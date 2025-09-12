Разделы

Цельс TeleMD Botkin.AI


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ 1
21.06.2022 Платформу Botkin.AI внедрили в сети столичных медклиник 2
25.08.2021 «Астразенека»: анализ снимков КТ с использованием ИИ может повысить качество диагностики онкологических заболеваний 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 3
06.11.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал первую в России платформу с ИИ для анализа медицинских снимков 2
10.08.2020 Разработка резидента «Сколково» поможет врачам обнаружить признаки COVID-19 на снимках КТ 2
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 2
26.12.2019 Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions 1
22.06.2018 В «Сколково» спрогнозировали бурный рост проектов в области цифровой медицины 1
14.06.2018 Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области 2
27.03.2018 «Интеллоджик» объявил о начале работ по внедрению платформы поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области 2

Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 11
VK - Mail.ru Group 3505 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 240 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 77 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 401 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 228 1
ИКС 359 1
USM Management 7 1
Texel 6 1
Милдсофт 2 1
ESG - Enterprise Strategy Group 248 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 469 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 107 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 119 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Unicorn - Юникорн 57 1
ТелеМед 14 1
С-Инновации 45 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 30 2
Рапид Био 102 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
RBV Capital 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 104 1
AstraZeneca - АстраЗенека 54 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
ЯКласс 68 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 157 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12524 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 212 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3267 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16465 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12683 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1698 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 578 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3718 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13328 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 2
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 97 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3650 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32986 2
Биология молекулярная - Biochip - Биочип 35 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3190 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5614 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 1
Оцифровка - Digitization 4814 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5742 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2982 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9125 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5810 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4791 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8646 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1764 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7142 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14203 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2617 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31292 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6068 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 390 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 371 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 136 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 5 1
VK - Mail.ru Start 1 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 560 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 1
NVision Барьер 701 1
Сорокин Сергей 14 5
Дворкович Аркадий 211 3
Дроздов Игорь 45 2
Дутов Сергей 10 2
Добродеев Борис 95 1
Галицкий Александр 107 1
Черепенников Антон 84 1
Летунов Илья 49 1
Стрешинский Иван 38 1
Вексельберг Виктор 153 1
Морозов Сергей 59 1
Никитин Андрей 52 1
Воинов Сергей 13 1
Кулешов Александр 27 1
Будова Александра 6 1
Щеглова Юлия 21 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Алехин Алексей 5 1
Трофимова Татьяна 6 1
Галстян Арсен 6 1
Логачёва Евгения 1 1
Горбачев Максим 2 1
Столбова Екатерина 19 1
Синицын Валентин 3 1
Калугин Сергей 168 1
Камалов Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 680 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 860 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4186 1
Россия - СФО - Новосибирск 4548 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1079 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 706 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 913 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 137 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17812 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3291 1
Сингапур - Республика 1890 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14363 1
Ближний Восток 3010 1
Америка Латинская 1862 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 735 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10443 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5367 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9384 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4660 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4167 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1593 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6180 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1274 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 809 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31074 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6130 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5906 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1869 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3543 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2230 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 109 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 17 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
