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ООН Организация Объединённых Наций UN United Nations

ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations

СОБЫТИЯ


14.05.2025 Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными

информационной безопасности (группа компаний «Гарда»), вошел в состав международной рабочей группы ООН по управлению данными (Working Group on Data Governance, WG-DG). Решение принято комитето
17.02.2025 «Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН

«Лаборатория Касперского» присоединилась к числу организаций, поддерживающих концепцию Глобального цифрового договора ООН. В документе перечислены задачи и принципы, которые будут способствовать достижению инклюзивного, открытого и устойчивого цифрового будущего. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатор
07.02.2025 Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Концепция проекта Россия представила в Организацию Объединенных Наций (ООН) проект концепции по обеспечению международной информационной безопасности (ИБ), пишет ТАСС. Информационное пространство является общечеловеческим достоянием, а его безопасность является ос
15.10.2024 Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Церемония вручения состоялась сег
19.09.2024 ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта

Рекомендации ООН Консультативный орган по ИИ при ООН опубликовал свой заключительный доклад, в кото
13.08.2024 ООН приняла предложенный Россией проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

Принятие проекта конвенции ООН Специальный комитет ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о прот
31.08.2023 В ООН обсуждается российский проект договора о киберпреступности. Microsoft его жестко критикует

Заявление Microsoft Microsoft выступила с критикой разработанного Россией проекта договора ООН по киберпреступности, написал британский новостной сайт Theregister.com. Новая международ
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми

Опасно и безответственно Эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали заявление, в котором призвали главы всех государств - членов ООН ввести глобальный мораторий на продажу и передачу технологий слежения за гражданами до тех пор, пока пов
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату

Представители NFT платформы Unique Network объявили, что были выбраны и аккредитованы Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Международной ассоциацией по продвижению инновационн
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

Российская конвенция для ООН Россия внесла в специальный комитет Организации объединенных наций (ООН) проект ко
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе

впервые напал на людей. Инцидент произошел в Ливии в 2020 г., информация о нём излагается в отчете ООН. Во время стычки между правительством Ливии и силами, верными Халифе Хафтару (Khalifa Haf
16.04.2021 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН

чень похожими реквизитами, после чего засылали жертвам счета на оплату, поспешно затем обналичивая полученные средства. Крупнейшим разовым уловом стала сумма в $188815, которую выманили у сотрудников ООН. Средняя сумма добычи мошенников составляла около $77 тыс. От их действий пострадали 35 организаций. Мошенник родом из Нигерии, выманивший почти $200 тыс. у сотрудников ООН, приговор
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) в обход санкций Организации объединенных наций (ООН) модернизировала свое ядерное оружие за счет средств, украденных, в том числе, правительс
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН

27 января в 11:00 в рамках российского трека Al For Good Global Summit на площадке ООН состоится презентация стартапов, ставших победителями программы Фонда «Сколково» «Глобаль
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН

, ритейла и fintech имеют большой потенциал для реализации целей устойчивого развития, определенных ООН в 2015 г. Карта будет постоянно дополняться кейсами участников международной программы фо
12.01.2021 В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition

Национальная сеть Глобального договора ООН, международная консалтинговая компания Accenture и технологическая компания SAP запустили
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН

ей Smart Engines в области создания малобитных нейронных сетей и энергоэффективного ИИ. Проект представлен в категории «Борьба с изменением климата», что является одним из ключевых ориентиров доклада ООН, посвященных проблемам защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты. «Мы являемся научной компанией и придерживаемся принципов ответственности при создании технологий ИИ. Для нас

16.11.2020 Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН

— масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

15.10.2020 Smart Engines присоединилась к глобальному договору ООН

ллекта и систем распознавания присоединилась к глобальному договору Организации объединенных наций (ООН). Глобальный договор – крупнейшая международная инициатива, направленная на вовлечение би
10.02.2020 Взломаны серверы ООН

Утечка доклада ООН В распоряжении средства массовой информации оказался секретный доклад ООН, в котор
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН

льзователи достигает 135 тыс. В результате ошибки конфигурации, обнаруженной Джайном, в открытый доступ попали данные таких компаний как Google, Yahoo!, Lenovo, 1Password и Zendesk, организаций вроде ООН и NASA, а также ряда правительств — например, данные по государственному дорожно-транспортному проекту Бразилии. В состав данных входит как информация о текущем состоянии и развитии различн
05.04.2019 Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН

Вниз по списку Россия заняла 26 место в рейтинге Глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН Global Cybersecurity Index 2018 с показателем 0,836 балла. Напомним, в предыдущей редакции рейтинга, выпущенной в 2017 г., она занимала десятое место с индексом 0,788 балла. Таким образом,

17.01.2019 Рейтинг электронных правительств ООН возглавила Москва

Сейчас это единственный отчет об уровне развития электронного правительства всех государств-членов ООН. Исследование состоит из аналитической части и данных о развитии электронного правительст
25.10.2018 Ericsson обеспечит миротворцев ООН связью в критических ситуациях

едачи данных и видео, будут дополнены полноценными мультимедийными возможностями. В настоящее время ООН проводит 14 миротворческих операций в разных странах мира. Как правило, миротворческие ми
24.07.2018 ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг

Москва заняла первое место по индексу оказания электронных услуг населению в рейтинге, составленном ООН. В общей сложности в списке представлены 40 городов, причем речь идет о мировых столицах.
02.08.2017 Россия заняла 10 место в индексе кибербезопасности ООН

сследовании, которое проводилось Международным союзом электросвязи – специализированным учреждением ООН, изучены разные аспекты обеспечения кибербезопасности в странах-членах этой международной
08.06.2017 Минкомсвязи РФ России предложило модель перехода государственных сайтов на единые стандарты

форме на территории субъектов РФ, а также меры по улучшению позиции Российской Федерации в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. В ходе заседания Минкомсвязи России предст
17.04.2017 Минкомсвязи разъяснило ООН, как нужно управлять интернетом

Концепция МинкомсвязиМинкомсвязи разработало концепцию новой конвенции ООН, в которой речь идет об управлении интернетом, а также о его безопасности и развитии. Об

02.03.2016 «Прогноз» поможет Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии обрабатывать статистическую информацию

Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии начинает сотрудничество с ИТ-компанией «Прогноз». Компания выполнит про
28.09.2015 Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН

аны 17 задач устойчивого развития на ближайшие 15 лет, которые планируют выполнить страны-участницы ООН и международное сообщество в целом. Задачи предполагают повышение доступности услуг ШПД д
08.09.2015 Comindware оптимизировала работу сервисных центров ООН

авления процессной и проектной деятельностью предприятий — внедрила свое решение в сервисные центры ООН. Об этом говорится в заявлении фонда «Сколково», поступившем в редакцию CNews. Решение Co
07.04.2015 НП «ГЛОНАСС» возглавило рабочую группу по разработке правил ООН

ГЛОНАСС» Евгений Мейлихов был назначен председателем российской рабочей группы по разработке правил ООН в отношении требований к транспортным средствам, оснащенным системами экстренного вызова

15.12.2014 Правительства не договорились о спасении климата планеты

я 2015 года в Лиме (Перу) завершились переговоры по проблеме изменения климата, которые проходили в ООН с участием представителей более 200 стран. Несмотря на то, что переговоры затянулись и дл
07.11.2014 ICANN создала «Совет безопасности ООН для интернета»

Н для интернета», указывая, что построение органов управления NetMundial будет напоминать структуру Совета безопасности ООН. Так, управляющий орган NetMundial Initiative будет включать пять пос
03.10.2014 Китай передал ООН наборы данных GlobeLand30

Китай передал ООН первые в мире данные глобального мониторинга почвенно-растительного покрова с разрешением
11.08.2014 ООН предлагает создать глобальную геодезическую систему

Экспертный комитет ООН по вопросам управления глобальной геопространственной информацией (UN-GGIM) одобрил проек
25.06.2014 Правительство не выполнило задачу Путина о попадании в топ-20 мирового рейтинга э-правительства

Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал новый рейтинг государств по уровню развития электронного правительства — United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want (ссылка на PDF-версию). Го
18.06.2014 ООН использует решение российской ИТ-компании для предоставления доступа к данным по Африке

Российская компания «Прогноз», разработчик программного обеспечения класса «бизнес-аналитика», завершила внедрение решения для Программы развития ООН (ПРООН). Интернет-портал AfriGAP - это статистический ресурс, предоставляющий информацию о деятельности правительств и социально-экономическом развитии стран Африки. Аналитики, ученые, социологи
23.09.2013 EVE Online оценили в ООН и ЮНЕСКО

Гибрид космической оперы и многопользовательской ролевой игры EVE Online получил премию от ООН и ЮНЕСКО. EVE Online стала обладателем премии World Summit Award за выдающиеся достижения в сфере электронных и цифровых развлечений. Игра разработана исландской студией CCP Games в 2003 го
19.04.2013 В погоне за рейтингом: избранные госсайты России ждет срочная модернизация

итель министра связи Олег Пак заявил о необходимости повысить место России в международном рейтинге ООН по электронному правительству. «Перед Российской Федерацией стоит задача к 2015 г. войти


