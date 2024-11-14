SimpleOne дополнил ESM-платформу новым визуальным инструментом «Светофорные карты показателей» Российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne представил новый инструмент для ESM-платформы «Светофорные карты показателей» (Traffic Light Scorecard). Он нужен для простого и наглядного отслеживания соответствия бизнес-процессов заданным целям и быстрого реагирования на

SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20% В чем суть ITSM/ESM? ITSM (IT Service Management) и ESM (Enterprise Service Management) — это подходы к управлению информационными технологиями и услу

Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne изации СРП банка «Уралсиб». Благодаря low-code-инструментам сотрудники банка могут самостоятельно настраивать и кастомизировать бизнес-процессы и формировать заявки для сотрудников на базе внедренной ESM-системы. «В отличие от многих проектов внедрение в банке Уралсиб стартовало с автоматизации кадровых процессов. ESM-платформа SimpleOne позволяет перевести на сервисные рельсы не только раб

SimpleOne расширяет возможности ESM-платформы для создания и управления бизнес-приложениями латформы. Новая версия 1.22.3 расширяет набор инструментов для управления корпоративными сервисами (ESM) и вносит улучшения в технологическую базу платформы. Одним из важных нововведений стало

В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов илиям Cleverics и GreenData, этот стратегический продукт достиг функционального уровня, не уступающего лучшим западным аналогам. Об этом CNews сообщили представители Cleverics. Altevics – это ITSM- и ESM-система, позволяющая комплексно автоматизировать сервисные и ИТ-процессы, запросы служб АХО, АХД, HR и других подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4. Она отвечает потребностям

ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL омпания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение, ITSM/ESM -систему Altevics , в инфраструктуры своих заказчиков. Кроме того, компания предоставит полный цикл методологической поддержки, готовые шаблоны процессов и документы и помощь в выстраивании

Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда ции обращений к ИТ-департаментам компаний Стартап SimpleOne, разрабатывающий решение в области ITSM/ESM, намерен привлечь инвестиции на сумму 500 млн руб. Об этом основатель проекта Сергей Чука

ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении ESM-системы Altevics в продуктовый портфель. Решение разработано командой Cleverics на базе п

«Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве рамках соглашения специалисты компании «Аметист» будут осуществлять пресейл, продажу и обслуживание ESM-платформы. Об этом CNews сообщили представители «РТК ИТ Плюс». Это решение позволяет авто

ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО оссийской ИТ-индустрии, и мы готовы продолжать совершенствовать нашу систему для поддержки бизнеса наших клиентов. Важной особенностью нашего продукта является способность заменить зарубежные ITSM- и ESM-системы, которые покинули российский рынок. Altevics обеспечит компаниям не только надежность и независимость от иностранных поставщиков, но и высокий уровень функциональности и кастомизаци

Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM ет команда «Деснол Софт», именно ее продукт Service Desk Итилиум был выбран фирмой «1С» в качестве прототипа 1С:ITILIUM. Эту систему класса Service Desk можно назвать новой парадигмой на рынке ITSM и ESM: в ней сочетаются процессная модель ITIL®, надежность и универсальность платформы «1С» и комплекс технологий для организации эффективной работы сервисных подразделений. Решение позволяет ав

SimpleOne и Cleverics стали партнерами Компания Cleverics стала официальным партнером SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках сотрудничества команда Cleverics б

«Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne ка» является партнером компании SimpleOne — одного из российских разработчиков систем автоматизации Enterprise Service Management (ESM). ПО SimpleOne разработано с учетом лучших методологий и п

Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца локализовал собственные ИТ-решения, заложив основу для развития своей системы в многофункциональную ESM-платформу. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. На базе SimpleOne были автомат

Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne оответствие ожиданиям клиента и подтвердило правильность сделанного выбора. Приятно осознавать, что ESM-платформа SimpleOne стала катализатором улучшений ИТ-сервисов в компании “Ашан”», — отмет

«Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение тся отечественной разработкой и внесена в Единый реестр российского ПО. В условиях импортозамещения ESM-платформа является подходящим решением при переходе от продукта зарубежного вендора к оте

Серверы и видеоаналитика Domination работают с ПО ESM Разработчики компании ВИПАКС реализовали интеграцию с программным обеспечением ESM. Теперь видеосерверы, модули видеоаналитики и программное обеспечение Domination включены в единый интерфейс ESM для управления системами безопасности на объекте. Об этом CNews сообщ

Экосистема «Ред ОС» пополнилась ESM для управления безопасностью Специалисты Soft Division и «Ред софт» подтвердили работоспособность серверного программного обеспечения «Electronika Security Manager (ESM)» в среде операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». ESM – программное обеспечение предназначено для управления безопасностью объектов различных

«Т1 интеграция» автоматизировала процесс рекрутинга в «Сервионике» на базе платформы Simpleone мпании «Сервионика». «Коллеги из компании “Сервионика” сделали правильное решение, выбрав концепцию Enterprise Service Management вместо зоопарка систем, который мог бы получиться из множества

IBS займется внедрением российской ESM-платформы SimpleOne IBS стала официальным партнёром SimpleOne — производителя российской ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках соглашения IBS будет оказывать полный спектр услуг по внедрению и техническому сопровождению платформы. Автоматизация сервисных бизнес

Программный комплекс HPE ArcSight ESM версии 6 сертифицирован ФСТЭК Платформа ArcSight ESM версии 6 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) прошла сертификацию ФСТЭК. Об этом CNews сообщили в компании IT Guard, официальном дистрибьюторе решений HPE Security, который выступил

HP ArcSight ESM версии 5.2 сертифицирован ФСТЭК России Компания IT Guard, специализирующаяся на дистрибьюции решений в области информационной безопасности, объявила о том, что решение HP ArcSight ESM успешно прошло сертификацию ФСТЭК России. Как говорится в заявлении IT Guard, поступившем в редакцию CNews, проведенная сертификация подтвердила, что система мониторинга и корреляции событи

Решение Fujitsu для управления моментальными снимками обеспечивает непрерывность бизнес-процессов Корпорация Fujitsu представила решение для быстрого и комплексного восстановления данных, сокращения времени простоев и повышения продуктивности работы компаний — Fujitsu Eternus Snapshot Manager (ESM). Продукт оптимизирован для дисковых систем хранения данных семейства Eternus DX. ESM добавляет к дисковым системам хранения данных функцию управления моментальными копиями, сообщили