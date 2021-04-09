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Россия Западная Сибирь Западно-Сибирский регион

Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион


09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири

оступны компаниям и государственным организациям Уральского федерального округа и за его пределами, а также китайским компаниям, развивающим свой бизнес в России и Европе. Запуск облачного кластера в Западной Сибири является частью стратегии регионального развития бизнеса, которая предусматривает выход компании во все федеральные округа России и построение сети в масштабах страны. В качеств
13.06.2018 Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири

и безлимитные SMS-сообщения всего за 200 руб. в месяц. Предложение по тарифу «Первый» ограничено. Подключиться к TTK Mobile можно с сохранением своего номера. Дополнительно ТТК предлагает абонентам в Западной Сибири линейку пакетных тарифных планов «Поехали!», которые включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 24 ГБ в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков. Все разговоры вн
21.02.2017 В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo

«Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в
15.02.2017 Алексей Ноздрин возглавил ТТК в Западной Сибири

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о назначении Алексея Ноздрина на должность директора макрорегиона Западная Сибирь компании. Он будет отвечать за развитие бизнеса оператора на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, сообщили CNews в «Транстелекоме».
14.10.2016 Число пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing в Западной Сибири удвоилось

Количество пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing на территории Западной Сибири выросло в два раза. Сегодня данной услугой пользуются более 10 тыс. предприятий, сообщили CNews в Сбербанке. Данный сервис позволяет отказаться от пересылки бумажных экземпляров
24.12.2015 Более 85% абонентов ТТК в Западной Сибири пользуются интернетом на скорости свыше 25 Мбит/c

Доля клиентов «ТТК-Западная Сибирь», регионального предприятия компании ТТК, пользующихся интернетом на скорости выше 25 Мбит/c, превысила 85% абонентской базы. Доступом в интернет на максимальной скорости до 100
29.09.2015 «ТТК-Западная Сибирь» запускает новую программу лояльности

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о запуске новой программы лояльности, которая позволит абонентам со стажем быстрее копить баллы и подключать специальные тарифы
15.07.2015 ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке

Компания ТТК сообщила о расширении сотрудничества с «Альфа-Банком» на территории Западной Сибири. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предпри
22.06.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX в Западной Сибири

услуги необходимо специальное абонентское оборудование — домашний или наружный модем. Для всех абонентов предусмотрена возможность покупки или аренды оборудования. Скорость доступа — до 3 Мбит/с. «В Западной Сибири Междуреченск стал первым городом, где ТТК запустил сети WiMAX. Для жителей малых городов, в особенности для тех, кто проживает в частном секторе, это оптимальное решение вопроса
16.06.2015 SIM-карты МТС «мониторят» нефтяные регионы Западной Сибири

МТС сообщила о росте популярности М2М-сервисов среди предприятий нефтегазовых регионов Западной Сибири. По итогам первого квартала 2015 г. в Топ-3 рейтинга подключений мобильных решений на юге Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах вошли услуги

27.03.2015 «ТТК-Западная Сибирь» установил третью веб-камеру в Шерегеше

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, установил третью веб-камеру в горнолыжном комплексе Шерегеш Кемеровской области. Новая камера установлена в секторе «А» с видом на полян
03.02.2015 «ТТК-Западная Сибирь» расширил зону технического охвата сетей ШПД более чем на 46 тыс. домохозяйств

а широкополосного доступа в интернет ТТК на высоких скоростях «ОТ» доступна в 33 населенных пунктах Западной Сибири. Городские сети связи ТТК построены на базе технологии FTTB (Fiber To The Bui
11.03.2014 «ТТК-Западная Сибирь» увеличил совокупный доход за 2013 г. на 18%

«ТТК-Западная Сибирь» подвела финансовые итоги работы в 2013 г. Совокупный доход компании составил более 1,9 млрд руб., увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы

22.11.2013 ТТК подключил 300-тысячного абонента в Западной Сибири

ской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайского края составляет более 1 млн домохозяйств. «Западная Сибирь – один из самых развитых регионов России с точки зрения доступности телекомму
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств

2013 г. охватила сетью широкополосного доступа в интернет (ШПД) миллион домохозяйств на территории Западной Сибири. С начала года этот показатель увеличился на 15%. На сегодняшний день ТТК пре
11.09.2013 «ТТК-Западная Сибирь» реализовал проект «Безопасная школа» в Северске Томской области

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила об установке веб-камер в рамках проекта «Безопасная школа», реализованного в микрорайоне VII образовательного округа в Северске
07.08.2013 Абонентам ТТК в Западной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке доступна подписка на антивирусы Outpost

Компания Agnitum сообщила о том, что более 300 тыс. абонентов ТТК в регионах Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток получили возможность воспользоваться антивирусной защитой Outpost Pro. Данный сервис реализован благодаря услуге Outpost AV Service. В отличие от большинства пр
06.08.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» за 2012 г. будет направлена на развитие сетей связи

Компания ТТК направит чистую прибыль регионального предприятия «ТТК-Западная Сибирь», составившую по итогам 2012 года 206,8 млн руб., на финансирование инвестиционных проектов по развитию сетей связи в регионе. Решение было принято по итогам общего собрания акц
25.04.2013 «ТТК-Западная Сибирь» запустила IPTV в четырех городах Новосибирской и Кемеровской областей

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Куйбышеве Новосибирской области, а также в Прокопьевске, Киселевске
20.02.2013 «ТТК-Западная Сибирь» расширяет список HD-каналов

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщило о расширении списка телеканалов в формате высокой четкости (HD) для пользователей цифрового телевидения (IPTV). В феврале абоне
19.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб.

Западная Сибирь строятся на базе технологии FTTB. «В 2012 г. количество абонентов ТТК на территории Западной Сибири достигло 250 тыс. пользователей. Это стало возможно благодаря активному подкл
16.01.2013 Жители Западной Сибири открыли свыше 10 тыс. онлайн-вкладов в «Сбербанке»

Онлайн-вклады «Сбербанка» приобретают всю большую популярность у жителей Западной Сибири. По данным банка, показательным стал декабрь: за месяц через устройства самообслуживания и систему «Сбербанк ОнЛ@йн» открыто более 6 тыс. вкладов на сумму свыше 3,7 млрд руб. —

16.01.2013 Количество абонентов ТТК в Западной Сибири превысило 250 тыс. пользователей

В январе на территории Западно-Сибирского региона количество абонентов компании ТТК превысило 250 тыс. пользователей. С начала 2012 г. абонентская база компании в регионе увеличилась в 1,6 раза. «ТТК-Западная Сибирь»
05.09.2012 «ТТК-Западная Сибирь» начал предоставление услуги IPTV в 7 городах региона

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Славгороде и Алейс
03.08.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу IPTV в Томске

Компания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие ТТК, сообщила о запуске услуги цифрового телевидения IPTV в Томске. «ТТК-Западная Сибирь» предлагает цифровое телевидение IPTV жителям Томска в
31.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов кабельного ТВ в Заринске

Компания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании «ТрансТелеКом», сообщила об увеличении числа каналов кабельного телевидения для абонентов компании в Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби Алта
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке

Компания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабель
05.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в шести городах региона

олю к отдельным телеканалам. «ТТК предоставляет услугу цифрового телевидения абонентам в 14 городах Западной Сибири. Услуга пользуется большим спросом и в ближайшее время IPTV станет доступно ж
23.05.2012 Количество абонентов ТТК в Западной Сибири превысило 150 тыс. пользователей

го края составляет порядка 685 тыс. домохозяйств. Услуги широкополосного доступа в интернет от «ТТК-Западная Сибирь», регионального предприятия компании ТТК, предоставляются на базе сети FTTB (
14.05.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в Белово Кемеровской области

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Белово Кемеровской области. Цифровым телевидением IPTV можно воспол
30.03.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в Алтайском крае и Кемеровской области

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Барнауле Алтайского края, а также в Кемерово, Ленинске-Кузнецком и

11.03.2012 Оплатить услуги «ТТК-Западная Сибирь» можно в пунктах приема платежей системы «Стрим»

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предложила клиентам новый способ оплаты услуг связи. Теперь абоненты оператора в Новосибирске, Омске и Томске могут вносить платежи за у
06.03.2012 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» за 2011 г. составила более 65,8 млн руб.

ологии FTTB (оптика до здания), а также услуг кабельного и цифрового телевидения в 14 новых городах Западной Сибири. На сегодняшний день воспользоваться услугами оператора могут более 140 тыс.

29.02.2012 «ТТК-Западная Сибирь» предложил абонентам виджет «ТТК Баланс»

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предложил пользователям услуги доступа в интернет новый сервис – виджет «ТТК Баланс». Виджет – это мини-программа, размещаемая на рабоче
16.02.2012 Абоненты «ТТК-Западная Сибирь» теперь могут подписаться на антивирусы «Лаборатории Касперского»

Компания Softline сообщила о том, что абоненты оператора «ТТК-Западная Сибирь» (региональное предприятие компании ТТК) благодаря проекту «Софт по подписке» Softline теперь могут подписаться на новую линейку антивирусных решений от «Лаборатории Касперского
28.12.2011 Количество абонентов ТТК в Западной Сибири достигло 135 тыс. человек

В декабре количество активных интернет-пользователей ТТК на территории Западной Сибири превысило 135 тыс. человек. С начала 2011 г. абонентская база оператора в рег
14.11.2011 «ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов IP TV

«ТТК-Западная Сибирь» сообщила о введении новых тарифных планов на услугу цифрового телевидения IPTV. В рамках новых тарифов в списке телеканалов появились приватный канал Blue Hustler Life и каналы
13.08.2010 «ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово

ТК-ЗС «Пульс» на скорости 100 Мбит/с. ТТК-ЗС постоянно расширяет зону покрытия сети связи в городах Западной Сибири. Услуги оператора доступны как в крупных городах региона - Новосибирске, Томс
11.06.2010 «ТТК–Западная Сибирь» запускает акцию «Интернет за 99 рублей»

Компания «ТТК–Западная Сибирь» объявила о старте акции «Интернет за 99 рублей» для новых абонентов в Новосибирске, Омске и Кемерове. Согласно условиям акции, ежемесячная абонентская плата на протяжении первы
12.02.2010 «ТТК–Западная Сибирь» начала оказывать услуги цифрового телевидения в Омске

услуги «Доступ в Интернет». К реализации проекта по предоставлению цифрового телевидения населению Западной Сибири ТТК–ЗС приступил в августе 2009 г. Компания планомерно вводила услугу во всех

