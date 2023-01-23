Podcasts Подкастинг
|23.01.2023
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В «VK музыке» появился раздел «Подкасты»
аучного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK. «Подкасты» — новый самостоятельный раздел сервиса «VK музыкf», который объединил разнообразный
|07.10.2022
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Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM
ЛитРес: Книги и аудиокниги Одно из самых популярных приложений в этой категории, которое позволяет слушать книги и подкасты. Пользователю предлагается более 140 000 аудиокниг, 50 000 из которых — бесплатные. Перед покупкой доступны фрагменты для ознакомления продолжительностью от 10 минут до одного часа. Пр
|12.07.2022
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«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках
Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию
|29.01.2021
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Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников
на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квесты, подкасты и даже компьютерные игры. Заказчиком выступил принадлежащий Министерству Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО), а начальная сумма контракта составляет
|05.11.2020
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«Сберзвук» запустил бесплатные подкасты
та: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты. Сегодня в сервисе «Сберзвук» доступно несколько сотен разговорных, документальных и
|05.06.2020
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«Мегафон» запустил собственный сервис подкастов
«Мегафон» объявил о запуске платформы «Мегафон подкасты». В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик. Возможно
|26.12.2018
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«Яндекс» запустил подкасты
тернет. Это может быть выступление человека, интервью или коллективное обсуждение. На данный момент подкасты «Яндекс.музыки» можно слушать только в веб-версии сервиса, включая мобильный сайт. В
|21.05.2007
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Подкасты с iTunes популярны среди мужчин: 63%
е среднего и высшим образованием, выяснила компания интернет-рейтингов comScore по заказу рекламного агентства мобильного интернета Ad Infuse. По данным информации о пользователях iTunes, загружавших подкасты в октябре 2006 года, выяснилось, что мужчины составляют 63% аудитории. По возрастным группам первое место заняли 18–24-летние: 29%. Среди пользователей интернета эта группа состав
|12.12.2006
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Google приглашает закачивать подкасты
le Adwords недавно появились фирменные объявления от компании Google, которые приглашают закачивать подкасты в систему Google Base, где открылся новый раздел подкастов. Google Base — беспл
|15.06.2006
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Подкасты научат оказывать первую помощь
Амбулатория Святого Иоанна (St.John Ambulance) в Великобритании начала запускать подкасты iFIRSTAID по оказанию первой медицинской помощи. Новые аудиозаписи будут появляться в интернете каждую среду в течение лета. Первая объясняет, как вести себя в случае солнечных ожогов
|13.04.2006
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"Билайн" запустил подкасты
«Билайн» начинает выпуск подкастов — интернет-радио, на регулярные передачи которого можно подписаться и автоматически получать их на свой компьютер или MP3-плеер. Подписаться на подкасты можно с помощью iTunes или, например, бесплатной программы Juice. В первом выпуске подкаста «Билайн» Сергей Авдеев, исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию бизнеса в ст
|01.12.2005
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В Sony PlayStation появятся подкасты
Sony Computer Entertainment (SCEI) выпустила обновление кода операционной среды игровой консоли PlayStation Portable (PSP). В новой версии, 2.60, появилась поддержка подкастов. Подкасты на PSP — звуковая разновидность RSS — работают в формате RSS 2.0 с файлами MP3 или AAC (MPEG4). Еще в обновленном коде появились поддержка формата WMA (Windows Media Audio),
|22.08.2005
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В мобильниках появятся подкасты
воляющих обмениваться музыкой в пиринговых сетях и слушать ее на мобильниках. Новое ПО, получившее название Mobilcast, обеспечивает поиск и загрузку подкастов на мобильные телефоны. В настоящее время подкасты выкладываются на сайтах и загружаются через интернет в цифровые плееры и ПК. Мобильники — новое удобное средство для подкастеров. Сейчас подкастинг становится все более популярным
|12.08.2005
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Подкасты стоят на службе церкви
мерены последовать инициативе своего коллеги. Следующей станет церковь Всех святых в Пекхеме (Peckham), на юге Лондона. Сейчас почти 50 прихожан еженедельно загружают MP3-файлы с проповедями с сайта. Подкасты, которые может легко создать каждый пользователь, приобрели огромную популярность в США и даже грозят оставить без заработка коммерческие радиостанции. Даже Ватикан признал и применяет
Podcasts и организации, системы, технологии, персоны:
|Jobs Steve - Джобс Стив 1006 5
|Гевак Андрей 14 4
|Короб Анна 3 3
|Хачатуров Георгий 3 3
|Кульбацкий Анатолий 12 2
|Юркова Ольга 14 2
|Путин Владимир 3122 2
|Сергунина Наталья 367 2
|Сагалович Александра 11 2
|Шевердин Владимир 11 2
|Шакиров Марат 61 2
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 306 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Гвоздев Дмитрий 125 1
|Законов Андрей 5 1
|Бокова Людмила 81 1
|Evans Chris - Эванс Крис 8 1
|Эйвазов Юсуф 1 1
|Гильфанов Рустам 1 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
|Lin James - Лин Джеймс 15 1
|Верещагин Василий 2 1
|Черкасова Надия 23 1
|Кушнарев Андрей 15 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Касперский Евгений 318 1
|Власов Павел 8 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 378 1
|Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
|Афанасьев Денис 70 1
|Мишустин Михаил 655 1
|Ek Daniel - Эк Дэниэл 4 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Петровский Евгений 3 1
|Мироненков Антон 16 1
|Лепс Григорий 9 1
|Жуков Сергей 38 1
|Овчинников Сергей 46 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Худавердян Тигран 91 1
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