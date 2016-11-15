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Ирландия Дублин

Ирландия - Дублин

СОБЫТИЯ


15.11.2016 Pulsar Venture Capital открыл представительство в Ирландии

15 ноября в Дублине состоялось открытие представительства российского венчурного фонда Pulsar Venture Cap
10.02.2011 Amazon расширяет облачную площадку в Дублине

зователей Amazon Web Services из Европы. Стоимость приобретенной площади составила ?7,5 млн. Предыдущим владельцем 22,539 кв. м площадей в Гринхиллс Индастриал Истейт (Greenhills Industrial Estate) в Дублине, закупленных Amazon, была компания Tesco, которая использовала их для складирования. Кроме того, Amazon арендовала дополнительные площади в Снагбороу Индастриал Истейт (Snugborough Indu
03.10.2008 Facebook откроет центр международных операций в Дублине

Популярная социальная сеть Facebook объявила о том, что планирует открыть свой новый центр международных операций в Дублине, Ирландия. «После изучения различных мест в этом регионе, мы решили, что Ирландия лучше всего подойдет для размещения нашей новой штаб-квартиры», - сказала Шерил Сандберг (Sheryl Sandbe
09.10.2006 В Дублине построена беспроводная mesh-сеть Cisco

В центральной части города Дублин (штат Огайо) с использованием mesh-технологии компании Cisco Systems построена наружна
12.05.2005 Ирландский паб "Дублин" провел комплексную автоматизацию

Компания «1С:Бухучет и Торговля» завершила проект комплексной автоматизации ирландского паба «Дублин» в Красноярске. Представители «Дублина» ознакомились со специализированными решениями

15.02.2001 Xilinx инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Дублине

Американская компания Xilinx Inc. приняла решение расширить свой центр исследований и разработок в Дублине и инвестировать в этот проект около $50 млн., сообщила Electronics Weekly. В результате число сотрудников будет увеличено на 140 человек и достигнет 500 человек, площадь центра будет ув
04.04.2000 COLT Telecom Group построит новые оптоволоконные IP-сети в Бирмингеме и Дублине

lecom Group анонсировала свои планы на строительство двух новых оптоволоконных сетей в Бирмингеме и Дублине. Новые сети охватят коммерческие центры городов и будут введены в эксплуатацию уже в

12.10.1999 Sun Microsystems объявляет о расширении своего центра в Дублине

Корпорация Sun Microsystems объявила о значительном расширении своего Европейского центра по разработкамэ (European Product Development Center), расположенного в Дублине (Ирландия).э Центр возьмет на работу множество новых специалистов по разработке ПО и расширит используемые площади более чем на 40 тыс. квадратных футов. Новые сотрудники будут загружен

Публикаций - 164, упоминаний - 174

Ирландия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 25
Google LLC 12690 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Intel Corporation 12811 11
Oracle Corporation 7074 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Creative Technology 273 7
Creative Technology - Creative Labs Europe 15 7
SAP SE 5601 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Dell EMC 5180 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Apple Inc 13156 6
Lenovo Motorola 3566 6
MediaLab 5 5
Yandex - Яндекс 9216 5
HP Inc. 5883 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Samsung Electronics 11065 4
Huawei 4677 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Yahoo! 3726 4
AOL Inc - America Online 1883 3
Wrike 29 3
Nvidia Corp 4002 3
Cisco Systems 5372 3
X Corp - Twitter 2938 3
Acronis - Акронис 489 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Vodafone Group 1412 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
Flex - Flextronics 89 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Venture Capital 40 3
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Vista Equity Partners 7 2
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 2
QWave - венчурный фонд 4 2
Wyeth Pharmaceuticals 2 2
Guinness Enterprise Centre - GEC 2 2
eBay Inc 1640 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
TMT Investments 115 2
Runa Capital 158 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Citi - Citibank 158 1
L’Oreal 58 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ramify Consulting 3 1
Wissey Trade & Invest 6 1
MacMillan Trading 5 1
General Catalyst 23 1
Силовые машины 166 1
Accel Partners 49 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Tesco 84 1
Резонанс НПП 407 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 7 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 5
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Парк Зарядье 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
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U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
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