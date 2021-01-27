Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН

27 января в 11:00 в рамках российского трека Al For Good Global Summit на площадке ООН состоится презентация стартапов, ставших победителями программы Фонда «Сколково» «Глобальный вызов: искусственный интеллект для целей устойчивого развития».

Ежегодный саммит Al For Good проводится для скорейшего достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и объединяет стартапы, большой бизнес и государство. От Фонда «Сколково» вкладом в эту программу стал проект Sk[ai]HUB – система мер поддержки и инициатив Фонда и его партнеров для развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Во флагманской программе «Глобальный вызов» приняло участие 280 компаний, из которых эксперты отобрали 40 финалистов. Их проекты пополнили интерактивную карту ИИ «Сколково». Пять лауреатов программы были приглашены на AI For Good Global Summit, организованный Международным Союзом Электросвязи при ООН.

Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково», отметил: «Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы разработки участников проекта “Сколково” способствовали достижению глобальных целей, сформулированных ООН. Одновременно с этим мы учитываем запросы наших индустриальных партнеров по развитию технологий для корпоративных стандартов ESG (Environmental, Social, Governance). Объединить два этих вектора удалось в программе “Глобальный вызов: искусственный интеллект для ЦУР”, которая с этого года станет по-настоящему глобальной».

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Все сорок компаний представили технологии, направленные на достижение одной или нескольких целей устойчивого развития. Мы продвигаем решения этих компаний на глобальном рынке. Эти компании принимали участие в крупнейших мероприятиях “Сколково”, в том числе в наших международных бизнес-миссиях в Швейцарию, Китай и Сингапур. С их помощью мы разработали интерактивную карту ИИ, способствующих ЦУР в привязке к ESG-факторам. Для продвижения карты и лучших практик мы стали членом Sustainable Development Solutions Network (SDSN) — сети организаций при ООН для выработки решений, способствующих устойчивому развитию».

В рамках российского трека Al For Good Global Summit будут представлены решения, готовые к реализации. Это разработки участника проекта «Сколково» и компаний, которые завершают процедуру получения статуса резидента Фонда: «Интеллоджик» - программная платформа Botkin.AI для анализа медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта; «Оз Форензика» - биометрическая платформа для быстрой и безопасной идентификации людей; SOL - платформа для организации дистанционного сурдоперевода; ВIOGEOHAB-UVA - приложение автоматической идентификации биологических сообществ и геоморфологических особенностей морского дна по данным фото- и видеонаблюдений для картографирования морских ландшафтов и мониторинга экосистем; «ЭМПЛ ПРО» - программный комплекс для мониторинга и функциональной диагностики заболеваний внутренних органов у лошадей на базе нейросетевой технологии DeepSound AI.