Публикаций - 269, упоминаний - 296

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 82
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 16
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 11
7642 10
Microsoft Corporation 24053 10
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 10
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 9
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 9
SAP SE 5108 8
Softline - Софтлайн 2382 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 7
Intel Corporation 11904 6
Ростелеком 10705 6
МегаФон 7807 5
Связьинформ 88 5
SAP CIS - САП СНГ 847 5
Ростелеком - Связьинвест 1705 4
Directum - Директум 1006 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 215 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 953 4
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 4
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг 95 4
Корус Консалтинг ГК 1150 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 808 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 710 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 3
ИВС Сети 9 3
Информ 297 3
Samsung Electronics 9975 3
Электросвязь 268 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 3
ФОРС - Центр разработки 602 3
Ростех - Автоматика Концерн 1557 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 3
ЦФТ Золотая Корона 359 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 10
Роснефть НК - нефтяная компания 501 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 8
Почта России ПАО 1997 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 6
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 6
Fortum - Фортум Россия 15 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 450 6
Газпром нефть 555 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 494 5
Почта Банк 425 4
Газпром ПАО 1242 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 241 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ПРП - Пермрегионпроект 7 3
Цифроград 171 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 3
Мария Ра - торговая сеть 22 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 377 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 366 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 622 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 460 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 409 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 2
Visa International 1921 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 68 2
Газпром трансгаз 139 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 2
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири - Магистральные Электросети 4 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 401 2
Катрен НПК 19 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 197 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 738 4
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Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 34 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1296 3
Федеральное казначейство России 1647 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 81 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 82 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 351 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 231 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 55 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 100 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 196 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 784 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2290 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 211 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 215 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 125 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1016 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 747 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 625 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
ЛДПР 100 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Международная академия связи - МАС 37 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 39 1
Arctic Council - Арктический совет 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 49
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7812 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3677 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9071 18
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2030 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6112 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 14
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2124 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5777 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12196 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 11
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 10
Backbone network - core network - магистральная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 199 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5263 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6882 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7941 8
СЭД - Архивное делопроизводство - Enterprise Information Archiving, EIA - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 1108 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5416 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22701 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3992 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 7
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 9
Microsoft Windows 2000 8660 6
Космодром Байконур 1056 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 685 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 577 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 299 4
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 56 4
Microsoft SQL Server 1525 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Skype for Business 156 3
Microsoft Office 3557 3
Microsoft Windows 15013 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 2
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 39 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 120 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 2
Microsoft Skype 2010 2
ЭЛАР ЭларСкан 106 2
ЭОС Дело-web 205 2
Microsoft Outlook 1338 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1186 2
1С:ERP Управление предприятием 445 2
ЭОС Дело СЭД 203 2
Apple macOS 1884 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 838 2
Google YouTube - Видеохостинг 2576 2
SAP Business One - SAP B1 97 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 590 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 473 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 2
Microsoft Exchange 1373 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 493 2
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 2
Microsoft Dynamics 1167 2
Соловьев Александр 77 48
Никифоров Николай 1134 7
Семенцов Всеволод 21 4
Евраев Михаил 252 4
Козырев Алексей 297 3
Юрьев Илья 47 2
Лукьянов Петр 2 2
Баруткин Павел 5 2
Буренков Виталий 2 2
Скачков Юрий 51 2
Кравченко Константин 80 2
Белимов Александр 14 2
Макаров Александр 39 2
Херсонцев Алексей 77 2
Бойко Елена 152 2
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Ермолаев Владимир 7 2
Ковалев Дмитрий 34 2
Бетсис Павел 99 2
Щербаков Андрей 7 2
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Гуральников Сергей 164 2
Бочков Глеб 3 2
Абрамов Роман 6 2
Кравцов Роман 81 2
Шамзон Светлана 31 2
Исмаилов Рашид 54 2
Рудычева Наталья 94 2
Фещенко Марина 16 2
Уфимкин Анатолий 18 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Путин Владимир 2948 2
Кромский Дмитрий 28 2
Натрусов Артем 252 2
Рахманов Максим 47 2
Шадаев Максут 815 2
Строкович Антон 53 2
Иванов Константин 27 1
Мерзляков Родион 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 132985 137
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2226 101
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2733 55
Россия - СФО - Новосибирск 3960 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 48
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1172 48
Россия - СФО - Кемеровская область 823 46
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1505 32
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 831 23
Россия - СФО - Омская область - Омск 1048 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2479 23
Россия - СФО - Омская область 621 21
Европа 21389 19
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 281 19
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 583 18
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1079 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 18
Россия - УФО - Тюменская область 1043 17
Россия - СФО - Томская область - Томск 850 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 16
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 359 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 15
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 507 15
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1439 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3616 14
Канада 4777 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 763 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2955 12
Россия - УФО - Челябинская область 1083 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 770 11
Азия - Азиатский регион 5287 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1328 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1261 8
Земля - планета Солнечной системы 10127 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 299 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 8
Казахстан - Республика 5260 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1510 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1114 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 16
Абонентская база - Абонентская плата 5562 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2251 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3646 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7433 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3269 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 10
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2480 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5207 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 9
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1345 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4304 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6239 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5541 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5270 7
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6137 6
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4477 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 1554 1
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BCG - Boston Consulting Group 103 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 101 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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