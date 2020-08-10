Разработка резидента «Сколково» поможет врачам обнаружить признаки COVID-19 на снимках КТ

Компания «Интеллоджик», резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», разработала и добавила в свою платформу Botkin.AI продукт для анализа исследований органов грудной клетки методом компьютерной томографии (КТ). Это поможет врачам обнаруживать признаки поражений легких, характерные для COVID-19, а также других заболеваний, включая ранние проявления рака легкого.

Основные функции системы: качественная дифференциация симптомов, характерных для COVID-19; измерение объёмов различных типов поражений легких; приоритизация исследований с учетом найденных симптомов; анализ динамики.

Первым регионом, где прошло пилотное использование продукта Botkin.AI, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там проанализировали более трех тысяч исследований КТ. Точность анализа превысила 90%, при этом специфичность была выше 80% - это один из лучших результатов в мире. Тестирование показало, что разработка компании способна с высокой точностью идентифицировать признаки вирусных пневмоний. Автоматизация процесса подсчета объема поражения легких сокращает время описания врачом каждого исследования, а возможность визуализации площади поражения легочной ткани позволяет в первую очередь уделять внимание исследованиям с более выраженными изменениями, а также оценивать изменения объема поражения легких у пациентов в динамике.

В состав платформы Botkin.AI также добавлен продукт по комплексному анализу исследований КТ для определения признаков COVID-19 и злокачественных новообразований в легких. Этот продукт позволит использовать большое количество КТ исследований, сделанных за время пандемии COVID-19, для дополнительной диагностики злокачественных новообразований в легких на ранних стадиях.