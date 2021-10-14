Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ
Публикаций - 438, упоминаний - 801
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Третьяк Константин 34 29
|Орловский Виктор 229 23
|Оболтин Александр 12 12
|Албычев Кирилл 7 7
|Валяева Елизавета 72 6
|Путин Владимир 1840 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Колпаков Антон 44 5
|Белимов Александр 14 5
|Агафонова Наталия 35 4
|Козлов Михаил 153 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Козырев Алексей 270 4
|Рудычева Наталья 81 4
|Кореш Виктор 73 3
|Андреев Артем 7 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Шадаев Максут 384 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Авербах Владимир 121 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Артемасов Алексей 5 3
|Израйлев Иван 9 2
|Самуйлов Александр 4 2
|Кузнецов Максим 15 2
|Рымар Максим 36 2
|Ершов Андрей 45 2
|Величко Валерий 14 2
|Соловьев Сергей 25 2
|Висневский Юрий 11 2
|Попов Сергей 72 2
|Гусев Александр 26 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Анкилов Константин 62 2
|Рыбаков Сергей 27 2
|Соколов Владимир 3 2
|Селютин Александр 59 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786314, в очереди разбора - 689990.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786314, в очереди разбора - 689990.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru