«Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech

Финалисты трека BuildTech программы «Московский акселератор» представили широкой публике свои проекты в рамках демо-дня. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и корпорациями, встречах, которые удалось провести в рамках акселерационной программы. По итогам мероприятия компания «Северсталь» поделилась результатами взаимодействия со стартапами.

За 10 недель акселерационной программы состоялось 150 консультаций с экспертами, 300 индивидуальных встреч с трекерами, 26 индивидуальных встреч с представителями компании «Северсталь», 25 сформированных и адаптированных предложений для городских площадок, 5 мастермайндов, 2 экспертные сессии со столичными департаментами.

«Мы стремимся найти новые решения на рынке, которые могут нам помочь открыть новое направление бизнеса в строительном секторе. Было непросто выбрать победителей: в ходе программы мы увидели много интересных решений, однако в технологиях финалистов мы на данный момент видим больший потенциал с точки зрения продукта и бизнес-модели. Проекты участников «Московского акселератора» дают основание полагать, что цифровое, технологичное и энергоэффективное будущее строительства становится ближе. Благодарю коллег из Агентства инноваций Москвы за поддержку и за эффективное сотрудничество!» — отметил директор по развитию Бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев.

«Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech

Оплачиваемые пилоты на площадках партнера запустят стартапы:

— ИК «Генезис» — компания в области инжиниринга строительных технологий для каркасных и бескаркасных зданий;

— AeroCarbon — проект «Аэрокарбон Глобал» по выпуску инновационных оконных профилей с высокими показателями по энергосбережению и огнестойкости;

— «Полиметрика» — компания, занимающаяся технологией информационного моделирования (BIM) строительных конструкций.

«Победителями стали те проекты, которые смогли продемонстрировать самый высокий инновационный потенциал. Благодаря программе они получат поддержку для дальнейшего развития. Ведущие компании, в свою очередь, смогут найти варианты оптимизации производственных решений за счет внедрения прорывных технологий. Мы благодарим за сотрудничество компанию «Северсталь». Для Агентства инноваций Москвы очень важно видеть, как крупные корпорации поддерживают стартапы, как внедряют их идеи в решения глобальных задач», — отметила заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.

Стоит отметить, что участники трека уже успели привлечь инвестиции на сумму более 117 миллионов рублей. Стартап Каледософт, создавший сервис онлайн проектирования домов, получил сумму в размере 2.5 млн рублей. Еще один участник трека BuildTech, стартап «Векфорт», разработавший линейку инновационных композитных материалов-полуфабрикатов, доступных в различных формах под конкретные задачи заказчика с заданными свойствами, — 40 миллионов рублей. Компания «РАМ», внедрившая технологию нанесения алмазного композитного покрытия на металлы, — 75 миллионов рублей.

На этом взаимодействие с участниками трека BuildTech не заканчивается: выпускники продолжат работу как с командой компании «Северсталь», так и с программой «Московский акселератор». Также впереди их ждет трехмесячная программа пост-акселерационной поддержки.