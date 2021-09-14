ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 2

В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 7

В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 5

Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 7

SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 2

Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 3

Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1

Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1

Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 2

Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН 3

МТС разработала технологию оценки эффективности наружной рекламы с помощью Big Data 3

Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1

5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 3

Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1

Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1

В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition 3

Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 1

VMware представила план устойчивого развития до 2030 года 1

Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1