Публикаций - 1190, упоминаний - 1833

ООН и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 36
Cisco Systems 5372 32
Intel Corporation 12811 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Ростелеком 10948 26
Oracle Corporation 7074 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
SAP SE 5601 18
Yandex - Яндекс 9215 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
МегаФон 10742 17
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 16
Huawei 4675 16
HP - Hewlett-Packard 3662 15
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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 11
ESG - Enterprise Strategy Group 264 11
Dell EMC 5180 11
Apple Inc 13154 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 9
Samsung Electronics 11064 9
Philips 2099 8
Киевстар - Kyivstar 569 8
X Corp - Twitter 2938 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Sony 6739 7
Yahoo! 3726 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 14
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 9
Почта России ПАО 2370 9
Merrill Lynch 454 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Альфа-Банк 1979 6
Walt Disney Company 647 6
MODIS - Одежда 3000 58 6
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Tessi 9 5
Visa International 1993 4
Boeing 1031 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Альфа-Групп 745 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Uber 357 4
Россети Ленэнерго 1699 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Amnesty International 21 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Tesla Motors 461 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 90
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 80
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 52
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 27
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 24
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 24
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 23
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 22
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 21
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 18
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 13
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 66
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 51
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 9
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 8
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
Greenpeace - Гринпис 130 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
Международная академия связи - МАС 46 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 3
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 171
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 96
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 91
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 85
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 84
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 84
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 75
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 74
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 45
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 45
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 44
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
Microsoft Windows 2000 8678 39
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 34
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 22
Linux OS 11533 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Microsoft Windows 16882 17
Google Earth - Google Планета Земля 490 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
Smart Engines - GreenOCR 45 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 8
Google Android 15243 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 7
Реестр добросовестных экспортеров 213 7
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple iOS 8583 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Azure 1526 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 6
NSO Group - Pegasus 98 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Apple iPhone 6 4861 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 5
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 5
Путин Владимир 3454 32
Никифоров Николай 1138 19
Медведев Дмитрий 1665 18
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 18
Bush George - Буш Джордж 336 16
Щеголев Игорь 699 15
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 15
Арлазаров Владимир 290 10
Шалманов Сергей 202 9
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 9
Chan Margaret - Чань Маргарет 12 9
Альтовский Евгений 42 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Лысенко Эдуард 317 7
Казак Максим 162 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 7
Мишустин Михаил 787 6
Blair Tony - Блэр Тони 57 6
Рейман Леонид 1065 6
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 5
Пак Олег 112 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Дворкович Аркадий 216 5
Опенышева Светлана 64 5
Попов Алексей 339 5
Гуральников Сергей 164 5
Гаттаров Руслан 144 5
Рудычева Наталья 95 5
Кесельбренер Леонид 52 5
Сапельников Сергей 109 5
Коротков Андрей 87 5
Blix Hans - Бликс Ханс 5 5
Шадаев Максут 1210 4
Собянин Сергей 538 4
Касперский Евгений 337 4
Паршин Максим 323 4
Онищенко Владислав 98 4
Массух Илья 239 4
Кузьмин Алексей 38 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 519
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 404
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 195
Европа 24963 188
Земля - планета Солнечной системы 10865 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 135
Индия - Bharat 5869 109
Африка - Африканский регион 3640 98
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 98
Германия - Федеративная Республика 13221 91
Япония 13807 86
Франция - Французская Республика 8177 82
Азия - Азиатский регион 5920 76
Украина 7928 68
Южная Корея - Республика 7051 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
Канада 5081 57
Казахстан - Республика 6047 57
Бразилия - Федеративная Республика 2520 56
Израиль 2856 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 53
Иран - Исламская Республика Иран 1155 51
Швейцария - Женева 332 50
США - Нью-Йорк 3180 47
Нидерланды 3745 47
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 46
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 44
Ирак - Республика 709 44
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 41
Испания - Королевство 3839 40
Беларусь - Белоруссия 6289 38
Сингапур - Республика 1953 37
Италия - Итальянская Республика 4508 36
Индонезия - Республика 1058 35
Норвегия - Королевство 1857 33
Швеция - Королевство 3781 32
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 31
Уран - планета Солнечной системы 550 31
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 362
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 227
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 151
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 122
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 49
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Английский язык 7030 45
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 33
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 32
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 27
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 79
AP - Associated Press 2007 32
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 28
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 24
Dow Jones - MarketWatch 334 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
Bloomberg 1627 9
NYT - The New York Times 1100 9
Times 661 9
The Register - The Register Hardware 1784 7
New Scientist 1448 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Nature 832 6
Госрасходы - портал 70 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
Space Daily 528 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
РИА Новости 1033 5
The Guardian - Британская газета 406 5
Известия ИД 770 5
WikiLeaks 120 5
FT - Financial Times 1295 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Wired - Издание 276 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Le Monde 30 4
Phys.org 972 4
Defensetech 47 4
23ABC News 183 3
NBC News 188 3
Silicon.com 364 3
Mercury Center 309 3
Future - Space.com 200 3
Scientific American 81 3
Военно-промышленный курьер 88 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
Internet Stock Report 994 24
IDC - International Data Corporation 4975 12
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 10
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 9
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 7
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 7
The Economist Intelligence Unit 41 7
Gartner - Гартнер 3658 7
S&P 500 565 6
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 6
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CIBC World Markets 41 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Frost & Sullivan 207 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Fortune Global 500 295 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
TechTarget 13 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 19
РАН - Российская академия наук 2122 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
НАИСТ НП - Национальная академия интеллектуальных и социальных технологий 4 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 29
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 19
День молодёжи - 27 июня 1087 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
World Summit Awards 6 6
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Microsoft Imagine Cup 60 4
Высокие технологии XXI века 78 4
Неогеография XXI - форум 65 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Навитех-Экспо 32 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Global mobileGov Awards 5 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Связь-Экспокомм 276 2
CNews FORUM Кейсы 313 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Capture the Flag - CTF 56 1
CeBIT 614 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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