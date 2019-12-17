Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей

Рост Рунета продолжается по всем параметрам

Объем экономики Рунета по итогам 2019 г. достигнет 4,7 трлн руб., что на 20% превышает показатель 2018 г., сообщила CNews «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК).

Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 г. в РАЭК выделили взросление аудитории – развитие пользовательских сообществ в возрастной группе старше 40 лет, а также расширение географии – рост пользования шеринг-сервисами в регионах, в том числе за пределами региональных столиц.

Аудитория Рунета по итогам 2019 г., согласно прогнозу, составит 95,9 млн человек, проникновение интернета в стране достигнет 78,1%. Мобильная аудитория продемонстрировала значительный рост – до 85,2 млн пользователей, и в ближайшее время ожидается, что она приблизится по объему ко всей аудитории Рунета.

Российская интернет-экономика

Согласно данным исследования, проведенного РАЭК совместно с РОЦИТ, итоги 2019 г. по секторам экономики Рунета представлены следующим образом: реклама и маркетинг обеспечили объем в 330 млрд руб., инфраструктурные проекты – 130 млрд руб. электронная коммерция принесла 2,85 трлн руб., платежные услуги – 1,35 трлн руб., и еще 115 млрд руб. обеспечил цифровой контент.

Прогноз развития интернет-экономики России по секторам

Совместное исследование РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft «ИИ в ритейле: практика российского бизнеса» показало, что 42% российских ритейлеров уже использует технологии ИИ.



Внедрение ИИ в российских компаниях

Еще 35% планирует начать использование технологий искусственного интеллекта в течение пяти лет. По мнению экспертов, ритейл является одной из лидирующих отраслей по внедрению ИИ в России.



Рост Рунета по всем параметрам

По данным РАЭК и ТИАР-Центра, объем транзакций онлайн-сервисов совместного потребления (шеринг-сервисов), работающих в России, по итогам 2019 г. составит около 769,5 млрд руб. и покажет рост в 50% по сравнению с результатами прошлого года.

Развитие российского рынка совместного потребления

Лидером шеринга в России является сегмент С2С продаж (порядка 566 млрд руб.). За ним следуют онлайн-биржи труда, или сервисы Р2Р услуг (140 млрд руб.), каршеринг (20,5 млрд руб.), карпулинг (17,8 млрд руб.) и краткосрочная аренда жилья (15,6 млрд руб.).

Пятерка отраслей-лидеров не изменилась по сравнению с 2018 г., при этом каршеринг поменялся местами с карпулингом (сервисы по поиску попутчиков), обогнав последнего по объему транзакций. Вместе с тем динамика роста шеринг-рынка в России взяла новую вершину: 50% вместо прошлогодних 30%.

Количество онлайн-заказов в российских интернет-магазинах за последний год выросло приблизительно на 40% за счет того, что люди открывают для себя удобство приобретения товаров в отечественных онлайн-магазинах. По оценкам аналитиков Data Insight, российский онлайн рынок превысил 1 трлн рублей.

Рунет и законотворчество

Основные тренды в области законодательства в 2019 г. затронули тему «Суверенного Рунета», защиту прав в интернете, защиту данных, обязанности ОРИ, ограничение иностранного присутствия и законопроекты на отсылочных нормах. Ключевым «антитрендом» был назван «первый год без антипиратского закона».

Законотворчество-2019

В 2019 г. доля положительно оцененных законопроектов составила 21%, в то время как в 2018 г. эта доля составляла 15%. Это связано с тем, что за рамки аналитики рассмотренных законопроектов были вынесены подзаконные акты, относящиеся к исполнению положений Федерального закона от 01.05.2019 N 90-ФЗ (т.н. «Закон о суверенном Рунете»), которые в большей части отрицательно оцениваются экспертным сообществом.

По-прежнему сохраняется высокая доля неоднозначно оцениваемых законопроектов, отношение к которым может измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону с принятием соответствующих НПА. Доля таких законопроектов растет (в прошлом году она составляла 17%), что говорит об увеличении числа недостаточно проработанных законопроектов. Это порождает правовую неопределенность на российском интернет-рынке и затрудняет вступление в действие тех законопроектов, которые могли бы принести пользу отрасли.

Отдельно отмечается увеличение числа «PR-законопроектов», которые вносятся одновременно с теми законопроектами, на которые заведомо ожидается отрицательная реакция со стороны отрасли. Как правило, такие законопроекты не доходят до их принятия, однако их общественное обсуждение позволяет внести изменения в «основной» законопроект, снизив тем самым его негативное влияние на отрасль.

Динамика развития рекламы в Digital

Интернет реклама начинает интегрироваться в другие коммуникационные каналы. Каждый четвертый рекламодатель, в свою очередь, пользуется этими каналами.

Динамика сегментов Digital в Рунете

В пятерку главных причин развития входит увеличение времени онлайн; возможность измерения вложений; богатый выбор целевой аудитории; эффективность интерактивной рекламы; рост аудитории мобильного интернета.

Домену .RU – 25 лет

Директор Координационного центра Андрей Воробьев отметил, что в 2019 г. удалось переломить нисходящий тренд в зонах .RU и .РФ, и в следующем году ожидается рост доменной зоны. Итоги года - заключительное событие в линейке юбилейных мероприятий, приуроченных к 25-летию домена RU.

Деятельность компаний в домене .RU

«В этом году нас очень радует домен .РФ, который в преддверии своего 10-летия нашел свою «точку равновесия» - 760 тысяч зарегистрированных доменных имен и, уверен, в следующем году будет расти. Кроме того, в юбилейный для кириллического домена .РФ 2020 год мы запланировали большое число образовательных мероприятий и проектов с разработчиками и сообществами и надеемся, что это позитивно отразится на его росте», - отметил Андрей Воробьев.

Социальные сети Рунета

Согласно данным Brand Analytics, в ноябре 2019 г. 49 млн активных пользователей социальных сетей написали около 1,3 млрд сообщений в месяц. В день публикуется приблизительно 25 млн картинок, стремительно растет роль подкастов.

Также появилась негативная тенденция: рост кибербуллинга - порядка 58% пользователей стало некомфортно находится в социальных сетях.

Тренды 2020 года

Конфиденциальность по умолчанию (Privacy by default) – тренд, получивший развитие с принятием европейского GDPR. Это понятие означает, что пользователь не должен не предпринимать никаких действий для защиты своей конфиденциальности, необходимые технические и организационные меры должны быть приняты заблаговременно владельцами интернет-сервисами и другими лицами, обрабатывающими данные пользователей.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) в 2019 г. немного отошли на второй план, однако в будущем году ожидается, что ведущими компаниями будет представлен ряд инструментов нового поколения, которые сделают VR/AR-устройства более доступными, что, в свою очередь, породит новую волну интереса к данным технологиям.

Роботы становятся все более совершенными. Сегодня они в основном применяются в сфере промышленности и в сфере услуг, однако с развитием нейронных сетей и технологий распознавания речи роботы будут становится все более «человечными», что приведет к развитию персональных роботов, например, роботов-компаньонов или помощников по дому.

Облако трендов-2020 в Рунете

Встроенные сим-карты (eSim) облегчают жизнь пользователей, помогая практически бесшовно сменить оператора. Это также одна из технологий, которые обеспечивают развитие интернета вещей, поскольку электронная сим-карта не только хранит данные о подписке, но и поддерживает их удаленную загрузку.

Технологии ИИ находят все более широкое применение в различных отраслях экономики. Множество применений, наличие доступных решений и существенные выгоды от внедрения означает дальнейшее расширение применения технологий ИИ. Дополнительным стимулом в России является принятие в октябре 2019 г. национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта до 2030 года.

