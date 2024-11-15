Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг

Более 75% педагогов сталкивались с кибербуллингом среди своих учеников обязательно должны быть образовательные программы в этой области. А 15% педагогов ответили, что за кибербуллинг в школах должны быть усилены дисциплинарные меры безопасности. «Чтобы помочь реб

VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом» иков, 17% работали с психологом, еще 17% писали в службу поддержки интернет-ресурса, где происходил кибербуллинг, 12% публично рассказывали об этом в соцсетях. Троллинг — наиболее распространен

Исследование МТС: буллинг в корпоративной среде ― это психологическое давление на жертву. При этом сами пострадавшие могут не воспринимать это как травлю и не обращаются за помощью ― таких 58,1% опрошенных. 67% опрошенных HR-специалистов ст

Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле дву

Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из-за чувства стыда ти в интернете для детей 5-9 классов провела исследование, чтобы подробнее изучить феномен детского кибербуллинга и определить угрозы, с которыми школьники могут столкнуться в сети. Исследовани

В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги Троллинг за деньги В современных социальных сетях происходит расцвет модели обслуживания «троллинг как услуга» (Trolling as a service). К такому выводу на основе своих исследований пр

«Эпичный троллинг»: Nokia выпустила оболочку для Android. ВИДЕО рой она передала свой смартфонный бизнес, включая 32 тыс. сотрудников, американскому партнеру. Суть троллинга в том, что Android и Windows Phone, платформа Microsoft, с использованием которой N