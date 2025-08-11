Разделы

Иванов Роман


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика? 1
20.05.2024 «Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
25.01.2024 «Рив Гош» переходит на «1С:Itilium» 1
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 1
31.10.2022 «1С» совместно со специалистами по SAP запускает бизнес ради самых важных клиентов 1
07.09.2021 «Яндекс» снабдил англоязычные видео закадровым переводом 1
03.09.2019 В «Яндекс.Браузере» появился плеер для управления музыкой на сайтах 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
06.06.2018 «Яндекс.Браузер» научился экономить энергию 1
15.03.2018 «Яндекс» создал браузер с голосовым помощником 1
12.03.2018 «Яндекс.Браузер» усилил защиту от майнинга 1
18.12.2015 «Яндекс.Браузер» научился предупреждать о мобильных подписках 1
17.09.2015 «Яндекс.Браузер» обзавелся защитой от фишинга, вредоносных сайтов и кражи данных 1
27.11.2014 «Яндекс» представил «браузер будущего». ФОТО 1
28.10.2010 "Яндекс" нашел Facebook 1
03.09.2010 Эксперты "похоронили" традиционный поиск в СЭД 1
06.10.2009 ИТ в рознице: кризис поставил новые задачи 1
11.09.2009 Круглый стол CNews: ИТ в рознице 1
01.09.2008 «Яндекс» запустил собственную «аську» 1
22.03.2006 "Яндекс" обновил поиск по блогам 1

Yandex - Яндекс 7986 13
8651 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4292 3
1С-Рарус 914 3
Google LLC 12045 2
Directum - Директум 1141 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 192 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 69 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
1С-премиум 3 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
АйТи 1416 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 1
Meta Platforms - Facebook 4488 1
VK - Mail.ru Group 3499 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Docsvision - ДоксВижн 1021 1
Paybot 68 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Открытые технологии 708 1
X Corp - Twitter 2892 1
SAP SE 5367 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Датастрим Солюшенз - Datastream Solutions CIS 8 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 326 1
Telegram Group 2336 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 277 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Ароматех - Aromatech 1 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 250 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 3
Евросеть 1412 2
Связной ГК 1375 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 57 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 88 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 2
ТрансКонтейнер 38 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Снежная Королева - СК Трейд 57 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Резонанс НПП 376 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 47 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 1
Группа Союз Концерн 5 1
Европа ТС - Европа Торговая сеть 2 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 26 1
АльфаСтрахование СГ 338 1
Сбер - СберЛогистика 66 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9513 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2638 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10949 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10997 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3018 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7725 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13019 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 796 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 418 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7846 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13235 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7880 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2982 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7584 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2707 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8731 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12731 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4567 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8543 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24991 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21408 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7027 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5030 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3596 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16502 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14191 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1960 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13111 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16485 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 2
Оповещение и уведомление - Notification 5078 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 448 8
Microsoft Windows 16060 6
Google Android 14418 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 4
Apple iOS 8044 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 746 2
Яндекс.Радар 30 2
Opera Browser - Браузер 1028 2
Linux OS 10542 2
Mozilla Firefox - браузер 1902 2
Google Chrome - браузер 1609 2
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 2
Motorola Solutions - TEAM - Total Enterprise Access and Mobility 10 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2365 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 48 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 46 1
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Google Play - Google Store - Android Market 3380 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Apple macOS 2161 1
Google YouTube - Видеохостинг 2841 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Google Gmail 965 1
StatCounter 427 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1466 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 52 1
QIP - Мессенджер 121 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 475 1
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 8 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 240 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 586 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1164 1
Вайнберг Олег 18 2
Маликин Андрей 11 2
Романов Герман 6 2
Заржецкий Александр 37 2
Кочубей Елена 2 2
Колотова Дарья 5 2
Балыкина Екатерина 3 2
Кобзарь Екатерина 3 2
Галиев Марат 3 2
Викулов Илья 2 2
Горин Роман 5 2
Суслова Елена 2 2
Нерадовский Константин 18 2
Свергуненко Анна 3 2
Сидорин Алексей 3 2
Лазарев Николай 21 2
Зибров Геннадий 1 1
Ипатов Вадим 84 1
Мякишева Марина 84 1
Липич Григорий 65 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 380 1
Ковалев Александр 162 1
Сенкевич Виктор 30 1
Якимчук Сергей 30 1
Курьянов Сергей 162 1
Попова Мария 141 1
Кочуров Евгений 15 1
Серова Елена 320 1
Иванова Елена 81 1
Гришин Дмитрий 209 1
Ашманов Игорь 41 1
Шадаев Максут 1088 1
Федоров Александр 24 1
Нуралиев Борис 292 1
Шеклеин Александр 1 1
Прожогина Надежда 2 1
Лохтин Геннадий 3 1
Галстян Эрик 8 1
Горский Константин 3 1
Сазанский Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 2
Европа 24471 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
Ирландия - Дублин 160 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Земля - планета Солнечной системы 10519 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Германия - Федеративная Республика 12832 1
Украина 7710 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 541 1
Беларусь - Белоруссия 5915 1
Казахстан - Республика 5706 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6044 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11237 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2240 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3278 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5105 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2389 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1778 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 345 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8075 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3066 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 322 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6162 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7139 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 18 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2849 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
Английский язык 6804 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2020 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1624 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2614 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6934 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 140 1
Металлы - Золото - Gold 1175 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4573 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 732 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
Wikipedia - Википедия 544 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
comScore 379 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 911 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2532 1
1С:Проект года 26 1
