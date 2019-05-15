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Скачков Юрий


15.05.2019 Исследование IDC: более 90% российских компаний сталкиваются с задачами анализа больших данных 1
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO 2
02.11.2018 Как цифровая трансформация меняет роль ИТ-директора 1
03.08.2018 Аналитики объявили взрывной рост мобильного интернета вещей 1
14.03.2018 Как высокие технологии строят новые железные дороги 1
01.12.2017 Традиционные методы анализа данных больше не работают 2
15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти 3
21.08.2017 Блокчейн оставит посредничество в прошлом 6
13.07.2017 Hitachi заявила о готовности инвестировать в российскую экономику 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 1
19.04.2017 Какая судьба ждет традиционный бизнес в эпоху цифровой трансформации? 1
29.03.2017 Россия: проекты по цифровой трансформации реализуются в 48% компаний 3
23.03.2017 Облака в 2017 г. будут расти за счет искусственного интеллекта и интернета вещей 1
17.11.2016 IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ 1
25.07.2016 Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems 1
07.07.2016 К 2030 г. в промышленный интернет вещей вложат $60 трлн 1
24.05.2016 Hitachi создала особое RnD-подразделение для интернета вещей 1
12.04.2016 Интернет вещей будет развиваться за счет медицины 2
26.02.2016 Система Hitachi и Philips поможет диагностировать на ранних стадиях рак, инфаркт, инсульт 2
05.02.2016 Три тенденции для интернета вещей, по версии Gartner: срыв сроков, черный рынок, рост ИБ-угроз 5
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.04.2015 CNews FORUM 2015: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства 1
03.12.2014 Минэк: ИТ могут снизить огромные издержки бизнеса на отчетность 1
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
19.11.2014 ИТ-директор «Роснефти» о стратегии информатизации и санкциях. ВИДЕО 1
18.11.2014 Россия: 56% компаний испытывают сложности с извлечением ценной для бизнеса информации из имеющихся данных 2
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей 1
14.11.2014 ИТ-стратегия «Газпром нефти» балансирует между санкционными рисками и инновациями 1
14.11.2014 Минкомсвязи в два раза расширяет список требований к электронным госуслугам 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1

Публикаций - 50, упоминаний - 91

Скачков Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 22
SAP SE 3220 6
Hitachi Vantara 100 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
VK - Mail.ru Group 2487 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
АйТи 753 4
Крок 1221 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Hitachi Insight Group 8 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
IBM 3557 1
Philips 744 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Deutsche Telekom 221 1
KPMG - КПМГ 131 1
Samsung Electronics 5730 1
Vodafone Group 386 1
Google LLC 7177 1
Hitachi America 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Hitachi Consulting 5 1
Orange S.A. 451 1
Hitachi 477 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 5
Открытие ФК 538 3
ВТБ Банк Москвы 372 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 2 1
МДМ Банк 150 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Умные платформы 500 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iOS 5742 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 8 1228 1
IBM Watson 105 1
Java - Язык программирования 1180 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 2 1
Строкович Антон 45 15
Козырь Сергей 30 2
Козырев Алексей 270 2
Быстров Константин 19 2
Стуров Дмитрий 25 2
Бетсис Павел 84 2
Степанов Антон 56 1
Чаркин Евгений 182 1
Шевченко Евгений 55 1
Алабушев Александр 1 1
Гладкий Александр 2 1
Пирогов Алексей 29 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Андреев Максим 29 1
Леоничев Алексей 14 1
Калюжный Игорь 24 1
Херсонцев Алексей 48 1
Свердлов Михаил 29 1
Патрин Максим 31 1
Краснопольский Андрей 8 1
Lewis Stephen - Льюис Стивен 1 1
Hübner Markus - Хебнер Маркус 2 1
Бутерин Виталий 20 1
Щукин Владимир 6 1
Козлов Александр 54 1
Яхина Ирина 40 1
Фёрнис Стив 5 1
Семеновская Елена 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Европа 3788 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Восточная Европа 1691 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Япония 2811 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Индия - Республика 2181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Ирландия - Дублин 66 1
Япония - Токио 291 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Forbes Insights 14 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Markets&Markets Research 78 1
SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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