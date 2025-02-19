Разделы

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Электроника
|

В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта

На Ямале, в арктических условиях будут испытывать новые модели беспилотников. В рамках нацпроекта по развитию БАС на полуострове открылся первый испытательный центр БПЛА.

Открытие центра

Арктический испытательный центр открылся на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) России, на севере Западной Сибири. Здесь будут испытываться новые модели беспилотников, сообщило правительство ЯНАО на официальном сайте.

«В кратчайшие сроки, всего за полгода, был создан объект, обеспечивающий базирование самых разных беспилотных систем в Арктике, что крайне важно для развития нашего большого региона. Здесь будут базироваться компании, проводящие испытания беспилотных авиационных систем в арктических условиях», — сказал Александр Калинин, первый заместитель губернатора ЯНАО.

В 2024 году Ямал наряду с Самарской и Томской областями вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в части создания инфраструктуры для беспилотников. Центр на Ямале открылся первым.

Стационарная и мобильная площадки

Центр включает в себя две площадки — стационарную «Обдорск» и мобильную, созданную на базе двух вездеходов «Бурлак».

yamal700.jpg

Правительство ЯНАО
На Ямале за полгода создали испытательный центр БПЛА

На площадке «Обдорск» построены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники, организованы проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка.

Мобильная площадка позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам. Уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.

Благодаря тому, что испытательный центр является единственной в России площадкой одновременного базирования пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, обслуживание беспилотников будет осуществляться специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией. Это позволит повысить его качество, говорится в сообщении.

Для проведения испытаний будут также привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров.

Нацпроект развития БАС

Разработать проект развития БАС поручил Президент Владимир Путин, так как для России «важно создание отраслей и рынков будущего». Цель нацпроекта — обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Нацпроект запущен в январе 2024 г., в него вошли федеральные проекты «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», а также «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».

Текущий объем финансирования нацпроекта БАС в 2024-2030 гг. составляет 713,7 млрд руб. Сумма финансирования включает 559,5 млрд руб. из федерального бюджета, 41 млрд руб. — из региональных бюджетов и 113,2 млрд руб. из внебюджетных источников.

Гражданские БАС уже сейчас выполняют мониторинговые миссии в топливно-энергетических комплексах (ТЭК), строительстве, в природопользовании, контролируют различную транспортную инфраструктуру, осуществляют летные проверки аэронавигационного оборудования, проводят аэрофотосъемка для картографирования. Дроны задействованы в охранном бизнесе, а также при проведении поисково-спасательных работ. Очень активно беспилотники используются в сельском хозяйстве, в экспериментальном порядке начато их использование в логистике.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

У китайцев в приказном порядке отбирают разработчика USB-чипов

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще