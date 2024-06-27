ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL

Продуктово-сервисная компания ICL Services заключила партнерское соглашение с российскими ИТ-компаниями GreenData и Cleverics. В рамках сотрудничества ICL Services будет развертывать разработанное компаниями решение, ITSM/ESM -систему Altevics , в инфраструктуры своих заказчиков. Кроме того, компания предоставит полный цикл методологической поддержки, готовые шаблоны процессов и документы и помощь в выстраивании бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Cleverics.

Altevics – это система от Cleverics и GreenData, универсальное ПО для автоматизации ИТ-процессов, запросов служб АХО, АХД, HR и других сервисных подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4 и других сводов лучших практик. Платформа внесена в Единый реестр российского ПО и входит в число программных продуктов, разрешенных для использования в компаниях с участием государственного капитала.

«Решение от создателей современной библиотеки стандартов ITIL призвано существенно оптимизировать работу сервисных служб, повысить удовлетворенность клиентов и снизить издержки любого бизнеса, – сказал Роман Шелякин, старший руководитель проектной группы в ICL Services. – На сегодняшний день Altevics – идеальная альтернатива привычным зарубежным ITSM-решениям, таким как ServiceNow, Microfocus, SAP, Jira, Ivanti и другим. И наши совместные проекты с GreenData и Cleverics докажут это на практике».

«Мы рады сотрудничеству с ICL Services и уверены, что это партнерство принесет пользу как компаниям, так и клиентам, которые смогут получить доступ к передовым решениям в области управления сервисами и ИТ-процессами», — сказал сооснователь GreenData Владимир Кисляков.

«Мы высоко ценим наше участие в этом стратегическом альянсе, — сказал управляющий партнер Cleverics Евгений Шилов. — Altevics - это надежная и современная ESM/ITSM-система, которая поможет нашим клиентам повысить эффективность сервисных процессов и соответствовать международным стандартам. Мы уверены, что наше сотрудничество с ICL Services позволит нам расширить охват рынка и обеспечить еще больше компаний доступом к современным отечественным инновационным решениям».