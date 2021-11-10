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Правительство Москвы
Агентство инноваций города Москвы ГБУ



10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций
29.05.2021 Агентство инноваций Москвы запускает новый культурно-образовательный проект «Летний Октябрь»
26.05.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом
24.12.2020 Проекты Агентства инноваций Москвы стали победителями и призерами международных и российских премий
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей
22.10.2019 «Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве

Публикаций - 88, упоминаний - 145

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Нетология - Netology 32 5
Yandex - Яндекс 4577 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 4
SAP SE 4377 3
Nvidia Corp 3023 2
Dassault Systemes 182 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 2
Ростелеком - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 6 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 290 1
Dialog - Диалог 46 1
Intel Corporation 10801 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 946 1
General Electric - Дженерал электрик 392 1
ESG - Enterprise Strategy Group 129 1
iFarm 4 1
Сенсарт - SensArt 3 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 22 1
HintEd 3 1
Gero 2 1
SweetCard - Свиткард 3 1
Цифровое пространство 3 1
3D Robotics 3 1
Marvelmind Robotics 1 1
DJI 45 1
Wargaming 104 1
Netris - Нетрис 49 1
Vocord - Вокорд 117 1
Meta - Facebook 4129 1
VK - Mail.ru Group 2812 1
Skillbox - Скилбокс 32 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 1
iTeco - Ай-Теко 892 1
МФ технологии - МФТ 25 1
НейроЧат 2 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 1
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 5
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 3
Северсталь ПАО 273 3
Кировский завод 29 3
Уралсиб Банк 426 3
Уралсиб Страхование - Страховая компания 22 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 66 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 11 2
Русский стандарт Банк 344 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 2
Ингосстрах СПАО 279 2
Интер РАО ПАО 265 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 24 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 2
Альфа-Банк 1332 2
Почта Банк 304 2
X5 Group 650 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
BAE Systems 159 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 1
Genotek - Генотек 4 1
Темп НПП им. Ф. Короткова 2 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
Lockheed Martin 659 1
Самолёт ГК 20 1
Beth Israel Medical Center - Бет-Изрейел Медицинский Центр 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
Mindrock Capital 3 1
Кредит Европа банк 30 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Tholons 3 1
Лидер-инновации 27 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 155 62
Правительство Москвы 817 16
МИК - Московский инновационный кластер 65 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1247 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 2
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 62 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Мосгортранс ГУП 84 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 24 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 122 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 117 1
Роснано 619 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
АФТ - Ассоциация Финтех 85 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 476 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 78 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 56 2
Экология 18 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1251 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 2
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 1
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 1
3D печать 272 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 128 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 775 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 5 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
Website - Вебсайт 394 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 164 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 215 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 164 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 65 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 127 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 300 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1505 1
МИК - Московский акселератор 33 27
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 3
Apple iOS 6242 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Google Android 11666 2
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 123 2
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 1
Yandex DataSphere 7 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 19 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
Roblox - Онлайн-игра 9 1
Vocord Tahion 22 1
Yoloco 3 1
Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 1 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 7 1
Yandex DataLens 10 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 70 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 98 1
СПАРК-Интерфакс 113 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 41 1
Google YouTube - Видеохостинг 2175 1
Wargaming World of Warships 34 1
Wargaming World of Tanks 154 1
Фурсин Алексей 118 39
Сергунина Наталья 189 16
Парабучев Алексей 11 11
Борбачева Ксения 5 5
Лысенко Эдуард 221 4
Власов Максим 7 3
Лемякина Анна 3 2
Юдчиц Денис 7 2
Трошин Алексей 5 2
Гришин Дмитрий 182 2
Гритченко Максим 1 1
Мазунин Олег 1 1
Кулинкович Сергей 1 1
Ахтырский Влад 1 1
Цыпцын Сергей 1 1
Серов Сергей 1 1
Торсунов Вячеслав 1 1
Гущина Анна 1 1
Уралов Арсений 1 1
Кукушкин Антон 1 1
Коваленко Яна 1 1
Харитонов Константин 1 1
Козлов Вадим 1 1
Гончаренко Игорь 1 1
Лебедева Ксения 1 1
Алдошина Анастасия 1 1
Болодская Юлия 1 1
Жарчинская Альбина 1 1
Белошицкий Алексей 2 1
Чернов Игорь 2 1
Демин Игорь 2 1
Шойхет Борис 6 1
Стружак Евгений 1 1
Нечай Максим 1 1
Карцева Елена 1 1
Слепак Евгений 1 1
Урнышева Светлана 1 1
Брегман Георгий 1 1
Рень Виктор 1 1
Лесоводский Данил 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 65
Россия - Российская федерация - РФ 82467 44
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 6
Южная Корея - Сеул 313 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 5
Великобритания - Лондон 1840 5
Германия - Федеративная Республика 7787 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 4
Германия - Берлин 570 4
США - Нью-Йорк 2587 4
Китай - Пекин 816 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 3
Япония - Токио 884 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 3
Испания - Каталония - Барселона 697 3
Сингапур - Республика 1519 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1196 2
США - Иллинойс - Чикаго 384 2
Южная Корея - Республика 3255 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1068 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 2
Европа 7261 2
Португалия - Лиссабон 37 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 111 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1231 2
Нидерланды - Амстердам 488 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1073 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 116 1
Чехия - Чешская Республика 976 1
Латинская Америка 1345 1
Россия - СФО - Новосибирск 2924 1
Ближний Восток 2489 1
Казахстан - Республика 4137 1
Франция - Французская Республика 4928 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 7
Бизнес-акселератор 31 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 27 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 32 1
Образование в России 552 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 948 1
CrunchBase 63 2
Fortune Global 500 269 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 20 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
TED Talks 13 1
Cornell University - Корнеллский университет 101 1
РГУ - Ростовский государственный университет 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 1
World Summit Awards 6 5
Startup Village - международная стартап-конференция 45 4
BRICS Solutions Awards 5 4
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 3
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 1
Digital October - конференционное пространство 89 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 14 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
Время Инноваций - награда 2 1
Innovation of Things Awards 1 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
Web Summit 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
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