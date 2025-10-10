Разделы

Суркова Лариса


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Max расширил возможности для подписчиков и авторов каналов 1
01.06.2021 «Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Суркова Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4411 1
Крок - Croc 1812 1
Код Безопасности 689 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25327 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5295 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1038 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2247 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8522 1
Podcasts - Подкастинг 284 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 490 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5732 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8148 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8067 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11154 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17693 1
Волковская Елена 4 1
Заикин Андрей 33 1
Мурашова Екатерина 1 1
Колмановский Илья 1 1
Серябкина Ольга 3 1
Сидорина Наталия 1 1
Образование в России 2507 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 806 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1370 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1244 1
Увлечения и хобби - Hobbies 377 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 89 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
White list - Белый список 109 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 621 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 590 1
