РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций

РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 2

Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 4

Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1

Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны 1

В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1

Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1

Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1

Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками 2

Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1

Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1

Минэкономразвития обрушилось с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты 2

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1