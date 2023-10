ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий

Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony эксклюзивных прав на распространение решения IT Symphony в России. IT Symphony представляет собой разработку американской компании Change Dynamics, партнера Serena Software, реализующей рекомендации ITIL по организации ИТ-служб и сервисов. IT Symphony - это готовое решение, которое позволяет ускорить и удешевить процесс внедрения новых стандартов в организации. Система IT Symphony проектир