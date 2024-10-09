я нас было крайне важно получить грант на пилотное тестирование «Роббо Класса» в столичной школе от Агентства инноваций Москвы . Он позволит нам активнее содействовать внедрению новых технологий

Летом 2022 г. Агентству инноваций Москвы исполнилось 10 лет. Оно было создано в 2012 г. для поддержки столи