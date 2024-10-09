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Правительство Москвы ДПиИР Москва Агентство инноваций города Москвы ГБУ

Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ

Агентство инноваций Москвы, учрежденное столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Организация предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки, в том числе международные. Проекты агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои разработки, привлекать инвестиции и находить заказчиков.

СОБЫТИЯ


09.10.2024 Sitronics Group и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

о сотрудничестве со стороны Sitronics Group подписал президент компании Сергей Ткаченко, со стороны Агентства инноваций Москвы – заместитель генерального директора Анна Чунина. В рамках сотрудн
26.04.2024 Разработчики и инноваторы из Татарстана получат доступ в инновационную экосистему Москвы

едпринимателей регионального уровня в проекты столицы», — сказал заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Максим Власов. В рамках соглашения планируется партнерство по прог
16.01.2024 Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант

я нас было крайне важно получить грант на пилотное тестирование «Роббо Класса» в столичной школе от Агентства инноваций Москвы. Он позволит нам активнее содействовать внедрению новых технологий
08.08.2022 Более 10 тыс. технологических компаний получили поддержку Агентства инноваций Москвы за 10 лет

Летом 2022 г. Агентству инноваций Москвы исполнилось 10 лет. Оно было создано в 2012 г. для поддержки столи
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки

й входа» для мировых компаний на российские рынки. С таким заявлением выступил генеральный директор Агентства инноваций Москвы в рамках круглого стола «Инновационные хабы: глобальные цели и тен
13.09.2021 Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций

Если тестирование проходит успешно, то даем рекомендации к ее внедрению. Сейчас в программе более 1500 технологических решений, 81 завершенное пилотное тестирование, а также 30 — в стадии реализации. Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для со
29.05.2021 Агентство инноваций Москвы запускает новый культурно-образовательный проект «Летний Октябрь»

кция «Кино как метафора жизни», паблик-ток по биохакингу, тренинг по work life balance, игра «Паутина» и другие. Хэдлайнер программы — экспериментальная площадка Старт Хаб на Красном Октябре — проект Агентства инноваций Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Она была открыта в конце 2020 г. и стала пространством для экспериментов в б
26.05.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом

е о программах для коммуникации технологических МСП с лидерами рынка рассказал генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на сессии «Космический масштаб. Как покупать ст
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech

25 февраля 2021 года по приглашению Агентства инноваций г. Москвы компания «ФлексСофт» приняла участие в выставке FinTech «Инновации финансового рынка», где презентовала свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу
24.12.2020 Проекты Агентства инноваций Москвы стали победителями и призерами международных и российских премий

бласти проведения специальных мероприятий и событийного маркетинга. Экспертное жюри признало проект Агентства инноваций Москвы лучшим масштабным онлайн-конкурсом 2020 года. Он прошел в формате

10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей

у инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях. Стратегические партнеры мероприятия — ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (структура правительства Москвы) и Российская ассоциа
22.10.2019 «Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве

исали руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов, генеральный директор «Агентства инноваций города Москвы» Алексей Парабучев и директор по распространению технологий

Публикаций - 155, упоминаний - 283

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 7
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
Microsoft Corporation 25775 5
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 4
SAP SE 5601 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 21 3
МегаФон 10742 3
Intel Corporation 12811 3
Softline - Софтлайн 3743 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Luxms 120 2
Easy Report 8 2
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 35 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Oracle Corporation 7074 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Telegram Group 2940 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Dassault Systemes 235 2
НейроЧат - NeuroChat 9 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 2
Nvidia Corp 4002 2
Терн ГК - Tern Group 82 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 15 1
Beorg - Биорг 130 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
Сенсарт - SensArt 4 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 1
Flant - Флант 213 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 5
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Абсолют Банк 249 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 3
Кировский завод 37 3
Группа Самолет 106 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Красный октябрь 33 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
Русский Стандарт Страхование 11 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
IBS - Oradell Capital - Oradell Company 5 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Русский стандарт Банк 509 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 90
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
МИК - Московский инновационный кластер 185 26
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 7 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Золотая пчела Биеннале - Golden Bee Global Biennale of Graphic Design 1 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
Гильдия маркетологов 4 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 72
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 14
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
МИК - Московский акселератор 36 32
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 16
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 5
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 2
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 2
Neiry Headphones 4 2
Neiry Headband 7 2
VOLTEP.online 2 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Windows 16882 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Yandex DataSphere 32 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Yoloco 4 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 7 1
ROBBO 3D-принтер 10 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
Softline - DeskWork 117 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 4 1
Фурсин Алексей 158 56
Сергунина Наталья 375 30
Парабучев Алексей 17 11
Борбачева Ксения 5 5
Лысенко Эдуард 317 5
Власов Максим 24 4
Чунина Анна 4 4
Николаев Максим 6 3
Серов Сергей 9 3
Алешкин Сергей 65 3
Денисов Владислав 4 3
Евграфьев Евгений 3 3
Елисеев Максим 3 3
Коробкина Евгения 3 3
Панков Александр 82 3
Астахов Сергей 10 3
Юдчиц Денис 7 2
Лемякина Анна 17 2
Трошин Алексей 16 2
Конаш Дмитрий 21 2
Каширин Александр 5 2
Прунтов Кирилл 2 2
Уланов Вадим 4 2
Тютюнник Александр 45 2
Можчиль Артем 2 2
Павлюк Александр 12 2
Богомолова Мария 3 2
Пышминцев Игорь 3 2
Полякевич Валерий 2 2
Горбатько Александр 105 2
Галкин Николай 140 2
Гришин Дмитрий 210 2
Тюренков Алексей 6 2
Ефаров Юрий 8 2
Кузьминов Илья 11 2
Булгаков Кирилл 133 2
Щеглова Юлия 25 1
Каримов Руслан 66 1
Платонов Владимир 1 1
Маслов Сергей 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 134
Россия - РФ - Российская федерация 166168 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Европа 24964 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Южная Корея - Сеул 375 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Германия - Берлин 732 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Индия - Bharat 5870 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Сингапур - Республика 1953 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Япония - Токио 1020 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Португалия - Лиссабон 41 2
Москва - СЗАО - Строгино 53 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 20
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 12
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
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Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 5
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Crunchbase 74 2
Мобильные системы 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
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РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
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Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development - Меню Корейский институт развития стартапов и предпринимательств 1 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Минтруд РФ - ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта ФГБУ - СПбНЦЭР им. Альбрехта - Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 2 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Open University of Catalonia - Открытый Университет Каталонии 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 19
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 13
Старт Хаб 21 11
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 8
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 7
BRICS Solutions Awards 5 5
World Summit Awards 6 5
Startup Village - международная стартап-конференция 62 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Время Инноваций - награда 2 1
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