Россия Западная Сибирь Западно-Сибирский регион

Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири оступны компаниям и государственным организациям Уральского федерального округа и за его пределами, а также китайским компаниям, развивающим свой бизнес в России и Европе. Запуск облачного кластера в Западной Сибири является частью стратегии регионального развития бизнеса, которая предусматривает выход компании во все федеральные округа России и построение сети в масштабах страны. В качеств

Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири и безлимитные SMS-сообщения всего за 200 руб. в месяц. Предложение по тарифу «Первый» ограничено. Подключиться к TTK Mobile можно с сохранением своего номера. Дополнительно ТТК предлагает абонентам в Западной Сибири линейку пакетных тарифных планов «Поехали!», которые включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 24 ГБ в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков. Все разговоры вн

В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo «Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в

Алексей Ноздрин возглавил ТТК в Западной Сибири Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о назначении Алексея Ноздрина на должность директора макрорегиона Западная Сибирь компании. Он будет отвечать за развитие бизнеса оператора на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, сообщили CNews в «Транстелекоме».

Число пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing в Западной Сибири удвоилось Количество пользователей электронного документооборота Сбербанка E-invoicing на территории Западной Сибири выросло в два раза. Сегодня данной услугой пользуются более 10 тыс. предприятий, сообщили CNews в Сбербанке. Данный сервис позволяет отказаться от пересылки бумажных экземпляров

Более 85% абонентов ТТК в Западной Сибири пользуются интернетом на скорости свыше 25 Мбит/c Доля клиентов «ТТК-Западная Сибирь», регионального предприятия компании ТТК, пользующихся интернетом на скорости выше 25 Мбит/c, превысила 85% абонентской базы. Доступом в интернет на максимальной скорости до 100

«ТТК-Западная Сибирь» запускает новую программу лояльности «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о запуске новой программы лояльности, которая позволит абонентам со стажем быстрее копить баллы и подключать специальные тарифы

ТТК подключил к интернету банкоматы «Альфа-Банка» в Новокузнецке Компания ТТК сообщила о расширении сотрудничества с «Альфа-Банком» на территории Западной Сибири. В рамках заключенного контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предпри

ТТК запустил первую сеть WiMAX в Западной Сибири услуги необходимо специальное абонентское оборудование — домашний или наружный модем. Для всех абонентов предусмотрена возможность покупки или аренды оборудования. Скорость доступа — до 3 Мбит/с. «В Западной Сибири Междуреченск стал первым городом, где ТТК запустил сети WiMAX. Для жителей малых городов, в особенности для тех, кто проживает в частном секторе, это оптимальное решение вопроса

SIM-карты МТС «мониторят» нефтяные регионы Западной Сибири МТС сообщила о росте популярности М2М-сервисов среди предприятий нефтегазовых регионов Западной Сибири. По итогам первого квартала 2015 г. в Топ-3 рейтинга подключений мобильных решений на юге Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах вошли услуги

«ТТК-Западная Сибирь» установил третью веб-камеру в Шерегеше «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, установил третью веб-камеру в горнолыжном комплексе Шерегеш Кемеровской области. Новая камера установлена в секторе «А» с видом на полян

«ТТК-Западная Сибирь» расширил зону технического охвата сетей ШПД более чем на 46 тыс. домохозяйств а широкополосного доступа в интернет ТТК на высоких скоростях «ОТ» доступна в 33 населенных пунктах Западной Сибири. Городские сети связи ТТК построены на базе технологии FTTB (Fiber To The Bui

«ТТК-Западная Сибирь» увеличил совокупный доход за 2013 г. на 18% «ТТК-Западная Сибирь» подвела финансовые итоги работы в 2013 г. Совокупный доход компании составил более 1,9 млрд руб., увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы

ТТК подключил 300-тысячного абонента в Западной Сибири ской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайского края составляет более 1 млн домохозяйств. «Западная Сибирь – один из самых развитых регионов России с точки зрения доступности телекомму

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств 2013 г. охватила сетью широкополосного доступа в интернет (ШПД) миллион домохозяйств на территории Западной Сибири. С начала года этот показатель увеличился на 15%. На сегодняшний день ТТК пре

«ТТК-Западная Сибирь» реализовал проект «Безопасная школа» в Северске Томской области «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила об установке веб-камер в рамках проекта «Безопасная школа», реализованного в микрорайоне VII образовательного округа в Северске

Абонентам ТТК в Западной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке доступна подписка на антивирусы Outpost Компания Agnitum сообщила о том, что более 300 тыс. абонентов ТТК в регионах Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток получили возможность воспользоваться антивирусной защитой Outpost Pro. Данный сервис реализован благодаря услуге Outpost AV Service. В отличие от большинства пр

Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» за 2012 г. будет направлена на развитие сетей связи Компания ТТК направит чистую прибыль регионального предприятия «ТТК-Западная Сибирь», составившую по итогам 2012 года 206,8 млн руб., на финансирование инвестиционных проектов по развитию сетей связи в регионе. Решение было принято по итогам общего собрания акц

