Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 162069
ИКТ 12669
Организации 10024
Ведомства 1439
Ассоциации 947
Технологии 3357
Системы 24462
Персоны 68137
География 2670
Статьи 1505
Пресса 1156
ИАА 678
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2523
Мероприятия 844

Podcasts Подкастинг



23.01.2023 В «VK музыке» появился раздел «Подкасты»

аучного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK. «Подкасты» — новый самостоятельный раздел сервиса «VK музыкf», который объединил разнообразный
07.10.2022 Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

ЛитРес: Книги и аудиокниги Одно из самых популярных приложений в этой категории, которое позволяет слушать книги и подкасты. Пользователю предлагается более 140 000 аудиокниг, 50 000 из которых — бесплатные. Перед покупкой доступны фрагменты для ознакомления продолжительностью от 10 минут до одного часа. Пр
12.07.2022 «Маруся» включит лучшие подкасты «Вконтакте» на колонках

Теперь на умных колонках «VK Капсула» и «VK Капсула мини» слушать подкасты стало еще удобнее – «Маруся» поможет найти интересующий подкаст по теме или названию
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников

на видеоигры Минпросвещения разместило на сайте госзакупок заявку тендер на поставку современного образовательного контента для российских школьников. Это будут, помимо прочего, видеоролики, квесты, подкасты и даже компьютерные игры. Заказчиком выступил принадлежащий Министерству Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО), а начальная сумма контракта составляет
05.11.2020 «Сберзвук» запустил бесплатные подкасты

та: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты. Сегодня в сервисе «Сберзвук» доступно несколько сотен разговорных, документальных и
05.06.2020 «Мегафон» запустил собственный сервис подкастов

«Мегафон» объявил о запуске платформы «Мегафон подкасты». В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик. Возможно
26.12.2018 «Яндекс» запустил подкасты

тернет. Это может быть выступление человека, интервью или коллективное обсуждение. На данный момент подкасты «Яндекс.музыки» можно слушать только в веб-версии сервиса, включая мобильный сайт. В
21.05.2007 Подкасты с iTunes популярны среди мужчин: 63%

е среднего и высшим образованием, выяснила компания интернет-рейтингов comScore по заказу рекламного агентства мобильного интернета Ad Infuse. По данным информации о пользователях iTunes, загружавших подкасты в октябре 2006 года, выяснилось, что мужчины составляют 63% аудитории. По возрастным группам первое место заняли 18–24-летние: 29%. Среди пользователей интернета эта группа состав
12.12.2006 Google приглашает закачивать подкасты

le Adwords недавно появились фирменные объявления от компании Google, которые приглашают закачивать подкасты в систему Google Base, где открылся новый раздел подкастов. Google Base — беспл
15.06.2006 Подкасты научат оказывать первую помощь

Амбулатория Святого Иоанна (St.John Ambulance) в Великобритании начала запускать подкасты iFIRSTAID по оказанию первой медицинской помощи. Новые аудиозаписи будут появляться в интернете каждую среду в течение лета. Первая объясняет, как вести себя в случае солнечных ожогов

13.04.2006 "Билайн" запустил подкасты

«Билайн» начинает выпуск подкастов — интернет-радио, на регулярные передачи которого можно подписаться и автоматически получать их на свой компьютер или MP3-плеер. Подписаться на подкасты можно с помощью iTunes или, например, бесплатной программы Juice. В первом выпуске подкаста «Билайн» Сергей Авдеев, исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по  развитию бизнеса в ст
01.12.2005 В Sony PlayStation появятся подкасты

Sony Computer Entertainment (SCEI) выпустила обновление кода операционной среды игровой консоли PlayStation Portable (PSP). В новой версии, 2.60, появилась поддержка подкастов. Подкасты на PSP — звуковая разновидность RSS — работают в формате RSS 2.0 с файлами MP3 или AAC (MPEG4). Еще в обновленном коде появились поддержка формата WMA (Windows Media Audio),

