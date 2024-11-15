Разделы

Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг

СОБЫТИЯ


15.11.2024 Более 75% педагогов сталкивались с кибербуллингом среди своих учеников

обязательно должны быть образовательные программы в этой области. А 15% педагогов ответили, что за кибербуллинг в школах должны быть усилены дисциплинарные меры безопасности. «Чтобы помочь реб
06.11.2024 VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом»

иков, 17% работали с психологом, еще 17% писали в службу поддержки интернет-ресурса, где происходил кибербуллинг, 12% публично рассказывали об этом в соцсетях. Троллинг — наиболее распространен
11.11.2022 Исследование МТС: буллинг в корпоративной среде

― это психологическое давление на жертву. При этом сами пострадавшие могут не воспринимать это как травлю и не обращаются за помощью ― таких 58,1% опрошенных. 67% опрошенных HR-специалистов ст
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие»

В тюрьму за травлю Высокопоставленный сотрудник американской интернет-площадки eBay Филип Кук (Philip Cooke) приговорен к 18 месяцам (1,5 годам) лишения свободы за участие в киберпреследовании и травле дву
26.04.2021 Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из-за чувства стыда

ти в интернете для детей 5-9 классов провела исследование, чтобы подробнее изучить феномен детского кибербуллинга и определить угрозы, с которыми школьники могут столкнуться в сети. Исследовани
30.01.2020 В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги

Троллинг за деньги В современных социальных сетях происходит расцвет модели обслуживания «троллинг как услуга» (Trolling as a service). К такому выводу на основе своих исследований пр
20.06.2014 «Эпичный троллинг»: Nokia выпустила оболочку для Android. ВИДЕО

рой она передала свой смартфонный бизнес, включая 32 тыс. сотрудников, американскому партнеру. Суть троллинга в том, что Android и Windows Phone, платформа Microsoft, с использованием которой N
27.12.2011 ИТ-специалисты троллят на работе

лову, еще более провоцирует активность последних. Источник: HeadHunter, 2011 По данным «Википедии», троллинг (от англ. trolling — блеснение) — размещение в интернете (на форумах, в дискуссионны

