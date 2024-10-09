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Агентство инноваций Москвы, учрежденное столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Организация предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки, в том числе международные. Проекты агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои разработки, привлекать инвестиции и находить заказчиков.
СОБЫТИЯ
|09.10.2024
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Sitronics Group и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве
о сотрудничестве со стороны Sitronics Group подписал президент компании Сергей Ткаченко, со стороны Агентства инноваций Москвы – заместитель генерального директора Анна Чунина. В рамках сотрудн
|26.04.2024
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Разработчики и инноваторы из Татарстана получат доступ в инновационную экосистему Москвы
едпринимателей регионального уровня в проекты столицы», — сказал заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Максим Власов. В рамках соглашения планируется партнерство по прог
|16.01.2024
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Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант
я нас было крайне важно получить грант на пилотное тестирование «Роббо Класса» в столичной школе от Агентства инноваций Москвы. Он позволит нам активнее содействовать внедрению новых технологий
|08.08.2022
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Более 10 тыс. технологических компаний получили поддержку Агентства инноваций Москвы за 10 лет
Летом 2022 г. Агентству инноваций Москвы исполнилось 10 лет. Оно было создано в 2012 г. для поддержки столи
|10.11.2021
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Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки
й входа» для мировых компаний на российские рынки. С таким заявлением выступил генеральный директор Агентства инноваций Москвы в рамках круглого стола «Инновационные хабы: глобальные цели и тен
|13.09.2021
|Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи
|22.07.2021
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Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций
Если тестирование проходит успешно, то даем рекомендации к ее внедрению. Сейчас в программе более 1500 технологических решений, 81 завершенное пилотное тестирование, а также 30 — в стадии реализации. Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для со
|29.05.2021
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Агентство инноваций Москвы запускает новый культурно-образовательный проект «Летний Октябрь»
кция «Кино как метафора жизни», паблик-ток по биохакингу, тренинг по work life balance, игра «Паутина» и другие. Хэдлайнер программы — экспериментальная площадка Старт Хаб на Красном Октябре — проект Агентства инноваций Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Она была открыта в конце 2020 г. и стала пространством для экспериментов в б
|26.05.2021
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Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом
е о программах для коммуникации технологических МСП с лидерами рынка рассказал генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на сессии «Космический масштаб. Как покупать ст
|03.03.2021
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Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech
25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу
|24.12.2020
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Проекты Агентства инноваций Москвы стали победителями и призерами международных и российских премий
бласти проведения специальных мероприятий и событийного маркетинга. Экспертное жюри признало проект Агентства инноваций Москвы лучшим масштабным онлайн-конкурсом 2020 года. Он прошел в формате
|10.04.2020
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«Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей
у инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциа
|22.10.2019
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«Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве
исали руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов, генеральный директор «Агентства инноваций города Москвы» Алексей Парабучев и директор по распространению технологий
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Фурсин Алексей 158 56
|Сергунина Наталья 375 30
|Парабучев Алексей 17 11
|Борбачева Ксения 5 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Власов Максим 24 4
|Чунина Анна 4 4
|Николаев Максим 6 3
|Серов Сергей 9 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Денисов Владислав 4 3
|Евграфьев Евгений 3 3
|Елисеев Максим 3 3
|Коробкина Евгения 3 3
|Панков Александр 82 3
|Астахов Сергей 10 3
|Юдчиц Денис 7 2
|Лемякина Анна 17 2
|Трошин Алексей 16 2
|Конаш Дмитрий 21 2
|Каширин Александр 5 2
|Прунтов Кирилл 2 2
|Уланов Вадим 4 2
|Тютюнник Александр 45 2
|Можчиль Артем 2 2
|Павлюк Александр 12 2
|Богомолова Мария 3 2
|Пышминцев Игорь 3 2
|Полякевич Валерий 2 2
|Горбатько Александр 105 2
|Галкин Николай 140 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Тюренков Алексей 6 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Щеглова Юлия 25 1
|Каримов Руслан 66 1
|Платонов Владимир 1 1
|Маслов Сергей 4 1
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