22.08.2005 В мобильниках появятся подкасты

воляющих обмениваться музыкой в пиринговых сетях и слушать ее на мобильниках. Новое ПО, получившее название Mobilcast, обеспечивает поиск и загрузку подкастов на мобильные телефоны. В настоящее время подкасты выкладываются на сайтах и загружаются через интернет в цифровые плееры и ПК. Мобильники — новое удобное средство для подкастеров. Сейчас подкастинг становится все более популярным
12.08.2005 Подкасты стоят на службе церкви

мерены последовать инициативе своего коллеги. Следующей станет церковь Всех святых в Пекхеме (Peckham), на юге Лондона. Сейчас почти 50 прихожан еженедельно загружают MP3-файлы с проповедями с сайта. Подкасты, которые может легко создать каждый пользователь, приобрели огромную популярность в США и даже грозят оставить без заработка коммерческие радиостанции. Даже Ватикан признал и применяет

Публикаций - 243, упоминаний - 255

Podcasts и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7134 35
Apple Inc 11976 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12205 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3752 21
Google LLC 11691 15
Microsoft Corporation 24507 11
Sony 6531 8
МегаФон 8591 8
Yahoo! 3693 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8674 7
Xiaomi 1672 6
Samsung Electronics 10195 6
Huawei 3870 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 238 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 5
X Corp - Twitter 2840 4
VK - Mail.ru Group 3443 4
Meta Platforms - Facebook 4427 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 302 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 827 3
Telegram Group 1838 3
Ростелеком 9570 3
LG Electronics 3607 3
Dropbox 494 2
Bookmate 27 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2855 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 2
HP Inc. 5671 2
Samsung - Harman - JBL 214 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
IBM - International Business Machines Corp 9417 2
AOL - America Online 718 2
Adobe Systems 1545 2
SPB TV 47 1
Snap Inc 95 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 662 1
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 42 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 226 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7123 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 201 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 236 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 160 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 3
Walt Disney Company 621 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 251 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Лента - Сеть розничной торговли 2038 3
X5 Group - Перекрёсток 533 3
Почта России ПАО 2092 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2272 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 76 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 2
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 11 2
NanduQ - Qiwi 996 2
МТС Трэвел - MTS Travel 269 2
Газпром ПАО 1334 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 459 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
McDonald’s - Макдоналдс 197 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
Возрождение - Коммерческий банк 343 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 473 2
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
Jaguar Cars 123 1
Chevrolet 39 1
Honda - Acura 17 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 706 1
Капитал плюс 12 1
Яндекс Издательство 1 1
Hyundai Motor Company 378 1
ТГАТ им. Г.Камала - Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 4 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4633 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4429 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11371 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 966 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Казанский кремль - музейный комплекс 6 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 56 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2450 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3403 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1978 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1363 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1846 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3291 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1373 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3932 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2843 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 253 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 131 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 10 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49100 49
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3774 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23775 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64284 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23790 31
Аудиокнига - Audiobook 192 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9046 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10808 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27633 24
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3720 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10293 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4621 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12542 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13684 20
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1528 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24214 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7081 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7437 19
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2880 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12085 19
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2857 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12429 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7304 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24955 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9293 17
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 464 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20733 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16921 15
Наушники - Headphones 3941 13
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1692 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7035 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2885 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15480 12
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1652 12
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1122 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5697 11
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 936 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7738 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13826 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7361 10
Google Android 13875 30
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 250 26
Apple iOS 7650 24
Apple iTunes Store 1064 21
Яндекс.Плюс 182 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7041 16
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 586 16
Apple iPod 1536 14
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 58 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2966 10
Apple - App Store 2860 10
Google Play - Google Store - Android Market 3263 10
Microsoft Windows 15528 10
Apple macOS 2023 9
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 157 9
Apple iPad 3849 9
Apple iPhone 6 4861 9
Google YouTube - Видеохостинг 2706 8
Apple Music 106 8
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 56 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 161 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 300 7
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 307 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4944 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1045 5
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 181 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 45 5
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 87 5
Apple iPod Touch 744 5
Яндекс.Маркет 900 5
