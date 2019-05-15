Индексная книга (каталог) CNews*
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Скачков Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 55
Скачков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравченко Константин 101 21
|Меднов Сергей 124 20
|Гуральников Сергей 164 20
|Бетсис Павел 101 20
|Мацоцкий Сергей 180 20
|Козырев Алексей 328 20
|Строкович Антон 53 19
|Шадаев Максут 1210 19
|Херсонцев Алексей 93 15
|Бойко Елена 152 15
|Прохоров Фёдор 83 6
|Леушев Андрей 75 6
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 6
|Пирогов Алексей 29 6
|Натрусов Артем 313 6
|Халяпин Сергей 96 6
|Соколов Олег 51 6
|Стрельцов Андрей 62 6
|Ушаков Михаил 36 5
|Козлов Михаил 182 5
|Карпенко Дмитрий 31 5
|Разумовский Дмитрий 125 5
|Еремеев Сергей 25 5
|Ведехин Игорь 41 5
|Юсупов Ренат 125 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Громов Иван 102 5
|Хрусталев Александр 33 5
|Брагин Павел 25 5
|Широких Алексей 72 5
|Александрин Андрей 15 5
|Стуров Дмитрий 33 5
|Быстров Константин 24 5
|Иншаков Дмитрий 51 5
|Коваленко Антон 32 5
|Наймарк Владимир 14 5
|Пшыченко Дмитрий 20 5
|Хлуднев Егор 17 5
|Севрюков Алексей 19 5
|Паринов Олег 11 5
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 5
|Forbes - Форбс 1002 2
|Fortune 211 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.