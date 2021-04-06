Спецпроекты

На Московском заводе тепловой автоматики протестируют отечественный конструктор документов

Инновации и стартапы

Московский завод тепловой автоматики протестирует конструктор документов Doczilla, разработанный компанией Lex Borealis. Испытания цифрового продукта будут проходить до середины мая 2021 г. в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Doczilla позволяет пользователям автоматизировать подготовку типовых документов, самостоятельно создавать интерактивные шаблоны, а также одномоментно менять стандартные формулировки в них. Сервис содержит десятки шаблонов документов, составленных коллективом юристов, специализирующихся в самых разных отраслях. Также решение позволяет внедрить собственные формы и документы и автоматизировать работу по их составлению.

«На предприятии ожидают, что цифровое решение ускорит процесс подготовки документов, а также поможет избежать ошибок при их составлении», — отметила заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Екатерина Бражникова.

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Doczilla позволяет пользователям автоматизировать подготовку типовых документов

Конструктор документов можно встроить как в инструментарий информационной системы компании, так и пользоваться веб-версией через браузер. Во втором случае решение защищено в облаке и отвечает всем требованиям нового законодательства в части обработки персональных данных и хранения в РФ на сертифицированных серверах.

Напомним, программа пилотного тестирования инноваций была запущена правительством Москвы в мае 2020 г., а с 2019 г. работала в тестовом режиме. В рамках проекта инновационные компании могут проводить испытания своих технологий на государственных и коммерческих площадках столицы.

Программа завоевала премию Digital Leaders 2020 в номинации «Платформа года» и стала номинантом World Summit Awards 2020 — масштабного конкурса инновационных и цифровых инициатив, который проводится в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Международные эксперты признали столичную программу лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами».

Агентство инноваций Москвы создано городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.

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