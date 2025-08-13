Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

Генезис


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Резидент «Сколково» получил патент на устройство для повышения качества жизни слабослышащих людей 1
06.03.2024 Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM 1
04.03.2024 РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory 1
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах 1
30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech 1
27.09.2018 «КОРУС Консалтинг» расширяет партнерскую сеть направления СЭД «Спутник» 1
08.04.2016 Владимир Рахтеенко - Кризис заставляет компании заниматься развитием 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
12.09.2011 Королевские крабы атакуют Антарктику 1
27.06.2011 Изотопный анализ: наше Солнце окружают чужие планеты 1
08.07.2010 NASA обнародовало изображение объекта "Дебюсси" на Меркурии два года спустя 1
18.11.2008 Проблема нефти: третий путь 1
17.10.2008 В поясе Койпера обнаружен сепаратный объект 1
21.02.2008 Доходы петербургского филиала «ТрансТелеКома» выросли на 40% 1
29.06.2007 "Булава": первое успешное испытание 1
16.02.2004 Oracle AppsForum 2004 состоится 16-17 марта в Москве 1
22.07.2002 Ученые составляют карту космических магистралей 1
22.07.2002 Ученые составляют карту космических магистралей 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Генезис и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9004 3
IBM - International Business Machines Corp 9500 2
SAP SE 5368 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1508 2
Генезис ИТ - Генезис АйТи 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 1
Рексофт - Reksoft 426 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3014 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Accenture plc 689 1
SimbirSoft - СимбирСофт 99 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
Аурига - Auriga 74 1
Oracle Corporation 6791 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 277 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Открытые технологии 708 1
Корус Консалтинг ГК 1280 1
AMD - Advanced Micro Devices 4368 1
Intel Corporation 12392 1
Yandex - Яндекс 7993 1
Ростелеком 10072 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 160 1
Dell EMC 5057 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
Google LLC 12052 1
X Corp - Twitter 2893 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 279 1
Broadcom - VMware - Greenplum 116 1
Meta Platforms - Facebook 4490 1
Каледософт 1 1
ЕС-лизинг 22 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
АльфаСтрахование СГ 338 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 280 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
Почта России ПАО 2202 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Bayer AG - Байер 85 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 573 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Спортмастер - Sportmaster 184 1
Росэнергобанк 34 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 13 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1284 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5066 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2781 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6162 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5642 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 269 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 113 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 759 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9942 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8734 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7031 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13025 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7099 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7857 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21444 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31103 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3145 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12588 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1613 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 263 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 841 1
Data monetization - Монетизация данных 1749 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8353 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 403 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4151 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11611 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2546 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9844 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25325 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7064 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2132 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28497 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1146 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 150 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2290 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 17 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2366 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Microsoft Office 3867 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Apache Hadoop 443 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 34 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
МИК - Московский акселератор 36 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1439 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 86 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 133 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 16 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 28 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 15 1
IBM Mainframe z/OS 62 1
Qsoft amoCRM 120 1
Юрасов Сергей 1 1
Курдюмов Константин 8 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Ванюлин Вячеслав 12 1
Сморгонский Анатолий 41 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Курюмов Анатолий 2 1
Айбашева Анна 98 1
Флоринский Алексей 8 1
Стуров Александр 10 1
Петров Виктор 19 1
Соломонов Юрий 11 1
Сокорнов Николай 18 1
Ярушина Алена 5 1
Донской Дмитрий 39 1
Гиацинтов Олег 14 1
Золотарев Сергей 12 1
Демидов Михаил 133 1
Белышков Леонид 18 1
Аншина Марина 78 1
Романов Алексей 49 1
Гимранов Ринат 125 1
Солодовников Денис 108 1
Денисов Артем 1 1
Кондаков Александр 21 1
Лядов Кирилл 17 1
Кирюшин Сергей 90 1
Сапронов Андрей 1 1
Горбачев Дмитрий 13 1
Грязев Андрей 1 1
Шмид Александр 17 1
Борбачева Ксения 5 1
Табаков Вадим 5 1
Аксельрод Александр 41 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Баскаков Артем 1 1
Карпицкий Олег 77 1
Petit Jean-Marc - Пети Жан-Марк 1 1
Легченко Михаил 25 1
Анохин Сергей 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18127 4
Земля - планета Солнечной системы 10522 4
Солнечная система - Solar system 2536 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 4
Юпитер - планета Солнечной системы 554 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7871 2
Россия - УФО - Челябинская область 1326 2
Россия - УФО - Свердловская область 1644 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 2
США - Калифорния 4689 2
Франция - Французская Республика 7931 2
Европа 24474 2
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 44 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 584 1
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1790 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 848 1
Россия - ЦФО - Брянская область 368 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3084 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 593 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3266 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2013 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 935 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1550 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1301 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1927 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1361 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1578 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 977 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 861 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1613 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1001 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2854 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9555 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10313 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 819 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3750 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1146 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6133 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5337 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5842 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 290 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1685 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1317 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4145 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 456 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1700 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 670 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6046 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1415 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1799 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Аренда 2529 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 659 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
Gartner - Гартнер 3587 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 58 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Oracle AppsForum 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще