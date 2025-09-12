Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цельс TeleMD Botkin.AI
УПОМИНАНИЯ
Цельс и организации, системы, технологии, персоны:
|SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
|Сорокин Сергей 14 5
|Дворкович Аркадий 211 3
|Дроздов Игорь 45 2
|Дутов Сергей 10 2
|Добродеев Борис 95 1
|Галицкий Александр 107 1
|Черепенников Антон 84 1
|Летунов Илья 49 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Морозов Сергей 59 1
|Никитин Андрей 52 1
|Воинов Сергей 13 1
|Кулешов Александр 27 1
|Будова Александра 6 1
|Щеглова Юлия 21 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Алехин Алексей 5 1
|Трофимова Татьяна 6 1
|Галстян Арсен 6 1
|Логачёва Евгения 1 1
|Горбачев Максим 2 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Синицын Валентин 3 1
|Калугин Сергей 168 1
|Камалов Руслан 1 1
