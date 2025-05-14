ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations

Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными информационной безопасности (группа компаний «Гарда»), вошел в состав международной рабочей группы ООН по управлению данными (Working Group on Data Governance, WG-DG). Решение принято комитето

«Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН «Лаборатория Касперского» присоединилась к числу организаций, поддерживающих концепцию Глобального цифрового договора ООН. В документе перечислены задачи и принципы, которые будут способствовать достижению инклюзивного, открытого и устойчивого цифрового будущего. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатор

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности Концепция проекта Россия представила в Организацию Объединенных Наций (ООН) проект концепции по обеспечению международной информационной безопасности (ИБ), пишет ТАСС. Информационное пространство является общечеловеческим достоянием, а его безопасность является ос

Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Церемония вручения состоялась сег

ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта Рекомендации ООН Консультативный орган по ИИ при ООН опубликовал свой заключительный доклад, в кото

ООН приняла предложенный Россией проект конвенции по борьбе с киберпреступностью Принятие проекта конвенции ООН Специальный комитет ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о прот

В ООН обсуждается российский проект договора о киберпреступности. Microsoft его жестко критикует Заявление Microsoft Microsoft выступила с критикой разработанного Россией проекта договора ООН по киберпреступности, написал британский новостной сайт Theregister.com. Новая международ

В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми Опасно и безответственно Эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали заявление, в котором призвали главы всех государств - членов ООН ввести глобальный мораторий на продажу и передачу технологий слежения за гражданами до тех пор, пока пов

Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату Представители NFT платформы Unique Network объявили, что были выбраны и аккредитованы Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Международной ассоциацией по продвижению инновационн

Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью Российская конвенция для ООН Россия внесла в специальный комитет Организации объединенных наций (ООН) проект ко

Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе впервые напал на людей. Инцидент произошел в Ливии в 2020 г., информация о нём излагается в отчете ООН. Во время стычки между правительством Ливии и силами, верными Халифе Хафтару (Khalifa Haf

Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН чень похожими реквизитами, после чего засылали жертвам счета на оплату, поспешно затем обналичивая полученные средства. Крупнейшим разовым уловом стала сумма в $188815, которую выманили у сотрудников ООН. Средняя сумма добычи мошенников составляла около $77 тыс. От их действий пострадали 35 организаций. Мошенник родом из Нигерии, выманивший почти $200 тыс. у сотрудников ООН, приговор

Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами Корейская народно-демократическая республика (КНДР) в обход санкций Организации объединенных наций (ООН) модернизировала свое ядерное оружие за счет средств, украденных, в том числе, правительс

Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 27 января в 11:00 в рамках российского трека Al For Good Global Summit на площадке ООН состоится презентация стартапов, ставших победителями программы Фонда «Сколково» «Глобаль

Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН , ритейла и fintech имеют большой потенциал для реализации целей устойчивого развития, определенных ООН в 2015 г. Карта будет постоянно дополняться кейсами участников международной программы фо

В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition Национальная сеть Глобального договора ООН, международная консалтинговая компания Accenture и технологическая компания SAP запустили

Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН ей Smart Engines в области создания малобитных нейронных сетей и энергоэффективного ИИ. Проект представлен в категории «Борьба с изменением климата», что является одним из ключевых ориентиров доклада ООН, посвященных проблемам защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты. «Мы являемся научной компанией и придерживаемся принципов ответственности при создании технологий ИИ. Для нас

Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН — масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Smart Engines присоединилась к глобальному договору ООН ллекта и систем распознавания присоединилась к глобальному договору Организации объединенных наций (ООН). Глобальный договор – крупнейшая международная инициатива, направленная на вовлечение би

Взломаны серверы ООН Утечка доклада ООН В распоряжении средства массовой информации оказался секретный доклад ООН, в котор

Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН льзователи достигает 135 тыс. В результате ошибки конфигурации, обнаруженной Джайном, в открытый доступ попали данные таких компаний как Google, Yahoo!, Lenovo, 1Password и Zendesk, организаций вроде ООН и NASA, а также ряда правительств — например, данные по государственному дорожно-транспортному проекту Бразилии. В состав данных входит как информация о текущем состоянии и развитии различн

Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН Вниз по списку Россия заняла 26 место в рейтинге Глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН Global Cybersecurity Index 2018 с показателем 0,836 балла. Напомним, в предыдущей редакции рейтинга, выпущенной в 2017 г., она занимала десятое место с индексом 0,788 балла. Таким образом,

Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва Сейчас это единственный отчет об уровне развития электронного правительства всех государств-членов ООН. Исследование состоит из аналитической части и данных о развитии электронного правительст

Ericsson обеспечит миротворцев ООН связью в критических ситуациях едачи данных и видео, будут дополнены полноценными мультимедийными возможностями. В настоящее время ООН проводит 14 миротворческих операций в разных странах мира. Как правило, миротворческие ми

ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг Москва заняла первое место по индексу оказания электронных услуг населению в рейтинге, составленном ООН. В общей сложности в списке представлены 40 городов, причем речь идет о мировых столицах.

Россия заняла 10 место в индексе кибербезопасности ООН сследовании, которое проводилось Международным союзом электросвязи – специализированным учреждением ООН, изучены разные аспекты обеспечения кибербезопасности в странах-членах этой международной

Минкомсвязи РФ России предложило модель перехода государственных сайтов на единые стандарты форме на территории субъектов РФ, а также меры по улучшению позиции Российской Федерации в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. В ходе заседания Минкомсвязи России предст

Минкомсвязи разъяснило ООН, как нужно управлять интернетом Концепция МинкомсвязиМинкомсвязи разработало концепцию новой конвенции ООН, в которой речь идет об управлении интернетом, а также о его безопасности и развитии. Об

«Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии начинает сотрудничество с ИТ-компанией «Прогноз». Компания выполнит про

Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН аны 17 задач устойчивого развития на ближайшие 15 лет, которые планируют выполнить страны-участницы ООН и международное сообщество в целом. Задачи предполагают повышение доступности услуг ШПД д

Comindware оптимизировала работу сервисных центров ООН авления процессной и проектной деятельностью предприятий — внедрила свое решение в сервисные центры ООН. Об этом говорится в заявлении фонда «Сколково», поступившем в редакцию CNews. Решение Co

НП «ГЛОНАСС» возглавило рабочую группу по разработке правил ООН ГЛОНАСС» Евгений Мейлихов был назначен председателем российской рабочей группы по разработке правил ООН в отношении требований к транспортным средствам, оснащенным системами экстренного вызова

Правительства не договорились о спасении климата планеты я 2015 года в Лиме (Перу) завершились переговоры по проблеме изменения климата, которые проходили в ООН с участием представителей более 200 стран. Несмотря на то, что переговоры затянулись и дл

ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета» Н для интернета», указывая, что построение органов управления NetMundial будет напоминать структуру Совета безопасности ООН. Так, управляющий орган NetMundial Initiative будет включать пять пос

Китай передал ООН наборы данных GlobeLand30 Китай передал ООН первые в мире данные глобального мониторинга почвенно-растительного покрова с разрешением

ООН предлагает создать глобальную геодезическую систему Экспертный комитет ООН по вопросам управления глобальной геопространственной информацией (UN-GGIM) одобрил проек

Правительство не выполнило задачу Путина о попадании в топ-20 мирового рейтинга э-правительства Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал новый рейтинг государств по уровню развития электронного правительства — United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want (ссылка на PDF-версию). Го

ООН использует решение российской ИТ-компании для предоставления доступа к данным по Африке Российская компания «Прогноз», разработчик программного обеспечения класса «бизнес-аналитика», завершила внедрение решения для Программы развития ООН (ПРООН). Интернет-портал AfriGAP - это статистический ресурс, предоставляющий информацию о деятельности правительств и социально-экономическом развитии стран Африки. Аналитики, ученые, социологи

EVE Online оценили в ООН и ЮНЕСКО Гибрид космической оперы и многопользовательской ролевой игры EVE Online получил премию от ООН и ЮНЕСКО. EVE Online стала обладателем премии World Summit Award за выдающиеся достижения в сфере электронных и цифровых развлечений. Игра разработана исландской студией CCP Games в 2003 го