Ирландия - Дублин

Pulsar Venture Capital открыл представительство в Ирландии 15 ноября в Дублине состоялось открытие представительства российского венчурного фонда Pulsar Venture Cap

Amazon расширяет облачную площадку в Дублине зователей Amazon Web Services из Европы. Стоимость приобретенной площади составила ?7,5 млн. Предыдущим владельцем 22,539 кв. м площадей в Гринхиллс Индастриал Истейт (Greenhills Industrial Estate) в Дублине, закупленных Amazon, была компания Tesco, которая использовала их для складирования. Кроме того, Amazon арендовала дополнительные площади в Снагбороу Индастриал Истейт (Snugborough Indu

Facebook откроет центр международных операций в Дублине Популярная социальная сеть Facebook объявила о том, что планирует открыть свой новый центр международных операций в Дублине, Ирландия. «После изучения различных мест в этом регионе, мы решили, что Ирландия лучше всего подойдет для размещения нашей новой штаб-квартиры», - сказала Шерил Сандберг (Sheryl Sandbe

В Дублине построена беспроводная mesh-сеть Cisco В центральной части города Дублин (штат Огайо) с использованием mesh-технологии компании Cisco Systems построена наружна

Ирландский паб "Дублин" провел комплексную автоматизацию Компания «1С:Бухучет и Торговля» завершила проект комплексной автоматизации ирландского паба «Дублин» в Красноярске. Представители «Дублина» ознакомились со специализированными решениями

Xilinx инвестирует $50 млн. в развитие исследовательского центра в Дублине Американская компания Xilinx Inc. приняла решение расширить свой центр исследований и разработок в Дублине и инвестировать в этот проект около $50 млн., сообщила Electronics Weekly. В результате число сотрудников будет увеличено на 140 человек и достигнет 500 человек, площадь центра будет ув

COLT Telecom Group построит новые оптоволоконные IP-сети в Бирмингеме и Дублине lecom Group анонсировала свои планы на строительство двух новых оптоволоконных сетей в Бирмингеме и Дублине. Новые сети охватят коммерческие центры городов и будут введены в эксплуатацию уже в