Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ESM Enterprise Service Management Управление корпоративными услугами



14.11.2024 SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей»

Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов заданным целям и быстрого реагирования на

25.10.2024 SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе

Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство
14.10.2024 Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

В чем суть ITSM/ESM? ITSM (IT Service Management) и ESM (Enterprise Service Management) — это подходы к управлению информационными технологиями и услу
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne

изации СРП банка «Уралсиб». Благодаря low-code-инструментам сотрудники банка могут самостоятельно настраивать и кастомизировать бизнес-процессы и формировать заявки для сотрудников на базе внедренной ESM-системы. «В отличие от многих проектов внедрение в банке Уралсиб стартовало с автоматизации кадровых процессов. ESM-платформа SimpleOne позволяет перевести на сервисные рельсы не только раб
24.07.2024 SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями

латформы. Новая версия 1.22.3 расширяет набор инструментов для управления корпоративными сервисами (ESM) и вносит улучшения в технологическую базу платформы. Одним из важных нововведений стало

04.07.2024 В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов

илиям Cleverics и GreenData, этот стратегический продукт достиг функционального уровня, не уступающего лучшим западным аналогам. Об этом CNews сообщили представители Cleverics. Altevics – это ITSM- и ESM-система, позволяющая комплексно автоматизировать сервисные и ИТ-процессы, запросы служб АХО, АХД, HR и других подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4. Она отвечает потребностям
27.06.2024 ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL

омпания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение, ITSM/ESM -систему Altevics , в инфраструктуры своих заказчиков. Кроме того, компания предоставит полный цикл методологической поддержки, готовые шаблоны процессов и документы и помощь в выстраивании
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда

ции обращений к ИТ-департаментам компаний Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чука
25.04.2024 ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель

безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении ESM-системы Altevics в продуктовый портфель. Решение разработано командой Cleverics на базе п
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве

рамках соглашения специалисты компании «Аметист» будут осуществлять пресейл, продажу и обслуживание ESM-платформы. Об этом CNews сообщили представители «РТК ИТ Плюс». Это решение позволяет авто
20.03.2024 ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО

оссийской ИТ-индустрии, и мы готовы продолжать совершенствовать нашу систему для поддержки бизнеса наших клиентов. Важной особенностью нашего продукта является способность заменить зарубежные ITSM- и ESM-системы, которые покинули российский рынок. Altevics обеспечит компаниям не только надежность и независимость от иностранных поставщиков, но и высокий уровень функциональности и кастомизаци
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM

ет команда «Деснол Софт», именно ее продукт Service Desk Итилиум был выбран фирмой «1С» в качестве прототипа 1С:ITILIUM. Эту систему класса Service Desk можно назвать новой парадигмой на рынке ITSM и ESM: в ней сочетаются процессная модель ITIL®, надежность и универсальность платформы «1С» и комплекс технологий для организации эффективной работы сервисных подразделений. Решение позволяет ав
17.05.2023 SimpleOne и Cleverics стали партнерами

Компания Cleverics стала официальным партнером SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках сотрудничества команда Cleverics б
16.03.2023 «Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne

ка» является партнером компании SimpleOne — одного из российских разработчиков систем автоматизации Enterprise Service Management (ESM). ПО SimpleOne разработано с учетом лучших методологий и п
14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца

локализовал собственные ИТ-решения, заложив основу для развития своей системы в многофункциональную ESM-платформу. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. На базе SimpleOne были автомат
13.03.2023 Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne

оответствие ожиданиям клиента и подтвердило правильность сделанного выбора. Приятно осознавать, что ESM-платформа SimpleOne стала катализатором улучшений ИТ-сервисов в компании “Ашан”», — отмет
30.01.2023 «Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение

тся отечественной разработкой и внесена в Единый реестр российского ПО. В условиях импортозамещения ESM-платформа является подходящим решением при переходе от продукта зарубежного вендора к оте
25.08.2022 Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM

Разработчики компании ВИПАКС реализовали интеграцию с программным обеспечением ESM. Теперь видеосерверы, модули видеоаналитики и программное обеспечение Domination включены в единый интерфейс ESM для управления системами безопасности на объекте. Об этом CNews сообщ
12.05.2022 Экосистема «Ред ОС» пополнилась ESM для управления безопасностью

Специалисты Soft Division и «Ред софт» подтвердили работоспособность серверного программного обеспечения «Electronika Security Manager (ESM)» в среде операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». ESM – программное обеспечение предназначено для управления безопасностью объектов различных

19.11.2021 «Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone

мпании «Сервионика». «Коллеги из компании “Сервионика” сделали правильное решение, выбрав концепцию Enterprise Service Management вместо зоопарка систем, который мог бы получиться из множества

05.02.2020 IBS займется внедрением российской ESM-платформы SimpleOne

IBS стала официальным партнёром SimpleOne — производителя российской ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках соглашения IBS будет оказывать полный спектр услуг по внедрению и техническому сопровождению платформы. Автоматизация сервисных бизнес
19.08.2016 Программный комплекс HPE ArcSight ESM версии 6 сертифицирован ФСТЭК

Платформа ArcSight ESM версии 6 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) прошла сертификацию ФСТЭК. Об этом CNews сообщили в компании IT Guard, официальном дистрибьюторе решений HPE Security, который выступил
11.06.2014 HP ArcSight ESM версии 5.2 сертифицирован ФСТЭК России

Компания IT Guard, специализирующаяся на дистрибьюции решений в области информационной безопасности, объявила о том, что решение HP ArcSight ESM успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Как говорится в заявлении IT Guard, поступившем в редакцию CNews, проведенная сертификация подтвердила, что система мониторинга и корреляции событи
22.10.2013 Решение Fujitsu для управления моментальными снимками обеспечивает непрерывность бизнес-процессов

Корпорация Fujitsu представила решение для быстрого и комплексного восстановления данных, сокращения времени простоев и повышения продуктивности работы компаний — Fujitsu Eternus Snapshot Manager (ESM). Продукт оптимизирован для дисковых систем хранения данных семейства Eternus DX. ESM добавляет к дисковым системам хранения данных функцию управления моментальными копиями, сообщили
31.01.2013 Softline выполнила проект мониторинга угроз и рисков безопасности для банка «Петрокоммерц»

Компания Softline объявила об успешном завершении проекта по мониторингу корпоративных угроз и рисков безопасности с помощью платформы Arcsight ESM, а также обеспечению соответствия информационной системы банка «Петрокоммерц» требованиям регулирующих органов и международного стандарта PСI DSS. Банк «Петрокоммерц» является стратегически

Публикаций - 119, упоминаний - 156

ESM и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 39
ServiceNow 88 16
8213 15
Ростелеком 9699 15
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 10
Cleverics - Клеверикс 37 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 9
OpenText - Micro Focus 108 9
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 9
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 9
SAP SE 5276 8
Konica Minolta 406 8
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 8
Softline - Софтлайн 2810 6
GreenData - Гриндата 31 6
HP Inc. 5685 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 5
Konica Minolta Business Solutions 65 5
Крок - Croc 1777 4
Naumen - Наумен 625 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 4
Basis - Tionix - Тионикс - 79 4
Soft Division - Софт Дивижн 4 4
Т Плюс - ИТ Плюс 17 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Telegram Group 1983 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 3
Atlassian 118 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Ivanti - ранее LANDesk 87 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 3
Inline Group - Инлайн Груп 99 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 4
Лента - Монетка - торговая сеть 55 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Газпром ПАО 1342 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Акрон ГК - Дорогобуж 13 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Абсолют Банк 230 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Россети Ленэнерго 1700 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 63
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 26
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 26
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 23
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 21
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 19
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 15
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 13
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 11
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 11
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 11
VeriSM 18 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 10
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 10
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 10
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 9
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 18
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 23 13
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 11
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 10
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 10
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 10
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 7
Cleverics - Altevics ESM-система 8 7
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 5
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 4
1С:ITIL 19 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Linux OS 9936 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 3
OmniNet - Omnitracker 63 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
HPE Service Manager - HPSM 44 2
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 2
Cleverics - Omnitracker CleverEngine 16 2
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 56 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 2
Naumen ITSM365 40 2
Naumen Project Ruler 9 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 2
1С:RCM - 1С:Reliability-Centered Maintenance - 1С:Управление надежностью 6 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Microsoft Outlook 1390 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Trellix - McAfee Enterprise Security Manager 3 1
Apache Hadoop 427 1
HP EliteBook - серия ноутбуков 82 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Чуканов Сергей 63 24
Благов Арсен 26 11
Жакашев Илья 7 7
Лялеко Владимир 9 7
Шилов Евгений 9 6
Пилькин Роман 7 4
Хренов Вячеслав 4 4
Чеханков Кирилл 12 3
Вишняков Андрей 5 3
Радченко Илья 6 3
Рубин Дмитрий 51 2
Жигалов Иван 3 2
Ларин Владимир 11 2
Рустамов Рустам 412 2
Огородников Дмитрий 27 2
Рыбчинский Михаил 27 2
Нестеров Алексей 143 2
Иванов Роман 21 2
Кисляков Владимир 5 2
Глазова Любовь 4 2
Кочанов Дмитрий 19 1
Логинов Иван 1 1
Новиков Сергей 45 1
Уколова Мария 7 1
Кузнецов Сергей 154 1
Николаев Андрей 17 1
Wong Arthur - Артур Вонг 4 1
Забродин Алексей 16 1
Трифаленков Илья 17 1
Кобзева Татьяна 1 1
Секулич Максим 1 1
Исайченко Дмитрий 11 1
Калайда Игорь 12 1
Новиков Евгений 44 1
Гузанов Денис 11 1
Сидорова Елена 5 1
Кулешов Сергей 36 1
Кузнецов Андрей 67 1
Скворцов Андрей 13 1
Витоженц Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 20
Европа 21767 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 11
Япония 13282 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 7
Африка - Африканский регион 3478 5
Ближний Восток 2942 5
Япония - Токио 995 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
США - Калифорния 4625 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 4
Казахстан - Республика 5525 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
США - Калифорния - Купертино 271 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Индия - Bharat 5431 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Испания - Королевство 3706 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Сингапур - Республика 1849 1
Америка Латинская 1811 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Чили - Республика 469 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 6
Энергетика - Energy - Energetically 5082 5
Аудит - аудиторский услуги 2657 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 5
Экономический эффект 1067 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Мобильные системы 115 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 6
Gartner - Dataquest 347 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Markets&Markets Research 112 1
Juniper Research 522 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
1С:Проект года 23 1
CNews AWARDS - награда 519 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще