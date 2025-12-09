ICL ГК - ICL Group

«Группа Астра», «ICL Техно» и РУДН объединились для ИТ-образования студентов со всего мира родов им. Патриса Лумумбы (РУДН) на базе Учебного подразделения «Высшая школа управления» «Группа Астра» открыла свою десятую, юбилейную лабораторию совместно с производителем вычислительной техники «ICL Техно». Основная задача проекта — обучить студентов и преподавателей эффективной работе с российскими ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В РУДН более 100 раб

ICL Services представила новое российское решение для автоматизации серверов, ЦОД и edge-устройств — «Колибри-ЦОД» Продуктово-сервисная компания ICL Services совместно с командой «Колибри-АРМ» представила новое решение «Колибри-ЦОД» – систему управления конфигурациями и автоматизацией рутинных процессов ключевой ИТ-инфраструктуры бизнес

В России создадут ноутбук для воспитателей, психологов и дефектологов Российский производитель компьютерной техники «ICL Техно» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Мерсибо», российским разработчиком интерактивных программных решений для логопедов и педагогов дошкольного образования. Подписантами

ICL Soft выводит на рынок флагманскую аналитическую платформу First BI для перехода к управлению бизнесом на основе данных Российский разработчик программного обеспечения ICL Soft объявляет о запуске собственной аналитической платформы нового поколения First BI. Решение предназначено для комплексного перевода компаний на управление, основанное на данных, и закры

BPMSoft и ICL Services запустили образовательную программу с лицеем «Инноватика» Республики Татарстан «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft, и продуктово-сервисная компания ICL Services объявили о запуске пилотной программы дополнительного образования в многопрофильном лицее «Инноватика» Республики Татарстан. Ученики старших классов получат знания и опыт, необходи

«ICL Техно» и КНИТУ-КАИ заключили соглашение о подготовке кадров Российский производитель вычислительной техники компания «ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области практико-ориентированного обучения

«Ред Софт» и «ICL Техно» договорились о сотрудничестве Компании «Ред Софт» и «ICL Техно» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписантами выступили исполнительный директор «Ред Софт» Михаил Толпышкин и генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степан

«ICL Системные Технологии» и Face2 заключили партнерство в сфере безопасности систем биометрической идентификации и верификации Компании «ICL Системные Технологии» и Face2 подписали партнерское соглашение. Сотрудничество между ИБ-интегратором и вендором сервисов на базе машинного зрения и биометрических технологий направлено на р

«ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» подписали соглашение для продвижения инженерных профессий в Татарстане Состоялось подписание соглашения между «ICL Инженерным центром», входящим в группу компаний ICL, и технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Соглашение направлено на развитие и продвижение инженерных профессий в регион

«МойОфис» и ICL Services стали стратегическими партнерами «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и продуктово-сервисная компания ICL Services подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о совмес

VisionLabs и «ICL Системные Технологии» объединяют усилия для развития биометрических сервисов Компании VisionLabs и «ICL Системные Технологии» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие биометрических технологий, в частности обеспечение безопасности систем контроля и управл

Новая совместная научно-учебная ИТ-лаборатория «ICL Техно» и КНИТУ-КАИ приняла первых студентов Компания «ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) объявили о приеме первых студентов в новую совместную научно-учебную лаборатори

Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы? онтролируют поставки ноутбуков в школы? CNews провел регулярное исследование поставок ноутбуков в российские школы. Российские вендоры продолжают укреплять свои позиции в поставках ноутбуков в школы. ICL, «Рикор» и «Аквариус» сохраняют лидерство в этом сегменте рынка: 37,69% приходится на производителя ICL, 37,52% — на «Рикор», 13,96% — на «Аквариус». 28.05.2025 Текст: Екатерина Чигв

Какие компании поделили рынок ноутбуков для школ? ад отечественные производители занимали 76% рынка поставок ноутбуков в школы. Теперь они полностью обеспечивают своей продукцией потребности образовательных учреждений. 90% контролируют три вендора — ICL, «Рикор» и «Аквариус». На долю ICL приходится 55% рынка. 20/03/2024 Текст: Наталья Рудычева По данным ITReseach, в 2023 г. в России было продано около 3,4 млн ноутбуков — на 11% боль

Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза азом изменилась — 76% потребностей рынка обеспечивают отечественные производители. Всего в ходе переоснащения школ в 2021 г. было закуплено около 200 тыс. ноутбуков. Самыми популярными брендами стали ICL, «Аквариус», «Гравитон»/Lime и Acer. Согласно данным Росстата, на 20.09.2021 лицензии на образовательную деятельность имели 43 420 организаций, в том числе 42 212 — свидетельство о государс

ГК ICL запускает производство линейки модульных ЦОДов ICL DataCube Группа компаний ICL объявляет о старте серийного производства собственной линейки модульных центров обработки

ICL Services расширяет возможности платформы SNRD благодаря интеграции с «1С-Битрикс24» Продуктово-сервисная компания ICL Services объявляет о новой интеграции платформы SNRD с коробочной версией «1С-Битрикс24», что открывает новые возможности для управления бизнес-процессами и автоматизации задач российских п

ПАК ЭВО «Лайт» вошел в реестр ПАК Минцифры России Программно-аппаратный комплекс ЭВО «Лайт», разработанный продуктово-сервисной компанией ICL Services на базе отечественного оборудования «ICL Техно», включен в реестр российских ПАК. Информация о регистрации продукта появилась на официальном ресурсе Минцифры России 28 июля

