ITIL IT Infrastructure Library Information Technology Infrastructure Library Руководство по управлению ИТ-услугами Библиотека инфраструктуры информационных технологий
ITIL® (IT Infrastructure Library) – это библиотека мировых практик и процедур в управлении информационными технологиями в организациях. Применяемые практики учитывают имеющиеся тенденции: искусственный интеллект, роботов, интернет вещей и т.п. На основе библиотеки создан особый подход к управлению – ITSM (IT Service Managament). Он помогает ИТ-специалистам оптимизировать бизнес-процессы так, чтобы иметь возможность совершенствовать продукт.
|08.09.2022
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Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС»
ЭП» автоматизировала управление обращениями и заявками в сервисной компании «Форт-консалтинг», которая входит в дивизион «ТаграС-бизнессервис» нефтесервисного холдинга «ТаграС». На основе решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП», интегрированного с сервисом «1С-коннект», создана корпоративная ITSM-платформа «ТаграС-коннект». С ее помощью 50 специалистов под
|24.03.2017
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«1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM
Эксперты российского ITSM-сообщества признали программное решение «1С:ITIL Корп» разработкой, поддерживающей процессы ITAM и сервисно-финансовую модель, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». Мировая методология ITAM, реализованная «1С-Рарусом» в решении «1С:IT
|02.02.2017
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«1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП»
«1С-Рарус» и 1С объявили о доступности обновленной версии программы «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». Как рассказали CNews в компании, решение поможет управлять уровнем ИТ-услуг, взаимоотношениями с потребителями и подрядчиками, а
|23.05.2016
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ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL
Компания Axios Systems, поставщик программного обеспечения по управлению ИТ-услугами (ITSM), объявила о том, что ITSM-решение assyst сертифицировано Pink Elephant по 16 процессам ITIL. Об этом говорится в заявлении Axios Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, программное решение assyst реализовано по принципу out-of-the-box, который подразумевает комплек
|10.02.2016
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«1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL
t приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с 15 по 19
|08.02.2016
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«1С:ITIL» обеспечивает бесперебойную работу медтехники в сети стоматологических клиник «Белый Кит»
Специалисты сети стоматологических клиник «Белый Кит» внедрили систему «1С:ITIL» — совместную разработку компаний «1С» и «1С-Рарус». В результате оптимизирована работа технической службы учреждения. Ускорилась обработка заявок на обслуживание и ремонты медицинского об
|02.12.2015
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Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme
Российская компания Naumen объявила о завершении сертификации продукта Naumen Service Desk на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme от компании Axelos, глобального провайдера передовых практик управления (Best Management Practice). Об этом говорится в заявлении Naumen, поступившем в редакцию
|24.03.2015
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Terrasoft обновила систему для профессионального управления сервисом bpm’online ITIL service
Компания Terrasoft представила новую версию линейки продуктов для профессионального управления сервисом — bpm’online ITIL service. Обновленный продукт (версии 7.5) включает единое окно, которое дает возможность сотрудникам службы Service Desk повысить скорость обработки обращений, а также расширенные инструме
|12.12.2014
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«1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005
Компания «1С-Рарус» выпустила версию «Корп» решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия». Система создана при господдержке в рамках программы по импортозамещению, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Программа была разработана совм
|04.06.2014
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Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011
Компания Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти, объявила о получении продуктом Naumen Service Desk сертификата соответствия требованиям ITIL v.2011. Эксперты Pink Elephant подтвердили способность российского решения обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов из библиотеки ITIL. Об этом CNews сообщили в Naumen. Ране
|26.02.2014
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EPAM Systems: облачная модель не меняет природу ITSM
CNews: Как бы вы описали текущее положение с внедрением практик управления ИТ-услугами, стандартов ITIL в российских компаниях? Какие задачи уже решены, какие решаются и что нас ждет в будущем? Тарас Даниленко: Ситуация нам представляется достаточно интересной. С одной стороны, Gartner в сво
|05.07.2013
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Родился русский ITIL
борудования (80% от суммарной стоимости владения ИВС). При реализации на практике любого способа снижения затрат на ИВС необходимо построение эффективной системы управления ИТ-услугами, а в этом роль ITIL – "Библиотеки передового опыта решений в ИТ-сфере" трудно переоценить. А с внедрением ITIL-решений наблюдаются большие проблемы. Ведь даже в Голландии, стране, в которой методологии
|26.04.2013
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Термин дня: ITIL
вку – оставляйте комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. ITIL – это набор рекомендаций по лучшим практикам в управлении ИТ-услугами (ITSM). Представляет собой набор публикаций, содержащих рекомендации по организации предоставления ИТ-услуг, а также п
|23.04.2013
