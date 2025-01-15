1С:RCM 1С:Reliability-Centered Maintenance 1С:Управление надежностью
1С:RCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 3 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
|Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
|Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
|Лебеденко Дарья 1 1
|Иванов Роман 21 1
|Пилькин Роман 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
|Казахстан - Республика 5525 2
|Европа 21767 2
|Беларусь - Белоруссия 5638 2
|1С:Проект года 23 1
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