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ITIL IT Infrastructure Library Information Technology Infrastructure Library Руководство по управлению ИТ-услугами Библиотека инфраструктуры информационных технологий

ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий

ITIL® (IT Infrastructure Library) – это библиотека мировых практик и процедур в управлении информационными технологиями в организациях. Применяемые практики учитывают имеющиеся тенденции: искусственный интеллект, роботов, интернет вещей и т.п. На основе библиотеки создан особый подход к управлению – ITSM (IT Service Managament). Он помогает ИТ-специалистам оптимизировать бизнес-процессы так, чтобы иметь возможность совершенствовать продукт.

 


08.09.2022 Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС»

ЭП» автоматизировала управление обращениями и заявками в сервисной компании «Форт-консалтинг», которая входит в дивизион «ТаграС-бизнессервис» нефтесервисного холдинга «ТаграС». На основе решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП», интегрированного с сервисом «1С-коннект», создана корпоративная ITSM-платформа «ТаграС-коннект». С ее помощью 50 специалистов под
24.03.2017 «1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM

Эксперты российского ITSM-сообщества признали программное решение «1С:ITIL Корп» разработкой, поддерживающей процессы ITAM и сервисно-финансовую модель, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». Мировая методология ITAM, реализованная «1С-Рарусом» в решении «1С:IT
02.02.2017 «1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП»

«1С-Рарус» и 1С объявили о доступности обновленной версии программы «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». Как рассказали CNews в компании, решение поможет управлять уровнем ИТ-услуг, взаимоотношениями с потребителями и подрядчиками, а

23.05.2016 ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL

Компания Axios Systems, поставщик программного обеспечения по управлению ИТ-услугами (ITSM), объявила о том, что ITSM-решение assyst сертифицировано Pink Elephant по 16 процессам ITIL. Об этом говорится в заявлении Axios Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, программное решение assyst реализовано по принципу out-of-the-box, который подразумевает комплек
10.02.2016 «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL

t приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с 15 по 19
08.02.2016 «1С:ITIL» обеспечивает бесперебойную работу медтехники в сети стоматологических клиник «Белый Кит»

Специалисты сети стоматологических клиник «Белый Кит» внедрили систему «1С:ITIL» — совместную разработку компаний «1С» и «1С-Рарус». В результате оптимизирована работа технической службы учреждения. Ускорилась обработка заявок на обслуживание и ремонты медицинского об
02.12.2015 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme

Российская компания Naumen объявила о завершении сертификации продукта Naumen Service Desk на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme от компании Axelos, глобального провайдера передовых практик управления (Best Management Practice). Об этом говорится в заявлении Naumen, поступившем в редакцию
24.03.2015 Terrasoft обновила систему для профессионального управления сервисом bpm’online ITIL service

Компания Terrasoft представила новую версию линейки продуктов для профессионального управления сервисом — bpm’online ITIL service. Обновленный продукт (версии 7.5) включает единое окно, которое дает возможность сотрудникам службы Service Desk повысить скорость обработки обращений, а также расширенные инструме
12.12.2014 «1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005

Компания «1С-Рарус» выпустила версию «Корп» решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия». Система создана при господдержке в рамках программы по импортозамещению, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Программа была разработана совм
04.06.2014 Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011

Компания Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти, объявила о получении продуктом Naumen Service Desk сертификата соответствия требованиям ITIL v.2011. Эксперты Pink Elephant подтвердили способность российского решения обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов из библиотеки ITIL. Об этом CNews сообщили в Naumen. Ране
26.02.2014 EPAM Systems: облачная модель не меняет природу ITSM

CNews: Как бы вы описали текущее положение с внедрением практик управления ИТ-услугами, стандартов ITIL в российских компаниях? Какие задачи уже решены, какие решаются и что нас ждет в будущем? Тарас Даниленко: Ситуация нам представляется достаточно интересной. С одной стороны, Gartner в сво
05.07.2013 Родился русский ITIL

борудования (80% от суммарной стоимости владения ИВС). При реализации на практике любого способа снижения затрат на ИВС необходимо построение эффективной системы управления ИТ-услугами, а в этом роль ITIL – "Библиотеки передового опыта решений в ИТ-сфере" трудно переоценить. А с внедрением ITIL-решений наблюдаются большие проблемы. Ведь даже в Голландии, стране, в которой методологии
26.04.2013 Термин дня: ITIL

вку – оставляйте комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. ITIL – это набор рекомендаций по лучшим практикам в управлении ИТ-услугами (ITSM). Представляет собой набор публикаций, содержащих рекомендации по организации предоставления ИТ-услуг, а также п
23.04.2013 Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL

