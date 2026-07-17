Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ

МТС: на Ямале телефонные мошенники чаще всего звонят мужчинам со средним доходом со средним уровнем дохода. С начала 2026 г. с навязчивой рекламой или в преступных целях до жителей Ямала пытались дозвониться почти 4 млн раз – это на 25% меньше, чем годом ранее. Тенденция на

«РТ МИС» развернула обновленную систему записи к врачу в ЯНАО новленное программное обеспечение «Витрина данных» версии 2.6.1 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Система прошла успешное тестирование в продуктивной среде единой медицинской информаци

«МегаФон»: на Ямале интерес к онлайн-кино вырос в шесть раз уже около 30 технических мероприятий для улучшения качества связи», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Sitronics Group и «Эмпериум» разрабатывают проект автомобильно-пассажирских полуавтономных паромов для модернизации переправы на реке Обь в ЯНАО гационного периода и безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера. В случае реализации проекта ЯНАО может стать первым регионом в России, где речная паромная переправа будет работать с при

Экзамены под контролем: на Ямале будет задействовано более 2 000 видеокамер «Ростелекома» представители «Ростелекома». Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО: «В 2026 г. проверять свои знания на ЕГЭ и ОГЭ будут более 10 тыс. выпускников ямальских

МТС установит на Ямале около 40 отечественных базовых станций на своей сети С к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи около 40 отечественных базовых станций в Ямало-Ненецком автономном округе. Новая партия оборудования российского вендора обладает расш

Лед тронулся: более 100 специалистов «Ростелекома» на Ямале обеспечивают защиту цифровой инфраструктуры перед паводком уникации, расположенные на береговой линии. Олег Гилев, начальник главного управления МЧС России по ЯНАО: «На Ямале риску весеннего половодья подвержены четыре населенных пункта: село Антипаюта

Мошенники на Ямале стали чаще использовать сложные схемы обмана ительного заработка, выгодных инвестиций и коммунальных служб. Чаще всего мошенники звонили жителям Ямала в понедельник и субботу с пиком активности с 11.00 до 12.00 и 14.00 часов. В это время

ITFB Group развернула региональный архив для Службы по делам архивов ЯНАО на базе дистрибутива ГИС «Платформа ЦХЭД» ии Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group. Целью проекта стало создание в ЯНАО технических условий для архивного хранения электронных документов с неукоснительным собл

«МегаФон» обновил сеть в ответ на рост цифровых потребностей жителей Ямала ает 50 Мбит/с. Помимо этого, апгрейд инфраструктуры затронул поселок Белоярск в Приуральском районе ЯНАО. «Жители небольших населенных пунктов Ямала активно используют цифровые сервисы: созвани

Административный центр Тазовского района Ямала получил высокоскоростной интернет «Ростелекома» Тазовского района, где впервые появится оптика «Ростелекома». Виктор Югай, глава Тазовского района ЯНАО: «Приход высокоскоростного интернета в наш район – это важнейший шаг в повышении качеств

На Ямале «Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max м», дочерние компании «РТ Доктис» и «РТ МИС» вместе с региональными министерствами здравоохранения расширили функционал медицинского чат-бота в мессенджере Max. Теперь жители 24 регионов, в том числе ЯНАО, могут не только записаться на прием в поликлинику через Max, но и получить консультацию врача онлайн, а также дистанционно закрыть больничный лист. Об этом CNews сообщили представители «Р

Кто обогнал столицу: «Ростелеком» зафиксировал рекордный спрос на подключение домашнего интернета в ЯНАО работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Несмотря на удаленность Ямала, интернет-инфраструктура развивается у нас стремительными темпами – это закономерность,

Эксперты МТС назвали самые продаваемые смартфоны на Ямале одаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой востребованной моделью в ЯНАО стал смартфон Xiaomi Redmi A5 3/64 ГБ, на который пришлось 5% всех продаж в штуках. Дале

МТС: на Ямале больше всего майнинговых ферм обнаружено в Пуровском районе кой, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, Алтайском крае, регионах Черноземья, ЯНАО. Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме р

Отечественный ИИ помог за год найти более 500 преступников на Ямале местах – на транспортной инфраструктуре, площадях и улицах городов. Сейчас, по данным правительства ЯНАО, каждое четвертое преступление помогают раскрывать нейросети. «Решения NtechLab широко и

