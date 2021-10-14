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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 6
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис» 1
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
18.05.2021 Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 2
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 5
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.03.2021 ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России 2
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 6
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 5
04.12.2020 Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020 4
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
20.11.2020 Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО 2
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 2
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 7

Публикаций - 438, упоминаний - 801

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 49
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 26
Мотив - Екатеринбург-2000 105 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
CompanyMedia 117 10
Ericsson 899 9
Microsoft Corporation 11628 9
InterTrust - ИнтерТраст 241 8
Криста НПО 59 8
3934 8
Directum - Директум 693 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
Nokia Networks 54 6
Nokia Corporation 2546 6
Крок 1230 6
Ланит ГК 1185 6
IBM 3677 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 5
Oracle Corporation 3466 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 4
Cisco Systems 2158 4
Вайнах Телеком 42 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
Huawei 2750 4
Таттелеком 111 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Softline - Софтлайн 1507 4
SAP SE 3272 4
Philips 777 3
Polycom - Поликом Раша 304 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Yandex - Яндекс 4129 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1134 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 18
Почта России ПАО 1586 10
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
Газпром ПАО 538 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Роснефть НК 372 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Qiwi 783 4
Газпром нефть 384 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Новатэк 27 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 3
Ямал СПГ 5 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Открытие ФК 542 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Россети ПАО 168 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
Рапида НКО - платежные система 72 1
ПриватБанк 177 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Связь-банк 83 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 1
Адамас - Ювелирный завод 57 1
РТС - Фондовая биржа 175 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 73 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 40 1
Кастор 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 67
Правительство РФ 2226 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 24
Президент Российской Федерации 1447 22
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 14
Правительство Москвы 660 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 8
Счётная палата РФ 464 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
Правительство и губернатор Ростовской области 27 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 38
3G - Стандарт мобильной связи 3835 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 28
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 17
Безопасный город 348 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
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LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
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Тонкий клиент - Thin client 113 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 12
НКТ - Р7-Офис 73 10
Google Android 10752 9
Apple iPad 3263 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Apple - App Store 2199 5
Linux OS 4386 5
Apple iOS 5744 5
Microsoft Office 2004 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
Криста НПО АС Смета 10 4
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 3
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
Ред ОС 239 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
Microsoft Windows 10 6810 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Microsoft Outlook 659 2
Microsoft Skype 1501 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
СП.АРМ 18 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Третьяк Константин 34 29
Орловский Виктор 229 23
Оболтин Александр 12 12
Албычев Кирилл 7 7
Валяева Елизавета 72 6
Путин Владимир 1840 6
Никифоров Николай 1126 6
Колпаков Антон 44 5
Белимов Александр 14 5
Агафонова Наталия 35 4
Козлов Михаил 153 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Козырев Алексей 270 4
Рудычева Наталья 81 4
Кореш Виктор 73 3
Андреев Артем 7 3
Чучелов Андрей 44 3
Шадаев Максут 384 3
Лебедев Георгий 39 3
Лысенко Эдуард 209 3
Авербах Владимир 121 3
Рустамов Рустам 169 3
Ермолаев Артем 340 3
Артемасов Алексей 5 3
Израйлев Иван 9 2
Самуйлов Александр 4 2
Кузнецов Максим 15 2
Рымар Максим 36 2
Ершов Андрей 45 2
Величко Валерий 14 2
Соловьев Сергей 25 2
Висневский Юрий 11 2
Попов Сергей 72 2
Гусев Александр 26 2
Щеголев Игорь 676 2
Ходырев Владимир 7 2
Анкилов Константин 62 2
Рыбаков Сергей 27 2
Соколов Владимир 3 2
Селютин Александр 59 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 242
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 126
Россия - УФО - Тюменская область 597 124
Россия - УФО - Свердловская область 822 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 83
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 76
Россия - УФО - Челябинская область 674 72
Россия - УФО - Курганская область 263 71
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 69
Россия - Салехард 90 56
Россия - СФО - Омская область 395 51
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 48
Россия - СФО - Республика Алтай 712 48
Россия - СФО - Новосибирская область 843 46
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 46
Россия - ЦФО - Тульская область 760 45
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 43
Россия - Новый Уренгой 85 42
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 42
Россия - СФО - Иркутская область 565 41
Россия - Ноябрьск 64 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 40
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 40
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 40
Россия - ЦФО - Костромская область 234 39
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 39
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 37
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 36
Россия - СФО - Кемеровская область 496 35
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 35
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 34
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 34
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 33
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 33
Россия - ЦФО - Калужская область 584 33
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 32
Россия - ЦФО - Курская область 342 31
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 15
Региональное законодательство 45 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 10
Федеральное законодательство 254 9
Информационное общество - Государственная программа 282 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 49 5
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
Великая Отечественная война 130 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 3
НКО - Некоммерческая организация 91 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Пиратство - Авторское право 216 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 50 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Всероссийская перепись населения 31 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Коррупция 22 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Вторая мировая война 301 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Муз-ТВ - телеканал 26 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Пятница - Телеканал 20 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
НТВ - Телекомпания 170 1
Ведомости 260 1
CNews Analytics 2006 21
Gartner 2230 3
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Frost & Sullivan 105 1
TelecomDaily ИАА 112 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Медиалогия 37 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
Philips Research 4 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 43 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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