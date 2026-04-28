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ITIL IT Infrastructure Library Information Technology Infrastructure Library Руководство по управлению ИТ-услугами Библиотека инфраструктуры информационных технологий

ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий

ITIL® (IT Infrastructure Library) – это библиотека мировых практик и процедур в управлении информационными технологиями в организациях. Применяемые практики учитывают имеющиеся тенденции: искусственный интеллект, роботов, интернет вещей и т.п. На основе библиотеки создан особый подход к управлению – ITSM (IT Service Managament). Он помогает ИТ-специалистам оптимизировать бизнес-процессы так, чтобы иметь возможность совершенствовать продукт.

 

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28.04.2026 Архитектура ESM-платформы SimpleOne развивается экспертами уровня ITIL Master

кладных бизнес-систем корпорации ITG) продолжает укреплять методологическую основу платформы собственной разработки по управления услугами предприятия (ESM). Теперь она опирается на экспертизу уровня ITIL Master. Эволюция связана с достижением директором по бизнес-продуктам Андреем Вишняковым высшей международной квалификации в области управления услугами и продуктами. Об этом CNews сообщил
23.04.2025 ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL

Решение ELMA365 Service Desk 2.0 прошло аудит компании ICL Services на соответствие ключевым практикам ITIL. Независимая оценка ICL Services, эксперта по управлению ИТ-инфраструктурой с 19-летним опытом, будет полезна компаниям, выбирающим российское ПО для управления сервисами в рамках программ
27.06.2024 ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL

ессов, запросов служб АХО, АХД, HR и других сервисных подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4 и других сводов лучших практик. Платформа внесена в Единый реестр российского ПО и вхо
01.12.2023 А был ли ITIL?

Понятийная база Для начала сверим понятийную базу. Что же такое эти волшебные четыре буквы? ITIL — это не структура шагов, не набор процессов и уж тем более не волшебная таблетка. Это р
08.09.2022 Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС»

ЭП» автоматизировала управление обращениями и заявками в сервисной компании «Форт-консалтинг», которая входит в дивизион «ТаграС-бизнессервис» нефтесервисного холдинга «ТаграС». На основе решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП», интегрированного с сервисом «1С-коннект», создана корпоративная ITSM-платформа «ТаграС-коннект». С ее помощью 50 специалистов под
24.03.2017 «1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM

Эксперты российского ITSM-сообщества признали программное решение «1С:ITIL Корп» разработкой, поддерживающей процессы ITAM и сервисно-финансовую модель, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». Мировая методология ITAM, реализованная «1С-Рарусом» в решении «1С:IT
02.02.2017 «1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП»

«1С-Рарус» и 1С объявили о доступности обновленной версии программы «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». Как рассказали CNews в компании, решение поможет управлять уровнем ИТ-услуг, взаимоотношениями с потребителями и подрядчиками, а

23.05.2016 ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL

Компания Axios Systems, поставщик программного обеспечения по управлению ИТ-услугами (ITSM), объявила о том, что ITSM-решение assyst сертифицировано Pink Elephant по 16 процессам ITIL. Об этом говорится в заявлении Axios Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, программное решение assyst реализовано по принципу out-of-the-box, который подразумевает комплек
10.02.2016 «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL

t приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с 15 по 19
08.02.2016 «1С:ITIL» обеспечивает бесперебойную работу медтехники в сети стоматологических клиник «Белый Кит»

Специалисты сети стоматологических клиник «Белый Кит» внедрили систему «1С:ITIL» — совместную разработку компаний «1С» и «1С-Рарус». В результате оптимизирована работа технической службы учреждения. Ускорилась обработка заявок на обслуживание и ремонты медицинского об
02.12.2015 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme

Российская компания Naumen объявила о завершении сертификации продукта Naumen Service Desk на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme от компании Axelos, глобального провайдера передовых практик управления (Best Management Practice). Об этом говорится в заявлении Naumen, поступившем в редакцию
24.03.2015 Terrasoft обновила систему для профессионального управления сервисом bpm’online ITIL service

Компания Terrasoft представила новую версию линейки продуктов для профессионального управления сервисом — bpm’online ITIL service. Обновленный продукт (версии 7.5) включает единое окно, которое дает возможность сотрудникам службы Service Desk повысить скорость обработки обращений, а также расширенные инструме
12.12.2014 «1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005

Компания «1С-Рарус» выпустила версию «Корп» решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия». Система создана при господдержке в рамках программы по импортозамещению, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Программа была разработана совм
04.06.2014 Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011

Компания Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти, объявила о получении продуктом Naumen Service Desk сертификата соответствия требованиям ITIL v.2011. Эксперты Pink Elephant подтвердили способность российского решения обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов из библиотеки ITIL. Об этом CNews сообщили в Naumen. Ране
26.02.2014 EPAM Systems: облачная модель не меняет природу ITSM

CNews: Как бы вы описали текущее положение с внедрением практик управления ИТ-услугами, стандартов ITIL в российских компаниях? Какие задачи уже решены, какие решаются и что нас ждет в будущем
05.07.2013 Родился русский ITIL