Более 850 тыс. страниц с апреля: электронный архив ЯНАО пополнен новыми фондами из архива г. Лабытнанги рации города Лабытнанги с последующей загрузкой данных в государственную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Работы выполнены в рамках масштабной прог

Цифровая история Ямала: «Элар» завершил новый проект по созданию электронных архивов региона ции города Ноябрьска, которые загружены в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Проект стал частью масштабной программы ц

ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365 ить масштабируемую основу для цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. Ямало-Ненецкий автономный округ стабильно входит в число лидеров цифровизации России. По итог

Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и технологический партнер компания NtechLab подписали соглашение о развитии и использов

«Элар» продолжает формировать «Электронный архив ЯНАО»: оцифровано более 62 тысяч страниц документов раниц архивных документов и загрузив их в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Сотрудничество «Элар» с округом стартовал

МТС защитила жителей Ямала от 3 млн нежелательных звонков кже рассказывать детям о способах защиты от телефонных мошенников», – сказал директор филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

МТС включила первые отечественные базовые станции на Ямале ком месторождениях. Кроме того, высокоскоростной интернет появился в транспортно-логистическом узле Ямала – Надымском речном порту, который ввиду отсутствия железнодорожных путей играет важную

«МегаФон»: все больше жителей Ямала увлекаются огородничеством р», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе. Обычно жители ЯНАО активней всего посещают цифровые платформы для дачников с мая по июль. В этот период объ

Отечественный ИИ помогает раскрывать каждое десятое преступление на Ямале м из самых безопасных регионов в стране», – отметил директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев.

Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ямале» постоянно пополняется уникальными товарами. Новым участником нашего проекта «Сделано в России» стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь покупатели ещё быстрее смогут находить товары, произв

В ЯНАО пройдет ИТ-форум «Цифра.Док», посвященный цифровым решениям для органов власти и бизнеса ущих российских производителей ПО и оборудования. В 2025 году мероприятие пройдет уже в третий раз. Ямало-Ненецкий автономный округ, который принимает «Цифра.Док», неоднократно признавался лиде

Реальный срок: жителя Лабытнанги осудили за порчу инфраструктуры «Ростелекома» Жителя Ямала привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры и попытку кражи интернет-

В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта а Арктический испытательный центр открылся на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) России, на севере Западной Сибири. Здесь будут испытываться новые модели беспилотников,

Связисты расширили сеть 4G в новостройках самого крупного города на Ямале где цифровые коммуникации наиболее востребованы», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным специалистов компании, в январе жители и гости ми

Двор с интеллектом: «Ростелеком» создал первую умную придомовую площадку на Ямале «Ростелеком» создал первый интеллектуальный двор на Ямале. Специалисты компании установили современный домофон, систему видеонаблюдения и умный ш

МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале ый мониторинг транспорта и стратегически-важных производственных объектов», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов. Ранее МТС улучшила LTE-покрытие в городе Т

«Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров ы продолжаются». В 2024 г. «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом практически все новостройки Ямала, находящиеся в зоне технической возможности оператора связи. Теперь жители многоэтажек

МТС оживила героев сказок коренных народов Севера второв сказок – известный в регионе собиратель фольклора народа ханты, заслуженный деятель культуры ЯНАО Геннадий Кельчин, а автор аудиоверсий – эксперт в области ненецкого языка Светлана Тусид

МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале на Ямале выросла в районе аэропорта, рыбзавода, аэропорта, улиц Республики, Промышленной, Совхозной, 50 лет Ямала, Молодежной, а также на территории Пуровского историко-краеведческого музея и парка «Зд

«Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции нных средств «Ростелекома» при содействии компании «РусГазАльянс» и администрации Тазовского района ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Рустам Булатов, глава администрации

Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию С начала учебного и делового сезона жители Ямала стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑курсы для себ

Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз МТС зафиксировала рост спроса на российские облачные сервисы со стороны компаний в Ямало-Ненецком автономном округе. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в 1,6 раза

Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС и спорных ситуаций. «Современные цифровые технологии, которые мы внедрили в общественный транспорт Ямала, призваны в первую очередь повысить безопасность и комфорт пассажиров. Например, фиксир