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Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL
д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон
|16.04.2013
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Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL
д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон
|27.03.2013
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Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL
д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон
|11.03.2013
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Термин дня: Бизнес-услуга в ITIL
комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Бизнес-услуга в ITIL (Business Service в ITIL) – это услуга, которая предоставляется бизнес-подразделениями бизнес-заказчикам. Например, предоставление финансовых услуг заказчикам банка или товаров зака
|22.02.2012
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Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ
Методология ITSM не застыла в своем развитии. Основные принципы ITIL, частью которого является ITSM, были сформулированы еще 20-25 лет назад, и жизнь показала, что курс был взят верный. Стандарты регулярно обновляются, чтобы отвечать требованиям сегодняшнег
|02.02.2011
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ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность
ля эффективных и динамичных изменений, да и задача эта не по плечу "компьютерщикам". А между тем решение известно уже давно. Речь идет об идеологии построения сервисной модели ITSM на базе библиотеки ITIL. В отличие от морально устаревшей эксплуатационной модели сервисная модель строится не на поддержке систем как таковых, а на предоставлении ценностей бизнесу в виде сервисов. Для реализаци
|11.03.2010
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LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3
езопасностью ПК, а также в области ITSM, объявила о том, что система LANDesk Service Desk получила статус Pink Verify в соответствии со схемой сертификации компании Pink Elephant по всем 14 процессам ITIL V3, по которым производится сертификация. «Получение сертификата Pink Verified по всем 14 процессам в дополнение к уже имеющимся сертификатам делает LANDesk наиболее подходящим решением дл
|14.01.2010
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«itSMF Россия» запустила проект по переводу книг ITIL v3 на русский язык
«itSMF Россия» объявила о начале проекта перевода книг ITIL v3 на русский язык. Книги будут переведены в соответствии утвержденным глоссарием, изданы по согласованию с itSMF International и продвигаться на российском рынке как официальный перевод а
|20.03.2009
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«Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT»
«Высшая школа ИТ» - Учебный Центр, входящий в группу ARBYTE - ввела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы ITIL v3. Введение в ITSM» и «Применение CobiT для контроля процессов управления ИТ» и проходит
|15.12.2008
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ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ
Библиотека ITIL (Information Technologies Infrastructure Library) далеко не новинка: как собрание рекомендаций по эффективному управлению ИТ-инфраструктурой она появилась еще в 1980-х гг. Однако повышенны
|02.09.2008
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«Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies
Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Technologies, имеющая свои представительства в Амстердаме, Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, оказывающая, в том числе, услуги в области проц
|11.04.2008
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ITSM в России: учимся на примерах
Несмотря на то, что ITIL и ITSM для многих представителей ИТ-рынка по-прежнему остаются некоторой абстракцией, по
|11.07.2007
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Touchpaper: CIO признают полезность ITIL в бизнесе
Touchpaper, международный поставщик решений ITBM (IT Business Management), объявил о результатах независимого опроса 100 ИТ-директоров (CIO), который определил важную роль использования ITIL для организации процессов сервис-менеджмента. Согласно результатам опроса, большинство респондентов (52%) отметили, что ITIL полезен для организации некоторых процессов ITSM. Вместе
|15.06.2007
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Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум»
Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Специалист» и команда «Итилиум» объявили о сотрудничестве. Теперь на всех курсах по ITIL в центре «Специалист» в качестве демонстрационной системы будет использоваться программный продукт «Итилиум». Это позволит оптимизировать качество предоставляемых услуг для клиентов обеих
|01.06.2007
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HP расширяет портфель решений Service Management
Сегодня компания HP объявила о расширении портфеля решений для управления услугами, которые позволят ИТ-организациям воспользоваться дополнительными возможностями обновленной библиотеки ITIL версии 3. Напомним, что ITIL версии 3 – эта система современных рекомендаций по управлению ИТ, призванная обеспечивать высокое качество ИТ-услуг на протяжении всего цикла управления
|17.04.2007
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IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами
им, как Библиотека передового опыта в области информационных технологий (IT Infrastructure Library, ITIL); свод международных стандартов управления, контроля и аудита информационных систем (Con
|22.03.2007
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«Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий
Компания «Итилиум» выпустила методику внедрения процессов ITIL и системы «Итилиум» для малого и среднего бизнеса - впервые на русском языке. Как известно, внедрение процессов ITIL для малых предприятий имеет ряд особенностей. Специалисты «Итили
|14.03.2007
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ИТ-услуги: есть ли альтернатива ITIL?
CNews: Как вы считаете, стала ли библиотека ITIL стандартом для сектора ИТ-услуг? Или альтернативы существуют? Сергей Овчинников: Конечно, альтернативы есть, и они широко используются. Одним из основных принципов ITIL является кон
|09.02.2007
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Redcenter и «5-55» договорились о сотрудничестве
«5-55» договорились о сотрудничестве в сфере оказания информационно-консультационных услуг по подготовке персонала клиентов и партнеров. Redcenter, в частности, начал предоставлять обучение по курсам ITIL, о чем заключил соответствующее соглашение с компанией «5-55», которая читает курсы по данному направлению. В целом, курсы ITIL помогают освоить способы организации успешной работы
|20.10.2006
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Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony
эксклюзивных прав на распространение решения IT Symphony в России. IT Symphony представляет собой разработку американской компании Change Dynamics, партнера Serena Software, реализующей рекомендации ITIL по организации ИТ-служб и сервисов. IT Symphony - это готовое решение, которое позволяет ускорить и удешевить процесс внедрения новых стандартов в организации. Система IT Symphony проектир
|26.10.2005
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"Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент
завершении первого этапа проекта "Становление процессов управления ИТ-инфраструктурой", проводимого совместно с компанией Verysell-6. В ходе проекта используется технология организации ИТ-менеджмента ITIL. Задача, поставленная в рамках проекта перед компанией Verysell-6, заключается в разработке мер по повышению эффективности услуг, оказываемых ИТ-департаментом бизнес-подразделениям компани
|21.09.2005
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GMCS предлагает новые решения Mercury
кет средств управления документооборотом, форм и отчетов. Решение автоматизирует следующие процессы ITIL: Управление инцидентами, проблемами, изменениями, релизами, уровнями услуг. Внедрение и
|08.09.2005
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"Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой
ин, по которой мы выбрали продукты HP OpenView, является их комплексность и соответствие стандартам ITIL (IT Infrastructure Library — библиотеки инфраструктуры информационных технологий) и
|02.08.2005
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ITIL "приживается" в Индии
правления (MSP) и аутсорсинговые компании бизнес-процессов (BPO) продолжают переходить под стандарт ITIL — «Библиотеки инфраструктуры ИТ» в своей работе. Внедрение ITIL позволило мн
|17.06.2005
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IBM и Peregrine продлили стратегический альянс
я внедрением технологий Peregrine занимаются более 1700 консультантов IBM, подготовленных на основе ITIL — Библиотеки инфраструктур ИТ, в которой собран опыт работы в этой области. Среди к
|23.05.2005
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IBM анонсировала пакет для управления ИТ-процессами
й программы клиенты не смогли бы достичь эффективности, даже используя библиотеку ИТ-инфраструктур (ITIL). Каждый шаг, определенный в ITIL, отражен в программе, говорит МакКарти. Клиенты
|12.04.2005
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"ГВЦ Энергетики" переходит на ITIL
, с 1 января 2005 г. взаимодействие компаний осуществляется на базе практик, описанных в библиотеке ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и в методологии ITSM (IT Service Managem
ITIL замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Потоцкий Михаил 15 7
|Ованесян Георгий 15 7
|Саввин Антон 18 7
|Рубин Дмитрий 48 6
|Баринов Игорь 11 5
|Грибов Михаил 8 5
|Федулов Кирилл 41 5
|Толкачева Екатерина 43 4
|Исайченко Дмитрий 11 4
|Журавлев Роман 22 4
|Мякишева Марина 84 4
|Огнивцев Александр 6 4
|Чуканов Сергей 17 4
|Бартенева Мария 30 3
|Степанов Антон 62 3
|Аксенов Евгений 20 3
|Скрынник Олег 4 3
|Масленкин Илья 4 3
|Алехин Заурбек 9 3
|Лобов Сергей 27 3
|Аншина Марина 78 3
|Полевой Василий 14 3
|Макаров Станислав 117 3
|Dobner Michael - Добнер Михаэль 22 3
|Овчинников Сергей 41 3
|Назипов Дмитрий 85 3
|Микоян Александр 43 3
|Крылов Евгений 8 3
|Григорьев Максим 18 3
|Карманов Андрей 3 3
|Калинин Денис 70 3
|Радаев Александр 44 3
|Осокина Полина 25 2
|Албычев Александр 127 2
|Хомков Игорь 45 2
|Вайнберг Олег 18 2
|Шевченко Владимир 144 2
|Иншаков Дмитрий 46 2
|Клочков Алексей 34 2
|Муромец Юлия 28 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 7
|Открытые системы ИД 173 3
|Silicon.com 364 2
|Intelligent Enterprise 27 2
|Wikipedia - Википедия 447 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 1
|23ABC News 170 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|Мобильные системы 115 1
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