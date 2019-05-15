Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Скачков Юрий

СОБЫТИЯ


15.05.2019 Исследование IDC: более 90% российских компаний сталкиваются с задачами анализа больших данных 1
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO 2
02.11.2018 Как цифровая трансформация меняет роль ИТ-директора 1
03.08.2018 Аналитики объявили взрывной рост мобильного интернета вещей 1
14.03.2018 Как высокие технологии строят новые железные дороги 1
01.12.2017 Традиционные методы анализа данных больше не работают 1
15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти 2
21.08.2017 Блокчейн оставит посредничество в прошлом 1
13.07.2017 Hitachi заявила о готовности инвестировать в российскую экономику 1
07.07.2017 Отечественный бизнес взял курс на цифровую трансформацию 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» 1
19.04.2017 Какая судьба ждет традиционный бизнес в эпоху цифровой трансформации? 1
29.03.2017 Россия: проекты по цифровой трансформации реализуются в 48% компаний 2
23.03.2017 Облака в 2017 г. будут расти за счет искусственного интеллекта и интернета вещей 1
17.11.2016 IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ 1
25.07.2016 Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems 1
07.07.2016 К 2030 г. в промышленный интернет вещей вложат $60 трлн 1
24.05.2016 Hitachi создала особое RnD-подразделение для интернета вещей 1
12.04.2016 Интернет вещей будет развиваться за счет медицины 1
26.02.2016 Система Hitachi и Philips поможет диагностировать на ранних стадиях рак, инфаркт, инсульт 1
05.02.2016 Три тенденции для интернета вещей, по версии Gartner: срыв сроков, черный рынок, рост ИБ-угроз 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.04.2015 CNews FORUM 2015: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства 1
03.12.2014 Минэк: ИТ могут снизить огромные издержки бизнеса на отчетность 1
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
19.11.2014 ИТ-директор «Роснефти» о стратегии информатизации и санкциях. ВИДЕО 1
18.11.2014 Россия: 56% компаний испытывают сложности с извлечением ценной для бизнеса информации из имеющихся данных 1
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей 1
14.11.2014 ИТ-стратегия «Газпром нефти» балансирует между санкционными рисками и инновациями 1
14.11.2014 Минкомсвязи в два раза расширяет список требований к электронным госуслугам 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1

Публикаций - 52, упоминаний - 55

Скачков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 45
Hitachi - Хитачи 1501 31
Microsoft Corporation 25775 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 7
SAP SE 5601 7
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 7
Citrix Systems 868 6
Крок - Croc 1964 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Artwell - Артвелл 16 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Oracle Corporation 7074 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 5
Tonk - Тонк ГК 63 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
АйТи 1519 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 4
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 3
Hitachi Insight Group 9 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
Intel Corporation 12811 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Газпром нефть 725 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 20
Роснефть НК - нефтяная компания 562 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
KupiVip - Приват Трэйд 82 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Лента - Утконос 180 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
OR Group - Обувь России 29 5
Газпром ПАО 1493 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Uber 357 1
Газпром трансгаз 157 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Lockheed Martin 777 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 10 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Genpact 5 1
Велобайк 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Федеральное казначейство России 1949 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Умные платформы 1988 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
Microsoft Office 4170 3
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 2
Hitachi Compute Blade 7 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Hitachi Lumada 29 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
ELMA BPM 36 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 1
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
HDS USP 2 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 1
Hitachi Command Suite - HCS 6 1
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 1
Hitachi Clinical Repository - HCR 3 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
NetApp V-Series СХД 6 1
Microsoft Exchange - DAG - Database Availability Group 5 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Dell Centera Centera 26 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Кравченко Константин 101 21
Меднов Сергей 124 20
Гуральников Сергей 164 20
Бетсис Павел 101 20
Мацоцкий Сергей 180 20
Козырев Алексей 328 20
Строкович Антон 53 19
Шадаев Максут 1210 19
Херсонцев Алексей 93 15
Бойко Елена 152 15
Прохоров Фёдор 83 6
Леушев Андрей 75 6
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
Пирогов Алексей 29 6
Натрусов Артем 313 6
Халяпин Сергей 96 6
Соколов Олег 51 6
Стрельцов Андрей 62 6
Ушаков Михаил 36 5
Козлов Михаил 182 5
Карпенко Дмитрий 31 5
Разумовский Дмитрий 125 5
Еремеев Сергей 25 5
Ведехин Игорь 41 5
Юсупов Ренат 125 5
Чучелов Андрей 44 5
Громов Иван 102 5
Хрусталев Александр 33 5
Брагин Павел 25 5
Широких Алексей 72 5
Александрин Андрей 15 5
Стуров Дмитрий 33 5
Быстров Константин 24 5
Иншаков Дмитрий 51 5
Коваленко Антон 32 5
Наймарк Владимир 14 5
Пшыченко Дмитрий 20 5
Хлуднев Егор 17 5
Севрюков Алексей 19 5
Паринов Олег 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 7
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 6
Европа Восточная 3138 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Канада 5082 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Япония - Токио 1020 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Япония - Осака 145 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Дания - Королевство 1337 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 5
Forbes - Форбс 1002 2
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
Forbes Insights 19 5
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
Vanson Bourne 49 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
TheInfoPro 4 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 21
CNews AWARDS - награда 571 16
CNews APPWards 36 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще