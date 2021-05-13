Отечественная аудиостриминговая платформа SoundStream запускает первые интерактивные подкасты

Российская подкаст-платформа SoundStream запускает интерактивный аудио-сервис для общения подкастеров с подписчиками — InterСast. С его помощью слушатели смогут выступать в прямых эфирах авторов контента. И это не Clubhouse.

В основе Intercast и Clubhouse лежит только общая технология — аудиочаты. Так, при схожем интерфейсе и формате, Intercast — это не соцсеть, а интерактивный подкаст, доступный пользователям в приложении SoundStream, на платформах iOS, Android, Huawei. В данный момент существует веб-версия для авторов, для слушателей она появится в ближайшее время.

Аудиоплатформа предлагает ряд уникальных возможностей: авторы и студии аудиопродакшена могут записывать прямые эфиры, за счет веб-версии обеспечивать высокое качество звука трансляций, а слушатели влиять с помощью голосования на ход интерактивных подкастов в режиме реального времени. Всё это позволяет авторам и издателям монетизировать свой контент и развивать комьюнити внутри платформы.

«В современных медиа все яснее формируется тренд на интерактивность. Если раньше книги-головоломки, текстовые квесты и другие подобные эксперименты обязательно получали приставку “инди”, то теперь все большая доля аудитории заинтересована в том, чтобы принимать участие в создании контента. Лучшим тому доказательством стал взрывной успех спецвыпуска «Черного зеркала» от Netflix — полностью интерактивной драмы Bandersnatch. Неудивительно, что к таким экспериментам стали прибегать и в подкастинге, в том числе и в российском. И теперь мы предлагаем им готовое и удобное решение для более тесного общения с аудиторией», - Сергей Епихин, контент-директор.

Преимущество SoundStream для создателей подкастов заключается не только в дополнительном канале общения с аудиторией. Интерактивная составляющая позволяет слушателю почувствовать себя полноценным соавтором любого проекта, что повышает вовлеченность и формирует дополнительную эмоциональную привязанность. Кроме того, ведущие улучшают репутацию своего подкаста, давая возможность всем желающим прозвучать в эфире и остаться в готовом выпуске.

Сервис помогает авторам запланировать трансляцию и заранее снабдить ссылками всех желающих присоединиться к записи, в то время как приложение SoundStream дополнительно оповестит участников и гостей о скором начале эфира с помощью push-уведомления.

В следующих релизах в Intercast можно будет автоматически записать прямой эфир и послушать его в удобное время. Станет возможна подписка и продажа билетов на интеркасты. Кроме того, в ближайшем будущем SoundStream планирует добавить опросы и онлайн-голосования, чтобы на контент могли влиять даже те слушатели, которые не имеют желания или возможности вербально принимать участие в подкасте.

Так как Intercast существует в рамках подкаст-сервиса SoundStream, готовые выпуски можно будет продвигать с помощью стандартных инструментов аудиорекламы на базе платформы.

Оценить все преимущества Intercast слушатели смогут уже 16 мая 2021 года: эфир интерактивного подкаста на SoundStream проведут создатели «Модели для сборки» — легендарного литературно-музыкального проекта, ведущего свою историю с 1995 года.