Apple Siri - Голосовой помощник 387 5
Яндекс.Лавка 223 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 568 4
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 433 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 923 4
Huawei AppGallery 272 4
Google Android TV 306 4
Myspace - социальная сеть 636 4
Linux OS 9778 4
Apple iMac - Серия моноблоков 456 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 5
Гевак Андрей 14 4
Короб Анна 3 3
Хачатуров Георгий 3 3
Кульбацкий Анатолий 12 2
Юркова Ольга 14 2
Путин Владимир 3122 2
Сергунина Наталья 367 2
Сагалович Александра 11 2
Шевердин Владимир 11 2
Шакиров Марат 61 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 306 1
Фурсин Алексей 157 1
Гвоздев Дмитрий 125 1
Законов Андрей 5 1
Бокова Людмила 81 1
Evans Chris - Эванс Крис 8 1
Эйвазов Юсуф 1 1
Гильфанов Рустам 1 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Верещагин Василий 2 1
Черкасова Надия 23 1
Кушнарев Андрей 15 1
Гагарин Юрий 88 1
Касперский Евгений 318 1
Власов Павел 8 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 378 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Афанасьев Денис 70 1
Мишустин Михаил 655 1
Ek Daniel - Эк Дэниэл 4 1
Трефилов Алексей 45 1
Петровский Евгений 3 1
Мироненков Антон 16 1
Лепс Григорий 9 1
Жуков Сергей 38 1
Овчинников Сергей 46 1
Зиборова Ольга 18 1
Худавердян Тигран 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 141767 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51836 26
Беларусь - Белоруссия 5569 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42680 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13279 9
Армения - Республика 2269 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17140 7
Европа 21689 6
Япония 13237 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16801 5
Германия - Федеративная Республика 12629 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14048 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14134 4
Казахстан - Республика 5482 4
Франция - Французская Республика 7804 4
Индия - Bharat 5393 3
Африка - Африканский регион 3450 3
Канада 4858 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2833 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5133 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7310 3
Италия - Итальянская Республика 4338 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 322 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1714 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 133 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 145 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2880 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 677 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1535 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1202 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3320 2
Америка Южная 846 2
США - Калифорния 4583 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1293 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 85 2
Финляндия - Финляндская Республика 3587 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1114 2
Швеция - Королевство 3610 2
Америка - Американский регион 2126 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28497 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10847 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5653 18
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2575 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2876 16
Английский язык 6585 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50202 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47371 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5952 12
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1601 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13149 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4984 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5712 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6311 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23685 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8446 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9608 7
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 815 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4998 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5838 6
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1549 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18093 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1499 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5421 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16100 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 488 5
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 162 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4596 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3626 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6819 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5662 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2342 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5846 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 641 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10797 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1184 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13883 3
Ergonomics - Эргономика 1581 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1570 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5244 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2695 3
NPR - National Public Radio 9 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11207 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 409 2
Mashable 370 2
CNews TV 747 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 308 2
Ars Technica 417 2
CNews - ZOOM.CNews 1845 2
Газпром ГПМ - ТНТ - телеканал 134 2
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Радио России - радиостанция 49 1
9to5Mac 70 1
ABC News 52 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 1
Phone Scoop 5 1
NBC News 181 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Digg 68 1
MacWorld 133 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Газпром ГПМ - Пятница! - телеканал 115 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
AP - Associated Press 2003 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 267 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1782 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 980 1
N+1 - Издание 154 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
NYT - The New York Times 1026 1
The Register - The Register Hardware 1519 1
Reddit 302 1
FT - Financial Times 1211 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8022 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Gartner - Гартнер 3545 1
Forrester Research 821 1
IBM Research 107 1
Strategy Analytics 284 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 602 1
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
eMarketer 204 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 2
РАН - Российская академия наук 1849 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 42 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
EIT Digital - European Hub of Digitally Innovative Education institutions - Европейский реестр инновационных учебных заведений 1 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 9 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
VK Skillbox - Скилбокс 104 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 1
Cанкт-Петербургская Академическая Филармония имени Д.Д. Шостаковича 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 321 1
TED Talks 35 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 93 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 525 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
День молодёжи - 27 июня 868 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1208 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 306 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1074 1
CNews AWARDS - награда 485 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 1
Webby Awards - Премия Вебби 16 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1322163, в очереди разбора - 775983.
Создано именных указателей - 162069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: