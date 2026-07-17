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Россия УФО ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ

Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ

СОБЫТИЯ


17.07.2026 МТС: на Ямале телефонные мошенники чаще всего звонят мужчинам со средним доходом

со средним уровнем дохода. С начала 2026 г. с навязчивой рекламой или в преступных целях до жителей Ямала пытались дозвониться почти 4 млн раз – это на 25% меньше, чем годом ранее. Тенденция на
16.07.2026 «РТ МИС» развернула обновленную систему записи к врачу в ЯНАО

новленное программное обеспечение «Витрина данных» версии 2.6.1 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Система прошла успешное тестирование в продуктивной среде единой медицинской информаци
14.07.2026 «МегаФон»: на Ямале интерес к онлайн-кино вырос в шесть раз

уже около 30 технических мероприятий для улучшения качества связи», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.
30.06.2026 Sitronics Group и «Эмпериум» разрабатывают проект автомобильно-пассажирских полуавтономных паромов для модернизации переправы на реке Обь в ЯНАО

гационного периода и безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера. В случае реализации проекта ЯНАО может стать первым регионом в России, где речная паромная переправа будет работать с при
26.05.2026 Экзамены под контролем: на Ямале будет задействовано более 2 000 видеокамер «Ростелекома»

представители «Ростелекома». Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО: «В 2026 г. проверять свои знания на ЕГЭ и ОГЭ будут более 10 тыс. выпускников ямальских
19.05.2026 МТС установит на Ямале около 40 отечественных базовых станций на своей сети

С к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи около 40 отечественных базовых станций в Ямало-Ненецком автономном округе. Новая партия оборудования российского вендора обладает расш
15.05.2026 Лед тронулся: более 100 специалистов «Ростелекома» на Ямале обеспечивают защиту цифровой инфраструктуры перед паводком

уникации, расположенные на береговой линии. Олег Гилев, начальник главного управления МЧС России по ЯНАО: «На Ямале риску весеннего половодья подвержены четыре населенных пункта: село Антипаюта
13.05.2026 Мошенники на Ямале стали чаще использовать сложные схемы обмана

ительного заработка, выгодных инвестиций и коммунальных служб. Чаще всего мошенники звонили жителям Ямала в понедельник и субботу с пиком активности с 11.00 до 12.00 и 14.00 часов. В это время

12.05.2026 ITFB Group развернула региональный архив для Службы по делам архивов ЯНАО на базе дистрибутива ГИС «Платформа ЦХЭД»

ии Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group. Целью проекта стало создание в ЯНАО технических условий для архивного хранения электронных документов с неукоснительным собл
15.04.2026 «МегаФон» обновил сеть в ответ на рост цифровых потребностей жителей Ямала

ает 50 Мбит/с. Помимо этого, апгрейд инфраструктуры затронул поселок Белоярск в Приуральском районе ЯНАО. «Жители небольших населенных пунктов Ямала активно используют цифровые сервисы: созвани
15.04.2026 Административный центр Тазовского района Ямала получил высокоскоростной интернет «Ростелекома»

Тазовского района, где впервые появится оптика «Ростелекома». Виктор Югай, глава Тазовского района ЯНАО: «Приход высокоскоростного интернета в наш район – это важнейший шаг в повышении качеств
27.02.2026 На Ямале «Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max

м», дочерние компании «РТ Доктис» и «РТ МИС» вместе с региональными министерствами здравоохранения расширили функционал медицинского чат-бота в мессенджере Max. Теперь жители 24 регионов, в том числе ЯНАО, могут не только записаться на прием в поликлинику через Max, но и получить консультацию врача онлайн, а также дистанционно закрыть больничный лист. Об этом CNews сообщили представители «Р
30.01.2026 Кто обогнал столицу: «Ростелеком» зафиксировал рекордный спрос на подключение домашнего интернета в ЯНАО

работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Несмотря на удаленность Ямала, интернет-инфраструктура развивается у нас стремительными темпами – это закономерность,
21.01.2026 Эксперты МТС назвали самые продаваемые смартфоны на Ямале

одаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самой востребованной моделью в ЯНАО стал смартфон Xiaomi Redmi A5 3/64 ГБ, на который пришлось 5% всех продаж в штуках. Дале
15.01.2026 МТС: на Ямале больше всего майнинговых ферм обнаружено в Пуровском районе

кой, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, Алтайском крае, регионах Черноземья, ЯНАО. Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме р
16.12.2025 Отечественный ИИ помог за год найти более 500 преступников на Ямале

местах – на транспортной инфраструктуре, площадях и улицах городов. Сейчас, по данным правительства ЯНАО, каждое четвертое преступление помогают раскрывать нейросети. «Решения NtechLab широко и
19.11.2025 Более 850 тыс. страниц с апреля: электронный архив ЯНАО пополнен новыми фондами из архива г. Лабытнанги

рации города Лабытнанги с последующей загрузкой данных в государственную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Работы выполнены в рамках масштабной прог
06.11.2025 Цифровая история Ямала: «Элар» завершил новый проект по созданию электронных архивов региона

ции города Ноябрьска, которые загружены в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Проект стал частью масштабной программы ц
10.09.2025 ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365

ить масштабируемую основу для цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. Ямало-Ненецкий автономный округ стабильно входит в число лидеров цифровизации России. По итог
10.09.2025 Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и технологический партнер компания NtechLab подписали соглашение о развитии и использов
27.08.2025 «Элар» продолжает формировать «Электронный архив ЯНАО»: оцифровано более 62 тысяч страниц документов

раниц архивных документов и загрузив их в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Сотрудничество «Элар» с округом стартовал
14.05.2025 МТС защитила жителей Ямала от 3 млн нежелательных звонков

кже рассказывать детям о способах защиты от телефонных мошенников», – сказал директор филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.
06.05.2025 МТС включила первые отечественные базовые станции на Ямале

ком месторождениях. Кроме того, высокоскоростной интернет появился в транспортно-логистическом узле Ямала – Надымском речном порту, который ввиду отсутствия железнодорожных путей играет важную

25.03.2025 «МегаФон»: все больше жителей Ямала увлекаются огородничеством

р», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе. Обычно жители ЯНАО активней всего посещают цифровые платформы для дачников с мая по июль. В этот период объ
20.03.2025 Отечественный ИИ помогает раскрывать каждое десятое преступление на Ямале

м из самых безопасных регионов в стране», – отметил директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев.
18.03.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ямале»

постоянно пополняется уникальными товарами. Новым участником нашего проекта «Сделано в России» стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь покупатели ещё быстрее смогут находить товары, произв
17.03.2025 В ЯНАО пройдет ИТ-форум «Цифра.Док», посвященный цифровым решениям для органов власти и бизнеса

ущих российских производителей ПО и оборудования. В 2025 году мероприятие пройдет уже в третий раз. Ямало-Ненецкий автономный округ, который принимает «Цифра.Док», неоднократно признавался лиде
24.02.2025 Реальный срок: жителя Лабытнанги осудили за порчу инфраструктуры «Ростелекома»

Жителя Ямала привлекли к уголовной ответственности за порчу инфраструктуры и попытку кражи интернет-
19.02.2025 В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта

а Арктический испытательный центр открылся на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) России, на севере Западной Сибири. Здесь будут испытываться новые модели беспилотников,
05.02.2025 Связисты расширили сеть 4G в новостройках самого крупного города на Ямале

где цифровые коммуникации наиболее востребованы», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным специалистов компании, в январе жители и гости ми
23.01.2025 Двор с интеллектом: «Ростелеком» создал первую умную придомовую площадку на Ямале

«Ростелеком» создал первый интеллектуальный двор на Ямале. Специалисты компании установили современный домофон, систему видеонаблюдения и умный ш
13.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале

ый мониторинг транспорта и стратегически-важных производственных объектов», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов. Ранее МТС улучшила LTE-покрытие в городе Т
13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров

ы продолжаются». В 2024 г. «Ростелеком» обеспечил оптическим интернетом практически все новостройки Ямала, находящиеся в зоне технической возможности оператора связи. Теперь жители многоэтажек

21.11.2024 МТС оживила героев сказок коренных народов Севера

второв сказок – известный в регионе собиратель фольклора народа ханты, заслуженный деятель культуры ЯНАО Геннадий Кельчин, а автор аудиоверсий – эксперт в области ненецкого языка Светлана Тусид
13.11.2024 МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале на Ямале

выросла в районе аэропорта, рыбзавода, аэропорта, улиц Республики, Промышленной, Совхозной, 50 лет Ямала, Молодежной, а также на территории Пуровского историко-краеведческого музея и парка «Зд
07.11.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции

нных средств «Ростелекома» при содействии компании «РусГазАльянс» и администрации Тазовского района ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Рустам Булатов, глава администрации
05.11.2024 Аналитики «МегаФона» зафиксировали на Ямале взрывную популярность онлайн курсов по программированию

С начала учебного и делового сезона жители Ямала стали активнее посещать обучающие интернет-платформы и подбирать интернет‑курсы для себ
05.11.2024 Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз

МТС зафиксировала рост спроса на российские облачные сервисы со стороны компаний в Ямало-Ненецком автономном округе. С начала 2024 г. спрос на облака в регионе вырос в 1,6 раза
01.11.2024 Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС

и спорных ситуаций. «Современные цифровые технологии, которые мы внедрили в общественный транспорт Ямала, призваны в первую очередь повысить безопасность и комфорт пассажиров. Например, фиксир
01.10.2024 «МегаФон» прокачал сеть 4G в городе Семи лиственниц на Ямале

ктуру в городах, поселках и на площадках нефтегазодобычи в регионе», – сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов. Лабытнанги расположен у подножия Полярного


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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 167
МегаФон 10742 114
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 159
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 106
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Microsoft Windows 2000 8678 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
Google Android 15243 20
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Linux OS 11533 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Apple iOS 8583 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 15
НКТ - Р7-Офис 543 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 13
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
Apple iPad 4011 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
МегаФон - GSMЛайт 50 11
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 11
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 10
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 9
Архивный фонд РФ 115 9
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
МТС EnergyTool 32 8
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 7
МТС Big Data 324 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 6
Дроздов Владимир 37 37
Щелгачев Дмитрий 35 35
Орловский Виктор 408 34
Мелихов Дмитрий 69 32
Третьяк Константин 34 31
Путин Владимир 3454 18
Найденков Сергей 14 14
Оболтин Александр 12 12
Шадаев Максут 1210 12
Чернышенко Дмитрий 581 11
Паламарчук Алексей 64 10
Васильев Юрий 67 9
Албычев Кирилл 9 8
Игнатова Мария 143 8
Пфлаумер Евгений 37 8
Исхизова Александра 100 8
Никифоров Николай 1138 8
Оболтин Константин 7 7
Рустамов Рустам 548 7
Козырев Алексей 328 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Валяева Елизавета 72 6
Ракова Анастасия 50 6
Пуртов Кирилл 64 6
Кобылкин Дмитрий 6 6
Артюхов Дмитрий 7 6
Багреева Мария 31 6
Белимов Александр 14 5
Колпаков Антон 57 5
Рыбакин Владимир 25 5
Симайченков Сергей 9 5
Михайлова Анастасия 60 5
Мишустин Михаил 787 5
Собянин Сергей 538 5
Козлов Михаил 182 4
Агафонова Наталия 41 4
Рудычева Наталья 95 4
Колпаков Алексей 7 4
Уфимкин Анатолий 20 4
Каменсков Михаил 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 676
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
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Frost & Sullivan 207 2
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
SimilarWeb 62 1
Рустелеком ТК 305 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Philips Research 19 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
INFOLine-Аналитика 78 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 3
Государственный Русский музей 52 3
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
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СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
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