Падение рекламного рынка. Уже в 2019 г. интернет опередил телевидение по доходам от рекламы. В будущем году снижение доходов от рекламы в традиционных СМИ продолжится.

Регионы активно включились в развитие цифровых проектов. Во многих регионах России открываются локальные стартап-инкубаторы и акселераторы, проводятся конкурсы для ИТ-проектов, обучающие программы для студентов и школьников, организуются хакатоны и конкурсы ИТ-проектов.

Кризис мировой торговли. Торговая война между США и Китаем негативно сказывается на росте мировой экономики. Особенно велики риски для поставок технологических товаров, что уже сказалось на таких мировых гигантах, как Huawei. В свою очередь напряженность в сфере торговли и технологий повышают неопределенность, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов.

Онлайн-кредитование – один из наиболее растущих сегментов рынка финансовых технологий. Дальнейшему росту рынка будет способствовать расширение аудитории интернета и рост доверия к интернет-сервисам, а также повышение технологического и сервисного уровня игроков.

Тренд на поглощения и консолидацию рынка является показателем перехода российского интернет-рынка в стадию зрелости. Топовые компании в различных сегментах интернет-рынка продолжат рост, в то время как небольшим игрокам будет все сложнее составлять им конкуренцию. Постепенно такие компании будут либо становиться нишевыми игроками, становиться частью крупных игроков.

В будущем году ожидаются новые государственные инициативы в сфере регулирования цифровых платформ в части антимонопольного законодательства, размещаемого на них контента и ужесточения требований к их владельцам.

Суверенный Рунет. Федеральный закон №90-ФЗ «О суверенном Рунете» был принят 1 мая 2019 г. и вступил в силу 1 ноября 2019 г., однако до сих пор не утвержден ряд необходимых НПА, работа над которыми продолжится, вероятно, уже в следующем году.

Развитие технологии больших данных влечет необходимость урегулирования применения пользовательских данных бизнесом и государственными структурами. Ожидается, что в следующем году работа по введению больших пользовательских данных в правовое поле будет продолжена. Ожидается дальнейшее ужесточение ответственности за нарушение правил обработки персональных данных.

Тренд на регулирование соцсетей и контента в части фильтрации противоправного контента и ответственности за его размещение, который отмечается уже на протяжении двух лет, сохранится.

В 2020 г. возможно внесение ряда изменений в мероприятия федеральных проектов национальных программ по развитию цифровой экономики России, что может повлечь за собой изменения состава исполнителей данных мероприятий и ответственных за их исполнение институтов.

Уже сегодня 78% россиян регулярно пользуются интернетом. При сохранении темпов роста аудитории в 2020 г. проникновение интернета среди жителей России достигнет 90%. При этом к сети активно подключаются люди старшего поколения в возрасте свыше 65 лет.

Одновременное использование нескольких устройств - обычное явление для современного человека. Как следствие, потребление информации становится более фрагментарным, удерживать внимание пользователя длительное время становится все сложнее. На первый план выходят такие форматы, как изображение и видео. Потребление текста сокращается, он превращается в дополнение к картинке.

Степень доверия к традиционным СМИ падает. Интернет становится основным источником получения информации и местом, где люди проводят все больше времени - общаются, делятся мнениями, обсуждают, спорят.

Молодежь - наиболее активные пользователи интернета. Сегодняшнее молодое поколение обладает знанием иностранных языков и имеет доступ к международным ресурсам. Они читают одни и те же форумы и участвуют в одних и тех же сообществах. Они имеют возможность смотреть международные премьеры одновременно со всем миром и тут же обсуждать их в социальных сетях. Как следствие формируется универсальное информационно-смысловое поле, в котором национальные и социокультурные особенности отходят на второй план.

Осознанное потребление, обеспокоенность проблемами экологии и стремление к сокращению влияния человека на окружающую среду являются одними из стимулов развития экономики совместного потребления. Стимулом является развитие интернет-платформ и формирование на их основе сообществ с высоким уровнем доверия и гарантий надежности сделок.