Подтверждена совместимость севера teamRAY 2122-2U-M и системы управления виртуализацией zVirt «ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и компания Orion soft — разработчик отечественного ПО для ИТ-инфраструктуры — подтвердили совместимость сервера teamRAY 2122-2U-M и

ICL Services, «МойОфис» и «Группа Астра» представят совместный ПАК на российском оборудовании «ICL Техно» Продуктово-сервисная компания ICL Services, российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис», разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» представят программно-аппаратный комплекс «ЭВО» на базе фирменного оборудования «I

Терминал предрейсового осмотра ICL зарегистрирован в Росздравнадзоре Компания «ICL Техно» сообщила о получении официальной регистрации аппаратно-программного комплекса (АПК) предрейсовых осмотров ICLWorkshift в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Российс

ICL Services и Linki создают будущее беспроводных сетей в России Продуктово-сервисная компания ICL Services и российский разработчик сетевых продуктов Linki заключили партнерское соглашение. В новом статусе ICL Services сможет предлагать, внедрять и поддерживать передовые беспрово

«Крайон» объединяет усилия с ICL Services для развития и продвижения «Колибри-АРМ» Интегратор технологических решений для цифровой трансформации бизнеса компания «Крайон» и продуктово-сервисная компания ICL Services договорились о стратегическом партнерстве, направленном на развитие и продвижение «Колибри-АРМ» — российской системы для управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили предс

«ICL Техно» и «Катюша» объявили о заключении стратегического партнерства Производитель компьютерной техники «ICL Техно» и разработчик решений для корпоративной печати «Катюша» объявили о заключении стратегического партнерства. Данное сотрудничество позволит обеим компаниям расширить свое присутствие н

«ICL Техно» и «Алми Партнер» заключили стратегическое соглашение Производитель вычислительной техники «ICL Техно» и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «Алми Партнер» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместное продвижение российских

«ICL Системные Технологии» и «Лаборатория Числитель» объявили о стратегическом партнерстве «ICL Системные Технологии» (ICL СТ), отечественный системный интегратор, и российский разработчик высокотехнологичного инфраструктурного ПО «Лаборатория Числитель» подписали соглашение о

Операционная система «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис» совместимы с оборудованием «ICL Техно» Компания «Алми Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и производитель вычислительной техники «ICL Техно» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» и офисного пакета «АльтерОфис» с ПК ICL BasicRAY и SafeRay, и моноблоком SafeRay. Результаты тестирования, проведенно

Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти чиком проекта выступил Оператор электронного правительства Ленинградской области (ОЭП), генеральным подрядчиком — «ВымпелКом» (бренд билайн), технологическим партнером — продуктово-сервисная компания ICL Services. В рамках проекта проводится миграция рабочих станций государственных служащих на операционную систему РЕД ОС с офисным пакетом «Р7-Офис» в целях обеспечения технологической незави

«ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200 Компании «ICL Техно» и «Рэйдикс» объявляют о выходе новых программно-определяемых систем хранения данных teamRay RE1100 и RE1200, разработанных для компаний малого и среднего бизнеса (SMB), филиалов круп

ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL Решение ELMA365 Service Desk 2.0 прошло аудит компании ICL Services на соответствие ключевым практикам ITIL. Независимая оценка ICL Services, эксперта по управлению ИТ-инфраструктурой с 19-летним опытом, будет полезна компаниям, выбирающим р

ICL Services расширяет портфель услуг и продуктов Продуктово-сервисная компания ICL Services расширяет портфель услуг и продуктов. Клиентам компании будут доступны новые продукты, среди которых решения для медицинских и учебных учреждений, продукты для цифровизации ЖКХ, де

ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО Программно-аппаратный комплекс (ПАК) AICL, разработанный компанией ICL Astra Services, совместным предприятием «Группы Астра» и ГК ICL, включен в реестр

ICL Services поделится опытом импортозамещения на конференции CNews «Цифровая стратегия 2025» 4 марта продуктово-сервисная компания ICL Services выступит в качестве официального партнера конференции CNews «Цифровая стратегия 2025». В рамках мероприятия эксперты компании представят платформы импортозамещения ИТ на базе прогр

В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт, идут судебные разбирательства Контрафакт на госзакупках Как выяснил CNews, производитель российской электроники ICL обратился в суд из-за поставок госзаказчикам контрафактной техники под видом продукции компании. С такими кейсами производитель столкнулся в разных регионах, включая Хабаровск, Кемерово, Як

ICL Services расскажет про подход к аутсорсингу ИБ на конференции «Информационная безопасность 2025» 20 февраля продуктово-сервисная компания ICL Services станет участником ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности — конференции «Информационная безопасность 2025», организованного CNews. Команда ICL Services поделится соб

«Кит-системс» — новый партнер ICL Техно Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании ICL Техно – российского производителя технологичного ИТ-оборудования высокой локализации. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс». В качестве сервис-ориентированного интегратора «Кит

ICL Services и «Цифровые решения» стали партнерами Продуктово-сервисная компания ICL Services и российский разработчик и производитель сетевого оборудования для информационной безопасности «Цифровые решения» стали партнерами. ICL Services будет использовать продукты

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд касс самообслуживания и службу безопасности об аномальном поведении покупателя. Ильдар Хуснутдинов, ICL Services: Как правило, к нам приходят за классической ИТ-инфраструктурой Дария Беседа: Ка

Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку Как все начиналось Материнская компания бренда — «ICL Техно» — является одной из старейших на российском рынке ИТ. Работает с 1991 г. Она была создана на базе знаменитого советского Казанского завода математических машин и британской Internati