д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

16.04.2013 Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL

д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

27.03.2013 Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL

д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

11.03.2013 Термин дня: Бизнес-услуга в ITIL

комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Бизнес-услуга в ITIL (Business Service в ITIL) – это услуга, которая предоставляется бизнес-подразделениями бизнес-заказчикам. Например, предоставление финансовых услуг заказчикам банка или товаров зака
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ

Методология ITSM не застыла в своем развитии. Основные принципы ITIL, частью которого является ITSM, были сформулированы еще 20-25 лет назад, и жизнь показала, что курс был взят верный. Стандарты регулярно обновляются, чтобы отвечать требованиям сегодняшнег
02.02.2011 ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность

ля эффективных и динамичных изменений, да и задача эта не по плечу "компьютерщикам". А между тем решение известно уже давно. Речь идет об идеологии построения сервисной модели ITSM на базе библиотеки ITIL. В отличие от морально устаревшей эксплуатационной модели сервисная модель строится не на поддержке систем как таковых, а на предоставлении ценностей бизнесу в виде сервисов. Для реализаци
11.03.2010 LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3

езопасностью ПК, а также в области ITSM, объявила о том, что система LANDesk Service Desk получила статус Pink Verify в соответствии со схемой сертификации компании Pink Elephant по всем 14 процессам ITIL V3, по которым производится сертификация. «Получение сертификата Pink Verified по всем 14 процессам в дополнение к уже имеющимся сертификатам делает LANDesk наиболее подходящим решением дл
14.01.2010 «itSMF Россия» запустила проект по переводу книг ITIL v3 на русский язык

«itSMF Россия» объявила о начале проекта перевода книг ITIL v3 на русский язык. Книги будут переведены в соответствии утвержденным глоссарием, изданы по согласованию с itSMF International и продвигаться на российском рынке как официальный перевод а
20.03.2009 «Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT»

«Высшая школа ИТ» - Учебный Центр, входящий в группу ARBYTE - ввела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы ITIL v3. Введение в ITSM» и «Применение CobiT для контроля процессов управления ИТ» и проходит
15.12.2008 ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ

Библиотека ITIL (Information Technologies Infrastructure Library) далеко не новинка: как собрание рекомендаций по эффективному управлению ИТ-инфраструктурой она появилась еще в 1980-х гг. Однако повышенны
02.09.2008 «Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies

Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Technologies, имеющая свои представительства в Амстердаме, Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, оказывающая, в том числе, услуги в области проц
11.04.2008 ITSM в России: учимся на примерах

Несмотря на то, что ITIL и ITSM для многих представителей ИТ-рынка по-прежнему остаются некоторой абстракцией, по
11.07.2007 Touchpaper: CIO признают полезность ITIL в бизнесе

Touchpaper, международный поставщик решений ITBM (IT Business Management), объявил о результатах независимого опроса 100 ИТ-директоров (CIO), который определил важную роль использования ITIL для организации процессов сервис-менеджмента. Согласно результатам опроса, большинство респондентов (52%) отметили, что ITIL полезен для организации некоторых процессов ITSM. Вместе
15.06.2007 Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум»

Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Специалист» и команда «Итилиум» объявили о сотрудничестве. Теперь на всех курсах по ITIL в центре «Специалист» в качестве демонстрационной системы будет использоваться программный продукт «Итилиум». Это позволит оптимизировать качество предоставляемых услуг для клиентов обеих

01.06.2007 HP расширяет портфель решений Service Management

Сегодня компания HP объявила о расширении портфеля решений для управления услугами, которые позволят ИТ-организациям воспользоваться дополнительными возможностями обновленной библиотеки ITIL версии 3. Напомним, что ITIL версии 3 – эта система современных рекомендаций по управлению ИТ, призванная обеспечивать высокое качество ИТ-услуг на протяжении всего цикла управления
17.04.2007 IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами

им, как Библиотека передового опыта в области информационных технологий (IT Infrastructure Library, ITIL); свод международных стандартов управления, контроля и аудита информационных систем (Con
22.03.2007 «Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий

Компания «Итилиум» выпустила методику внедрения процессов ITIL и системы «Итилиум» для малого и среднего бизнеса - впервые на русском языке. Как известно, внедрение процессов ITIL для малых предприятий имеет ряд особенностей. Специалисты «Итили
14.03.2007 ИТ-услуги: есть ли альтернатива ITIL?

CNews: Как вы считаете, стала ли библиотека ITIL стандартом для сектора ИТ-услуг? Или альтернативы существуют? Сергей Овчинников: Конечно, альтернативы есть, и они широко используются. Одним из основных принципов ITIL является кон
09.02.2007 Redcenter и «5-55» договорились о сотрудничестве

«5-55» договорились о сотрудничестве в сфере оказания информационно-консультационных услуг по подготовке персонала клиентов и партнеров. Redcenter, в частности, начал предоставлять обучение по курсам ITIL, о чем заключил соответствующее соглашение с компанией «5-55», которая читает курсы по данному направлению. В целом, курсы ITIL помогают освоить способы организации успешной работы

20.10.2006 Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony

эксклюзивных прав на распространение решения IT Symphony в России. IT Symphony представляет собой разработку американской компании Change Dynamics, партнера Serena Software, реализующей рекомендации ITIL по организации ИТ-служб и сервисов. IT Symphony - это готовое решение, которое позволяет ускорить и удешевить процесс внедрения новых стандартов в организации. Система IT Symphony проектир
26.10.2005 "Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент

завершении первого этапа проекта "Становление процессов управления ИТ-инфраструктурой", проводимого совместно с компанией Verysell-6. В ходе проекта используется технология организации ИТ-менеджмента ITIL. Задача, поставленная в рамках проекта перед компанией Verysell-6, заключается в разработке мер по повышению эффективности услуг, оказываемых ИТ-департаментом бизнес-подразделениям компани
21.09.2005 GMCS предлагает новые решения Mercury

кет средств управления документооборотом, форм и отчетов. Решение автоматизирует следующие процессы ITIL: Управление инцидентами, проблемами, изменениями, релизами, уровнями услуг. Внедрение и 
08.09.2005 "Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой

ин, по которой мы выбрали продукты HP OpenView, является их комплексность и соответствие стандартам ITIL (IT Infrastructure Library — библиотеки инфраструктуры информационных технологий) и
02.08.2005 ITIL "приживается" в Индии

правления (MSP) и аутсорсинговые компании бизнес-процессов (BPO) продолжают переходить под стандарт ITIL — «Библиотеки инфраструктуры ИТ» в своей работе. Внедрение ITIL позволило мн
17.06.2005 IBM и Peregrine продлили стратегический альянс

я внедрением технологий Peregrine занимаются более 1700 консультантов IBM, подготовленных на основе ITIL — Библиотеки инфраструктур ИТ, в которой собран опыт работы в этой области. Среди к
23.05.2005 IBM анонсировала пакет для управления ИТ-процессами

й программы клиенты не смогли бы достичь эффективности, даже используя библиотеку ИТ-инфраструктур (ITIL). Каждый шаг, определенный в ITIL, отражен в программе, говорит МакКарти. Клиенты
12.04.2005 "ГВЦ Энергетики" переходит на ITIL

, с 1 января 2005 г. взаимодействие компаний осуществляется на базе практик, описанных в библиотеке ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и в методологии ITSM (IT Service Managem

