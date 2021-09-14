Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ООН
Организация Объединённых Наций
UN
United Nations
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 255, упоминаний - 386
ООН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 12
|Никифоров Николай 1126 9
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Арлазаров Владимир 118 5
|Дворкович Аркадий 169 4
|Рудычева Наталья 81 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Сереченко Денис 13 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Шадаев Максут 384 2
|Пак Олег 90 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
|Мякишева Марина 84 2
|Акимов Максим 167 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Ефимов Владимир 32 2
|Лямин Александр 59 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Шилов Сергей 61 1
|Зенкин Денис 96 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Думнов Алексей 1 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Скляр Алексей 49 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Калинин Александр 95 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Чубайс Анатолий 105 1
|Поляков Сергей 60 1
|Лацанич Василь 92 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Bacon Francis - Бэкон Фрэнсис 1 1
|Sweet Julie - Свит Джули 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755010, в очереди разбора - 658700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755010, в очереди разбора - 658700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru