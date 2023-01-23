В «VK музыке» появился раздел «Подкасты» аучного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK. «Подкасты» — новый самостоятельный раздел сервиса «VK музыкf», который объединил разнообразный

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM ЛитРес: Книги и аудиокниги Одно из самых популярных приложений в этой категории, которое позволяет слушать книги и подкасты. Пользователю предлагается более 140 000 аудиокниг, 50 000 из которых — бесплатные. Перед покупкой доступны фрагменты для ознакомления продолжительностью от 10 минут до одного часа. Пр

«Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию

Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квесты, подкасты и даже компьютерные игры. Заказчиком выступил принадлежащий Министерству Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО), а начальная сумма контракта составляет

«Сберзвук» запустил бесплатные подкасты та: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты. Сегодня в сервисе «Сберзвук» доступно несколько сотен разговорных, документальных и

«Мегафон» запустил собственный сервис подкастов «Мегафон» объявил о запуске платформы «Мегафон подкасты». В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик. Возможно

«Яндекс» запустил подкасты тернет. Это может быть выступление человека, интервью или коллективное обсуждение. На данный момент подкасты «Яндекс.музыки» можно слушать только в веб-версии сервиса, включая мобильный сайт. В

Подкасты с iTunes популярны среди мужчин: 63% е среднего и высшим образованием, выяснила компания интернет-рейтингов comScore по заказу рекламного агентства мобильного интернета Ad Infuse. По данным информации о пользователях iTunes, загружавших подкасты в октябре 2006 года, выяснилось, что мужчины составляют 63% аудитории. По возрастным группам первое место заняли 18–24-летние: 29%. Среди пользователей интернета эта группа состав

Google приглашает закачивать подкасты le Adwords недавно появились фирменные объявления от компании Google, которые приглашают закачивать подкасты в систему Google Base, где открылся новый раздел подкастов. Google Base — беспл

Подкасты научат оказывать первую помощь Амбулатория Святого Иоанна (St.John Ambulance) в Великобритании начала запускать подкасты iFIRSTAID по оказанию первой медицинской помощи. Новые аудиозаписи будут появляться в интернете каждую среду в течение лета. Первая объясняет, как вести себя в случае солнечных ожогов

"Билайн" запустил подкасты «Билайн» начинает выпуск подкастов — интернет-радио, на регулярные передачи которого можно подписаться и автоматически получать их на свой компьютер или MP3-плеер. Подписаться на подкасты можно с помощью iTunes или, например, бесплатной программы Juice. В первом выпуске подкаста «Билайн» Сергей Авдеев, исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию бизнеса в ст

В Sony PlayStation появятся подкасты Sony Computer Entertainment (SCEI) выпустила обновление кода операционной среды игровой консоли PlayStation Portable (PSP). В новой версии, 2.60, появилась поддержка подкастов. Подкасты на PSP — звуковая разновидность RSS — работают в формате RSS 2.0 с файлами MP3 или AAC (MPEG4). Еще в обновленном коде появились поддержка формата WMA (Windows Media Audio),

В мобильниках появятся подкасты воляющих обмениваться музыкой в пиринговых сетях и слушать ее на мобильниках. Новое ПО, получившее название Mobilcast, обеспечивает поиск и загрузку подкастов на мобильные телефоны. В настоящее время подкасты выкладываются на сайтах и загружаются через интернет в цифровые плееры и ПК. Мобильники — новое удобное средство для подкастеров. Сейчас подкастинг становится все более популярным