жения затрат на ИВС необходимо построение эффективной системы управления ИТ-услугами, а в этом роль ITIL – "Библиотеки передового опыта решений в ИТ-сфере" трудно переоценить. А с внедрением

26.04.2013 Термин дня: ITIL

вку – оставляйте комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. ITIL – это набор рекомендаций по лучшим практикам в управлении ИТ-услугами (ITSM). Представляет собой набор публикаций, содержащих рекомендации по организации предоставления ИТ-услуг, а также п
23.04.2013 Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL

д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

16.04.2013 Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL

д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

27.03.2013 Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL

д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

11.03.2013 Термин дня: Бизнес-услуга в ITIL

комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Бизнес-услуга в ITIL (Business Service в ITIL) – это услуга, которая предоставляется бизнес-подразделениями бизнес-заказчикам. Например, предоставление финансовых услуг заказчикам банка или товаров зака
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ

Методология ITSM не застыла в своем развитии. Основные принципы ITIL, частью которого является ITSM, были сформулированы еще 20-25 лет назад, и жизнь показала, что курс был взят верный. Стандарты регулярно обновляются, чтобы отвечать требованиям сегодняшнег
02.02.2011 ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность

ля эффективных и динамичных изменений, да и задача эта не по плечу "компьютерщикам". А между тем решение известно уже давно. Речь идет об идеологии построения сервисной модели ITSM на базе библиотеки ITIL. В отличие от морально устаревшей эксплуатационной модели сервисная модель строится не на поддержке систем как таковых, а на предоставлении ценностей бизнесу в виде сервисов. Для реализаци
11.03.2010 LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3

татус Pink Verify в соответствии со схемой сертификации компании Pink Elephant по всем 14 процессам ITIL V3, по которым производится сертификация. «Получение сертификата Pink Verified по всем 1
14.01.2010 «itSMF Россия» запустила проект по переводу книг ITIL v3 на русский язык

«itSMF Россия» объявила о начале проекта перевода книг ITIL v3 на русский язык. Книги будут переведены в соответствии утвержденным глоссарием, издан
20.03.2009 «Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT»

вела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы <
15.12.2008 ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ

Библиотека ITIL (Information Technologies Infrastructure Library) далеко не новинка: как собрание рекомендаций по эффективному управлению ИТ-инфраструктурой она появилась еще в 1980-х гг. Однако повышенны
02.09.2008 «Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies

Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Technologies, имеющая свои представительства в Амстердаме, Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, оказывающая, в том числе, услуги в области проц
11.04.2008 ITSM в России: учимся на примерах

Несмотря на то, что ITIL и ITSM для многих представителей ИТ-рынка по-прежнему остаются некоторой абстракцией, по
11.07.2007 Touchpaper: CIO признают полезность ITIL в бизнесе

езультатах независимого опроса 100 ИТ-директоров (CIO), который определил важную роль использования ITIL для организации процессов сервис-менеджмента. Согласно результатам опроса, большинство р
15.06.2007 Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум»

Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Специалист» и команда «Итилиум» объявили о сотрудничестве. Теперь на всех курсах по ITIL в центре «Специалист» в качестве демонстрационной системы будет использоваться программный продукт «Итилиум». Это позволит оптимизировать качество предоставляемых услуг для клиентов обеих

01.06.2007 HP расширяет портфель решений Service Management

Сегодня компания HP объявила о расширении портфеля решений для управления услугами, которые позволят ИТ-организациям воспользоваться дополнительными возможностями обновленной библиотеки ITIL версии 3. Напомним, что ITIL версии 3 – эта система современных рекомендаций по управлению ИТ, призванная обеспечивать высокое качество ИТ-услуг на протяжении всего цикла управления
17.04.2007 IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами

им, как Библиотека передового опыта в области информационных технологий (IT Infrastructure Library, ITIL); свод международных стандартов управления, контроля и аудита информационных систем (Con
22.03.2007 «Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий

Компания «Итилиум» выпустила методику внедрения процессов ITIL и системы «Итилиум» для малого и среднего бизнеса - впервые на русском языке. Как извест
14.03.2007 ИТ-услуги: есть ли альтернатива ITIL?

CNews: Как вы считаете, стала ли библиотека ITIL стандартом для сектора ИТ-услуг? Или альтернативы существуют? Сергей Овчинников: Конечно, альтернативы есть, и они широко используются. Одним из основных принципов ITIL является кон
09.02.2007 Redcenter и «5-55» договорились о сотрудничестве

«5-55» договорились о сотрудничестве в сфере оказания информационно-консультационных услуг по подготовке персонала клиентов и партнеров. Redcenter, в частности, начал предоставлять обучение по курсам ITIL, о чем заключил соответствующее соглашение с компанией «5-55», которая читает курсы по данному направлению. В целом, курсы ITIL помогают освоить способы организации успешной работы

20.10.2006 Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony

азработку американской компании Change Dynamics, партнера Serena Software, реализующей рекомендации ITIL по организации ИТ-служб и сервисов. IT Symphony - это готовое решение, которое позволяет
26.10.2005 "Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент

совместно с компанией Verysell-6. В ходе проекта используется технология организации ИТ-менеджмента ITIL. Задача, поставленная в рамках проекта перед компанией Verysell-6, заключается в разрабо
21.09.2005 GMCS предлагает новые решения Mercury

кет средств управления документооборотом, форм и отчетов. Решение автоматизирует следующие процессы ITIL: Управление инцидентами, проблемами, изменениями, релизами, уровнями услуг. Внедрение и 
08.09.2005 "Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой

ин, по которой мы выбрали продукты HP OpenView, является их комплексность и соответствие стандартам ITIL (IT Infrastructure Library — библиотеки инфраструктуры информационных технологий) и

Публикаций - 447, упоминаний - 574

ITIL и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 67
9594 52
Microsoft Corporation 25775 43
Naumen - Наумен 752 34
SAP SE 5601 33
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 31
Oracle Corporation 7074 30
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Крок - Croc 1964 21
ServiceNow 111 21
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 19
Softline - Софтлайн 3743 17
Cisco Systems 5372 16
Cleverics - Клеверикс 41 15
OpenText - Micro Focus 122 15
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 14
Ivanti - ранее LANDesk 100 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
Telegram Group 2940 12
1С-Рарус 982 12
Axios Systems - Аксиос Системс 56 11
OmniNet - ОмниНет 41 11
Ростелеком 10948 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
АйТи 1519 9
Google LLC 12688 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
HPE Enterprise Services 58 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Terrasoft - Террасофт 206 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Inline Group - Инлайн Груп 105 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 8
Getronics - PinkRoccade 18 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
АльфаСтрахование СГ 394 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 5
Почта России ПАО 2370 5
Газпром ПАО 1493 5
Русагро Группа Компаний 379 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Абсолют Банк 249 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Миэль ГК 38 3
Axelos 6 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Связной ГК 1401 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Superjob - Суперджоб 858 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Федеральное казначейство России 1949 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Электронная Москва АО 30 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 241
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 231
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 225
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 152
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 118
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 100
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 91
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 76
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 60
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 53
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 51
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 50
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 83 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 49
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 35
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 35
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 221 34
Problem Management - Управление проблемами 71 32
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 31
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 30
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 30
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Управляемость - Manageability 2271 29
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 28
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 35
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 34
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 26
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 25
HPE Service Manager - HPSM 49 21
OmniNet - Omnitracker 70 16
1С:ITIL 21 16
Linux OS 11533 15
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 13
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 11
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Microsoft Office 4170 8
Microsoft Windows 16882 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
IT Expert - ITSM box 13 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 6
ELMA 365 Low-code BPM 184 6
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 6
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 18 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Чуканов Сергей 110 19
Грибов Михаил 10 7
Ованесян Георгий 15 7
Потоцкий Михаил 15 7
Саввин Антон 18 7
Рубин Дмитрий 54 7
Федулов Кирилл 54 6
Бартенева Мария 35 5
Баринов Игорь 11 5
Шилов Евгений 9 5
Лялеко Владимир 18 5
Мякишева Марина 84 4
Толкачева Екатерина 43 4
Журавлев Роман 22 4
Исайченко Дмитрий 11 4
Скрынник Олег 6 4
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 4
Огнивцев Александр 6 4
Иванов Роман 22 3
Назипов Дмитрий 86 3
Лобов Сергей 27 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Калинин Денис 70 3
Алехин Заурбек 9 3
Кардашин Никита 33 3
Аншина Марина 79 3
Макаров Станислав 118 3
Степанов Антон 71 3
Микоян Александр 44 3
Радаев Александр 44 3
Аксенов Евгений 20 3
Полевой Василий 14 3
Крылов Евгений 8 3
Григорьев Максим 56 3
Карманов Андрей 3 3
Долженкова Наталья 42 3
Масленкин Илья 4 3
Шадаев Максут 1210 3
Сергеев Сергей 179 3
Нестеров Алексей 175 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
Европа 24964 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Казахстан - Республика 6048 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Украина 7928 14
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Европа Восточная 3138 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Нидерланды 3746 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Украина - Киев 1151 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Япония 13807 2
Ирландия - Республика 1051 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 241
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 156
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 102
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 95
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 86
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 82
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 45
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 30
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 20
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 19
Английский язык 7030 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Аудит - аудиторский услуги 1265 13
Экономический эффект 1342 12
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 10
Экзамены 517 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Открытые системы ИД 176 3
Silicon.com 364 2
Intelligent Enterprise 27 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Мобильные системы 118 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
23ABC News 183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
Gartner - Гартнер 3658 23
IDC - International Data Corporation 4975 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Forrester Research 834 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 186 1
Forbes Global 2000 50 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Real Story Group 15 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Pearson VUE 55 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
British Library - Британская библиотека 30 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 14
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Cisco Expo 23 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Docflow 148 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
HP - Программные миры HP 12 1
1С:Проект года 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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СЭД

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Техника

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