«ТТК-Западная Сибирь» запустила IPTV в четырех городах Новосибирской и Кемеровской областей «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Куйбышеве Новосибирской области, а также в Прокопьевске, Киселевске

«ТТК-Западная Сибирь» расширяет список HD-каналов «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщило о расширении списка телеканалов в формате высокой четкости (HD) для пользователей цифрового телевидения (IPTV). В феврале абоне

Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб. Западная Сибирь строятся на базе технологии FTTB. «В 2012 г. количество абонентов ТТК на территории Западной Сибири достигло 250 тыс. пользователей. Это стало возможно благодаря активному подкл

Жители Западной Сибири открыли свыше 10 тыс. онлайн-вкладов в «Сбербанке» Онлайн-вклады «Сбербанка» приобретают всю большую популярность у жителей Западной Сибири. По данным банка, показательным стал декабрь: за месяц через устройства самообслуживания и систему «Сбербанк ОнЛ@йн» открыто более 6 тыс. вкладов на сумму свыше 3,7 млрд руб. —

Количество абонентов ТТК в Западной Сибири превысило 250 тыс. пользователей В январе на территории Западно-Сибирского региона количество абонентов компании ТТК превысило 250 тыс. пользователей. С начала 2012 г. абонентская база компании в регионе увеличилась в 1,6 раза. «ТТК-Западная Сибирь»

«ТТК-Западная Сибирь» начал предоставление услуги IPTV в 7 городах региона «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Славгороде и Алейс

«ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу IPTV в Томске Компания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие ТТК, сообщила о запуске услуги цифрового телевидения IPTV в Томске. «ТТК-Западная Сибирь» предлагает цифровое телевидение IPTV жителям Томска в

«ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов кабельного ТВ в Заринске Компания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании «ТрансТелеКом», сообщила об увеличении числа каналов кабельного телевидения для абонентов компании в Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби Алта

«ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке Компания «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения частным пользователям в Новокузнецке и Мысках Кемеровской области. Кабель

«ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в шести городах региона олю к отдельным телеканалам. «ТТК предоставляет услугу цифрового телевидения абонентам в 14 городах Западной Сибири. Услуга пользуется большим спросом и в ближайшее время IPTV станет доступно ж

Количество абонентов ТТК в Западной Сибири превысило 150 тыс. пользователей го края составляет порядка 685 тыс. домохозяйств. Услуги широкополосного доступа в интернет от «ТТК-Западная Сибирь», регионального предприятия компании ТТК, предоставляются на базе сети FTTB (

«ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в Белово Кемеровской области «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Белово Кемеровской области. Цифровым телевидением IPTV можно воспол

«ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в Алтайском крае и Кемеровской области «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, сообщила о начале предоставления услуги цифрового телевидения IPTV в Барнауле Алтайского края, а также в Кемерово, Ленинске-Кузнецком и

Оплатить услуги «ТТК-Западная Сибирь» можно в пунктах приема платежей системы «Стрим» «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предложила клиентам новый способ оплаты услуг связи. Теперь абоненты оператора в Новосибирске, Омске и Томске могут вносить платежи за у

Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» за 2011 г. составила более 65,8 млн руб. ологии FTTB (оптика до здания), а также услуг кабельного и цифрового телевидения в 14 новых городах Западной Сибири. На сегодняшний день воспользоваться услугами оператора могут более 140 тыс.

«ТТК-Западная Сибирь» предложил абонентам виджет «ТТК Баланс» «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предложил пользователям услуги доступа в интернет новый сервис – виджет «ТТК Баланс». Виджет – это мини-программа, размещаемая на рабоче

Абоненты «ТТК-Западная Сибирь» теперь могут подписаться на антивирусы «Лаборатории Касперского» Компания Softline сообщила о том, что абоненты оператора «ТТК-Западная Сибирь» (региональное предприятие компании ТТК) благодаря проекту «Софт по подписке» Softline теперь могут подписаться на новую линейку антивирусных решений от «Лаборатории Касперского

Количество абонентов ТТК в Западной Сибири достигло 135 тыс. человек В декабре количество активных интернет-пользователей ТТК на территории Западной Сибири превысило 135 тыс. человек. С начала 2011 г. абонентская база оператора в рег

«ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов IP TV «ТТК-Западная Сибирь» сообщила о введении новых тарифных планов на услугу цифрового телевидения IPTV. В рамках новых тарифов в списке телеканалов появились приватный канал Blue Hustler Life и каналы

«ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово ТК-ЗС «Пульс» на скорости 100 Мбит/с. ТТК-ЗС постоянно расширяет зону покрытия сети связи в городах Западной Сибири. Услуги оператора доступны как в крупных городах региона - Новосибирске, Томс

«ТТК–Западная Сибирь» запускает акцию «Интернет за 99 рублей» Компания «ТТК–Западная Сибирь» объявила о старте акции «Интернет за 99 рублей» для новых абонентов в Новосибирске, Омске и Кемерове. Согласно условиям акции, ежемесячная абонентская плата на протяжении первы