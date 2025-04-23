ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL

Решение ELMA365 Service Desk 2.0 прошло аудит компании ICL Services на соответствие ключевым практикам ITIL. Независимая оценка ICL Services, эксперта по управлению ИТ-инфраструктурой с 19-летним опытом, будет полезна компаниям, выбирающим российское ПО для управления сервисами в рамках программы импортозамещения. Соответствие ITIL становится важным критерием выбора отечественного Service Desk. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

В ходе аудита специалисты ICL Services проанализировали функциональность ELMA365 Service Desk 2.0 на соответствие ключевым практикам ITIL. Первичный аудит выявил высокий уровень соответствия ITIL в таких областях, как управление запросами на обслуживание (100%), инцидентами (86%), изменениями (80%) и проблемами (83%), управление релизами (80%). Вместе с тем, в области управления знаниями (67%) и конфигурациями (75%) были отмечены зоны для улучшений.

«Проведение внешнего аудита — важный шаг для подтверждения соответствия принципам ITIL и зрелости решения. Мы доверили эту задачу коллегам ICL Services, поскольку они обладают богатым опытом в области автоматизации управления ИТ-услугами и сертифицированными специалистами по ITIL», — отметил Виктор Ситник, Product Owner ELMA365 ESM.

По итогам аудита команда ELMA365 Service Desk 2.0 внедрила множество важных доработок. Благодаря функциональности Low-code платформы ELMA365 доработки были внесены за два месяца в параллель с основной дорожной картой разработки. В результате свежий релиз ELMA365 Service Desk 2.0 получил большое количество изменений, которые призваны улучшить пользовательской опыт.

«Мы провели тщательный анализ ELMA365 Service Desk 2.0 и можем подтвердить, что решение соответствует ключевым практикам ITIL. Это позволяет рекомендовать его российским компаниям как зрелый инструмент для управления ИТ-услугами, способный заменить зарубежные системы. Отдельно важно подчеркнуть, что при помощи Low-code инструментария решение может быть в короткие сроки масштабировано до управления всеми корпоративными сервисами», — сказала Светлана Песошина, руководитель отдела ProVendSolutions компании ICL Services.