проведя опрос среди ИТ-специалистов. Результатами опроса РАЭК поделились с CNew
|11.05.2022
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Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют
ерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В эту организацию входят, помимо прочих, «Ростелеком», VK и «Лаборатория Касперского»,
|05.07.2021
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РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан
артамента информационных технологий города Москвы и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Исследование показало, что пандемия коронавируса существенно повлияла на использование
|10.04.2020
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«Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей
для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Целью хакатона станет разработка технологий возможностей для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к нестандартным условиям. Для участия в хакатоне приглашаются
|23.03.2020
|РАЭК обратилась к премьер-министру с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки
|17.12.2019
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Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей
20% превышает показатель 2018 г., сообщила CNews «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК). Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 г. в РАЭК<
|01.08.2019
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«Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса
Аналитики «Яндекс.Кассы» и РАЭК при участии Aquarelle Research по итогам проведения опроса представителей рынка электронной коммерции в России выяснили, что привлечение новых клиентов — самая актуальная проблема для росс
|13.12.2018
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РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года»
Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК) представила исследование «Рунет 2018: итоги года». Представители РАЭК презентова
|21.11.2018
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РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко и главный аналитик РАЭК Карен Казарян выступили с объемным до
|06.04.2018
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OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне
ивших 90% рынка онлайн-касс. Аналитика проведена при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в марте 2018 г. на основе 97 млн чеков от онлайн-магазинов, напрямую передающих данные
|06.06.2017
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РАЭК запускает информационно- аналитический онлайн-проект «Пульс Рунета»
«Ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) запускает новый информационно-аналитический онлайн-проект — «Пульс Рунета». Основная це
|25.05.2017
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РАЭК: уже принятая законодательная база реализует 100% задач законопроекта по регулированию онлайн-мессенжеров
ей и операторов связи) в 2016 году о регулировании деятельности ОТТ-провайдеров.По мнению экспертов РАЭК, текущая уже принятая законодательная база позволяет реализовать 100% задач которые став
|28.04.2017
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РАЭК и Институт Иследований Интернета подготовили мониторинг законодательных инициатив за I кв. 2017
17 года и презентовали его в рамках Большого Медиа-Коммуникационного Форума - БМКФ 2017. Экспертами РАЭК и Института исследований интернета был проведен анализ законопроектов, касающихся регули
|20.04.2017
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«Микрон» и РАЭК договорились о сотрудничестве с целью развития RFID-технологий
роэлектроники, заключил партнерское соглашение с «Российской ассоциацией электронных коммуникаций» (РАЭК). Документ предусматривает взаимодействие между «Микроном» и РАЭК в области попул
|20.04.2017
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Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей
Цифровая экономика Рунета набирает оборотыРоссийская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила результаты исследования под названием «Экосистема цифровой экономики России
|05.10.2016
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Paragon Software совместно с РАЭК исследует корпоративный сегмент рынка ПО для резервного копирования
«Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) и компания Paragon Software Group объявили о запуске масштабного исследования, посвящён
|24.11.2014
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ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) объявили о запуске Института развития интернета (ИРИ), который обсуждался в рамках форума и выставки RIW-2014 на встрече дискуссионного клуба «Интернет в России» представителей отрасли с
|03.09.2014
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Opera Software вошла в состав РАЭК
Компания Opera Software вошла в состав «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). Решение о включении компании в состав организации было принято в ходе голосования на с
|31.03.2014
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Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали меморандум о взаимодействии и взаимопонимании
|01.08.2013
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РАЭК открыла портал RuTakeDown
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) запустила сайт rutakedown.ru, в день, когда ФЗ-187 (так называемый «антипиратский» зако
|09.07.2013
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Платежный сервис uBank вступил в РАЭК
иверсальный платёжный сервис uBank принят в члены «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) — данное решение принято по итогам голосования Совета ассоциации. Членство в РАЭК
|15.03.2012
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«Далтон Медиа» вступила в «Российскую ассоциацию электронных коммуникаций»
нальной видеоплатформы Eagle.Platform, вступила в «Российскую ассоциацию электронных коммуникаций» (РАЭК). Будучи экспертом в области ИТ и корпоративных видео-решений, «Далтон Медиа» планирует
|23.09.2011
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Комиссия РАЭК приняла стандарты веб-разработки
иации интернет-разработчиков» (АИР) при поддержке «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) и корпорации Microsoft. Настоящая редакция затрагивает стандартизацию основных этапов р
|25.11.2010
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РАЭК приняла кодекс профессиональной деятельности в Сети
11 ноября 2010 г. на Общем собрании членов РАЭК были приняты «Кодекс профессиональной деятельности в сети Интернет» и Регламент разрешения споров по Кодексу, разработанные РАЭК при участии юридических отделов организаций-членов <
|29.06.2010
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Исследование: ICANN берет взятки у спамеров
ителям. Исследователи отмечают любопытный факт, о котором уже говорилось в февральском исследовании РАЭК — основная доля спама (по данным РАЭК, 73,7% в 2009 г.) рекламирует поддельные ле
|30.03.2009
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Mail.ru и «Рамблер» вошли в Российскую Ассоциацию Электронных Коммуникаций
Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (НП «РАЭК») объявила о том, что в данную организацию вошли ряд крупных компаний интернет-отрасли.
РАЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 89 56
|Путин Владимир 3454 30
|Казарян Карен 84 27
|Гребенников Сергей 35 23
|Шадаев Максут 1210 18
|Воробьев Андрей 199 13
|Макаров Валентин 251 11
|Твердынин Марк 19 8
|Мишустин Михаил 787 8
|Володин Вячеслав 108 8
|Ганеева Эльза 10 8
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Массух Илья 239 7
|Клименко Герман 51 7
|Касперская Наталья 319 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Паршин Максим 323 6
|Горелкин Антон 118 6
|Яровая Ирина 72 6
|Комиссаров Алексей 26 6
|Гаттаров Руслан 144 5
|Волин Алексей 122 5
|Петров Сергей 61 5
|Комлев Николай 113 5
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
|Кичко Дмитрий 69 4
|Левин Леонид 134 4
|Дуров Павел 329 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Хинштейн Александр 148 4
|Солдатов Алексей 104 4
|Фролов Павел 86 4
|Буянов Максим 5 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Левова Ирина 25 4
|Солдатова Галина 13 4
|Тумусов Федот 9 3
|Гореславский Алексей 13 3
|Онтоев Дмитрий 15 3
|Беспалов Евгений 6 3
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