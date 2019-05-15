Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скачков Юрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 91
Скачков Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 22
|SAP SE 3220 6
|Hitachi Vantara 100 5
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
|VK - Mail.ru Group 2487 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
|АйТи 753 4
|Крок 1221 3
|SAP CIS - САП СНГ 757 3
|Hitachi Insight Group 8 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|IBM 3557 1
|Philips 744 1
|Polymatica - Полиматика 41 1
|Deutsche Telekom 221 1
|KPMG - КПМГ 131 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Vodafone Group 386 1
|Google LLC 7177 1
|Hitachi America 1 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Hitachi Consulting 5 1
|Orange S.A. 451 1
|Hitachi 477 1
|Строкович Антон 45 15
|Козырь Сергей 30 2
|Козырев Алексей 270 2
|Быстров Константин 19 2
|Стуров Дмитрий 25 2
|Бетсис Павел 84 2
|Степанов Антон 56 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Алабушев Александр 1 1
|Гладкий Александр 2 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Андреев Максим 29 1
|Леоничев Алексей 14 1
|Калюжный Игорь 24 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Патрин Максим 31 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Lewis Stephen - Льюис Стивен 1 1
|Hübner Markus - Хебнер Маркус 2 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Щукин Владимир 6 1
|Козлов Александр 54 1
|Яхина Ирина 40 1
|Фёрнис Стив 5 1
|Семеновская Елена 28 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Forbes Insights 14 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Markets&Markets Research 78 1
|SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768006, в очереди разбора - 671691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768006, в очереди разбора - 671691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru