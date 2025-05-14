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ООН Организация Объединённых Наций UN United Nations
СОБЫТИЯ
|14.05.2025
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Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными
информационной безопасности (группа компаний «Гарда»), вошел в состав международной рабочей группы ООН по управлению данными (Working Group on Data Governance, WG-DG). Решение принято комитето
|17.02.2025
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«Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН
«Лаборатория Касперского» присоединилась к числу организаций, поддерживающих концепцию Глобального цифрового договора ООН. В документе перечислены задачи и принципы, которые будут способствовать достижению инклюзивного, открытого и устойчивого цифрового будущего. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатор
|07.02.2025
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Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности
Концепция проекта Россия представила в Организацию Объединенных Наций (ООН) проект концепции по обеспечению международной информационной безопасности (ИБ), пишет ТАСС. Информационное пространство является общечеловеческим достоянием, а его безопасность является ос
|15.10.2024
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Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города
Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Церемония вручения состоялась сег
|19.09.2024
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ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта
Рекомендации ООН Консультативный орган по ИИ при ООН опубликовал свой заключительный доклад, в кото
|13.08.2024
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ООН приняла предложенный Россией проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Принятие проекта конвенции ООН Специальный комитет ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о прот
|31.08.2023
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В ООН обсуждается российский проект договора о киберпреступности. Microsoft его жестко критикует
Заявление Microsoft Microsoft выступила с критикой разработанного Россией проекта договора ООН по киберпреступности, написал британский новостной сайт Theregister.com. Новая международ
|17.08.2021
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В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми
Опасно и безответственно Эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали заявление, в котором призвали главы всех государств - членов ООН ввести глобальный мораторий на продажу и передачу технологий слежения за гражданами до тех пор, пока пов
|13.08.2021
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Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату
Представители NFT платформы Unique Network объявили, что были выбраны и аккредитованы Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Международной ассоциацией по продвижению инновационн
|27.07.2021
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Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Российская конвенция для ООН Россия внесла в специальный комитет Организации объединенных наций (ООН) проект ко
|31.05.2021
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Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе
впервые напал на людей. Инцидент произошел в Ливии в 2020 г., информация о нём излагается в отчете ООН. Во время стычки между правительством Ливии и силами, верными Халифе Хафтару (Khalifa Haf
|16.04.2021
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Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН
чень похожими реквизитами, после чего засылали жертвам счета на оплату, поспешно затем обналичивая полученные средства. Крупнейшим разовым уловом стала сумма в $188815, которую выманили у сотрудников ООН. Средняя сумма добычи мошенников составляла около $77 тыс. От их действий пострадали 35 организаций. Мошенник родом из Нигерии, выманивший почти $200 тыс. у сотрудников ООН, приговор
|09.02.2021
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Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами
Корейская народно-демократическая республика (КНДР) в обход санкций Организации объединенных наций (ООН) модернизировала свое ядерное оружие за счет средств, украденных, в том числе, правительс
|27.01.2021
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Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН
27 января в 11:00 в рамках российского трека Al For Good Global Summit на площадке ООН состоится презентация стартапов, ставших победителями программы Фонда «Сколково» «Глобаль
|14.01.2021
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Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН
, ритейла и fintech имеют большой потенциал для реализации целей устойчивого развития, определенных ООН в 2015 г. Карта будет постоянно дополняться кейсами участников международной программы фо
|12.01.2021
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В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition
Национальная сеть Глобального договора ООН, международная консалтинговая компания Accenture и технологическая компания SAP запустили
|15.12.2020
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Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН
ей Smart Engines в области создания малобитных нейронных сетей и энергоэффективного ИИ. Проект представлен в категории «Борьба с изменением климата», что является одним из ключевых ориентиров доклада ООН, посвященных проблемам защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты. «Мы являемся научной компанией и придерживаемся принципов ответственности при создании технологий ИИ. Для нас
|16.11.2020
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Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН
— масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
|15.10.2020
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Smart Engines присоединилась к глобальному договору ООН
ллекта и систем распознавания присоединилась к глобальному договору Организации объединенных наций (ООН). Глобальный договор – крупнейшая международная инициатива, направленная на вовлечение би
|10.02.2020
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Взломаны серверы ООН
Утечка доклада ООН В распоряжении средства массовой информации оказался секретный доклад ООН, в котор
|05.08.2019
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Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН
льзователи достигает 135 тыс. В результате ошибки конфигурации, обнаруженной Джайном, в открытый доступ попали данные таких компаний как Google, Yahoo!, Lenovo, 1Password и Zendesk, организаций вроде ООН и NASA, а также ряда правительств — например, данные по государственному дорожно-транспортному проекту Бразилии. В состав данных входит как информация о текущем состоянии и развитии различн
|05.04.2019
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Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН
Вниз по списку Россия заняла 26 место в рейтинге Глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН Global Cybersecurity Index 2018 с показателем 0,836 балла. Напомним, в предыдущей редакции рейтинга, выпущенной в 2017 г., она занимала десятое место с индексом 0,788 балла. Таким образом,
|17.01.2019
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Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва
Сейчас это единственный отчет об уровне развития электронного правительства всех государств-членов ООН. Исследование состоит из аналитической части и данных о развитии электронного правительст
|25.10.2018
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Ericsson обеспечит миротворцев ООН связью в критических ситуациях
едачи данных и видео, будут дополнены полноценными мультимедийными возможностями. В настоящее время ООН проводит 14 миротворческих операций в разных странах мира. Как правило, миротворческие ми
|24.07.2018
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ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг
Москва заняла первое место по индексу оказания электронных услуг населению в рейтинге, составленном ООН. В общей сложности в списке представлены 40 городов, причем речь идет о мировых столицах.
