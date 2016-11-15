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Ирландия Дублин
СОБЫТИЯ
|15.11.2016
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Pulsar Venture Capital открыл представительство в Ирландии
15 ноября в Дублине состоялось открытие представительства российского венчурного фонда Pulsar Venture Cap
|10.02.2011
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Amazon расширяет облачную площадку в Дублине
зователей Amazon Web Services из Европы. Стоимость приобретенной площади составила ?7,5 млн. Предыдущим владельцем 22,539 кв. м площадей в Гринхиллс Индастриал Истейт (Greenhills Industrial Estate) в Дублине, закупленных Amazon, была компания Tesco, которая использовала их для складирования. Кроме того, Amazon арендовала дополнительные площади в Снагбороу Индастриал Истейт (Snugborough Indu
|03.10.2008
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Facebook откроет центр международных операций в Дублине
Популярная социальная сеть Facebook объявила о том, что планирует открыть свой новый центр международных операций в Дублине, Ирландия. «После изучения различных мест в этом регионе, мы решили, что Ирландия лучше всего подойдет для размещения нашей новой штаб-квартиры», - сказала Шерил Сандберг (Sheryl Sandbe
|09.10.2006
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В Дублине построена беспроводная mesh-сеть Cisco
В центральной части города Дублин (штат Огайо) с использованием mesh-технологии компании Cisco Systems построена наружна
|12.05.2005
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Ирландский паб "Дублин" провел комплексную автоматизацию
Компания «1С:Бухучет и Торговля» завершила проект комплексной автоматизации ирландского паба «Дублин» в Красноярске. Представители «Дублина» ознакомились со специализированными решениями
|15.02.2001
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Xilinx инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Дублине
Американская компания Xilinx Inc. приняла решение расширить свой центр исследований и разработок в Дублине и инвестировать в этот проект около $50 млн., сообщила Electronics Weekly. В результате число сотрудников будет увеличено на 140 человек и достигнет 500 человек, площадь центра будет ув
|04.04.2000
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COLT Telecom Group построит новые оптоволоконные IP-сети в Бирмингеме и Дублине
lecom Group анонсировала свои планы на строительство двух новых оптоволоконных сетей в Бирмингеме и Дублине. Новые сети охватят коммерческие центры городов и будут введены в эксплуатацию уже в
|12.10.1999
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Sun Microsystems объявляет о расширении своего центра в Дублине
Корпорация Sun Microsystems объявила о значительном расширении своего Европейского центра по разработкамэ (European Product Development Center), расположенного в Дублине (Ирландия).э Центр возьмет на работу множество новых специалистов по разработке ПО и расширит используемые площади более чем на 40 тыс. квадратных футов. Новые сотрудники будут загружен
Ирландия и организации, системы, технологии, персоны:
|Duffy Brian - Даффи Брайан 5 4
|Королев Павел 9 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Филев Андрей 6 2
|Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 2
|Мартиросян Самвел 16 2
|Гоголь Александр 21 2
|Шипкова Мария 3 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
|O'Reilly Brendan - О’Рейли Брендан 2 2
|Wong Hoo Sim - Вонг Ху Сим 10 2
|Халин Дмитрий 56 2
|Ефимов Владимир 145 2
|Ковалев Александр 165 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Парменова Наталия 63 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Салбиев Алан 31 1
|Шалаев Антон 26 1
|Швецов Никита 21 1
|Зубарев Илья 27 1
|Вольпе Борис 92 1
|Иванов Роман 22 1
|Скачков Юрий 52 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Селгеев Александр 1 1
|Моргульчик Александр 27 1
|Шигин Александр 3 1
|Кареев Андрей 5 1
|Самойлов Михаил 10 1
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Кирпиченко Дмитрий 9 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Попова Мария 141 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
|Павлов Игорь 8 1
|Каренина Анна 18 1
|Зайцева Анна 70 1
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