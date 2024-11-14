ESM Enterprise Service Management Управление корпоративными услугами
- BPM - Business Process Management System
Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами
- ITSM - IT Service Management
Управление ИТ-услугами
ITSMT - IT Service Management Tool
|14.11.2024
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SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей»
Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов заданным целям и быстрого реагирования на
|25.10.2024
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SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе
Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство
|14.10.2024
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Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%
В чем суть ITSM/ESM? ITSM (IT Service Management) и ESM (Enterprise Service Management) — это подходы к управлению информационными технологиями и услу
|07.08.2024
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Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne
изации СРП банка «Уралсиб». Благодаря low-code-инструментам сотрудники банка могут самостоятельно настраивать и кастомизировать бизнес-процессы и формировать заявки для сотрудников на базе внедренной ESM-системы. «В отличие от многих проектов внедрение в банке Уралсиб стартовало с автоматизации кадровых процессов. ESM-платформа SimpleOne позволяет перевести на сервисные рельсы не только раб
|24.07.2024
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SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями
латформы. Новая версия 1.22.3 расширяет набор инструментов для управления корпоративными сервисами (ESM) и вносит улучшения в технологическую базу платформы. Одним из важных нововведений стало
|04.07.2024
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В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов
илиям Cleverics и GreenData, этот стратегический продукт достиг функционального уровня, не уступающего лучшим западным аналогам. Об этом CNews сообщили представители Cleverics. Altevics – это ITSM- и ESM-система, позволяющая комплексно автоматизировать сервисные и ИТ-процессы, запросы служб АХО, АХД, HR и других подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4. Она отвечает потребностям
|27.06.2024
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ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL
омпания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение, ITSM/ESM -систему Altevics , в инфраструктуры своих заказчиков. Кроме того, компания предоставит полный цикл методологической поддержки, готовые шаблоны процессов и документы и помощь в выстраивании
|06.05.2024
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Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда
ции обращений к ИТ-департаментам компаний Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чука
|25.04.2024
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ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель
безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении ESM-системы Altevics в продуктовый портфель. Решение разработано командой Cleverics на базе п
|04.04.2024
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«Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве
рамках соглашения специалисты компании «Аметист» будут осуществлять пресейл, продажу и обслуживание ESM-платформы. Об этом CNews сообщили представители «РТК ИТ Плюс». Это решение позволяет авто
|20.03.2024
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ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО
оссийской ИТ-индустрии, и мы готовы продолжать совершенствовать нашу систему для поддержки бизнеса наших клиентов. Важной особенностью нашего продукта является способность заменить зарубежные ITSM- и ESM-системы, которые покинули российский рынок. Altevics обеспечит компаниям не только надежность и независимость от иностранных поставщиков, но и высокий уровень функциональности и кастомизаци
|09.01.2024
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Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM
ет команда «Деснол Софт», именно ее продукт Service Desk Итилиум был выбран фирмой «1С» в качестве прототипа 1С:ITILIUM. Эту систему класса Service Desk можно назвать новой парадигмой на рынке ITSM и ESM: в ней сочетаются процессная модель ITIL®, надежность и универсальность платформы «1С» и комплекс технологий для организации эффективной работы сервисных подразделений. Решение позволяет ав
|17.05.2023
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SimpleOne и Cleverics стали партнерами
Компания Cleverics стала официальным партнером SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках сотрудничества команда Cleverics б
|16.03.2023
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«Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne
ка» является партнером компании SimpleOne — одного из российских разработчиков систем автоматизации Enterprise Service Management (ESM). ПО SimpleOne разработано с учетом лучших методологий и п
|14.03.2023
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Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца
локализовал собственные ИТ-решения, заложив основу для развития своей системы в многофункциональную ESM-платформу. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. На базе SimpleOne были автомат
|13.03.2023
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Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne
оответствие ожиданиям клиента и подтвердило правильность сделанного выбора. Приятно осознавать, что ESM-платформа SimpleOne стала катализатором улучшений ИТ-сервисов в компании “Ашан”», — отмет
|30.01.2023
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«Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение
тся отечественной разработкой и внесена в Единый реестр российского ПО. В условиях импортозамещения ESM-платформа является подходящим решением при переходе от продукта зарубежного вендора к оте
|25.08.2022
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Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM
Разработчики компании ВИПАКС реализовали интеграцию с программным обеспечением ESM. Теперь видеосерверы, модули видеоаналитики и программное обеспечение Domination включены в единый интерфейс ESM для управления системами безопасности на объекте. Об этом CNews сообщ
|12.05.2022
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Экосистема «Ред ОС» пополнилась ESM для управления безопасностью
Специалисты Soft Division и «Ред софт» подтвердили работоспособность серверного программного обеспечения «Electronika Security Manager (ESM)» в среде операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». ESM – программное обеспечение предназначено для управления безопасностью объектов различных
|19.11.2021
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«Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone
мпании «Сервионика». «Коллеги из компании “Сервионика” сделали правильное решение, выбрав концепцию Enterprise Service Management вместо зоопарка систем, который мог бы получиться из множества
|05.02.2020
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IBS займется внедрением российской ESM-платформы SimpleOne
IBS стала официальным партнёром SimpleOne — производителя российской ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках соглашения IBS будет оказывать полный спектр услуг по внедрению и техническому сопровождению платформы. Автоматизация сервисных бизнес
|19.08.2016
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Программный комплекс HPE ArcSight ESM версии 6 сертифицирован ФСТЭК
Платформа ArcSight ESM версии 6 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) прошла сертификацию ФСТЭК. Об этом CNews сообщили в компании IT Guard, официальном дистрибьюторе решений HPE Security, который выступил
|11.06.2014
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HP ArcSight ESM версии 5.2 сертифицирован ФСТЭК России
Компания IT Guard, специализирующаяся на дистрибьюции решений в области информационной безопасности, объявила о том, что решение HP ArcSight ESM успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Как говорится в заявлении IT Guard, поступившем в редакцию CNews, проведенная сертификация подтвердила, что система мониторинга и корреляции событи
|22.10.2013
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Решение Fujitsu для управления моментальными снимками обеспечивает непрерывность бизнес-процессов
Корпорация Fujitsu представила решение для быстрого и комплексного восстановления данных, сокращения времени простоев и повышения продуктивности работы компаний — Fujitsu Eternus Snapshot Manager (ESM). Продукт оптимизирован для дисковых систем хранения данных семейства Eternus DX. ESM добавляет к дисковым системам хранения данных функцию управления моментальными копиями, сообщили
|31.01.2013
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Softline выполнила проект мониторинга угроз и рисков безопасности для банка «Петрокоммерц»
Компания Softline объявила об успешном завершении проекта по мониторингу корпоративных угроз и рисков безопасности с помощью платформы Arcsight ESM, а также обеспечению соответствия информационной системы банка «Петрокоммерц» требованиям регулирующих органов и международного стандарта PСI DSS. Банк «Петрокоммерц» является стратегически
ESM и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 63 24
|Благов Арсен 26 11
|Жакашев Илья 7 7
|Лялеко Владимир 9 7
|Шилов Евгений 9 6
|Пилькин Роман 7 4
|Хренов Вячеслав 4 4
|Чеханков Кирилл 12 3
|Вишняков Андрей 5 3
|Радченко Илья 6 3
|Рубин Дмитрий 51 2
|Жигалов Иван 3 2
|Ларин Владимир 11 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Рыбчинский Михаил 27 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Иванов Роман 21 2
|Кисляков Владимир 5 2
|Глазова Любовь 4 2
|Кочанов Дмитрий 19 1
|Логинов Иван 1 1
|Новиков Сергей 45 1
|Уколова Мария 7 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Николаев Андрей 17 1
|Wong Arthur - Артур Вонг 4 1
|Забродин Алексей 16 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Кобзева Татьяна 1 1
|Секулич Максим 1 1
|Исайченко Дмитрий 11 1
|Калайда Игорь 12 1
|Новиков Евгений 44 1
|Гузанов Денис 11 1
|Сидорова Елена 5 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Скворцов Андрей 13 1
|Витоженц Александр 7 1
|Мобильные системы 115 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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