Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона

Проекту криптовалюты для школьников «Умникоины» грозит закрытие. Компания, получившая грант госфонда ФСИ, не смогла сдать отчетность и достигнуть коммерциализации, в том числе из-за санкций. Теперь с нее требуют вернуть миллионы рублей господдержки. Основатель проекта Николай Пронев утверждает, что проблемы также начались из-за попавших под мобилизацию членов команды.

Пока проект поддерживают неравнодушные, ФСИ пошел с иском в суд

Как стало известно CNews, Фонд содействия инновациям (ФСИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы против разработчика криптовалюты для школьников ООО «Умникоины». Заявление в суд было подано 27 ноября 2025 г., первое заседание пока не назначено.

Госфонд, содействующий развитию малых предприятий и молодых ученых в научно-технической сфере, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации, требует от проекта вернуть 4 млн руб. Грант был предоставлен в 2022 г.

Компания «Умникоины» была зарегистрирована в сентябре 2022 г., а уже через месяц получила государственные деньги. Но сам проект «Умникоины» стартовал задолго до появления одноименного ООО. В конце 2018 г. преподаватель русского языка и литературы Николай Пронев создал систему, которая в игровом формате мотивировала его учеников получать хорошие оценки.

ТГ-канал "Умникоины" Создатель умникоинов опасается за судьбу проекта после иска ФСИ

Система «Умникоинов» позволяет любому школьнику конвертировать свои школьные оценки в умные баллы — умникоины, загрузив их из электронного журнала. Умникоины можно потратить в маркетплейсе на полезные подарки от партнеров проекта.

«Проект "Умникоины" — это мультиплатформа для мотивации и поощрения учащихся в образовании в формате геймификации. Школьники получают токены за школьные оценки, а потом могут обменивать их призы в образовательном маркетплейсе», — рассказал Пронев CNews.

Система стала известны по всей России. Вскоре ноу-хау выросло до мини-приложения на платформе VK Mini Apps, которым пользуются школьники и даже учителя. Учитель вкладывал в проект собственные средства, живя в гараже в Сочи.

На сегоднящний день более 200 тыс. пользователей привязали свои школьные электронные журналы. За время проекта 18 тыс. учащихся получили цифровые и материальные призы за свои образовательные достижения, пояснил Пронев изданию.

Идея Николая Пронева, как он сам говорит, не нова, проекты школьной валюты периодически повляются. В интервью ТАСС он отмечал, что огромное количество бизнесменов и компаний готовы вкладываться в «крипту», что, по сути, компьютерный код, представляющий определенную ценность, а школьная оценка — это цифровая отметка о том, что обучающийся произвел некую деятельность и педагог ее оценил.

«И если люди вкладывают огромные деньги в "крипту", почему они не могут вложиться в детей?» — интересуется он.



Спонсоры ушли из России, сотрудников мобилизовали

Николай Пронев уже знает про иск. «Суть претензии простая: срыв сдачи отчетности. Увы, из-за малого опыта работы с такими организациями, как ФСИ, не справились в нужный срок с отчетностью», — признает учитель и бизнесмен.

Основная часть из 4 млн ушла на разработку приложений, пояснил Пронев. Направлять деньги из гранта на рекламу и призы нельзя, предприниматель оплачивал это из своей зарплаты.

Кроме того, реализация гранта выпала на сложный период, связанный с мобилизацией.

«Реализация гранта выпала на стрессовый период с сентября 2022 г.. Проходила мобилизация и некоторые члены команды подпали под нее. Что усложнило реализацию проекта. Проект работает, но так и не смог перейти на этап коммерциализации», — сказал CNews Пронев.

Основатель «Умникоинов» добавил, что коммерциализировать проект планировалось через рекламные контракты, чтобы спонсоры предоставляли свои товары как промо в качестве призов для учащихся.

«Но из-за ухода с рынка некоторых брендов, которые уже согласились поддержать, не получилось найти новых», — добавил создатель школьной криптовалюты.

В интервью «Лента.ру» Пронев говорил, что партнерами и спонсорами проекта успели побывать производители техники Sony, LG и Logitech, издательства комиксов Bubble и «Комильфо», популярные онлайн-игры War Thunder, Fortnite и CS:GO, а также множество онлайн-магазинов цифровых товаров.

По его словам, сумма иска для компании большая, поэтому он не исключил закрытия «Умникоинов».

ТГ-канал "Умникоины" Николай Пронев не только учитель, но и специалист по криптовалютам

«Сумма иска большая. Поэтому проект может быть закрыт. Будем пытаться решить данный вопрос в досудебном. Хотя это маловероятно, если иск уже подали», — добавил Пронев. По его словам, сейчас проект продолжает работу, на его поддержание он направляет собственные средства, также есть поддержка неравнодушных людей.

Шанс против системы: мнение юриста

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что при отсутствии отчетности и заявленной коммерциализации позиция ФСИ, скорее всего, будет юридически сильной.

«Ставка защиты реалистично смещается в зону переговоров и смягчения последствий: мировое, рассрочка, уменьшение суммы за счет доказанного объема работ). Ключевая тактика для ответчика обычно: максимально быстро собрать доказательства фактически выполненных работ, попытаться досдать отчетность в приемлемом формате и выйти на переговоры о мировом соглашении, а не рассчитывать на полную победу в суде», — считает юрист.

ФСИ обычно выигрывает подобные споры, если формально есть невыполнение условий договора (нет отчетности, не достигнуты заявленные результаты), но нередко дела заканчиваются мировыми соглашениями или частичным возвратом средств.​

Такие иски к грантополучателям ФСИ — уже системное и довольно массовое явление: в картотеке арбитражных дел фиксировалось не менее 70 исков Фонда к стартапам и малым предприятиям о расторжении договоров и взыскании неосновательного обогащения.​ Основные типовые основания: непредоставление отчетности в установленные сроки; невыполнение этапов НИОКР или отсутствие конечного результата; нецелевое использование средств, что в ряде случаев приводит уже к уголовным делам по мошенничеству.