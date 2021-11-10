Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Агентство инноваций города Москвы ГБУ
Публикаций - 88, упоминаний - 145
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фурсин Алексей 118 39
|Сергунина Наталья 189 16
|Парабучев Алексей 11 11
|Борбачева Ксения 5 5
|Лысенко Эдуард 221 4
|Власов Максим 7 3
|Лемякина Анна 3 2
|Юдчиц Денис 7 2
|Трошин Алексей 5 2
|Гришин Дмитрий 182 2
|Гритченко Максим 1 1
|Мазунин Олег 1 1
|Кулинкович Сергей 1 1
|Ахтырский Влад 1 1
|Цыпцын Сергей 1 1
|Серов Сергей 1 1
|Торсунов Вячеслав 1 1
|Гущина Анна 1 1
|Уралов Арсений 1 1
|Кукушкин Антон 1 1
|Коваленко Яна 1 1
|Харитонов Константин 1 1
|Козлов Вадим 1 1
|Гончаренко Игорь 1 1
|Лебедева Ксения 1 1
|Алдошина Анастасия 1 1
|Болодская Юлия 1 1
|Жарчинская Альбина 1 1
|Белошицкий Алексей 2 1
|Чернов Игорь 2 1
|Демин Игорь 2 1
|Шойхет Борис 6 1
|Стружак Евгений 1 1
|Нечай Максим 1 1
|Карцева Елена 1 1
|Слепак Евгений 1 1
|Урнышева Светлана 1 1
|Брегман Георгий 1 1
|Рень Виктор 1 1
|Лесоводский Данил 1 1
|CrunchBase 63 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru