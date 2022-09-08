ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий

Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС» ЭП» автоматизировала управление обращениями и заявками в сервисной компании «Форт-консалтинг», которая входит в дивизион «ТаграС-бизнессервис» нефтесервисного холдинга «ТаграС». На основе решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП», интегрированного с сервисом «1С-коннект», создана корпоративная ITSM-платформа «ТаграС-коннект». С ее помощью 50 специалистов под

«1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM Эксперты российского ITSM-сообщества признали программное решение «1С:ITIL Корп» разработкой, поддерживающей процессы ITAM и сервисно-финансовую модель, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». Мировая методология ITAM, реализованная «1С-Рарусом» в решении «1С:IT

«1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП» «1С-Рарус» и 1С объявили о доступности обновленной версии программы «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». Как рассказали CNews в компании, решение поможет управлять уровнем ИТ-услуг, взаимоотношениями с потребителями и подрядчиками, а

ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL Компания Axios Systems, поставщик программного обеспечения по управлению ИТ-услугами (ITSM), объявила о том, что ITSM-решение assyst сертифицировано Pink Elephant по 16 процессам ITIL. Об этом говорится в заявлении Axios Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, программное решение assyst реализовано по принципу out-of-the-box, который подразумевает комплек

«1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL t приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с 15 по 19

«1С:ITIL» обеспечивает бесперебойную работу медтехники в сети стоматологических клиник «Белый Кит» Специалисты сети стоматологических клиник «Белый Кит» внедрили систему «1С:ITIL» — совместную разработку компаний «1С» и «1С-Рарус». В результате оптимизирована работа технической службы учреждения. Ускорилась обработка заявок на обслуживание и ремонты медицинского об

Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme Российская компания Naumen объявила о завершении сертификации продукта Naumen Service Desk на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme от компании Axelos, глобального провайдера передовых практик управления (Best Management Practice). Об этом говорится в заявлении Naumen, поступившем в редакцию

Terrasoft обновила систему для профессионального управления сервисом bpm’online ITIL service Компания Terrasoft представила новую версию линейки продуктов для профессионального управления сервисом — bpm’online ITIL service. Обновленный продукт (версии 7.5) включает единое окно, которое дает возможность сотрудникам службы Service Desk повысить скорость обработки обращений, а также расширенные инструме

«1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005 Компания «1С-Рарус» выпустила версию «Корп» решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия». Система создана при господдержке в рамках программы по импортозамещению, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Программа была разработана совм

Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011 Компания Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти, объявила о получении продуктом Naumen Service Desk сертификата соответствия требованиям ITIL v.2011. Эксперты Pink Elephant подтвердили способность российского решения обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов из библиотеки ITIL. Об этом CNews сообщили в Naumen. Ране

EPAM Systems: облачная модель не меняет природу ITSM CNews: Как бы вы описали текущее положение с внедрением практик управления ИТ-услугами, стандартов ITIL в российских компаниях? Какие задачи уже решены, какие решаются и что нас ждет в будущем? Тарас Даниленко: Ситуация нам представляется достаточно интересной. С одной стороны, Gartner в сво

Родился русский ITIL борудования (80% от суммарной стоимости владения ИВС). При реализации на практике любого способа снижения затрат на ИВС необходимо построение эффективной системы управления ИТ-услугами, а в этом роль ITIL – "Библиотеки передового опыта решений в ИТ-сфере" трудно переоценить. А с внедрением ITIL-решений наблюдаются большие проблемы. Ведь даже в Голландии, стране, в которой методологии

Термин дня: ITIL вку – оставляйте комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. ITIL – это набор рекомендаций по лучшим практикам в управлении ИТ-услугами (ITSM). Представляет собой набор публикаций, содержащих рекомендации по организации предоставления ИТ-услуг, а также п

Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

Термин дня: Бизнес-услуга в ITIL комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Бизнес-услуга в ITIL (Business Service в ITIL) – это услуга, которая предоставляется бизнес-подразделениями бизнес-заказчикам. Например, предоставление финансовых услуг заказчикам банка или товаров зака

Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ Методология ITSM не застыла в своем развитии. Основные принципы ITIL, частью которого является ITSM, были сформулированы еще 20-25 лет назад, и жизнь показала, что курс был взят верный. Стандарты регулярно обновляются, чтобы отвечать требованиям сегодняшнег

ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность ля эффективных и динамичных изменений, да и задача эта не по плечу "компьютерщикам". А между тем решение известно уже давно. Речь идет об идеологии построения сервисной модели ITSM на базе библиотеки ITIL. В отличие от морально устаревшей эксплуатационной модели сервисная модель строится не на поддержке систем как таковых, а на предоставлении ценностей бизнесу в виде сервисов. Для реализаци

LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3 езопасностью ПК, а также в области ITSM, объявила о том, что система LANDesk Service Desk получила статус Pink Verify в соответствии со схемой сертификации компании Pink Elephant по всем 14 процессам ITIL V3, по которым производится сертификация. «Получение сертификата Pink Verified по всем 14 процессам в дополнение к уже имеющимся сертификатам делает LANDesk наиболее подходящим решением дл

«itSMF Россия» запустила проект по переводу книг ITIL v3 на русский язык «itSMF Россия» объявила о начале проекта перевода книг ITIL v3 на русский язык. Книги будут переведены в соответствии утвержденным глоссарием, изданы по согласованию с itSMF International и продвигаться на российском рынке как официальный перевод а

«Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT» «Высшая школа ИТ» - Учебный Центр, входящий в группу ARBYTE - ввела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы ITIL v3. Введение в ITSM» и «Применение CobiT для контроля процессов управления ИТ» и проходит

ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ Библиотека ITIL (Information Technologies Infrastructure Library) далеко не новинка: как собрание рекомендаций по эффективному управлению ИТ-инфраструктурой она появилась еще в 1980-х гг. Однако повышенны

«Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Technologies, имеющая свои представительства в Амстердаме, Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, оказывающая, в том числе, услуги в области проц

ITSM в России: учимся на примерах Несмотря на то, что ITIL и ITSM для многих представителей ИТ-рынка по-прежнему остаются некоторой абстракцией, по

Touchpaper: CIO признают полезность ITIL в бизнесе Touchpaper, международный поставщик решений ITBM (IT Business Management), объявил о результатах независимого опроса 100 ИТ-директоров (CIO), который определил важную роль использования ITIL для организации процессов сервис-менеджмента. Согласно результатам опроса, большинство респондентов (52%) отметили, что ITIL полезен для организации некоторых процессов ITSM. Вместе

Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум» Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Специалист» и команда «Итилиум» объявили о сотрудничестве. Теперь на всех курсах по ITIL в центре «Специалист» в качестве демонстрационной системы будет использоваться программный продукт «Итилиум». Это позволит оптимизировать качество предоставляемых услуг для клиентов обеих

HP расширяет портфель решений Service Management Сегодня компания HP объявила о расширении портфеля решений для управления услугами, которые позволят ИТ-организациям воспользоваться дополнительными возможностями обновленной библиотеки ITIL версии 3. Напомним, что ITIL версии 3 – эта система современных рекомендаций по управлению ИТ, призванная обеспечивать высокое качество ИТ-услуг на протяжении всего цикла управления

IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами им, как Библиотека передового опыта в области информационных технологий (IT Infrastructure Library, ITIL); свод международных стандартов управления, контроля и аудита информационных систем (Con

«Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий Компания «Итилиум» выпустила методику внедрения процессов ITIL и системы «Итилиум» для малого и среднего бизнеса - впервые на русском языке. Как известно, внедрение процессов ITIL для малых предприятий имеет ряд особенностей. Специалисты «Итили

ИТ-услуги: есть ли альтернатива ITIL? CNews: Как вы считаете, стала ли библиотека ITIL стандартом для сектора ИТ-услуг? Или альтернативы существуют? Сергей Овчинников: Конечно, альтернативы есть, и они широко используются. Одним из основных принципов ITIL является кон

Redcenter и «5-55» договорились о сотрудничестве «5-55» договорились о сотрудничестве в сфере оказания информационно-консультационных услуг по подготовке персонала клиентов и партнеров. Redcenter, в частности, начал предоставлять обучение по курсам ITIL, о чем заключил соответствующее соглашение с компанией «5-55», которая читает курсы по данному направлению. В целом, курсы ITIL помогают освоить способы организации успешной работы

Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony эксклюзивных прав на распространение решения IT Symphony в России. IT Symphony представляет собой разработку американской компании Change Dynamics, партнера Serena Software, реализующей рекомендации ITIL по организации ИТ-служб и сервисов. IT Symphony - это готовое решение, которое позволяет ускорить и удешевить процесс внедрения новых стандартов в организации. Система IT Symphony проектир

"Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент завершении первого этапа проекта "Становление процессов управления ИТ-инфраструктурой", проводимого совместно с компанией Verysell-6. В ходе проекта используется технология организации ИТ-менеджмента ITIL. Задача, поставленная в рамках проекта перед компанией Verysell-6, заключается в разработке мер по повышению эффективности услуг, оказываемых ИТ-департаментом бизнес-подразделениям компани

GMCS предлагает новые решения Mercury кет средств управления документооборотом, форм и отчетов. Решение автоматизирует следующие процессы ITIL: Управление инцидентами, проблемами, изменениями, релизами, уровнями услуг. Внедрение и

"Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой ин, по которой мы выбрали продукты HP OpenView, является их комплексность и соответствие стандартам ITIL (IT Infrastructure Library — библиотеки инфраструктуры информационных технологий) и

ITIL "приживается" в Индии правления (MSP) и аутсорсинговые компании бизнес-процессов (BPO) продолжают переходить под стандарт ITIL — «Библиотеки инфраструктуры ИТ» в своей работе. Внедрение ITIL позволило мн

IBM и Peregrine продлили стратегический альянс я внедрением технологий Peregrine занимаются более 1700 консультантов IBM, подготовленных на основе ITIL — Библиотеки инфраструктур ИТ, в которой собран опыт работы в этой области. Среди к

IBM анонсировала пакет для управления ИТ-процессами й программы клиенты не смогли бы достичь эффективности, даже используя библиотеку ИТ-инфраструктур (ITIL). Каждый шаг, определенный в ITIL, отражен в программе, говорит МакКарти. Клиенты