Публикаций - 366, упоминаний - 425

ITIL замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

HP Inc. 5601 67
Microsoft Corporation 23943 39
7440 36
SAP SE 5040 30
Naumen - Наумен 564 27
IT Expert - ИТ Эксперт 57 26
Oracle Corporation 6450 24
IBM - International Business Machines Corp 9295 22
Крок - Croc 1751 18
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 970 17
Теко НПК 419 15
Cisco Systems 4968 14
HP - Hewlett-Packard 3625 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 12
OmniNet - ОмниНет 40 11
Axios Systems - Аксиос Системс 25 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 11
Cleverics - Клеверикс 28 9
Softline - Софтлайн 2272 9
HPE Enterprise Services 54 8
Ivanti - ранее LANDesk 75 8
АйТи 1327 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 8
1С-Рарус 831 8
Terrasoft - Террасофт 198 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 7
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 27 7
Inline Group - Инлайн Груп 89 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 521 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 7
ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 34 7
BMC Software 92 6
CA Technologies - Computer Associates 387 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 357 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 993 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1388 6
Ситроникс - Sitronics 1147 5
Google LLC 11255 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 10
РЖД - Российские железные дороги 1720 8
Getronics - PinkRoccade 18 8
АльфаСтрахование СГ 283 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 119 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 4
Лента - Сеть розничной торговли 1831 4
Русагро Группа Компаний 230 4
Газпром ПАО 1201 4
Абсолют Банк 198 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 267 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 3
Россети Ленэнерго 2334 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 3
ВсеИнструменты.ру 243 3
Миэль ГК 38 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 289 3
Альфа-Банк 1650 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 314 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 3
Ингосстрах СПАО 375 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 375 3
НСПК - Национальная система платежных карт 666 3
Связной ГК 1354 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 380 2
Газпром нефть 534 2
HeadHunter Group - HH Group 319 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 156 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 2
Интеррос - Росбанк АКБ 566 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 2
Спортмастер - Sportmaster 161 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 6
Федеральное казначейство России 1628 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 176 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 573 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 726 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 554 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 140 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 157 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 1
Судебная власть - Judicial power 2172 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 27 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 169 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 67 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 57 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 42 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 4 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 179 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 2
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 23 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 211
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 175
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 605 165
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 767 122
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 86
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1522 85
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1689 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 63
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3077 59
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 78 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 43
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 176 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 36
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 33
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2160 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 29
Problem Management - Управление проблемами 65 28
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1105 28
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 173 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3965 27
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5879 27
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 857 27
Управляемость - Manageability 1629 25
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 389 24
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2588 24
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 54 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 23
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3416 23
Стандартизация - Standardization 2008 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 22
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1456 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4284 21
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 35
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 145 24
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум 27 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1142 19
HPE Service Manager 37 18
Microsoft Windows 2000 12693 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 16
OmniNet - Omnitracker 61 13
BMC Remedy ITSM Suite 34 11
1С:ITIL 13 11
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 10
Linux OS 8791 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3641 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 7
Microsoft SQL Server 1516 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 6
Microsoft Windows 14864 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 6
Apple iPhone 6 6176 6
IBM Tivoli 281 6
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 205 6
ВГТРК - Смотрим 560 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 925 5
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 5
1С:ERP Управление предприятием 406 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 274 4
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 4
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 4
Microsoft Dynamics 1178 4
Microsoft Exchange 1369 4
Veritas Symantec Altiris 59 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 488 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 29 3
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 143 3
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 472 3
Потоцкий Михаил 15 7
Ованесян Георгий 15 7
Саввин Антон 18 7
Рубин Дмитрий 48 6
Баринов Игорь 11 5
Грибов Михаил 8 5
Федулов Кирилл 41 5
Толкачева Екатерина 43 4
Исайченко Дмитрий 11 4
Журавлев Роман 22 4
Мякишева Марина 84 4
Огнивцев Александр 6 4
Чуканов Сергей 17 4
Бартенева Мария 30 3
Степанов Антон 62 3
Аксенов Евгений 20 3
Скрынник Олег 4 3
Масленкин Илья 4 3
Алехин Заурбек 9 3
Лобов Сергей 27 3
Аншина Марина 78 3
Полевой Василий 14 3
Макаров Станислав 117 3
Dobner Michael - Добнер Михаэль 22 3
Овчинников Сергей 41 3
Назипов Дмитрий 85 3
Микоян Александр 43 3
Крылов Евгений 8 3
Григорьев Максим 18 3
Карманов Андрей 3 3
Калинин Денис 70 3
Радаев Александр 44 3
Осокина Полина 25 2
Албычев Александр 127 2
Хомков Игорь 45 2
Вайнберг Олег 18 2
Шевченко Владимир 144 2
Иншаков Дмитрий 46 2
Клочков Алексей 34 2
Муромец Юлия 28 2
Россия - РФ - Российская федерация 129514 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 36
Европа 21590 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 16
Казахстан - Республика 5173 13
Украина 7423 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 10
Германия - Федеративная Республика 12324 10
Беларусь - Белоруссия 4793 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 8
Европа Восточная 3034 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2426 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2525 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2925 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 4
Нидерланды 3365 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 651 3
Украина - Киев 1115 3
Россия - СФО - Новосибирск 3895 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1035 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1335 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1392 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2718 3
Индия - Bharat 5203 3
Франция - Французская Республика 7652 3
Россия - Сибирь 2195 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1293 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 961 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2417 2
Америка 2158 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1011 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 887 2
Ирландия - Республика 992 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 211
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 130
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 90
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2597 89
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 88
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 60
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 51
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2823 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 39
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1201 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 35
Аудит - аудиторский услуги 2081 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2023 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10284 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2354 17
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1526 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5451 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4641 15
Английский язык 6301 14
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1850 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5344 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5372 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4318 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6858 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1969 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2662 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2541 10
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1198 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2176 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6830 10
Энергетика - Energy - Energetically 4625 10
Экзамены 383 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2500 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5725 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2199 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 7
Открытые системы ИД 173 3
Silicon.com 364 2
Intelligent Enterprise 27 2
Wikipedia - Википедия 447 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 1
23ABC News 170 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Мобильные системы 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 25
Gartner - Гартнер 3516 20
IDC - International Data Corporation 4882 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2556 6
Forrester Research 815 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 2
CNews Рынок ИТ-услуг 118 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Fortune Global 100 139 1
CNews Инновация года - награда 99 1
Gartner IT Spending and Staffing 1 1
Forbes Global 2000 32 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Мишень 162 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 102 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 713 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 263 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 109 2
РАН - Российская академия наук 1824 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 409 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 80 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Pearson VUE 50 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 12 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 67 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка 27 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 13 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 95 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 35 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 142 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 46 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 59 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 8
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2195 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11451 4
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 491 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 964 1
CNews FORUM Кейсы 158 1
CNews AWARDS - награда 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 1
Cisco Expo 22 1
Docflow 146 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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