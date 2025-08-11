Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванов Роман
УПОМИНАНИЯ
Иванов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
|Вайнберг Олег 18 2
|Маликин Андрей 11 2
|Романов Герман 6 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Кочубей Елена 2 2
|Колотова Дарья 5 2
|Балыкина Екатерина 3 2
|Кобзарь Екатерина 3 2
|Галиев Марат 3 2
|Викулов Илья 2 2
|Горин Роман 5 2
|Суслова Елена 2 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Свергуненко Анна 3 2
|Сидорин Алексей 3 2
|Лазарев Николай 21 2
|Зибров Геннадий 1 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Мякишева Марина 84 1
|Липич Григорий 65 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 380 1
|Ковалев Александр 162 1
|Сенкевич Виктор 30 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Попова Мария 141 1
|Кочуров Евгений 15 1
|Серова Елена 320 1
|Иванова Елена 81 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Шадаев Максут 1088 1
|Федоров Александр 24 1
|Нуралиев Борис 292 1
|Шеклеин Александр 1 1
|Прожогина Надежда 2 1
|Лохтин Геннадий 3 1
|Галстян Эрик 8 1
|Горский Константин 3 1
|Сазанский Валерий 1 1
|Wikipedia - Википедия 544 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 119 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 4
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
|comScore 379 1
|IDC - International Data Corporation 4927 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
|Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 911 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
