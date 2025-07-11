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РАЭК Российская ассоциация электронных коммуникаций

РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.

СОБЫТИЯ


11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену

Новое дело Сергея Гребенникова Лефортовский районный суд санкционировал арест бывшего главы РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. Об этом есть запис
31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по делу о сбыте запрещенных веществ

Арест Сергея Гребенникова Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. На соответствующую
28.12.2024 Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ

Кластер EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains

31.03.2023 Российские ИТ-шники не верят в свое будущее и хотят гарантированного освобождения от призыва

нивает собственное будущее. К таким выводам пришли специалисты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), проведя опрос среди ИТ-специалистов. Результатами опроса РАЭК поделились с CNew
11.05.2022 Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют

ерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В эту организацию входят, помимо прочих, «Ростелеком», VK и «Лаборатория Касперского»,
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан

артамента информационных технологий города Москвы и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Исследование показало, что пандемия коронавируса существенно повлияла на использование
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей

для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Целью хакатона станет разработка технологий возможностей для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к нестандартным условиям. Для участия в хакатоне приглашаются
23.03.2020 РАЭК обратилась к премьер-министру с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей

20% превышает показатель 2018 г., сообщила CNews «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК). Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 г. в РАЭК<
01.08.2019 «Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса

Аналитики «Яндекс.Кассы» и РАЭК при участии Aquarelle Research по итогам проведения опроса представителей рынка электронной коммерции в России выяснили, что привлечение новых клиентов — самая актуальная проблема для росс
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года»

Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК) представила исследование «Рунет 2018: итоги года». Представители РАЭК презентова
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко и главный аналитик РАЭК Карен Казарян выступили с объемным до
06.04.2018 OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне

ивших 90% рынка онлайн-касс. Аналитика проведена при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в марте 2018 г. на основе 97 млн чеков от онлайн-магазинов, напрямую передающих данные

06.06.2017 РАЭК запускает информационно- аналитический онлайн-проект «Пульс Рунета»

«Ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) запускает новый информационно-аналитический онлайн-проект — «Пульс Рунета». Основная це
25.05.2017 РАЭК: уже принятая законодательная база реализует 100% задач законопроекта по регулированию онлайн-мессенжеров

ей и операторов связи) в 2016 году о регулировании деятельности ОТТ-провайдеров.По мнению экспертов РАЭК, текущая уже принятая законодательная база позволяет реализовать 100% задач которые став
28.04.2017 РАЭК и Институт Иследований Интернета подготовили мониторинг законодательных инициатив за I кв. 2017

17 года и презентовали его в рамках Большого Медиа-Коммуникационного Форума - БМКФ 2017. Экспертами РАЭК и Института исследований интернета был проведен анализ законопроектов, касающихся регули
20.04.2017 «Микрон» и РАЭК договорились о сотрудничестве с целью развития RFID-технологий

роэлектроники, заключил партнерское соглашение с «Российской ассоциацией электронных коммуникаций» (РАЭК). Документ предусматривает взаимодействие между «Микроном» и РАЭК в области попул
20.04.2017 Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей

Цифровая экономика Рунета набирает оборотыРоссийская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила результаты исследования под названием «Экосистема цифровой экономики России
05.10.2016 Paragon Software совместно с РАЭК исследует корпоративный сегмент рынка ПО для резервного копирования

«Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК) и компания Paragon Software Group объявили о запуске масштабного исследования, посвящён
24.11.2014 ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) объявили о запуске Института развития интернета (ИРИ), который обсуждался в рамках форума и выставки RIW-2014 на встрече дискуссионного клуба «Интернет в России» представителей отрасли с

03.09.2014 Opera Software вошла в состав РАЭК

Компания Opera Software вошла в состав «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). Решение о включении компании в состав организации было принято в ходе голосования на с
31.03.2014 Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали меморандум о взаимодействии и взаимопонимании
01.08.2013 РАЭК открыла портал RuTakeDown

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) запустила сайт rutakedown.ru, в день, когда ФЗ-187 (так называемый «антипиратский» зако
09.07.2013 Платежный сервис uBank вступил в РАЭК

иверсальный платёжный сервис uBank принят в члены «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) — данное решение принято по итогам голосования Совета ассоциации. Членство в РАЭК

15.03.2012 «Далтон Медиа» вступила в «Российскую ассоциацию электронных коммуникаций»

нальной видеоплатформы Eagle.Platform, вступила в «Российскую ассоциацию электронных коммуникаций» (РАЭК). Будучи экспертом в области ИТ и корпоративных видео-решений, «Далтон Медиа» планирует

23.09.2011 Комиссия РАЭК приняла стандарты веб-разработки

иации интернет-разработчиков» (АИР) при поддержке «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК) и корпорации Microsoft. Настоящая редакция затрагивает стандартизацию основных этапов р
25.11.2010 РАЭК приняла кодекс профессиональной деятельности в Сети

11 ноября 2010 г. на Общем собрании членов РАЭК были приняты «Кодекс профессиональной деятельности в сети Интернет» и Регламент разрешения споров по Кодексу, разработанные РАЭК при участии юридических отделов организаций-членов <
29.06.2010 Исследование: ICANN берет взятки у спамеров

ителям. Исследователи отмечают любопытный факт, о котором уже говорилось в февральском исследовании РАЭК — основная доля спама (по данным РАЭК, 73,7% в 2009 г.) рекламирует поддельные ле
30.03.2009 Mail.ru и «Рамблер» вошли в Российскую Ассоциацию Электронных Коммуникаций

Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (НП «РАЭК») объявила о том, что в данную организацию вошли ряд крупных компаний интернет-отрасли.


Публикаций - 269, упоминаний - 396

РАЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 43
Microsoft Corporation 25775 33
Google LLC 12690 33
Ростелеком 10948 32
VK - Mail.ru Group 3602 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Apple Inc 13156 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 10
МегаФон 10742 9
Telegram Group 2940 9
Huawei 4677 7
9594 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Samsung Electronics 11065 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
SAP SE 5601 6
X Corp - Twitter 2938 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Cisco Systems 5372 5
Oracle Corporation 7074 5
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 4
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 4
Тырнет 10 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
HP Inc. 5883 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 5
Почта России ПАО 2370 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Лесные дали - пансионат 19 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Visa International 1993 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Uber 357 3
Fastlane Ventures 35 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 2
Khisam Communications - Хисам Комм 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 77
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 57
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 21
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 7
Россия-страна возможностей АНО 24 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 37
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
РусБренд 7 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 2
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 44
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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