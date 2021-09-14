ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations

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14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 2
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 7
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
24.08.2021 Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 5
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату 2
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 7
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 2
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
05.07.2021 Чернышенко: Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности 1
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 3
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1
23.04.2021 Lenovo отчиталась о результатах десятилетних эко-инициатив 1
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 2
16.04.2021 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН 3
15.04.2021 МТС разработала технологию оценки эффективности наружной рекламы с помощью Big Data 3
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 3
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 3
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами 11
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 4
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 2
12.01.2021 В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition 3
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 1
18.12.2020 VMware представила план устойчивого развития до 2030 года 1
17.12.2020 Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life» 4
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
25.11.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила новый инструмент для борьбы со сталкерским ПО 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
16.11.2020 Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН 1

Публикаций - 255, упоминаний - 386

ООН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
Google LLC 7124 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 10
Yandex - Яндекс 4098 8
SAP SE 3207 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 5
IBM 3524 5
Accenture - Аксенчер 529 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Huawei 2723 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
Крок 1219 3
Lenovo Group 1635 2
Samsung Electronics 5627 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
АйТи 748 2
Teradata 165 2
Transas - Транзас ГК 53 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
NetApp 484 1
SEC Consult Services 929 1
VMware 1828 1
Cisco Systems 2035 1
Amazon Inc - Amazon.com 1467 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3764 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
InfoWatch - Инфовотч 600 1
Oracle Corporation 3331 1
Ланит ГК 1154 1
Acronis - Акронис 363 1
Parallels Holdings 470 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 3
Caribbean Airlines 4 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Tesla Motors 241 2
Visa International 1343 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
MLU B.V. 10 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Foodfox 11 1
Barclays 50 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 1
Интер РАО ПАО 158 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Uber 257 1
Банкуралпром ЗАО 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Gucci - Дом моды Гуччи 11 1
Tholons 3 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Почта России ПАО 1570 1
Почта Банк 289 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Альфа-Банк 1122 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Еда 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Правительство РФ 2198 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Президент Российской Федерации 1439 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
Канцелярия Государственного совета КНР 2 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Рособоронэкспорт 34 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Президент США 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ООН УВКПЧ - Управление Верховного комиссара по правам человека 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 20
Руссофт - Russoft 250 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Союз машиностроителей России 26 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
ООН SDG - Sustainable Development Goals - Цели устойчивого развития 1 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Website - Вебсайт 115 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Apple iOS 5741 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Apple macOS 921 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Linux OS 4236 3
Smart Engines GreenOCR 17 3
Google Android 10750 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Java - Язык программирования 1166 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 2
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
Google Photos 51 1
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 2 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - United Nations World Food Programme 1 1
Google Dorks - GD 1 1
SAP Leonardo Machine Learning Foundation 5 1
SAP Digital Supply Chain 1 1
Oracle Database Server 15 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
MasterCard Maestro 112 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Amazon Echo 49 1
Google Flutter 15 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Speedtest by Ookla 32 1
GReAT TinyCheck 2 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 1
SAP Business All-in-One 39 1
Apple CarPlay 28 1
Путин Владимир 1820 12
Никифоров Николай 1126 9
Медведев Дмитрий 1433 5
Арлазаров Владимир 118 5
Дворкович Аркадий 169 4
Рудычева Наталья 81 3
Мишустин Михаил 302 3
Сереченко Денис 13 2
Осеевский Михаил 221 2
Шадаев Максут 384 2
Пак Олег 90 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Сапельников Сергей 100 2
Кисляков Евгений 83 2
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
Мякишева Марина 84 2
Акимов Максим 167 2
Фурсин Алексей 100 2
Ефимов Владимир 32 2
Лямин Александр 59 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Шилов Сергей 61 1
Зенкин Денис 96 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Голикова Татьяна 39 1
Думнов Алексей 1 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Скляр Алексей 49 1
Андрияшин Алексей 13 1
Худавердян Тигран 66 1
Калинин Александр 95 1
Чемезов Сергей 121 1
Чубайс Анатолий 105 1
Поляков Сергей 60 1
Лацанич Василь 92 1
Кухарук Руслан 2 1
Сергунина Наталья 163 1
Bacon Francis - Бэкон Фрэнсис 1 1
Sweet Julie - Свит Джули 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 28
Индия - Республика 2156 21
Германия - Федеративная Республика 3606 20
Казахстан - Республика 2618 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 17
Япония 2752 16
Франция - Французская Республика 2109 15
Украина 3344 13
Россия - ПФО - Казань 1507 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Бразилия - Федеративная Республика 1120 6
Восточная Европа 1667 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Азия - Азиатский регион 1510 5
Канада 1290 5
Сингапур - Республика 808 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 4
Израиль 716 4
Специальный административный район Гонконг 546 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Великобритания - Лондон 815 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 4
Южная Корея - Республика 1448 4
Иран - Исламская Республика Иран 374 4
Италия - Итальянская Республика 1363 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 3
Нидерланды 969 3
Франция - Париж 364 3
Африка 1480 3
Филиппины - Республика 210 3
США - Нью-Йорк 1084 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 4 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1 1
Наука - Национальный проект 3 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
ООН - Конвенция о правах инвалидов 1 1
ящик Пандоры 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральное законодательство 254 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Bloomberg 785 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
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