|02.08.2017
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Россия заняла 10 место в индексе кибербезопасности ООН
сследовании, которое проводилось Международным союзом электросвязи – специализированным учреждением ООН, изучены разные аспекты обеспечения кибербезопасности в странах-членах этой международной
|08.06.2017
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Минкомсвязи РФ России предложило модель перехода государственных сайтов на единые стандарты
форме на территории субъектов РФ, а также меры по улучшению позиции Российской Федерации в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. В ходе заседания Минкомсвязи России предст
|17.04.2017
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Минкомсвязи разъяснило ООН, как нужно управлять интернетом
Концепция МинкомсвязиМинкомсвязи разработало концепцию новой конвенции ООН, в которой речь идет об управлении интернетом, а также о его безопасности и развитии. Об
|02.03.2016
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«Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию
Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии начинает сотрудничество с ИТ-компанией «Прогноз». Компания выполнит про
|28.09.2015
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Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН
аны 17 задач устойчивого развития на ближайшие 15 лет, которые планируют выполнить страны-участницы ООН и международное сообщество в целом. Задачи предполагают повышение доступности услуг ШПД д
|08.09.2015
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Comindware оптимизировала работу сервисных центров ООН
авления процессной и проектной деятельностью предприятий — внедрила свое решение в сервисные центры ООН. Об этом говорится в заявлении фонда «Сколково», поступившем в редакцию CNews. Решение Co
|07.04.2015
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НП «ГЛОНАСС» возглавило рабочую группу по разработке правил ООН
ГЛОНАСС» Евгений Мейлихов был назначен председателем российской рабочей группы по разработке правил ООН в отношении требований к транспортным средствам, оснащенным системами экстренного вызова
|15.12.2014
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Правительства не договорились о спасении климата планеты
я 2015 года в Лиме (Перу) завершились переговоры по проблеме изменения климата, которые проходили в ООН с участием представителей более 200 стран. Несмотря на то, что переговоры затянулись и дл
|07.11.2014
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ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета»
Н для интернета», указывая, что построение органов управления NetMundial будет напоминать структуру Совета безопасности ООН. Так, управляющий орган NetMundial Initiative будет включать пять пос
|03.10.2014
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Китай передал ООН наборы данных GlobeLand30
Китай передал ООН первые в мире данные глобального мониторинга почвенно-растительного покрова с разрешением
|11.08.2014
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ООН предлагает создать глобальную геодезическую систему
Экспертный комитет ООН по вопросам управления глобальной геопространственной информацией (UN-GGIM) одобрил проек
|25.06.2014
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Правительство не выполнило задачу Путина о попадании в топ-20 мирового рейтинга э-правительства
Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал новый рейтинг государств по уровню развития электронного правительства — United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want (ссылка на PDF-версию). Го
|18.06.2014
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ООН использует решение российской ИТ-компании для предоставления доступа к данным по Африке
Российская компания «Прогноз», разработчик программного обеспечения класса «бизнес-аналитика», завершила внедрение решения для Программы развития ООН (ПРООН). Интернет-портал AfriGAP - это статистический ресурс, предоставляющий информацию о деятельности правительств и социально-экономическом развитии стран Африки. Аналитики, ученые, социологи
|23.09.2013
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EVE Online оценили в ООН и ЮНЕСКО
Гибрид космической оперы и многопользовательской ролевой игры EVE Online получил премию от ООН и ЮНЕСКО. EVE Online стала обладателем премии World Summit Award за выдающиеся достижения в сфере электронных и цифровых развлечений. Игра разработана исландской студией CCP Games в 2003 го
|19.04.2013
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В погоне за рейтингом: избранные госсайты России ждет срочная модернизация
итель министра связи Олег Пак заявил о необходимости повысить место России в международном рейтинге ООН по электронному правительству. «Перед Российской Федерацией стоит задача к 2015 г. войти
ООН и организации, системы, технологии, персоны:
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