ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий

Архитектура ESM-платформы SimpleOne развивается экспертами уровня ITIL Master кладных бизнес-систем корпорации ITG) продолжает укреплять методологическую основу платформы собственной разработки по управления услугами предприятия (ESM). Теперь она опирается на экспертизу уровня ITIL Master. Эволюция связана с достижением директором по бизнес-продуктам Андреем Вишняковым высшей международной квалификации в области управления услугами и продуктами. Об этом CNews сообщил

ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL Решение ELMA365 Service Desk 2.0 прошло аудит компании ICL Services на соответствие ключевым практикам ITIL. Независимая оценка ICL Services, эксперта по управлению ИТ-инфраструктурой с 19-летним опытом, будет полезна компаниям, выбирающим российское ПО для управления сервисами в рамках программ

ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL ессов, запросов служб АХО, АХД, HR и других сервисных подразделений в соответствии с рекомендациями ITIL 4 и других сводов лучших практик. Платформа внесена в Единый реестр российского ПО и вхо

А был ли ITIL? Понятийная база Для начала сверим понятийную базу. Что же такое эти волшебные четыре буквы? ITIL — это не структура шагов, не набор процессов и уж тем более не волшебная таблетка. Это р

Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС» ЭП» автоматизировала управление обращениями и заявками в сервисной компании «Форт-консалтинг», которая входит в дивизион «ТаграС-бизнессервис» нефтесервисного холдинга «ТаграС». На основе решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП», интегрированного с сервисом «1С-коннект», создана корпоративная ITSM-платформа «ТаграС-коннект». С ее помощью 50 специалистов под

«1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM Эксперты российского ITSM-сообщества признали программное решение «1С:ITIL Корп» разработкой, поддерживающей процессы ITAM и сервисно-финансовую модель, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». Мировая методология ITAM, реализованная «1С-Рарусом» в решении «1С:IT

«1С-Рарус» представила обновленную версию «1С:ITIL КОРП» «1С-Рарус» и 1С объявили о доступности обновленной версии программы «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». Как рассказали CNews в компании, решение поможет управлять уровнем ИТ-услуг, взаимоотношениями с потребителями и подрядчиками, а

ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL Компания Axios Systems, поставщик программного обеспечения по управлению ИТ-услугами (ITSM), объявила о том, что ITSM-решение assyst сертифицировано Pink Elephant по 16 процессам ITIL. Об этом говорится в заявлении Axios Systems, поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, программное решение assyst реализовано по принципу out-of-the-box, который подразумевает комплек

«1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL t приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с 15 по 19

«1С:ITIL» обеспечивает бесперебойную работу медтехники в сети стоматологических клиник «Белый Кит» Специалисты сети стоматологических клиник «Белый Кит» внедрили систему «1С:ITIL» — совместную разработку компаний «1С» и «1С-Рарус». В результате оптимизирована работа технической службы учреждения. Ускорилась обработка заявок на обслуживание и ремонты медицинского об

Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme Российская компания Naumen объявила о завершении сертификации продукта Naumen Service Desk на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme от компании Axelos, глобального провайдера передовых практик управления (Best Management Practice). Об этом говорится в заявлении Naumen, поступившем в редакцию

Terrasoft обновила систему для профессионального управления сервисом bpm’online ITIL service Компания Terrasoft представила новую версию линейки продуктов для профессионального управления сервисом — bpm’online ITIL service. Обновленный продукт (версии 7.5) включает единое окно, которое дает возможность сотрудникам службы Service Desk повысить скорость обработки обращений, а также расширенные инструме

«1С:ITIL Корп» позволит управлять ИТ в соответствии с ISO 20000:2005 Компания «1С-Рарус» выпустила версию «Корп» решения «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия». Система создана при господдержке в рамках программы по импортозамещению, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Программа была разработана совм

Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011 Компания Naumen, российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти, объявила о получении продуктом Naumen Service Desk сертификата соответствия требованиям ITIL v.2011. Эксперты Pink Elephant подтвердили способность российского решения обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов из библиотеки ITIL. Об этом CNews сообщили в Naumen. Ране

EPAM Systems: облачная модель не меняет природу ITSM CNews: Как бы вы описали текущее положение с внедрением практик управления ИТ-услугами, стандартов ITIL в российских компаниях? Какие задачи уже решены, какие решаются и что нас ждет в будущем

Родился русский ITIL жения затрат на ИВС необходимо построение эффективной системы управления ИТ-услугами, а в этом роль ITIL – "Библиотеки передового опыта решений в ИТ-сфере" трудно переоценить. А с внедрением

Термин дня: ITIL вку – оставляйте комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. ITIL – это набор рекомендаций по лучшим практикам в управлении ИТ-услугами (ITSM). Представляет собой набор публикаций, содержащих рекомендации по организации предоставления ИТ-услуг, а также п

Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

Термин дня: Соглашение об уровне сервиса в ITIL д соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Соглашение об уровне сервиса в ITIL (Service Level Agreement, SLA в ITIL) – это договор между поставщиком и заказчиком ИТ-услуг, определяющие характеристики ИТ-услуг, условия их предоставления, ответственность сторон

Термин дня: Бизнес-услуга в ITIL комментарии под соответствующими терминами. Если ваш комментарий будет одобрен экспертным советом, мы учтем его в формулировках, а вы получите дополнительный балл за свою активность. Бизнес-услуга в ITIL (Business Service в ITIL) – это услуга, которая предоставляется бизнес-подразделениями бизнес-заказчикам. Например, предоставление финансовых услуг заказчикам банка или товаров зака

Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ Методология ITSM не застыла в своем развитии. Основные принципы ITIL, частью которого является ITSM, были сформулированы еще 20-25 лет назад, и жизнь показала, что курс был взят верный. Стандарты регулярно обновляются, чтобы отвечать требованиям сегодняшнег

ITSM/ITIL для ГК "Армтек": стратегический актив в борьбе за эффективность ля эффективных и динамичных изменений, да и задача эта не по плечу "компьютерщикам". А между тем решение известно уже давно. Речь идет об идеологии построения сервисной модели ITSM на базе библиотеки ITIL. В отличие от морально устаревшей эксплуатационной модели сервисная модель строится не на поддержке систем как таковых, а на предоставлении ценностей бизнесу в виде сервисов. Для реализаци

LANDesk Service Desk получил сертификат Pink Verify по 14 процессам ITIL V3 татус Pink Verify в соответствии со схемой сертификации компании Pink Elephant по всем 14 процессам ITIL V3, по которым производится сертификация. «Получение сертификата Pink Verified по всем 1

«itSMF Россия» запустила проект по переводу книг ITIL v3 на русский язык «itSMF Россия» объявила о начале проекта перевода книг ITIL v3 на русский язык. Книги будут переведены в соответствии утвержденным глоссарием, издан

«Высшая школа ИТ» ввела новый курс обучения «ITIL + CobIT» вела в учебный план новый интенсивный курс «Управление инфраструктурой ИТ сервисов с использованием ITIL и CobIT». Этот учебный курс включает в себя программы двух полноценных курсов: «Основы <

ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ Библиотека ITIL (Information Technologies Infrastructure Library) далеко не новинка: как собрание рекомендаций по эффективному управлению ИТ-инфраструктурой она появилась еще в 1980-х гг. Однако повышенны

«Инлайн Груп» поглотила ITIL-практику RedRoxx Technologies Комплексный системный интегратор «Инлайн Груп», работающий на ИТ-рынке России и оказывающий широкий спектр услуг в области бизнес- и ИТ- консалтинга, объявил о поглощении ITIL-практики компании RedRoxx Technologies. RedRoxx Technologies, имеющая свои представительства в Амстердаме, Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, оказывающая, в том числе, услуги в области проц

ITSM в России: учимся на примерах Несмотря на то, что ITIL и ITSM для многих представителей ИТ-рынка по-прежнему остаются некоторой абстракцией, по

Touchpaper: CIO признают полезность ITIL в бизнесе езультатах независимого опроса 100 ИТ-директоров (CIO), который определил важную роль использования ITIL для организации процессов сервис-менеджмента. Согласно результатам опроса, большинство р

Учебный центр «Специалист»: курсы по ITIL вместе с «Итилиум» Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Специалист» и команда «Итилиум» объявили о сотрудничестве. Теперь на всех курсах по ITIL в центре «Специалист» в качестве демонстрационной системы будет использоваться программный продукт «Итилиум». Это позволит оптимизировать качество предоставляемых услуг для клиентов обеих

HP расширяет портфель решений Service Management Сегодня компания HP объявила о расширении портфеля решений для управления услугами, которые позволят ИТ-организациям воспользоваться дополнительными возможностями обновленной библиотеки ITIL версии 3. Напомним, что ITIL версии 3 – эта система современных рекомендаций по управлению ИТ, призванная обеспечивать высокое качество ИТ-услуг на протяжении всего цикла управления

IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами им, как Библиотека передового опыта в области информационных технологий (IT Infrastructure Library, ITIL); свод международных стандартов управления, контроля и аудита информационных систем (Con

«Итилиум» выпустила методику внедрения ITIL для малых предприятий Компания «Итилиум» выпустила методику внедрения процессов ITIL и системы «Итилиум» для малого и среднего бизнеса - впервые на русском языке. Как извест

ИТ-услуги: есть ли альтернатива ITIL? CNews: Как вы считаете, стала ли библиотека ITIL стандартом для сектора ИТ-услуг? Или альтернативы существуют? Сергей Овчинников: Конечно, альтернативы есть, и они широко используются. Одним из основных принципов ITIL является кон

Redcenter и «5-55» договорились о сотрудничестве «5-55» договорились о сотрудничестве в сфере оказания информационно-консультационных услуг по подготовке персонала клиентов и партнеров. Redcenter, в частности, начал предоставлять обучение по курсам ITIL, о чем заключил соответствующее соглашение с компанией «5-55», которая читает курсы по данному направлению. В целом, курсы ITIL помогают освоить способы организации успешной работы

Softmart получает права на дистрибуцию решения IT Symphony азработку американской компании Change Dynamics, партнера Serena Software, реализующей рекомендации ITIL по организации ИТ-служб и сервисов. IT Symphony - это готовое решение, которое позволяет

"Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент совместно с компанией Verysell-6. В ходе проекта используется технология организации ИТ-менеджмента ITIL. Задача, поставленная в рамках проекта перед компанией Verysell-6, заключается в разрабо

GMCS предлагает новые решения Mercury кет средств управления документооборотом, форм и отчетов. Решение автоматизирует следующие процессы ITIL: Управление инцидентами, проблемами, изменениями, релизами, уровнями услуг. Внедрение и